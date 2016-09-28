Мы спросили людей, которые находятся в длительных отношениях, об их фантазиях о свободе

Двуспальная кровать для одного, пожалуйста. Фото взято с pixabay

Эта статья была впервые опубликована на VICE Canada

Признайте, ребята в длительных отношениях: вы об этом думали.

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Независимо от того, пробыли вы вместе два года или десять, было ли это после ссоры, нескольких пинт пива или просто после некоего спонтанного самокопания, был такой момент, когда вы представляли себе, какой могла бы быть ваша жизнь, окажись вы внезапно свободны. Некоторые из нас даже пошли немного дальше и обзавелись полноценной фантазией о жизни после разрыва: с кем из объектов прошлых влюблённостей мы бы опять встретились, в какое путешествие бы отправились, какой мотоцикл бы купили, какие усы бы отрастили, какой неуклюжий секс втроём попытались бы организовать.

Однако, как и планы Звезды Смерти в «Звёздных войнах», это то, что обычно строго контролируется (на всякий случай: у моей девушки это пугающе детализировано). Итак, с этими мыслями, мы решили бесстыдно поэксплуатировать несколько человек, находящихся в длительных отношениях, и выведать у них глубоко личные подробности их тайных экстренных планов на случай разрыва.

Брайан

Статус отношений: встречается пять лет

Не знаю точно, что бы я сделал. Я бы занялся сексом без обязательств со своей старой любовью из старших классов. Это не вопрос. С этой девушкой у меня так и не получилось. У меня была возможность, когда я в последний раз был свободен, и я совершенно растерялся. А что ещё хуже, я ещё очень долго не осознавал по-настоящему, как она этого хотела (до тех пор, пока не начал встречаться со своей нынешней девушкой). Если бы я сегодня внезапно оказался свободен, хотя я и не уверен, что до сих пор посчитал бы ту девушку потрясающе привлекательной, это было бы одним из первых пунктов моего списка дел.

Джеки

Статус отношений: помолвлена, встречается два года

Перво-наперво, оказавшись свободной, я бы насладилась свободой валяния в одиночку в позе морской звезды на широкой, как прерия, двойной кровати. Господи, я обожаю спать одна. Я тревожна и страдаю бессонницей, и со мной, по сути, хуже всего делить постель: я слишком чутко сплю, часто переворачиваюсь и порой храплю. А вот мой партнёр погружается в глубокий сон, сопя, спустя несколько секунд после выключения света. Сейчас мои лучшие моменты во сне, когда быстрого сна больше всего, случаются по утрам в будни с 6 до 7:30 утра, когда мой партнёр рано встаёт на работу, а я на какое-то время остаюсь в постели одна.

Мне бы также было любопытно попробовать онлайн-знакомства. Я принадлежу к тем надоедливым людям, которые почти всё время находятся в неких серьёзных отношениях, и поэтому всегда была невероятно далека от Tinder (к тому времени, как онлайн-знакомства стали популярными, я устроилась в, как казалось, бесконечном гражданском браке). Я бы возродила свою любовь к ужинам в ресторанах, посещению концертов и походам в кино в одиночку. Всегда можно найти местечко у сцены, когда ты на концерте одна, а поход в кино в одиночку значит, что вполне можно занять два места для себя, любимой: одно – для себя, одно – для куртки, Nibs и огромного пакета попкорна, которого хватит на ужин и который мне будет не стыдно странно переварить впоследствии, в идеале – в собственной квартире, в которой я живу одна.

Пит

Статус отношений: встречается более пяти лет

Если бы я внезапно оказался свободен, для начала я бы покинул круг общения своей девушки, чтобы потрахаться со всеми её подругами (или большинством их). Было бы не плохо, если бы я, скажем, трахнул кого-то из её подруг. Затем я бы возродил свои художественные пристрастия. Стал бы громко музицировать, составил бы непристойный коллаж и отправился бы в никуда на машине в одиночку на большой скорости.

Пейтон

Статус отношений: встречается три года

Я бы выехала из города и занялась сексом без обязательств со своим последним бывшим. Звучит странно, но я считаю, что он бы хорошо подошёл для повторного секса. Мне он уже безразличен, а когда я была с ним, я была немного серой мышью – как в сексе, так и в жизни. У меня с ним было всего два оргазма. А теперь, побывав в отношениях, в которых у меня, собственно, регулярно были оргазмы, я бы хотела вернуться в контекст, в котором могла бы сказать: «Кхм. Собственно, ты действовал неправильно все эти годы, и тебе вместо этого нужно делать вот так». Отчасти при этом казалось бы, будто я одерживаю победу для более молодой себя. Я считаю, что, будучи свободной, я более склонна пробовать что-нибудь новое. Если мне нечем себя занять, я могу впадать в довольно подавленное состояние. Когда я была свободна в последний раз, я попробовала слэм-поэзию. Возможно, я бы занялась гончарным делом. Нашла бы новое увлечение, которое не являлось бы парнем.

Джейсон

Статус отношений: встречается три года

Я бы выбросил свои беруши и насладился первой ночью за много лет, в которую меня не разбудил бы храп. Кроме того, я бы отдал собаке её сторону кровати; на данный момент она недостаточно велика для нас троих.

Я уже много лет мечтаю о Золотом лете – как я буду всюду ездить на велосипеде, редко работать и просто до неприличия много заниматься сексом совершенно без обязательств с небольшой компашкой единомышленников (раньше я хорошо представлял себе, кем были бы эти люди, но все они сейчас сами состоят в отношениях). Я бы, вероятно, также отрастил себе бороду и какое-то время пожил в симпатичном домике на колёсах – хотел бы сделать и то, и другое, но это не особенно популярно при нынешней власти.

Джози

Статус отношений: встречается три года

Мы с партнёром уже забронировали тур по Юго-Восточной Азии, а если бы я была свободна, я бы просто не стала возвращаться домой. Изначально я не хотела назначать дату возвращения, но если в деле вместе с вами кто-то ещё, приходится принимать решения, которые подходят для вас обоих. Если бы мы внезапно оказались не вместе, я бы уехала и просто оставалась там, пока не кончились бы деньги.

Кроме того, я бы попробовала встречаться с людьми других гендеров. То есть у меня есть возможность заняться этим прямо сейчас, но будучи свободной, я бы имела больше возможностей делать это на собственных условиях. А ещё я бы снова начала пить… Так что я бы, вероятно, в итоге прокатилась по Азии пьяной и трахаясь со всем, что движется. По сути, вот так бы и вышло. Просто развратный кавардак во время путешествия по другой стране. Или нескольким странам. Или, возможно, я бы проехала только одну, а затем умерла от чего-нибудь. Сложно сказать.

Джесси Дональдсон – автор из Ванкувера.



