Мы расспросили народ о самых неловких историях на занятиях йогой

Зная, что эта практика построена в основном на смирении, йога – будь то Бикрам, Хатха, Инь, Аштанга, или любое другое течение – может часто быть немного… ну, унизительной.



Есть несколько настолько унизительных вещей в жизни, столь добродетельных, столь невинных, столь подвергающих в трепет, как наблюдать как кто-то выдувает глыбу в позе верблюда. Или обуздывает настоящий момент в выпаде полумесяцем, в то время как ваши стринги затягиваются в трещину вашей задницы. Нет, пожалуй, самым верным, самым подлинным воплощение эго-ликвидации является миг в несколько секунд между выпадением из позы танцора на пол в то время как экстравагантная претенциозная симфония высвобождается из вашего тела, и надолго западает в умы десятков окружающих вас людей.

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Несмотря на, казалось бы, спокойную репутацию, истории известно множество жертв неумолимо интенсивного стиля и этикета йоги, начиная с Сиддхартха Гуатама (вероятно) и до канадского рокера Мэта Мэйса (подтверждено).

Но независимо от того случилось ли вам случайно вырвать, письнуть или схватить каменную эрекцию во время йоги, разве это действительно не то, о чем мы ведём речь? (Нет). Разве это не об оставлении ваших ограничений за дверью и разрешении вашей непристойной стороне выйти из тени? (Также нет). Правда в том, что йога стала культурно своей в западном обществе [Примечание: белые женщины, пожалуйста, не одевайте трусики тонги на йогу] и превратили её из упражнения для тренировки ума в достаточно силовые тренировки. Но независимо от того, что привело вас к йоге, эти занятия могут вылиться в некоторые унизительные моменты, поэтому я попросила некоторых людей раскрыться мне.

Вот их истории.

[Вставка проигрыша из сериала Закон и Порядок]

Анника, 24

Я провела целый класс йоги с стрингами полностью зажатыми в заднице, потому что в какой-то момент я растянулась слишком сильно. Мне было 14 лет в то время (а также я была со своей мамочкой), так что я не получила никакого удовольствия от этого. Может быть размытое удовольствие, но это всё. У меня никогда больше не случалось такого со стрингами.



Юланда Лука, 26

В конце класса, мы обычно лежали в Шавасане в течение нескольких минут, а затем тренер нас медленно поднимал и говорил несколько заключительных строк и заканчивал класс.



Однажды, класс закончился, и все еще лежал на матах, или только начинали подниматься. Я была одной из первых, кто встала и пошла убрать свой блок и ремень. Пока я иду через комнату, я поскальзываюсь на чужой луже пота и падаю прямо на свою задницу. Ноги торчат вверх к потолку. Все в комнате ахнули, но потом замолчали.

Тем не менее я выжила, а тренер снял напряжение, прокомментировав количество пота на полу, и убедившись, что я в порядке.

Келли, 27

Я занималась горячей йогой Мокша в течение нескольких лет, и думала, что стоит попробовать Бикрам. Мне говорили, что она горячее и более интенсивная. Я только что вернулась из похода в Центральной Америке, где подхватила клеща, и мне было слегка не хорошо, но я всё равно пошла на класс. В течение первых пяти минут, мы начали делать интенсивные задние изгибы и дыхательные упражнения, которые действительно не шли мне. Я ругала себя за то, что у меня не получается. Через какое то время почувствовала, что мне не хорошо и я направилась к двери. Тренер посоветовал мне остаться и следить за дыханием, он явно не предполагал, что может произойти. Все, что я помню, это выблеванный мной молочного цвета протеиновый коктейль в передней части комнаты и полностью разрушенное мирное состояние всех присутствующих.



Сотрудники были настолько любезны, что принесли мне банан и немного кокосовой воды в ванную комнату, и говорили, что я могу вернуться в класс, как только мне полегчает. Перед тем классом, я купила целый месяц неограниченных занятий йоги. Понятное дело, я больше там не появлялась. Никогда.

Брайан, 27

На третьем курсе университета, я, наконец, сделал решительный шаг и попробовал горячую йогу в первый раз. Мой сосед по комнате в то время был опытным йогом и подбивал меня попробовать, так что я, в конце концов, согласился. Это был класс во второй половине дня после вчерашней вечеринки. Уровень водного баланса был низкими, но уровень уверенности по-прежнему высок.



Любое действо в университетское время сопровождалось обязательными затяжками травки и тренировка не была исключением. Мы пришли рано, но не так рано, потому что я должен был постелить свой мат в передней части зала и мог ощущать давление от взглядов окружающих меня йогов пока мне никак не удавалось раскрутить свой мат и уложить полотенце. Когда мне это наконец удалось, я лежал и думал: «это ещё жарче чем я предполагал», и что был чересчур обкурен для этого места.

Я полностью выпал на следующий час. Я пытался идти в ногу со своими коллегами по йоге и не выглядеть неуместно, но постоянные запинки, неправильные движения, неудачное время, и массивный бассейн пота, окружающие меня, были явными признаками человека из другого измерения. Где-то посреди занятия, я посмотрел в сторону выхода, представив себе каким славным будет холодный воздух за пределами студии. Если бы это всё было не ради моего соседа по комнате, я бы оттуда ушёл. Но чувства долга перед нашей продолжающейся дружбой было достаточно, чтобы удержать меня. Я поднапрягся и почувствовал себя комфортней во время второй половины занятия. Оно закончилось, в конце концов, и я выжил с совершенно новым внешним видом и оценкой йоги.

Саманта Дафф, 26, собственник студии йоги

Этот момент сильно мне запомнился. Мы делали горячую йогу и все потели как сумасшедшие, и одна из наших менее скоординированных студенток выскользнула со своего мата и врезалась в землю. Прозвучал громкий пук. И она начала смеяться. Чем больше она смеялась, тем больше выходило пуков. Это был быстрый огонь, как у пулемета. Мы все не могли удержаться от смеха. Это было весело.



Мэтт Мэйс, 37

Однажды в Нью-Йорке, я пошел на класс Хэллоуин одетый как настоящий спартанский воин. Шлем, защита рук и ног, пластины на груди, юбка. Оказалось я единственный подготовился. Вы не можете выйти из комнаты, где идет занятие Бикрам йогой, так что я должен был быть в классе в 110-градусную жару. [Я] выиграл бесплатную пиццу за лучший костюм.



В другой раз я попробовал свою первую стойку на голове и упал и столкнул как домино шесть барышень. Я не пробовал стойку на голове с тех пор.

Хиллари Виндзор – писательница, проживающая в Галифаксе. Следите за её сообщениями на Twitter.