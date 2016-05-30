Мы спросили студентов, какие препараты помогают им сдавать сессию

Проведите семестр в университете – и вы оцените по достоинству сколько всего совмещают студенты. 12 недель в семестр валом валят задания, домашняя работа, тесты и групповые занятия, а между ними каким-то образом втискиваются работа и жизнь.
Как VICE в подробностях рассказывал ранее, именно это напряжение приводит многих к ноотропам – новой волне полулегальных усилителей когнитивных функций. Вооружившись ими, студенты полагают, что им больше не нужно выбирать между социальной жизнью и учёбой. Пожертвовав сном, они могут заниматься и тем, и другим.
Videos by VICE
Так как по всей Австралии у студентов на носу экзамены, мы спросили студентов, какие препараты для учёбы они планируют употреблять.
Дункан, 20 лет
VICE: Привет, Дункан, какой твой любимый препарат для учёбы?
Дункан:Я пробовал адерал и модафинил. Могу однозначно сказать, что модафинил.
Почему модафинил?
Он обеспечивает действительно естественное ощущение концентрации. Он стимулирует. Хочется учиться. Он действительно не даёт мне прокрастинировать.
Как ты его достаёшь?
Если знаешь кого-то, у кого он есть, то его можно купить, как я и поступал в прошлом. Не так давно я просто заказал его в Интернете. Существуют онлайн-аптеки, которые специализируются на продаже модафинила. Доставка в Австралию осуществляется дней за десять; это всё равно что заказать что-нибудь на eBay.
Сколько ты тратишь всякий раз, когда запасаешься?
Если я покупаю оптом – штук 100 за раз, – то цена доходит примерно до 1,50 доллара США за таблетку.
Не мог бы ты описать, как выглядит обычное занятие под модафинилом?
Как правило, я занимаюсь этим с корешами. Все на одном и том же уровне, никто, по сути, не болтает. Как правило, мы встаём часов в 6 утра, хорошенько завтракаем, принимаем дозу, а затем безудержно учимся 12 часов, то и дело прерываясь на еду.
Считаешь ли справедливым с твоей стороны по отношению к другим студентам пользоваться препаратами для учёбы?
Если я плачу столько денег и провожу не менее трёх лет своей жизни за учёбой, чтобы суметь построить такую карьеру, какую хочу… Разве несправедливо по отношению к сослуживцам задерживаться в офисе, фиксировать дополнительные рабочие часы, брать больше работы и приносить ещё большие жертвы, чтобы получить повышение? Не думаю? Принимая модафинил, я всего лишь оптимизирую свою продуктивность.
Если это несправедливо, то также несправедливо пить кофе, чтобы учиться, платить за помощь репетитора в работе или работать в группе ради учёбы. Это никак не влияет на всех остальных, и по этой причине я не считаю, что это несправедливо или неэтично.
Анна, 18 лет
Привет, Анна, какой твой любимый препарат для учёбы?
Марихуана.
Интересно, такого я ещё не слышал. Почему она нравится тебе больше всего?
Я обожаю марихуану, независимо от того, учусь я или нет. Она помогает мне во время учёбы, потому что я перфекционистка, поэтому работы могут очень сильно напрягать. Когда я под кайфом, я чувствую себя расслабленной и более уверенной в своей способности справиться с работой.
Чем пользуются твои друзья, чтобы помогать себе в учёбе, – кто-нибудь ещё считает травку полезной?
Очень многие из них ничем не пользуются, но я всё же знаю людей, которые пользовались риталином и адералом. Я бы с удовольствием попробовала как-нибудь и то, и другое.
Почему ты начала курить травку, чтобы помочь себе в учёбе?
Обычно я ждала окончания учёбы, чтобы угоститься. Но однажды вечером я была страшно обкурена и осознала, что у меня есть кое-какие задания, которые нужно сделать к следующему дню, так что я сделала их, будучи под кайфом, и мне это показалось удивительно легко.
Как ты её достаёшь?
Покупаю у друзей и у друзей друзей. Покупаю я её уже давно, поэтому я обзавелась множеством связей.
Ты когда-нибудь делаешь глупые ошибки, выполняя задания под кайфом?
Только по мелочи – к примеру, отвлекаюсь и забываю вопрос или забываю, о чём пишу, посреди абзаца.
Кристал, 22 года
Привет, Кристал, какие препараты для учёбы ты пробовала?
Несколько форм модафинила и немного ноу-доза. Существует несколько разных дозировок: ваклерт, артвигил, модвигил, модалерт.
Судя по всему, модафинил однозначно самый популярный. Какой вид тебе нравится больше всего?
Ваклерт. Это немного другой препарат. Похожий на модафинил, но он немного сильнее и действует дольше.
Как ты обычно достаёшь ваклерт?
По Интернету. Его привозят из Индии.
Интересовалась ли ты тем, легален он или нет?
Я не смотрела, насколько легален модафинил. Мне его порекомендовали, и на этом основании я стала ему доверять.
Почему ты начала употреблять ваклерт?
Одна приятельница моего приятеля торговала им в Сиднее. Она покупала по нескольку сотен таблеток за раз и продавала их друзьям. Несколько штук эта приятельница передала мне.
Когда ты обычно его принимаешь?
Обычно только перед тем, как проработать всю ночь. Ночь перед тем, как что-то намечается, чтобы выложиться на полную. Недавно я встала в 8 утра, а затем выпила его часов в 8 вечера. Продержалась до 9 утра на следующий день. Вероятно, я могла бы продолжать, но подумала: не-а, мне стоит вздремнуть.
Помогает ли тебе ваклерт ощущать меньше напряжения во время учёбы?
Он повергает в отвратное состояние, когда его действие проходит, и он рушит режим сна. Я бы не сказала, что он снимает напряжение. Вероятно, он увеличивает его впоследствии.
Если он тебе мешает, то почему ты продолжаешь им пользоваться?
Он действительно помогает с авралами во время учёбы; это значит, что мне не приходится нервничать из-за того, бодрствовать или нет. Учусь я вполне стабильно, поэтому «ночные смены» для меня всё равно в порядке вещей. Он просто помогает мне не заснуть.
Робби, 22 года
Робби, какой твой любимый препарат для учёбы?
Модафинил.
Почему он нравится тебе больше всего?
Его хватает на весь день, и он очень дешёвый. А ещё он не даёт сильного отходняка.
Как ты обычно его достаёшь?
По Интернету, нашёл какой-то сайт, на котором его продают по дешёвке.
По-видимому, в Интернете его покупают чаще всего. Как ты начал его употреблять?
Кое-какие мои приятели говорили о том, как достать риталин, а потом – дексис. Мы их попробовали, и они были весьма неплохи, но их хватало ненадолго, а потом я хреновато себя чувствовал. Мы разжились модафинилом, и всё завертелось.
Не беспокоишься ли ты время от времени, что можешь стать зависимым от него? Считаешь ли ты, что будешь продолжать им пользоваться после того, как выпустишься и начнёшь работать?
Да нет, я стараюсь по возможности делать перерывы в его приёме и легко могу отправиться работать без него. Не думаю, что мог бы работать с 9 утра до 5 вечера пять дней в неделю и постоянно глотать модик.
Я слышал, он может сильно нарушать режим сна. Как часто ты его принимаешь?
Я принимаю его утром или где-то в обед, так что моему режиму сна он особо не мешает. Принимал его раз или два в неделю в течение семестра и гораздо чаще – во время экзаменов. Может, до четырёх раз в неделю.
Почему, на твой взгляд, студенты всё чаще прибегают к препаратам вроде модафинила ради помощи в учёбе?
Думаю, дело просто в образе жизни студентов. Им приходится ходить и в универ, и на работу. А ещё они собираются частенько выходить в свет. Постоянно находишься в таком состоянии, когда нужна какая-то стимуляция.
*Некоторые имена изменены ради конфиденциальности.
Следите за сообщениями Скотта Рентона на Twitter.