Мы спросили этого художника, почему он собирается заключить себя на неделю в 13-тонный валун



Посреди галереи на листе серого металла стоит большой грубый валун. С расстояния он может показаться произведением минималистского искусства, куском скалы, оторванным от земли. Это пока не осознаешь, что там внутри человек.



Работа Абраама Пуаншеваля «Pierre» (с французского – «камень») – это перформанс, который начался 22 февраля 2017 года в Palais de Tokyo в Париже и длится всю неделю. В этом валуне, отчасти скульптуре, отчасти испытании на выносливость, содержится вырезанная полость, рассчитанная на форму тела Пуаншеваля в сидячем положении и с вытянутыми руками.

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Авторское право : Орельен Моль

Выбрав 13-тонный известняковый камень в качестве материала для этой работы, художник подвергает сомнению различные шкалы времени, в которых работают люди. «Я осуществлю минеральное путешествие, – заявил Пуаншеваль Creators прежде, чем войти в свою новую каменную гробницу. – Для этой работы мне захотелось поэкспериментировать [со] временем, которое не является нашим, раствориться в геологическом времени, которое гораздо дольше нашего и кажется медленнее. Следует рассматривать это как путешествие на геологической скорости».

Пуаншеваль в процессе поиска информации для этой работы вдохновлялся сюжетами фантастических рассказов, в которых показывается, что традиционное человеческое отношение ко времени удручающе несовершенно. «В одном рассказе рассказывалось о человеке, который сбегает из собственного времени с помощью машины времени в будущее и который в итоге застревает в горе, потому что путешествовал на геологической скорости. В другом рассказывается [о] прибытии на Землю инопланетян. По сравнению с ними люди настолько медлительны, что те принимают их за растения и в итоге съедают их!» Проведя неделю внутри камня, Пуаншеваль надеется усвоить более универсальный взгляд на время – гораздо более обширную картину, чем, как правило, учитывают люди с их короткой жизни.

Авторское право : Орельен Моль

Этот недельный перформанс, разумеется, станет для художника испытанием на внутреннюю силу. Питаясь сушёным мясом, супами и другими жидкостями, его состояние будут мониторить через отверстия, просверлённые в камне для обеспечения его безопасности. «Это прежде всего психическая подготовка», – объясняет Пуаншеваль, который не один месяц работал над этим недельным заточением. Эта выносливость – важнейшая часть перформанса для художника, который рассматривает работу как исследование собственного одиночества. «Это внутреннее путешествие, которое может походить на кристаллизацию», – поясняет он.

Художник знает многое о такой выносливости, так как ранее провёл две недели внутри чучела медведя. Во время другого перформанса, состоявшегося непосредственно перед «Pierre», Пуаншеваль проплыл по реке Роне внутри огромной прозрачной бутылки, закупоренной пробкой. После «Pierre» он устроит перформанс «Oeuf» («Яйцо»), во время которого будет сидеть на куриных яйцах, пока из них не вылупятся цыплята.

Авторское право : Орельен Моль

Разумеется, для зрителей снаружи камень в Palais de Tokyo приобретает иное значение. Наблюдение за путешествием Пуаншеваля во времени образует некую точку размышления для зрителя, который может лишь представлять себе скрытое от его взора путешествие художника. Пуаншеваль признаёт, что предпочёл бы возможность лучше делиться своим взглядом на это путешествие со зрителями. «Я только хотел бы, чтобы они могли пережить его по-своему, даже если для зрителей это больше, чем просто произведение искусства», – говорит он.

Сольная выставка Абраама Пуаншеваля проходит в Palais de Tokyo до 8 мая 2017 года.