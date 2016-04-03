Фетиши и шоколадный соус, измазанные лесбиянки: когда пары смотрят порно вместе

Автор иллюстрации – Дэн Эванс

Эта статья была впервые опубликована на VICEUK

Кажется, будто каждые несколько недель появляется какая-нибудь статья, задающаяся вопросом о том, не делает ли порно из нас плохих любовников,а также, не превращает ли оно мальчишек-подростков в одержимых камшотами имбецилов, а юных девушек – в ведомых марионеток, считающих, будто анал входит в стандартную программу второго свидания. По данным PornHub, за последний год на этом сайте жители планеты в общей сложности просмотрели около 4,3 миллиарда часов того, как люди стонут и пихаются друг в друга гениталиями, а это, без сомнения, посодействовало панике в сфере нравственности.

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Это беспокойство насчёт искажённых ожиданий в постели, связанных с порнографией, контрастирует с пропагандой пользы его совместного просмотра для пар. Поэтому мы решили просто действовать напрямую и спросить две пары и одну женщину, недавно ставшую свободной, о том, как они управляются с просмотром порно, находясь в отношениях.

«Когда-то мы смотрели фигню со связыванием ради поиска новых идей, но они оказались все голливудскими и фальшивыми».

Ханна и Джек

Возраст: 26 лет и 24 года

VICE: Сколько ночей в неделю вы проводите вместе?

Джек: Теоретически – каждую ночь: мы вместе снимаем квартиру в полуподвале на юго-востоке Лондона, хотя своими делами мы занимаемся около трёх ночей в неделю.

Каковы ваши пристрастия в просмотре порно теперь, когда вы живёте вместе?

Ханна: Ну, мы вместе уже почти четыре с половиной года, поэтому нас никогда не шокировало то, что иногда мы оба смотрим его по отдельности. По-моему, именно так мы и поступаем теперь – ну, я так поступаю! Полагаю, у Джека то же самое.

Джек: Я смотрю его один, но намного меньше, чем раньше. Может, дело в возрасте или во времени, но мы уже на самом деле и не пытаемся делать это вместе.

Почему же?

Джек: Мы попробовали, и вышло типичное «не то». Поначалу было странно, но мы втянулись. Когда-то мы смотрели фигню со связыванием ради поиска новых идей, но они оказались все жутко голливудскими и фальшивыми, так что это отвлекало от переживаний. Когда мы вместе, самое главное – это мы, и нам обоим, пожалуй, кажется, что нужно продолжать в том же духе.

Ханна: Мы никогда особо не скрывали, что нас заводит, поэтому никакого смущения или секретов никогда не было. Но, полагаю, нам обоим по душе, когда наши самые сокровенные фантазии остаются фантазиями, если вы понимаете, о чём я. Существуют вещи, мысль о которых нам нравится или на которые нам нравится смотреть, но которыми нам не хотелось бы заниматься друг с другом. Лично я считаю, что просмотр чего-нибудь и коротание времени в одиночестве – это нечто совершенно иное, чем пребывание с любимым человеком. Я считаю, что желание естественно, а порно – это способ выплеснуть его без измен и тому подобного.

Насколько вы откровенны насчёт того, что вам нравится смотреть в одиночку?

Джек: Мы, в принципе, об этом и не говорим, и не думаю, что нам нужно это делать. Я не спрашиваю её каждый день, что она обедала, и не спрашиваю её, под что она снимала напряжение.

Ханна: Пока это всего лишь фантазия, то, что это остаётся нашим личным делом, на мой взгляд, здорово.

Так как это влияет на вашу половую жизнь?

Джек: Когда мы только начали, нами скорее двигало желание обеспечить какое-то разнообразие, на какое-то время это помогло. Но так было недолго, и вскоре это стало в большей степени негативом. Нам обоим нравилось нечто разное, и это вызывало больше проблем, чем решало, поэтому мы просто прекратили и теперь периодически уединяемся. Не то чтобы мы это оговаривали – это, думаю, просто само собой разумеется. Хотя мы и не против того, чтобы каждый из нас снимал напряжение под порно в одиночку, это действительно кажется неким предательством, даже если так быть не должно, поэтому мы об этом молчим. По крайней мере, к такому выводу пришёл я.

«Я проверила его историю просмотров, а он смотрел кое-какие видео о странной хрени».

Меган

Возраст: 25 лет

Недавно я порвала с парнем после трёх лет отношений. Поначалу я, работая фрилансером на дому, как бы посматривала порно у него за спиной – время наедине было не такой уж большой проблемой. Он поймал меня с поличным всего один раз: мне удалось закрыть браузер в последнюю минуту и отмазаться, но это как бы было очевидно.

Спустя какое-то время мне показалось, что, возможно, будет лучше, если мы попробуем посмотреть порно вместе, поэтому я неуклюже изложила свою мысль за ужином, когда мы смотрели телевизор. К тому моменту я собиралась с духом уже около недели и решила, что самый худший сценарий – это продолжать с той чисто символической половой жизнью, в которую мы скатились.

Я просто выпалила это. По телевизору показывали какую-то ведущую, поэтому я сказала что-то вроде: «Ой, а она хорошенькая. Интересно, не снималась ли она в какой-нибудь порнушке?» А он и говорит: «Эм-м, не знаю, наверно, нет, раз её по вечерам показывают по телевизору». Так что это на самом деле не сработало. Я оставила тему на пару минут, а затем просто выложила всё начистоту и сказала, что нам следует попробовать смотреть порно вместе. Он, по сути, никак не отреагировал, а просто продолжил смотреть на телевизор и сказал что-то вроде: «Ага, почему бы и нет?»

Чтобы продолжить, я несколько дней спустя оставила свой ноутбук на видном месте с открытой порнографической страницей. Он увидел её и сказанул: «Это вообще что такое?» Поэтому я сказала, что искала что-нибудь для нашего совместного просмотра. Мне показалось, что он выглядел несколько смущённым, но он согласился, и мы в тот вечер попробовали. Это было странно, потому что это было очень… нормально. Ему очень нравился реальный секс, но к порно он, по-видимому, был достаточно равнодушен – он совсем не смотрел его и не говорил о нём. Он просто выглядел совершенно не заинтересованным, поэтому я знала, что дело пахнет жареным.

Я забила на это, и мы вернулись к обычной жизни. Но однажды в выходные я пошла купить чего-нибудь к обеду, а когда я вернулась, он оказался в душе. Его рабочий ноутбук был открыт и не заблокирован, поэтому я тайком взглянула на его файлы, которые были скучными, а затем на его историю просмотров в Интернете. Буквально за пару минут до душа он смотрел кое-какие видео о, так сказать, странной хрени.

Ничего незаконного и вообще, а просто очень фетишистской. Сначала был поиск по связыванию, затем был поиск материала о ногах. Но мне врезалось в память то, что я с тех пор не могла найти: там были три женщины, которые наслаждались оргазмом, будучи измазаны жиром – вроде той яркой слизи или пасты, в которую когда-то окунали знаменитостей в детских телепрограммах. Затем настал черёд тушёной фасоли. По сути, это был «тройничок» с консервами и неоновой грязью. Разумеется, бывают и куда более странные вещи, но это был шок.

Мы расстались вскоре после этого по другим причинам. По сути, оказалось, что ему нравится кое-какая очень странная фигня, а я всё это время смотрела на мягкие материалы с миссионерской позой.



Автор иллюстрации – Дэн Эванс

«Мы попытались использовать еду, например, шоколадный соус, и это просто оказалось немного неприятно».

Эми и Дункан

Возраст: 20 лет и 22 года

VICE: Итак, вы говорили мне, что смотрите порно вместе с девушкой. Как так вышло?

Дункан: Она просто спросила меня, смотрю ли я его, а я ей и сказал: «Ну… ага». Затем мы обсудили, что не худо было бы смотреть его вместе; вот так это и началось. Бывает так, что она находит что-нибудь странноватое для меня, но мы всегда можем об этом поговорить. В целом это однозначно было позитивом. Мы занимаемся этим уже около двух лет – половину наших отношений.

Давайте поговорим об организации процесса. Как часто вы смотрите его вместе? И находите ли вы до сих пор время для уединения?

Эми: Бывает так, что мы смотрим его раз или два в неделю, иногда скорее в качестве вступления, а иногда – концентрируясь на нём сильнее. Но на самом деле это скорее зависит от того, насколько мы заняты, или от того, не сердиты ли мы друг на друга в этот вечер по какой-то причине. Мы оба, по сути, не говорили о том, смотрит ли его до сих пор кто-либо из нас в одиночку… Может, лучше держать это в секрете?

Насколько сильно оно, на ваш взгляд, улучшает или обедняет вашу половую жизнь?

Дункан: Ну, мы теоретически до сих пор живём отдельно, но я снимаю достаточно просторное жильё, и Эми, как правило, ночует у меня большую часть недели. Как правило, мы вместе готовим по вечерам, и кажется, будто на самом деле мы живём вместе.

Насколько вы откровенны о том, что вам нравится смотреть?

Дункан: Прозанимавшись этим два года, мы, полагаю, достаточно откровенно высказываемся о том, что нас заводит. Я бы сказал, что в большинстве видео, которые мы смотрим есть что-нибудь вроде ситуации, когда пары «делятся» партнёрами или парень смотрит, как его девушка снимает напряжение с кем-нибудь другим. Есть ещё кое-что вроде видео про нянь или домохозяек и садовников. Это странно, потому что мысль о том, чтобы поделиться, мне не по душе, но если это порно, то тогда другое дело.

Расскажите мне, как вы впервые посмотрели порно вместе.

Эми: Кажется, я просто спросила его в лоб. Прочла статью на Cosmopolitan или ещё где (не судите строго) о просмотре порно в паре. Я какое-то время периодически занималась этим одна и хотела знать, занимается ли этим и он тоже. Я вполне уверена, что мы как раз сходили куда-то выпить, поэтому болтали об этом откровенно.

Когда мы попробовали в первый раз, мы, кажется, снова были выпившими, благодаря чему было менее неловко, чем можно было бы подумать. Помню, как мы до половины досмотрели нечто довольно мягкое, чтобы настроиться, а затем это перешло с фоновой роли в сексе на более близкую к центральной. Мы как бы копировали то, что видели, – позы и места (кухня, машина и тому подобное), а ещё немного связывания и поддразнивания. Мне всегда нравилось такое, а со времён «50 оттенков серого» это, кажется, стало гораздо более распространено.

И как же это влияет на вашу половую жизнь?

Дункан: Мы не смотрим его каждый раз, однако пользуемся им, чтобы поддерживать относительное разнообразие. Также оно явно позволило нам откровенно говорить о своих кинках и подало нам кое-какие идеи, хотя и не все они работают в реальной жизни. Мы попытались использовать еду, например, шоколадный соус, и это просто оказалось немного неприятно, а то, что связано с душем или ванной, непрактично. Кроме того, я не думаю, что мы когда-нибудь ещё станем экспериментировать со свечным воском.

Эми: Также оно может обеспечить скорее событие, чем нечто быстрое и чисто символическое. Мы можем рассчитывать силы и не спешить. Кроме того, в Интернете есть очень много всякого – уже сам по себе просмотр страниц может занять немало времени.

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