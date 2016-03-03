Мы поговорили с людьми, у которых самая сексуальная работа по версии Tinder

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Tinder существует уже достаточно долго для того, чтобы мы знали, кому поставить «не лайк», даже не используя мозги. При виде человека, занимающегося йогой на пляже или развлекающегося на вечеринке при полной луне, ваш большой палец бездумно, с быстротой коленного рефлекса, поднимается так же, как отдёрнулся бы после прикосновения к горячему чайнику.

Но что заставляет вас поставить лайк? Как можно за долю секунды подумать: да, я могу предвидеть будущее, в котором у меня с этим человеком, возможно, будет секс и общий свитер, а ещё совместное Рождество, квартира, ребёнок и договор на страхование жизни?

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Житейская мудрость гласит, что главное – хорошо выглядеть на снимках. Люди поколения нулевых – создания низменные, а приложения для знакомств упростили наши вкусы и желания до предела. Мы хотим секса без обязательств с привлекательными людьми, и мы хотим этого в радиусе пяти километров с минимумом разговоров.

Но, быть может, здесь всё не так просто. Новые данные, обнародованные Tinder, показывают, что определённые профессии получают намного больше лайков, чем другие. Мужчинам обеспечивают наибольшую вероятность лайка такие профессии: пилот, предприниматель, пожарник, врач или телеведущий (то есть, по сути, те профессии, о которых вы читали в детских книжках). Для женщин это специалист по фитнесу, дизайнер интерьеров, учредительница предприятия, пиарщица и педагог.

Кто знает, почему эти работы получают больше всего внимания? Что, по сути, сексуального в дизайнере интерьеров? Единственный способ выяснить, что же на самом деле делает эти профессии привлекательными, – поговорить с людьми, которые ими занимаются. Так что готовьтесь, ребята, за вами уже идут несколько шикарных профессий.

МУЖЧИНЫ

НИК ПАТЕЛЬ – ПИЛОТ; ТАКЖЕ РАБОТАЕТ В VICE WEIRDLY

VICE: Итак, Ник, пилоты получают больше всего лайков среди парней. Почему, на твой взгляд, так происходит?

Ник Патель:Эта профессия является желанной, поскольку работа пилотом – одна из немногих, в которых существуют очень высокие требования с точки зрения мастерства, наряду с врачами и юристами. Это не то, чем занимаются все, и не те навыки, которые есть у всех.

Значит, это занятие нишевое, и людям это по нраву?

Да, очень многих людей это впечатляет. Немного встречаешь людей, обладающих способностью летать. Всякий раз, стоит мне сказать об этом кому-нибудь, это очень поражает этого человека.

Помогало ли это вам затаскивать людей в постель в прошлом?

Ага. Я однозначно упоминаю об этом больше, если рядом кто-то симпатичный.

Были бы вы впечатлены, встретив другого пилота?

Ну да. Полёты – это страсть. Когда речь идёт о человеке со сходным интересом, есть масса тем, на которые можно поговорить. Эта работа очень сильно отличается; этот аспект пребывания в воздухе – меня он завораживает. Встречаясь с другими пилотами, я однозначно нахожу понимание. Я обожаю фотографировать летательные аппараты и всё в таком роде, а у пилотов такое бывает.

О Господи, я только что осознала, что у вас на ноутбуке наклейка с самолётиком.

Ха-ха-ха. Ага…

Майк Буонаюто , основатель Shape History

VICE: Ваша работа – одна из самых привлекательных для человека мужского пола. Как вы себя чувствуете в связи с этим?

Майк Буонаюто:Ваша работа говорит о вас очень многое. То, что мы взяли и сделали что-то своё, привлекательно. Я взял и основал собственное агентство, а это очень много обо мне говорит. Все хотят найти человека, обладающего такой свободой в работе и достаточной смелостью для того, чтобы заниматься тем, что он любит.

Сексуальна ли эта готовность рискнуть?

Определённо. Я сам нахожу рискованность привлекательной, и не только в личных отношениях, но и в людях, с которыми приходится работать. Хочется знать людей, которые являются страстными.

Захотели бы вы – теоретически – встречаться с основательницей компании?

Захотел бы, но прозвучал бы тревожный звоночек, потому что я знаю, что в работе я трудоголик и немного не в себе. Не уверен, что я бы этого захотел. Мысль о свиданиях с самим собой более привлекательна, чем собственно то же самое в реальности.

Билли Тарр – младший врач







*Это не настоящая фотография Билли Тарра, врача, с которым мы пообщались; это стоковое изображение. Билли не захотел включать сюда своё фото из-за всей этой истории с забастовкой младших врачей; вполне справедливо.

VICE: Итак, врачи – привлекательны. В пятёрке самых привлекательных.

Билли Тарр:Я удивился, что эта профессия находится в топовой пятёрке. Работаешь минимум по 56 часов в неделю и почти каждые выходные. Я удивлён, что люди готовы терпеть наше возвращение домой среди ночи, выходные или ещё что-то в этом роде. Полагаю, нас изображают достаточно сострадательными. В целом мы – люди милые. Мы весь день говорим с людьми, так что мы хорошо поддерживаем беседу.

Видели ли вы, чтобы потенциальные возлюбленные от этого балдели?

Я встречаюсь с девушками, которые также изучают медицину, так что у меня на самом деле никогда не было шанса это выяснить.

Значит, вы не выходите за пределы своего сообщества?

Я встречался с двумя студентками-медиками, и они были примерно одного со мной возраста и уровня подготовки. Мы достаточно заняты. Говорят, что в каждой когорте врачей, проходящих стажировку, обязательно случается несколько браков в пределах одного курса. Но мы, опять-таки, всё же проводим по шесть лет вместе. Я знаю, что пара моих приятелей встречалась с первого курса, так что здесь должно быть какое-то рациональное зерно.

То, что вы учились и реально озаботились тем, чтобы так долго чем-то заниматься, довольно привлекательно.



Полагаю, что да. Я никогда об этом не думал. Справедливости ради стоит сказать, что люди всё-таки испытывают к этому определённое уважение. Это мило.

ДАМочки

Лотти Хант – специалист по PR , Devil PR



VICE: Ваша работа обеспечивает вам очень большую вероятность лайков. Молодец. Какие качества пиарщиков, на ваш взгляд, делают их привлекательными?

Лотти Хант:Полагаю, что работа в PR требует огромных навыков межличностного общения, уверенности, креативности и способности «пытаться» сохранять холодную голову под сильным давлением и в нелепых ситуациях. То есть я бы сочла эти качества привлекательными у парня, так что, полагаю, именно поэтому мы и оказались на первом месте списка.

Использовали ли вы это когда-нибудь, пытаясь флиртовать с парнем?

Однозначно нет. По моему опыту, при работе в музыкальном PR интерес больше вызывают музыка и исполнители, с которыми мы работаем, чем то, чем я, собственно, занимаюсь. Думаю, что в половине случаев люди на самом деле не понимают, что такое PR. Меня очень часто спрашивают: «Так чем же ты на самом деле занимаешься?» Я предпочитаю сохранять иллюзии, а не сознаваться, что на самом деле я большую часть времени пробегаю по миллионам лестничных пролётов за кулисами площадок, где нет телефонного сигнала, маниакально ища журналистов и пропадающих участников групп и пытаясь соединить их.

Стали бы вы встречаться с пиарщиком сами или то, что вы сама – одна из них, вас от них отвернуло?



Ну, как говорится, никогда не говори «никогда». Но, полагаю, дело только в знании о том, какая это напряжённая работа и сколько часов приходится работать сверхурочно по вечерам и выходным на концертах и фестивалях. Я бы, вероятно, никогда с ним не виделась. Может, мне нужен кто-нибудь с более размеренной и спокойной работой – к примеру, столяр или фотограф дикой природы? Разумеется, все запросы или заявления прошу направлять ко мне.

Софи Финч (на фото машет вместе с командой) – дизайнер интерьера; Finch Interiors

VICE: Почему же, на ваш взгляд, вашей группе достаются лайки?

Софи Финч:Может, потому что мы творческие? Мы – умные, но немного более свободомыслящие. Мы кажемся интересными. Звучит немного пафосно, однако мы не торчим в банке, работая с девяти до пяти. Ещё у нас есть чувство стиля.

Разумно. Если вы делаете конфетку из интерьеров, вы не будете плохо выглядеть.

Да. И, возможно, мы одеваемся чуть более изящно. Например, мне нравятся куртки типа бомберов, расшитые пайетками. Возможно, дело именно в этом: нас можно заметить в пабе.

Мне подумалось: может, люди думают, что вы облагородите их ужасную квартиру?



Мне ужасно не нравится эта мысль – о том, что гнездо вьём именно мы, но, может быть, дело именно в этом. Собственно, моя вторая половинка – тоже дизайнер интерьера. Я встречалась только с дизайнерами. У одной из здешних девочек парень работает в моде. Полагаю, дизайнеры в целом просто предпочитают друг друга. Маловероятно, чтобы творческие личности встречались с людьми из корпораций.

Эдвина Эддлстон – Основательница креативного агентства LDR

VICE: Почему, на ваш взгляд, ваша работа столь лайкабельна?

Эдвина Эддлстон:Если вы учредитель предприятия, то проблемы на вас лезут со всех сторон. Приходится всё время быть на ногах. По сути, нужно собирать людей вокруг себя и обладать уверенностью. Вы прекрасно решаете проблемы. Это наверняка представляется людям очень привлекательным, потому что вы не ждёте, чтобы о вас заботились. И не ждёте, пока кто-нибудь другой приведёт всё в порядок.

Думаете ли вы, что парней это страшит, и им это в каком-то смысле нравится?

Ага. Я однозначно думаю, что парни считают это устрашающим. Этот фактор устрашения также связан с тем, что, когда знаешь, о чём говоришь, страсти накаляются немного сверх меры. Дело просто в уровне знаний.

Учредитель предприятия оказался вторым в списке для парней. Стали бы вы встречаться с человеком из своих?

Существуют два типа учредителей – тип Aи тип B. Тип A невероятно творческий, а тип B– организованный, более ориентированный на процесс. Я принадлежу к типу B и полагаю, что если встречу кого-нибудь из творческого, беспорядочного типа, то, возможно, да, если бы это хорошо работало. Но, скорее всего так не случится…

Что говорят парни, когда вы говорите, кто вы такая?

Они оказываются безумно заинтригованы. Задают множество вопросов. Для учредителя правил как таковых нет. Не хочу показаться эгоисткой и заносчивой, но порой людей восхищает то, что вам приходится совмещать так много обязанностей.

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