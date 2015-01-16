Как наркотики влияют на возможность забеременеть?

В прошлом году мы уже писали о влиянии наркотиков на качество спермы. Диагноз вышел довольно мрачным: в принципе, все препараты, от которых становится таке весело, оказывают негативное влияние на качество спермы, её количество, и подвижность сперматозоидов – эти маленькие пловцы просто не в состоянии доплыть до пункта назначения. Хотя не всё так безнадежно: сперма мужчин восстанавливается уже через несколько месяцев после прекращения приёма наркотиков.

А как обстоит дело у женщин? Если ребят можно сравнить с заводами по производству сперматозоидов, то дамы рождаются с уже неизменным количеством яйцеклеток. Увы, второй шанс нам не предоставлен. Может ли употребление наркотиков нанести окончательный вред нашим яйцеклеткам? А что если зачатие уже произошло, действительно ли так плохо употреблять наркотики в течение этих хреновых девяти месяцем, когда вынужден таскать ребенка в животе? Эти вопросы могут показаться идиотскими, но беременные женщины бывают под кайфом гораздо чаще, чем можно было ожидать: в одном из исследований почти 5 процентов женщин признались в незаконном употреблении наркотиков, а проверка на наличие сомнительных лекарственных препаратов в крови беременных женщин в Новом Орлеане дала положительный результат в 19 процентах случаев.

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Чтобы выяснить какой вред, и на самом деле, есть ли вред от приёма наркотиков для женщин в интересном положении, я поговорила с врачом репродуктологом

Рикардо Язиги из центра по оплодотворению Shady Grove в штате Мэриленд; доктором Джиллиан Локвуд, заведующей клиникой репродуктологии Midland Fertility в Англии; и доктором Димитриосом Мастроджаннисом, заведующим медицинским центром здоровья матерей в университете штата Иллинойс в Чикаго, который занимается обширным исследованием о наркомании и беременности.

Марихуана

Теперь, когда косяк можно закурить законно почти на каждом углу в Америке, рынок марихуаны активнее начинает заигрывать з женщинами-потенциальными покупательницами. И неважно проявляется ли такое заигрывание в форме социальной активности (Мамы за марихуану) или в форме социальных клубов (Beverly Hills Cannabis Club), обдолбанные мамашки, безусловно, набирают обороты. А что произойдёт если обкуриться и пытаться зачать ребёнка?

“Существует одно давнее исследование, опубликованное в Журнале Эпидемиологии в 1990 году, которое утверждает, что у женщин, курящих марихуану, был повышенный риск бесплодия из-за отсутствия овуляции”, – сказал д-р Язиги. На тот момент было неясно, что именно вызвало приостановку овуляции, но позднее обнаружилось, что вмешательство в ось ГГЯ (ось гипоталамус-гипофиз-яичники), которая регулирует гормоны между гипоталамусом, гипофизом и яичниками. Марихуана может вызвать падение в уровнях лютеинизирующего гормона, который вам понадобится для овуляции.

Марихуана также может замедлить движение яйцеклетки по маточной трубе, что может препятствовать имплантации в матке. “Существует небольшое окно времени для имплантации эмбриона”, сказал мне доктор Язиги. “Зародыш, который пытается прикрепится к матке раньше или позже нужного времени, может испытывать трудности в связи с этим, и, следовательно, беременность может не произойти”. Д-р. Язиги продолжил, – “Риск был выше среди женщин, которые курили марихуану в течение года перед попыткой забеременеть, чем среди тех, кто иногда покуривал в прошлом, но тяжело было проследить закономерность между частотой и продолжительностью использования марихуаны”. Тем не менее, оказалось, что эффект от курения марихуаны блокируется у женщин, которые курят марихуану регулярно по сравнению с теми, которые курят её время от времени, может быть, потому что организм зависимых курильщиц развивает сопротивляемость к наркотику.

То есть, как только зачатие произошло, маленький косяк не самое худшее, что может произойти с вами. Исследования всё ещё не пришли к однозначному выводу: некоторые исследования указывали, что использование марихуаны во время беременности ухудшает память у детей, другие утверждают, что нет никакого эффекта. Д-р Мастроджаннис отметил, что “Американская академия педиатрии рассмотрела данные и пришла к выводу, что не существует каких-либо неблагоприятных последствий использования марихуаны у новорожденных”. Он также добавил, что мы не знаем наверняка есть ли какой-либо отрицательный результат, так как не проводилось достаточно исследований по этому конкретному вопросу, но, кажется, что марихуана не представляет особенной опасности. Хорошо узнать об этом. Также в больнице Университета Темпл в Филадельфии, где доктор Мастроджаннис возглавлял департамент материнства, тест на курение марихуаны среди 17,5 процентов беременных пациенток оказался положительным.

Кокаин

Когда я училась в колледже, я знала многих девушек, сидевших на коксе, чтобы тусить всю ночь и худеть. Это также объясняет, почему так трудно измерить влияние кокаина на репродуктивную функцию: существует много побочных эффектов от употребления кокса, в том числе беспробудное пьянство и недостаточная масса тела, что само по себе, может сказаться на способности к деторождению.

Изученное воздействия кокаина на репродуктивную функцию звучит довольно отрезвляюще. Доктор Локвуд объяснила, что так же как марихуана, кокаин “полностью подавляет овуляцию, вмешиваясь в процессы, происходящие в тонких петлях обратной связи, которые контролируют цикл яичников”. Доктор Язиги добавил, что кокаин может также увеличить рост гормона пролактина, что нарушает гормональный баланс и менструальный цикл. Исследования показали, что в связи с употреблением кокаина происходит повреждение маточных труб.

Такие исследования проводились несколько сумбурно. Как красноречиво выразился д-р Мастроджаннис: “Если на то пошло, неэтично давать кокаин беременной женщине, или любой другой женщине”. “Но вопрос в том какая именно аномалия происходит? Мы ещё не знаем”, сказал д-р Язиги. “Мы понимаем, что кокаин уменьшает шансы на беременность, мы просто не знаем, какие именно механизмы влияют на это”.

Нам точно известно из исследований, что кокаин плохо влияет на репродуктивную функцию и на саму беременность. Доктор Мастроджаннис сказал: “Установлено, что употребление кокаина вызывает преждевременные роды, разрыв мембраны и отслоение плаценты” – то есть плацента отделяется от матки, что может привести к образованию сгустков крови у матери и преждевременных родов или смерти ребенка. Это происходит потому, что кокаин легко проникает через плацентарный барьер и сохраняется в плацентарной мембране, вызывая серьезные последствия. По данным Национального исследования о профилактике врожденных дефектов существует прямая зависимость между употреблением кокаина и риском развития расщелины нёба (“волчья пасть”) у ребёнка.

Конечно, существует закономерность между количеством употребляемого кокаина и тяжестью последствий. Так же как и постоянное пьянство во время беременности гораздо хуже отображается на плоде, чем выпитая бутылочка пива время от времени, кокаиновый марафон – значительно хуже, чем чуточка кокаина. Тем не менее, очевидно, что лучше отказаться от дорожки, когда у вас поселился пузожитель.

Опиаты

Употребление опиатов переросло в настоящую эпидемию, и число женщин, употребляющих их неуклонно ползет вверх: за последнее десятилетие число женщин, умерших от опиатных обезболивающих увеличилось в десять раз. В Вермонте, где употребление обезболивающих носит безудержный характер, около 40 из каждых 1000 детей подвергаются опиатам в утробе матери.

Опиатная зависимость осложняет ход беременности. “Плод соединён с материнской кровеносной сетью, поэтому дозы таких препаратов могут привести к гибели плода или к развитию тяжелых симптомов абстиненции после рождения ребенка”, сказала д-р Локвуд. Женщины с зависимостью от опиатов оказываются загнанными в угол во время беременности: если они переборщили с дозой, то их дети могут не пережить смертельную дозу наркотика; если резко завязывают, их дети могут умереть от абстиненции.

Поддерживающая терапия метадоном является предпочтительной альтернативой, поскольку прием метадона является менее вредным, чем прием героина во время беременности. Д-р Мастроджаннис утверждает, что метадон также вызвывает осложнения после рождения: преждевременные роды, недостаточны вес при рождении, и задержки в развитии, даже если ребёнок родится в установленный срок. “Приём опиатов приводит к досрочному отслоению мембраны, преждевременным родам и рождению мертвого плода”, – добавил д-р Мастроджаннис.

И, конечно же, в первую очередь, шансы забеременеть значительно понижаются в связи с приёмом опиатов. Одно исследование доказывает, что употребление опиатов взаимосвязано с гипогонадизмом (дисфункцией половых желез) у мужчин и женщин, что приводит к серьёзному гормональному сбою. У женщин симптомы включают отсутствие месячных и бесплодие. Также известно, что опиаты притупляют половое влечение (у мужчин это называется “наркоманский член”), так что вероятность самого секса снижается.

Амфетамин

Для удобства мы рассмотрим влияние всевозможных амфетаминов, в том числе MDMA / экстази, метамфетамин, и “спид”, потому что нам неизвестны исследования, которые делают различие между разными типами амфетаминов. Очевидно, трудно определиться какой вид предпочтительнее: метамфетамин или экстази во время беременности, так что мы упростим наше задание: наверное, лучше просто выпить бокал красного вина.

Доктор Язиги сообщил, что до сих пор не проводилось ни единого существенного исследования о том, как амфетамины нарушают возможность забеременеть, возможно, потому, что большинство пользователей амфетаминов относятся к заядлым тусовщиками, которые принимают и другие наркотики. Тем не менее, идея забеременеть и продолжать принимать амфетамины, безусловно, не самая уместная ни для матери, ни для ребёнка: приём метамфетамина может повлечь аритмию, гипотермию, судороги, и инсульт.

Исследование 65 шведских женщин, которые принимали амфетамины во время беременности показало, что их дети “были меньше, легче, также их головы были меньше”. Но в 2005 году группа экспертов отметила, что не существует “достаточных доказательств”, чтобы продемонстрировать неблагоприятный исход от пренатального употребления амфетамина. Главная идея состоит в том, что, если вы зависимы от амфетаминов, вам, вероятно, не следует беременеть.

ЛСД

Готовы к (относительно) хорошим новостям? Не существует никаких доказательств, что ЛСД отрицательно влияет на ваши шансы зачатия, или что он вызывает неблагоприятные последствия в утробе матери. Это не означает, что вам нужно подсесть на кислоту во время детородного возраста, и что это не принесёт вреда, но, на данный момент, идут дебаты насчёт вреда ЛСД на репродуктивную функцию.

“Мы провели много исследований и осмотров пациентов, но мы ни разу не наблюдали [беременных женщин] сидящих на ЛСД”, сказал д-р Мастроджаннис. Следует отметить, что ни один из врачей, с которыми я говорила, не дал “зелёный свет” наркотикам. Никто не отменял предостережение от приёма наркотиков во время беременности или до беременности. Другими словами, есть правда в том, когда говорят: “Невозможно получить всё и сразу”.

Иллюстрации от Стефани Хуртадо.