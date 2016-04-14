Что посетители галереи думают о портрете Дональда Трампа с микроскопическим пенисом

Всё, что хотела сделать Ильма Гор, – это заставить людей думать. Но художница из Лос-Анджелеса (чей портрет обнажённого Дональда Трампа с микроскопически маленьким пенисом в марте получил широкое распространение) в итоге получила больше, чем она ожидала.

После размещения фотографии своего произведения «Сделаем Америку снова великой» на Facebook социальная сеть заставила её удалить это фото и заблокировала ей доступ к её учётной записи. Ильма предлагала портрет галереям по всем Соединённым Штатам, но никто не хотел брать картину после того, как на неё был наложен запрет на публичный показ. Вскоре она стала получать угрозы смерти от фанатиков Трампа.

Videos by VICE

Рисунок Ильмы, наконец, нашёл своё место в галерее «Мэддокс» в районе Мейфэр, Лондон, куда люди могут заглянуть и сделать именно то, что Гор хотела, чтобы они сделали: взглянуть на картину и обдумать её. Я заглянул в галерею вчера, чтобы самому поглядеть на картину, и наткнулся там на художницу. «Замыслом было вызвать реакцию, – говорит она. – Картина не должна вам нравиться, вы не обязаны соглашаться с ней, но если она заставляет вас задуматься, то это искусство».

Как только я закончил думать, я спросил ещё нескольких посетителей, что они думают о работе Гор.

Мэтт, 41 год

VICE: Почему вы захотели прийти сюда и всё-таки лично увидеть картину?

Мэтт: Я просто хотел увидеть, насколько он (пенис) большой или не большой, это уж как сложится.

И насколько мал его «причиндал»? С чем бы вы его сравнили?

Я бы сказал как кончик колбаски «Чиполата», которая скукожилась от холода и очень стесняется.

Как вы думаете, почему художница написала эту картину?



Очевидно, в этом есть огласка. Я считаю, что это очень хорошее представление мужчины с огромным самомнением и, возможно, чем-то не таким огромным на «нижнем этаже». Или на «верхнем этаже». Размер пениса – это всё, о чём он на самом деле заботится, поэтому мы видим голую правду. И размер не важен.

Маркус, 31 год

Насколько мал его «причиндал»? С чем бы вы его сравнили?

Маркус: Очень маленький. Немного похож на шампиньон.

Но, пожалуй, менее аппетитный.

Пожалуй, да. Он немного лилово-розовый как на мой вкус.

Солидарен. Почему вы решили прийти сюда и всё-таки лично увидеть картину?

Меня немного удивило, что эта картина здесь. Она облетела весь Интернет в течение прошлой недели или двух, поэтому мне просто было интересно посмотреть из-за чего вся шумиха.

Безусловно. Люди слали художнице угрозы смерти, картина была запрещена на Facebook; что вы думаете обо всём этом шуме, и что, по вашему мнению, это говорит о Трампе и его сторонниках?

Если честно, я думаю, что это довольно хорошо, потому что люди ещё больше оживились на этот счёт. Я не знал, что эту картину запретили. Я даже весьма поражён ею – это, конечно, не демократично?

Что, по вашему мнению, говорит художница?

Я не знаю. Возможно, она показывает, насколько все мы уязвимы, когда мы… голые?

Вы просто сочиняете.

Ага.

Это круто. Вы бы повесили эту картину у себя дома?

О да, безусловно.

Где?



Скорее всего, на видном месте, чтобы мои гости могли её увидеть, проходя мимо.

Маркос, 30 лет

Насколько мал его «причиндал»?

Маркос: О, он неправдоподобно малюсенький. Я не могу себе представить пенис меньше этого.

С чем бы вы его сравнили?

Я не знаю… Он похож на маленького муравья или что-нибудь в этом роде.

Люди слали художнице угрозы смерти, Facebook обязал убрать это изображение с сайта – в общем, всё довольно серьёзно. Что вы думаете о такой негативной реакции?

Всегда плохо, когда вашего идола – человека, которого вы хотите видеть президентом – изображают таким образом. Но мы живём в свободном мире; мы можем изображать людей, как нам того хочется. Лично для меня, это искусство. Искусство должно быть свободным.

Глубокая мысль. Вы бы повесили эту картину у себя дома?

Нет.



Почему?



Это нелепо. Мне не нравится этот человек. Я не хочу просыпаться и видеть его лицо в своём доме.

Хью, 23 года

Так насколько мал его «причиндал»? С чем бы вы его сравнили?

Хью: Он немного похож на испуганную черепашку, прячущуюся в свой панцирь – довольно большой, массивный панцирь в виде Дональда Трампа.

Как по-вашему, что картина говорит об этом панцире-человеке? Картина как-то изменила ваше представление о нём?

Нет, он всё такая же пиписька. Просто он маленькая пиписька.



Почему вы чувствовали потребность прийти сюда и всё-таки лично увидеть картину?

Всё дело в размере. Вы можете увидеть изображение пениса, но вы не знаете, насколько он на самом деле большой. К тому же, я большой фанат членов. Обязан был увидеть, насколько он большой.

Я процитирую эту вашу фразу. Вы бы повесили эту картину у себя дома?

Может быть в ванной комнате. Просто чтобы… сравнивать.

Ясно. Вы бы посоветовали другим людям прийти сюда и полюбоваться этой картиной?



Да, непременно. Эта картина будет одной из тех вещей в истории, на которые вы оглядываетесь. Эта картина может стать новой «Моной Лизой».

Брентон, 43 года

Так насколько мал его «причиндал»?

Брентон: Довольно мал. Я бы сравнил его с маленьким грибочком.

Как эта картина изменила ваше мнение о Дональде Трампе?

Я не его фанат. Если честно и если уж на то пошло, я особо о нём не думаю, и картина преимущественно никак на это не повлияла.



Что вы думаете обо всей полемике, которая окружает эту картину?



Она просто придаёт картине больше огласки, не так ли? Забавно, что её запретили, и что всё воспринимается так серьёзно [в США]. Люди заботятся о Дональде Трампе, поэтому мне кажется, что они шлют угрозы, чтобы постараться скрыть эту картину. Но для них это только усугубит ситуацию.

Джессика, 30 лет

Что заставило вас захотеть прийти сюда и увидеть картину?

Джессика: На фотографиях она выглядела так неоднозначно, поэтому я захотела увидеть её вживую.

Вы хотели почувствовать себя неоднозначно?

Да.

И это вам удалось?

Я бы сказала, что да.

Почему картина вызвала у вас такие эмоции?

Просто я увидела выражение его лица и, конечно же, его микроскопический пенис. Он недостаточно большой, чтобы быть пенисом, ничего не скажешь. Он выглядит как нарост. Он скорее похож на горбик, вроде бородавки или чего-то такого, чем на функциональный орган.

Поэтично. Художница получала угрозы смерти, и картину «Сделаем Америку снова великой» запретили в США. Как вы можете всё это прокомментировать?

По-моему это сдвиг по фазе. Предполагается, что в Америке должна быть свобода слова и свобода самовыражения. Так почему же картина запрещена? С моей точки зрения это безумие. Почему у человека не может быть особого мнения? Это просто демонстрирует, насколько его приверженцы ненормальные, если они вообще идут на такие крайние меры.



Что, по вашему мнению, пытается сказать художница?

Я думаю, она хочет показать его тщеславие, и насколько он нелеп как внутри, так и снаружи. Тот факт, что ему нужно впутывать свой пенис в дебаты – это… уф.

Вы бы повесили эту картину у себя дома?

Да, определённо. Может быть в ванной, чтобы можно было наслаждаться ею, пока срёшь или ещё что.

Эта картина изменила ваше мнение о Дональде Трампе?

Нет, едва ли. Я и так ненавидела его, и по-прежнему ненавижу, но сейчас я, наверное, должна представлять себе его пенис, когда смотрю на него. И это не то, что хочется делать.

Подписывайтесь на Дрю на Twitter.