Я взбирался на самые высокие деревья на Земле

На Викторианском побережье, в получасе езды от Апполо-Бей, находится полоса калифорнийских секвой, которые, вероятно, являются самыми высокими деревьями в мире. Они практически не сохранились на своей родине в Калифорнии, и кажется, что здесь они растут быстрее – приблизительно на 53,6 процентов быстрее, по данным единственной книги на эту тематику – The Redwoods of the Otway Ranges («Секвойи ареала Отуэй»).

Они были высажены здесь в качестве эксперимента вместе с другими видами хвойных в 1936-м году, хотя знак говорит об 1938-м. И в то время как другие плантации сгорели, завяли или были убраны на древесину, этот небольшой участок из 220 деревьев выжил благодаря тому, что о нём забыли.

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Это Антоний. Он – гербарист, и это означает, что он занимается тем, что всю неделю лазит по деревьям вокруг Мельбурна и пилит их бензопилой. Также это означает, что у него есть альпинистское снаряжение и отношение, благодаря которому такие вещи становятся возможными. Когда он предложил взобраться на секвойи, я согласился.

Для определённого типа людей секвойи – это по-настоящему захватывающе. Это громадные первобытные хвойные из рода секвойя, впервые появившиеся во времена Юрского периода 180 миллионов лет назад. Они растут плотно друг к другу и перекрывают свет, создавая необычно пустую лесную землю, как в кино. Кстати, все сцены с эвоками в «Возвращении джедая» снимались в лесах секвой, так же как и сцены из «Парка юрского периода: Затерянный мир» и «Восстания планеты обезьян». В лесу секвой есть что-то волшебное.

Леса секвой преобладали 180 миллионов лет назад в Евразии, Гренландии и Северной Америке. Проходили эпохи, менялся климат, и эти леса сжались до небольшой полосы на береге Северной Америки, где они сохранились как своего рода капсула времени.

Впервые европейцы открыли их в 1880-х и были ошеломлены. Парень по имени Аугустус Труман Дауд наткнулся на такой лес в 1852 году во время охоты на медведей, и отправился сообщить об этом в лагере. Секвойи могут достигать высоты более 300 футов и быть в диаметре более 98 футов, и обнаружить лес с ними впервые – это, наверное, как наткнуться на крепость спящих гигантов. История рассказывает, что никто не поверил Аугустусу, пока они сами не увидели эти деревья, а когда увидели, то отпраздновали тем, что рубили их в течение следующих 50 лет.

Австралия тоже увлекалась рубкой деревьев. Наши секвойи растут в Национальном парке «Грейт Отуэй», который во времена поселения состоял из приблизительно 350 000 гектаров девственного леса. На сегодня осталось менее половины.

Когда прибыли первопроходцы, они пытались превратить Отуэйс в земли для сельского хозяйства. В истории, которая ходит по всей стране, австралийское лето показалось европейцам несносно жарким, без осадков, перемежающимся с пожарами, а ежевика и кролики заполонили их урожаи. После вырубки более чем половины древних лесов, многие уехали, оставив после себя руины в Отувйс.

К началу 1920-х, Викторианское правительство стало искать возможности для восстановления заброшенных земель. Завезённые деревья, такие как лжетсуга тиссолистная, стали основой для плантаций, также как и первые секвойи в 1929 году. Другие плантации создавались в 30-х годах, в том числе, и та прибрежная полоса, где мы находились.

Антоний взобрался на дерево с верёвкой и несколькими шкивами. Мы очень надеялись на верёвку и взбирались вверх, используя шкив. Мне нравится карабкаться, но я с трудом могу доверять альпинистскому снаряжению, так же, как я с трудом доверяю самолётам.

Наиболее напряжёнными оказались первые 100 футов. Было лишь несколько скользких повёрнутых книзу веток, на которых я сидел и пытался следовать указаниям Антония по поводу использования карабинчиков, чтобы сделать… что-то. Непонимание, что делать на высоте – хреновое ощущение, но вид на вершине был великолепным. Мы пролезли к солнечному свету и ели на вершине чёрную савойскую капусту, а Антонию кто-то позвонил, что казалось странным. Мы вскарабкались на одно из самых высоких деревьев в округе, и вершины других создавали ощущение Рождества.

Сегодня секвойям в Оутвэйс 80 лет. Самой старой в США – около 1800 лет. Не уверен, что австралийские проживут так долго, но есть предположение, что они побьют нынешний рекорд высоты в 115,7 метров в последующие 15-20 лет. Нужно всего лишь пережить лесные пожары и вырубку, которая странным образом продолжается в национальном парке.

Я сказал, что в этих монстрах есть что-то, что заставляет меня думать о волшебстве, но оно никак не сочетается с человеческой глупостью.

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