Наша кровавая месть ужасным бывшим

Фото взято с YouTube

Слова о том, что у всякого, кто видит на горизонте болезненный конец отношений, хотя бы раз промелькнула в голове мысль о мести, справедливы. Возможно, вы позаботитесь о том, чтобы, уходя, прихватить с собой любимую толстовку этого человека. Или фантазируете о том, как режете ему шины. Или, вероятно, вы просто вот эта мстительная женщина, которая взломала страницу Facebook своего бывшего-изменщика только для того, чтобы еженедельно отправлять ему спойлеры по «Игре престолов». Мы попросили несколько человек поделиться с нами, что происходило, когда они поддавались этому искушению, и как выглядит месть, поданная холодной.

БЕА*, 22 ГОДА

Я встречалась с одним парнем несколько лет и узнала, что он мне изменил. Он признался, что никогда меня не любил, а всякий раз, когда он говорил об этом, лгал. Он бросил меня ради другой девушки, и так уж получилось, что это ещё и была моя подруга. Пару месяцев спустя он порвал с ней и начал распространять повсюду видеоролики, в которых она делает ему минет. Фу.

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Однажды вечером мы с его бывшей болтали и смеялись, представляя себе, как его за что-то арестуют. Поначалу я была не слишком уверена. Затем я поняла, что для того, чтобы идти дальше, мне, вероятно, нужно испортить ему репутацию – совсем чуть-чуть. Она отправилась в полицию по поводу видеоролика, который, в принципе, является порноместью. Я выполнила грязную работу. Он боксёр, поэтому я написала его тренеру сообщение, в котором рассказала, как он когда-то пропускал тренировки, чтобы побыть со мной и с другой своей девушкой. Из-за этого, наряду с информацией об уголовном обвинении, его временно отстранили от участия в команде.

С ним перестали общаться родные, а теперь об этом знает каждая вторая девушка, поэтому к нему никто не приближается. Мы с тех пор не разговаривали.

Автор иллюстрации – Полли Уильямс

ЦЗИН, 25 ЛЕТ

Мы познакомились на дне открытых дверей в университете и остались на связи, хотя он и подумывал о переезде в Америку ради получения степени бакалавра. Когда нас обоих не приняли в Оксфорд и мы оба приняли предложение от Лондонского университета, он въехал в квартиру, которую купили мои родители в Лондоне. Хотя первые несколько лет были хороши, сексуальной жизни у нас практически не было. Я много раз пыталась проявить инициативу, а в самый печальный момент даже нагуглила, как соблазнять партнёра, но в итоге после очередной попытки, оказавшейся последней, я просто бросила. Ближе к третьему году наших отношений мне надоело с грехом пополам совмещать стажировку с диссертацией, между тем как он день-деньской играл в постели в компьютерные игры и не делал никакого вклада.

Последней каплей стало то, что я взяла его компьютер, чтобы отправить электронное письмо, и обнаружила, что он изменял мне со своей однокашницей. И это длилось довольно долго. Вместо того, чтобы воодушевлять его закончить диссертацию, я проводила вечера, играя с ним, чтобы его отвлечь, а затем просто устраивала ночные бдения, когда он ложился спать, чтобы уложиться к дедлайнам. Летом он стажировался в JPMorgan, и ему предложили работу – при условии, что он выпустится со средней оценкой B. Когда он не получил таковой, ему отказали. Я вышвырнула его из своей квартиры в тот же день. Последнее, что я о нём слышала: он работает на свою матушку.

САРА, 24 ГОДА

Я находилась в отношениях с человеком, который был по-настоящему злобным гадом. Он делал всё исподтишка, чтобы уязвить мою самооценку. Если мы проходили на улице мимо красивой девушки, он пялился и делал замечание о том, что мне нужно начать одеваться, как она, или фолловил девушек из мягкого порно в Instagram, внешне казавшихся полной моей противоположностью, и лайкал их фото. Во время секса он постоянно заставлял меня делать то, что, как он знал, мне не нравится. В конце концов, я прочитала его сообщения в Facebook и обнаружила, что он в течение предыдущего года наших отношений отправлял пошлые сообщения трём другим девушкам.

Он любил свою мамочку. Она была единственным человеком, которого он считал ангелом. Поэтому я заскринила все изображения и отправила их ей по электронной почте. Гордишься теперь своим малышом, Анджела?

Автор иллюстрации – Полли Уильямс

РУТ, 22 ГОДА

Я была довольно религиозной (да так и есть до сих пор), а когда я была моложе, мне сильно не хватало уверенности для настоящего каминг-аута. Два года назад я находилась в отношениях с иностранным студентом. Он периодически делал гомофобные замечания, из-за которых мне становилось сильно не по себе, поэтому я никак не решалась сказать ему, что бисексуальна. Он сделался мне по-настоящему противен, так как знал, что я завишу от него в финансовом плане, потому что мне перестали помогать родители. Всякий раз, когда я задумывалась о том, чтобы всё кончить, он осыпал меня подарками и обедами, поэтому я неизменно возвращалась к нему. Так было, пока я не встретила свою нынешнюю девушку Лору*. Я окончательно разорвала эти отношения лишь тогда, когда он рассказал одному знакомому мне человеку, что он со мной лишь ради попытки получить британский паспорт, так как у него есть «политические амбиции». Имейте в виду, что в целом он получил на выборах студенческого президента целых 12 голосов. Я бы с огромным удовольствием сказала, что серьёзно ему отомстила, но больнее всего ему было, когда официально начались наши отношения с Лорой.

РОБЕРТ*, 34 ГОДА

Это были мои первые серьёзные отношения. Они продлились девять лет. Из них восемь я провёл, впахивая в области корпоративного права, которое неизменно ненавидел. Мы договорились о том, что когда она получит свою степень и станет медсестрой, я подамся во фриланс, чтобы основать собственный бизнес. Вместо этого она привыкла и перестала прилагать какие-то усилия к тому, чтобы реально искать работу. Также она ни разу не предложила заплатить за жильё, а если я когда-нибудь и заговаривал об этом, она закатывала истерику и плакала, казалось, часами.

Я начал планировать побег и тайно откладывал деньги на покупку собственной квартиры. Она узнала о моём плане и попыталась удержаться, полагая, что получит половину оной. В качестве последнего средства я в итоге заставил въехать к нам маму (так уж вышло, что у неё в то время ещё и были серьёзные проблемы со здоровьем, и она нуждалась в круглосуточном уходе), и она, наконец, съехала. С тех пор у меня не было девушки, но всё-таки есть квартира на севере Лондона – на моё имя.





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*Имена изменены.