Наука утверждает: мы не можем хранить верность одному человеку, потому что всегда есть кто-нибудь лучше

Если проблем с доверием не хватало, то это исследование, вероятно, делает ситуацию ещё более неприятной. Фото взято у пользователя Flickr Tuncay Coskun



Совершенно не удивив никого моложе 40, новое исследование, рассматривающее долговременные отношения, обнаружило, что нам трудно остепениться по той причине, что мы постоянно анализируем и ищем себе лучшую, более подходящую пару.

Опубликованное в мае исследование Техасского университета изучило 119 мужчин и 140 женщин, состоявших в долговременных отношениях, и обнаружило, что партнёры выбирают друг друга согласно алгоритму из 27 качеств, среди которых: привлекательность (разумеется), ум (примем к сведению), здоровье (вполне справедливо) и финансовая ответственность (твою дивизию!).

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Затем исследователи разделили пары на более желаемых в целом партнёров и менее желаемых в целом партнёров на основании вышеописанных качеств (т.е. на того, кто выбирает, и того, кто не имеет выбора).

Команда обнаружила, что более желаемому партнёру при взаимодействии с другими людьми, соответствующими его идеальным потребностям, было труднее оставаться верным и нежным по отношению к своей второй половинке. Если же партнёр был менее желаемым, то он оставался удовлетворённым и с большей вероятностью хранил верность их отношениям.

Дэниел Конрой-Бим, учёный-психолог и один из основных участников исследования, рассказал VICE, что более желаемые партнёры иногда всё-таки работают над своими отношениями, но только в том случае, если у этого человека ограниченное количество более выгодных вариантов по сравнению с его текущими отношениями.

Также Конрой-Бим сказал, что, хотя исследование и не рассматривало пары достаточно долго, чтобы прийти к выводу, будто бы отношения без равновесия обречены, он полагает, что большая часть пар начала бы давать трещину, как только статус более желаемого человека дал бы ему возможность встречаться с большим количеством людей своего калибра – или если бы привлекательность другого человека слишком сильно упала.

«Мы знаем, что у нас есть подобные идеальные предпочтения насчёт того, чего бы мы хотели от партнёра в идеальном мире. Мы знаем, чего желают люди, но к чему эти желания, было неясно, – поведал он VICE. – При этом мы пытались выяснить, можем ли мы использовать свои желания для того, чтобы спрогнозировать ход событий в собственных реальных отношениях».

Во время последующего исследования команда рассматривала, как партнёры, переживающие кризис в отношениях, справляются с ним или пытаются сохранить эти узы. Опять-таки исследователи обнаружили, что те, кто был менее привлекателен или у кого было меньше вариантов, дольше пытались сохранить отношения и сообщали о более высоком уровне удовлетворённости. Эти партнёры также прилагали больше усилий к тому, чтобы не давать своим партнёрам видеться с другими людьми (в исследовании это называется «оберегание партнёра»), и больше старались сделать себя более привлекательными.

Конрой-Бим говорит, что команда не рассматривала социальные сети как фактор напрямую, но отмечает, что потребность в улучшении является «основополагающей частью человеческой природы». Скорее он полагает, что среда создания отношений «разительно изменилась за последние несколько лет» благодаря таким приложениям для знакомств, как Tinder, что может усилить нашу неспособность хранить верность.

«Психология всегда оставалась одной и той же, однако динамика изменилась, потому что изменилась среда создания отношений, – заявил он VICE. – Это поведение развивалось в течение долгого времени, когда мы, люди, взаимодействовали с относительно небольшими группами партнёров, однако сейчас благодаря современным технологиям у нас есть доступ к фактически бесконечному количеству партнёров».

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