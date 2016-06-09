Развлекать детей – кошмарная работёнка

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В Торонто есть один скандально известный чувак, который рядится Человеком-пауком и ходит кругами по площади Дандас-сквер, позируя для фото, прыгая на фонари и стреляя в прохожих серпантином. Время от времени маленькие дети замечают этого лже-супергероя и сходят с ума. Как-то раз я видела, как мальчик в прикиде Человека-паука вполне резонно разревелся, увидав Питера Паркура (как он себя называет… ясное дело), который балансировал на столбе, в то время как компания подростков переписывалась с ним в Snapchat. «Паучок» остановился и заговорил с мальчиком, подписал ему рюкзак и вообще однозначно сделал его день. Дети в целом сходят с ума при виде любого человека, отдалённо похожего на персонажа, которого они видели по телевизору.

Где бы ни показались эти вымышленные персонажи, дети по-дурацки ими одержимы. Эта одержимость не только обеспечивает городским уличным артистам лёгкий доступ к деньгам, но и является довольно прибыльным детским развлекательным бизнесом. Во множестве компаний работают актёры и актрисы, играющие популярных среди детей персонажей на днях рождения и в прочие знаменательные даты. Это, казалось бы, нишевое занятие, пользующееся необычайным спросом среди сегодняшних мальков и их услужливых родителей. VICE обратился к ряду нынешних и бывших детских аниматоров и попросил их вспомнить некоторые из самых худших их выступлений.

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Лорен, 16 лет

VICE: В каких персонажей ты рядишься?

Лорен:В Эльзу, Спящую красавицу, Золушку, Ариэль и Белль.

Как проходит твоя работа?

Я обычно занимаюсь этим на вечеринках по выходным, так как в будни я в школе. Со мной приходит фотограф, а я крашу детям ногти, делаю им грим, пою все песни диснеевских принцесс, соответствующие данному персонажу, а ещё играю с ними в игры.

Каким было одно из твоих худших выступлений?

Как-то раз я играла Эльзу – у Эльзы есть волшебные снежные силы, – поэтому маленькая девочка сказала: «Эльза, можешь показать свои силы?» Мне нужно было что-нибудь сделать, поэтому я сказала: «Я сделаю так, что завтра пойдёт снег». А девочка возьми да и скажи: «Нет, Эльза, сделай это сейчас. Я хочу силы сейчас же». Я настояла на том, что обеспечу снег завтра. А затем к ребёнку просто подошла его мама и заявила: «Волшебства не бывает!» Я была страшно потрясена. Бедная малышка плакала в уголке, а я пыталась её утешить, но её мама велела мне уходить.

О Господи.

Да, я отвратно себя чувствовала. Мамаша была чокнутая. Но на следующий день пошёл снег, да.

Марк, 24 года

VICE: В каких персонажей ты рядился?

Марк:В Железного человека, пирата, красного Могучего рейнджера, Капитана Америку, Человека-паука, Супермена, Бэтмена, да во всех них.

Каким было твоё худшее выступление?

В принципе, для меня оно было последним. Я был Человеком-пауком. Зашёл в комнату, а в костюме порой очень трудно видеть, но детей я вижу, и я к ним подхожу. Именинника мне никто не представил, но там было двое детишек, лет трёх от роду. Я первому пареньку и говорю: «Э-э-эй! Это ты именинник?» А он просто сказал «нет». Поэтому ребёнку рядом с ним я сказал: «С Днём рождения!» Он посмотрел на меня и просто начал реветь, просто безутешно реветь до потери пульса. Влетели мама с папой и увели его, поэтому я попробовал играть с другим ребёнком. Играть со мной ему на самом деле было неинтересно; между тем, именинник просто выл. В конце концов, пришли другие дети, и именинник перестал плакать. Поэтому я подхожу, а он видит мою маску и снова начинает плакать. Я спросил отца, не хочет ли он, чтобы я снял маску. Он и сказал: «Да, так, возможно, будет лучше всего». Это не сработало, и он снова начал плакать. Родители просто велели мне уйти.

Он тебя испугался?

Его отец сказал, что ему очень нравится Человек-паук. Думаю, было как в тех случаях, когда встречаешь своего кумира и просто не знаешь, что с собой делать. Не можешь себя контролировать.

Тебе заплатили за эту катастрофу?

Да. Изначально я не хотел, чтобы он мне платил – это же было смешно. Я там пробыл минут десять, максимум пятнадцать. Я должен был пробыть там час.

Джейси, 21 год

VICE: Как ты стала заниматься увеселением детей?

Джейси:Мне было лет шестнадцать, и я училась танцу живота. Моя мама не вполне спокойно воспринимала то, что я выступаю в ночных клубах с живыми музыкантами, поэтому мне был очень нужен предлог для выступлений. Я нашла вакансию на принцессу Тиану и сразу получила эту работу. Этим я занималась два года.

Расскажи-ка мне об одном своём неудачном выступлении.

Одним из худших выступлений для меня стало то, во время которого дети, как я полагаю, были чересчур возбуждены. Там были батуты, клоуны, почему-то был рэпер, и ещё была я. Было хреновенько, потому что меня просто игнорировали. Ты как бы в костюме принцессы, и тебе нужно играть эту роль, что бы ни случилось. Поэтому я сижу уравновешенная и милая, а со мной никто даже не говорит.

Кто был им интереснее всего?

Батут [смеётся].

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