Люди рассказывают нам о самых впечатляющих вещах, которые они сотворили под кайфом

Когда вы под кайфом, простая прогулка до ближайшего магазинчика может показаться ужасающим и легендарным квестом. А когда напились, нередко получается отважиться максимум на неловкий разговор с курьером, доставляющим пиццу. К счастью, нам редко приходится прибегать к скрытым резервам отваги – или связности – для выполнения некоей непредвиденной миссии. Впрочем, иногда нам необходимо принимать вызов.



Мы решили выяснить, что является самым впечатляющим из того, что люди делали – или хотя бы попытались – под сильным кайфом. Давайте просто скажем: мы впечатлились.

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Мне было 17. У меня было назначено собеседование; это был, по сути, «холодный обзвон» в попытке привлечь новую клиентуру для канадской сотовой компании. Накануне вечером я напился, и кто-то вытащил пакетик с грибами. Я съел немного. Не думаю, что ожидал, что их хватит на столько. Тем же вечером перед этим кто-то нашёл на барной стойке какие-то очки. Съев ещё грибов, я решил, что выгляжу слишком молодо для этой работы, и поэтому надел эти очки, явно выписанные кому-то по рецепту. Собственно, они были очень мощные. Это было стандартное, ничем не выдающееся собеседование для приёма на работу. У меня наступил кайф, в котором я думал: «Бляха-муха. Я в чужих очках». Я отжёг. Меня наняли сразу же. — Эндрю Ф., Торонто

Когда я вышла замуж (за своего теперь уже бывшего), нам с мужем подарили 2,5 грамма смеси синтетического и органического ДМТ. Мой муж в то время никаких наркотиков не принимал, кроме травки в небольших количествах, так что наркотик полностью достался мне. Я принимала ДМТ постоянно. Очень много, как минимум месяц или два. Начинала я, просто садясь где-нибудь и куря его, а в итоге мне стало достаточно спокойно, чтобы я могла встать и подвигаться, ещё не выйдя из трипа (кайф при приёме по отдельности длится всего 10-15 минут). Мне было хорошо, пока я не попыталась заняться сексом. Ошибка вышла БОЛЬШАЯ: мой муж превратился в шестиглазую версию Вольфмана Джека, а затем его лицо превратилось в кальмара. Печалька, с какой стороны ни посмотреть. — Лайза К., Калгари

Я вместе с четырьмя своими друзьями отправилась в чей-то коттедж и приняла кислоты. Мы разделись и стали бродить по двору отчего все через какое-то время покрылись листьями. Потом мы засели в горячей ванне, пока один из нас не объяснился в любви женщине, которой вообще не было с нами и которую я вообще не знала. Но он продолжал говорить: «Я люблю её, и мне нужно пойти к ней», поэтому мы сложили все вещи (я забыла свой лифчик, так что сборы под кислотой – гадость) и отправились назад в город. Мы все стояли под окнами её квартиры и заорали на улицу: «ПРОСТО СКАЖИ «ДА» ЛЮБВИ!» Она пригрозила вызвать копов, поэтому я ушла и отправилась в Burger King. Мяса я вообще не ем, поэтому, не знаю почему, заказала меню с большим гамбургером. Его я отдала своим озадаченным соседям по комнате, задававшимся вопросом о том, почему я вернулась домой, проведя в коттедже всего четыре часа, вся в листьях и, чёрт побери, с большим гамбургером наперевес. — Дженни С., Ванкувер

Я приняла ангельскую пыль на ночной вечеринке, начисто забыв, что у меня на следующий день будет собеседование в видеомагазине. Я почувствовала себя так, как будто управляю всеми сторонами вечеринки своим разумом, вплоть до выбора песен диджеем. Я продолжала «управлять разумом», идя по городу домой, на что мне понадобилось почти четыре часа. Я показывала пальцами на птиц, а они щебетали. Я могла «заставить» трамваи загрохотать по рельсам. Я была, по сути, всемогуща. К тому моменту, когда я добралась на собеседование, уверенность у меня зашкаливала. «Вы знаете, что я буду отлично выполнять эту работу, – гаркнула я. – Вы должны немедленно меня принять». Удивительно, но меня приняли. Вышло так, что я проработала там почти полдесятилетия. — Бет М., 36 лет, Торонто



Как-то раз, будучи под кайфом от кетамина, я ходила на просмотр квартиры. Помню, как ширнулась прямо перед тем, как выйти из дома, а это реально выбивает из колеи. Я просто испытывала такую бездумную зависимость, что не придавала этому значения. Я, наверное, думала, что справлюсь с этим – и концы в воду. Кроме того, мне было года 22, а в этом возрасте на самом деле и не думаешь о будущих последствиях. Один раз живём, верно? Помню, как с трудом отыскала вход, который находился прямо под носом. Я едва зашла в квартиру. Не могу даже вспомнить, во что я была одета, но это, вероятно, было нечто бездумно и дико развратное, о чём я бы даже и не подумала в трезвом состоянии. Кажется, я спросила, есть ли там охранная сигнализация, потому что не могла придумать ни одного умного вопроса или завязать подходящий разговор. Люди были вежливые, но я изъяснялась почти что бессвязно. Квартира мне не досталась. — Шейэнн К., 27 лет, Торонто

Мне было 19. Мы с другом однажды вечером выкурили по косячку и отправились исследовать местность. В местном университете была целая секция в процессе строительства. Никто ни за чем не смотрел, и не было ничего, что помешало бы войти случайным людям. Мы нашли экскаватор с ключами, так что… надели какие-то случайные каски, которые оставили ребята со стройки. Мой друг управлял экскаватором, а я между тем снимала на камеру. Ему было трудно разобраться, как им управлять, поэтому мы в основном просто кружились, крутили кабину и перемещали стрелу. На следующий день они, наверное, думали, как он переместился. — Лин, 25 лет, Монреаль

Я решил побаловаться аддеролом и помочь одной подруге разобраться со своим подвалом, замазав кое-какие трещины, то есть залив между кирпичами отсутствующий раствор. Мне захотелось раздеться, и я в итоге закончил работу нагишом. — Фрэнк, 45 лет, Торонто

Мне был 21 год, и я помогала своей подруге составлять композиции из роз на свадьбу одной женщины. Мы решили упомянуть, что также занимаемся волосами и макияжем. На самом деле нет, но мы подумали, что попробуем начать. По крайней мере, моя подруга – парикмахер, но я никогда не делала кому-то макияж или причёску. Я была «визажисткой». Мы уже дня три были под метом. Мы сделали всё и для подружек, и для невесты. У меня тряслась рука, а она мне и говорит: «Вы в порядке? Вы раньше этим занимались?» Я, по сути, не видела ничего у себя перед носом. Я просто как бы продолжала это дело. Мы как бы справились. Думаю, вышло нормально; в итоге она использовала некоторые снимки в своём портфолио. Но это был первый и последний раз, когда мы этим занимались. — Рокси, 29 лет, Торонто

Был такой случай, когда я был под кислотой вместе с друзьями, которых было человек шесть. Мы пошли прикупить травки, а наш дилер арендовал машину для грузоперевозок и как раз занимался переездом. Мы решили помочь и большую часть ночи разъезжали туда-сюда под кайфом в задней части этой грузовой машины. Нам удалось справиться с переездом, но пришлось очень много помахать приборами, держа их за шнуры, и толкать те, что покрупнее, по пандусу. Моё любимое воспоминание с той ночи – тот момент, когда жена нашего дилера шла мимо с корзиной для стирки, полной одеял, а один из моих друзей громко объявил: «Хочу чтобы мне поменяли подгузник в этом!» Я уверен, что мы провели там не менее 100 часов, но казалось, будто прошло шесть минут. Если бы мы были трезвыми, мы бы ни за что не помогли. — Эймос, 35 лет, Торонто

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