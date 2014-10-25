Мы поговорили с тремя врачами о влиянии наркотиков на качество спермы

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Жизнь полна жёстких истин. Одна из самых жёстких подразумевает, что вы можете веселится-гулять ровно до тех пор, пока ваше тело не начинает вежливо просить вас немного остыть, или пока вы не взвалите на себя так много обязательств, что пять бокалов пива и проститутка вечером просто не кажутся вам разумным времяпрепровождением. А когда вы решили, что готовы к высокой ответственности в виде ребенка, вам придется надеяться, что ваш генетический материал не повреждён в результате втираний кокса в разнообразные места до такой степени, что ваш отпрыск станет постоянным клиентом докторов.

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Но что если прежде чем взяться за голову вы уже успели поизносить своё тело? Не то чтобы меня лично это сильно тревожило, но всё же, я решил поговорить с двумя экспертам в области репродуктивной функций, доктором Рикардо Язиги из центра Shady Grove Fertility Center в штате Мэриленд и доктором Дэвидом Нуделлу, урологом в области мужской репродуктивной функции из Сан Франциско, а также Фернандо Кодевиллой (известного под именем доктор Х – заклинатель наркотиков) о негативном воздействии наркотиков на сперму. Общее мнение состоит в том, что употребление почти любого незаконного наркотического средства приводит к повреждениям в яичках и мешает выработке тестостерона – стержня всей репродуктивной системы у мужчин.

С этой целью, я ознакомился с вышедшем в 2012 году исследованием «Вредное воздействие незаконного употребления наркотиков на мужскую репродуктивную функцию» Американского общества андрологии, опубликованным в журнале Journal of Andrology, и доступным по этой ссылке.

Марихуана

Согласно Национального исследования об употреблении наркотиков и о здоровье, проведённого в 2009 году, среди всех запрещённых наркотических средств в США, набольшей популярностью пользуется марихуана, что может означает, что и у вас тоже могут быть некоторые проблемы со спермой.

Человеческий организм вырабатывает соединения каннабиноидов, идентичные тем, что находятся в марихуане, поэтому наши клетки имеют естественные рецепторы для них. Если каннабиноиды откладываются в клетках яичек или сперме, возможны некоторые нежелательные побочные эффекты, способные испортить вам день. По словам доктора Язиги:

«Около 33 процентов людей, постоянно употребляющих марихуану, имеют низкие показатели спермы. Связывание активных компонентов и метаболитов марихуаны с рецепторами сперматозоида приводит к снижению моторики сперматозоидов. Менее понятны последствия для тех, кто употребляет марихуану нерегулярно, так как полноценные исследования не проводились, однако преобладает мысль, что хотя восстановление функций спермы происходит достаточно быстро после отказа от употребления, такие люди не должны принимать попытки зачатия во время употребления марихуаны».

Кокаин

Кокс, конечно, легендарный «убийца потенции» поскольку вызывает сужение сосудов (сужение кровяных клеток), что приводит к эректильной дисфункции. Трудно точно определить его эффект, потому что любые исследования, проводимые на людях осложняются тем, что кокаин заставляет вас хотеть зажигать ещё больше. Я спросил доктора Язиги почему нет достаточной информации о воздействии кокаина, и он ответил, что исследования не являются точными «поскольку, в большинстве случаев, употребления кокаина происходит совместно с алкоголем, сигаретами и другими препаратами, то есть обособленное употребление кокаина редко когда наблюдается». Кроме того, он напомнил мне, что вы не можете заставить группу людей употребить кокаин, а затем заняться зачатием. С этической точки зрения.

В результате исследований на животных, был сделан вывод, что в яичках и сперме могут присутствовать следы кокаина. «Наблюдалась ненормальная анатомия ткани яичка. И перерождение ряда клеток», говорит доктор Язиги. Доктор Нуделл пошёл ещё дальше, заявив, что испытания на животных показали, что кокаин может передаваться женской яйцеклетки через сперму. «Последствия этого явления неизвестны, но, это, конечно, может привести к раннему выкидышу».

Опиаты

Для ясности: при обсуждении опиатов, я имею в виду героин, оксикодон, викодин, и т.д. Длительное употребление опиатов может привести к проблемам с репродуктивной системой в связи с подавлениям гормона ГнВГ, который, по словам доктора Нуделла, «обычно вырабатывается гипоталамусом (органом, контролирующим гипофиз.) «Это означает, что снижение секреции ЛГ (лютеинизирующего гормона) и ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) гипофизом – своего рода необычный способ запретить организму вырабатывает сперму. Также существуют данные, что зависимость от опиатов может приводить к фрагментации ДНК в сперме и низкой способности к оплодотворению или выкидышам.

Метамфетамины

Практически, само собой разумеется, что, если вы употребляете амфетамины, зачатие ребёнка не в списке ваших приоритетов. Приоритетами должны стать лечение зубов и возвращение вашим родителям всех денег, которые вы украли из их пенсионных накоплений. Кроме того, прекратить носить эту чёртову пидарку. Уже давно не 2006, и вы не Джесси Пинкмен. Вы – реальный человек и вы пахнете как ведро с дерьмом. Тем не менее, если бы вы подумали завести ребёнка, можете ожидать проблемы с «непроходимостью семенных канальцев», являющихся системой обеспечения работы яичек. Ещё это означает снижение выработки тестостерона. Плюс, сами сперматозоиды могут пострадать от проблем, вызываемых сужением сосудов и кровотока. Доктор X заявил, что «главной проблемой амфетамина и его производных является риск сердечно-сосудистых изменений (деформаций сердца) у детей».

ЛСД

Как насчет зачатия ребенка на кислоте..!? Наверное, не самый удачный план, но никто не знает наверняка. Доктор Нуделл сказал мне, что «большинство исследований по ЛСД не выявили влияний на сперму. Эти исследования проводились, чтобы установить изменения ДНК на клеточном уровне и в сперматозоидах, но результаты были неубедительными». Доктор X ещё называет грибы и кетамин среди препаратов, в отношении которых, как и с ЛСД, не установлено воздействие на воспроизводительную функцию. Другими словами: Продолжай, Blue Boy, но будь осторожен.

MDMA/Экстази

Если вам повезло достать настоящий экстази, а не какое-то дерьмо от парня возле туалета в модном клубе, у вас всё равно могут быть кое-какие проблемы со спермой. Хоть по этой теме и нет большого количества убедительных исследований, но доктор Язиги говорит мне, что экстази может повлиять на выработку тестостерона, как и почти все другие препараты в этом списке. Он сказал: «Может случится повреждение ДНК, перерождение тканей в яичках. Подвижность спермы (способность спермы эффективно продолжать движение к яйцеклетке) сохраняется, но количество сперматозоидов может уменьшиться». Похоже на действие кокаина, за исключением того, что кокаин ещё и подвижность уменьшает. В случае с экстази речь идет только о количестве вырабатываемых организмом сперматозоидов».

Это означает, что сперма все ещё движется нормально, но в ней просто не так много сперматозоидов, что разрушает шансы на оплодотворение. Как с амфетаминами, экстази может привести к сердечным аномалиям у детей.

Если вы поняли всю указанную информацию, но до сих пор не смогли избавится от вредной привычки, и хотите обеспечить вашего партнера качественной спермой, помните, что на выработку качественной спермы вашему организму необходимо около трёх недель. По словам доктор Язиги:

«Таким образом, мужчина с нарушением выработки тестостерона, ставшим причиной потери качественной спермы, теоретически может ожидать восстановление нормального сперматогенеза в течении трёх-шести месяцев. У вас снова появится нормальная сперма. Но дело в том, что некоторым людям приходится ждать восстановления нормальной выработки спермы не однин год».

Если хотите здоровое потомство, вам следовало бы прямо сейчас задуматься о своих пристрастиях.

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