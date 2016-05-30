Мы спросили студентов, какие препараты помогают им сдавать сессию

Проведите семестр в университете – и вы оцените по достоинству сколько всего совмещают студенты. 12 недель в семестр валом валят задания, домашняя работа, тесты и групповые занятия, а между ними каким-то образом втискиваются работа и жизнь.

Как VICE в подробностях рассказывал ранее, именно это напряжение приводит многих к ноотропам – новой волне полулегальных усилителей когнитивных функций. Вооружившись ими, студенты полагают, что им больше не нужно выбирать между социальной жизнью и учёбой. Пожертвовав сном, они могут заниматься и тем, и другим.

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Так как по всей Австралии у студентов на носу экзамены, мы спросили студентов, какие препараты для учёбы они планируют употреблять.

Дункан, 20 лет

VICE: Привет, Дункан, какой твой любимый препарат для учёбы?

Дункан:Я пробовал адерал и модафинил. Могу однозначно сказать, что модафинил.

Почему модафинил?

Он обеспечивает действительно естественное ощущение концентрации. Он стимулирует. Хочется учиться. Он действительно не даёт мне прокрастинировать.

Как ты его достаёшь?

Если знаешь кого-то, у кого он есть, то его можно купить, как я и поступал в прошлом. Не так давно я просто заказал его в Интернете. Существуют онлайн-аптеки, которые специализируются на продаже модафинила. Доставка в Австралию осуществляется дней за десять; это всё равно что заказать что-нибудь на eBay.

Сколько ты тратишь всякий раз, когда запасаешься?

Если я покупаю оптом – штук 100 за раз, – то цена доходит примерно до 1,50 доллара США за таблетку.

Не мог бы ты описать, как выглядит обычное занятие под модафинилом?

Как правило, я занимаюсь этим с корешами. Все на одном и том же уровне, никто, по сути, не болтает. Как правило, мы встаём часов в 6 утра, хорошенько завтракаем, принимаем дозу, а затем безудержно учимся 12 часов, то и дело прерываясь на еду.

Считаешь ли справедливым с твоей стороны по отношению к другим студентам пользоваться препаратами для учёбы?

Если я плачу столько денег и провожу не менее трёх лет своей жизни за учёбой, чтобы суметь построить такую карьеру, какую хочу… Разве несправедливо по отношению к сослуживцам задерживаться в офисе, фиксировать дополнительные рабочие часы, брать больше работы и приносить ещё большие жертвы, чтобы получить повышение? Не думаю? Принимая модафинил, я всего лишь оптимизирую свою продуктивность.

Если это несправедливо, то также несправедливо пить кофе, чтобы учиться, платить за помощь репетитора в работе или работать в группе ради учёбы. Это никак не влияет на всех остальных, и по этой причине я не считаю, что это несправедливо или неэтично.

Анна, 18 лет

Привет, Анна, какой твой любимый препарат для учёбы?

Марихуана.

Интересно, такого я ещё не слышал. Почему она нравится тебе больше всего?

Я обожаю марихуану, независимо от того, учусь я или нет. Она помогает мне во время учёбы, потому что я перфекционистка, поэтому работы могут очень сильно напрягать. Когда я под кайфом, я чувствую себя расслабленной и более уверенной в своей способности справиться с работой.

Чем пользуются твои друзья, чтобы помогать себе в учёбе, – кто-нибудь ещё считает травку полезной?

Очень многие из них ничем не пользуются, но я всё же знаю людей, которые пользовались риталином и адералом. Я бы с удовольствием попробовала как-нибудь и то, и другое.

Почему ты начала курить травку, чтобы помочь себе в учёбе?

Обычно я ждала окончания учёбы, чтобы угоститься. Но однажды вечером я была страшно обкурена и осознала, что у меня есть кое-какие задания, которые нужно сделать к следующему дню, так что я сделала их, будучи под кайфом, и мне это показалось удивительно легко.

Как ты её достаёшь?

Покупаю у друзей и у друзей друзей. Покупаю я её уже давно, поэтому я обзавелась множеством связей.

Ты когда-нибудь делаешь глупые ошибки, выполняя задания под кайфом?

Только по мелочи – к примеру, отвлекаюсь и забываю вопрос или забываю, о чём пишу, посреди абзаца.

Кристал, 22 года

Привет, Кристал, какие препараты для учёбы ты пробовала?

Несколько форм модафинила и немного ноу-доза. Существует несколько разных дозировок: ваклерт, артвигил, модвигил, модалерт.

Судя по всему, модафинил однозначно самый популярный. Какой вид тебе нравится больше всего?

Ваклерт. Это немного другой препарат. Похожий на модафинил, но он немного сильнее и действует дольше.

Как ты обычно достаёшь ваклерт?

По Интернету. Его привозят из Индии.

Интересовалась ли ты тем, легален он или нет?

Я не смотрела, насколько легален модафинил. Мне его порекомендовали, и на этом основании я стала ему доверять.

Почему ты начала употреблять ваклерт?

Одна приятельница моего приятеля торговала им в Сиднее. Она покупала по нескольку сотен таблеток за раз и продавала их друзьям. Несколько штук эта приятельница передала мне.

Когда ты обычно его принимаешь?

Обычно только перед тем, как проработать всю ночь. Ночь перед тем, как что-то намечается, чтобы выложиться на полную. Недавно я встала в 8 утра, а затем выпила его часов в 8 вечера. Продержалась до 9 утра на следующий день. Вероятно, я могла бы продолжать, но подумала: не-а, мне стоит вздремнуть.

Помогает ли тебе ваклерт ощущать меньше напряжения во время учёбы?

Он повергает в отвратное состояние, когда его действие проходит, и он рушит режим сна. Я бы не сказала, что он снимает напряжение. Вероятно, он увеличивает его впоследствии.

Если он тебе мешает, то почему ты продолжаешь им пользоваться?

Он действительно помогает с авралами во время учёбы; это значит, что мне не приходится нервничать из-за того, бодрствовать или нет. Учусь я вполне стабильно, поэтому «ночные смены» для меня всё равно в порядке вещей. Он просто помогает мне не заснуть.

Робби, 22 года

Робби, какой твой любимый препарат для учёбы?

Модафинил.

Почему он нравится тебе больше всего?

Его хватает на весь день, и он очень дешёвый. А ещё он не даёт сильного отходняка.

Как ты обычно его достаёшь?

По Интернету, нашёл какой-то сайт, на котором его продают по дешёвке.

По-видимому, в Интернете его покупают чаще всего. Как ты начал его употреблять?

Кое-какие мои приятели говорили о том, как достать риталин, а потом – дексис. Мы их попробовали, и они были весьма неплохи, но их хватало ненадолго, а потом я хреновато себя чувствовал. Мы разжились модафинилом, и всё завертелось.

Не беспокоишься ли ты время от времени, что можешь стать зависимым от него? Считаешь ли ты, что будешь продолжать им пользоваться после того, как выпустишься и начнёшь работать?

Да нет, я стараюсь по возможности делать перерывы в его приёме и легко могу отправиться работать без него. Не думаю, что мог бы работать с 9 утра до 5 вечера пять дней в неделю и постоянно глотать модик.

Я слышал, он может сильно нарушать режим сна. Как часто ты его принимаешь?

Я принимаю его утром или где-то в обед, так что моему режиму сна он особо не мешает. Принимал его раз или два в неделю в течение семестра и гораздо чаще – во время экзаменов. Может, до четырёх раз в неделю.

Почему, на твой взгляд, студенты всё чаще прибегают к препаратам вроде модафинила ради помощи в учёбе?

Думаю, дело просто в образе жизни студентов. Им приходится ходить и в универ, и на работу. А ещё они собираются частенько выходить в свет. Постоянно находишься в таком состоянии, когда нужна какая-то стимуляция.

*Некоторые имена изменены ради конфиденциальности.

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