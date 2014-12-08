Почему не надо запрещать «феминизм»

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Сейчас Time проводит своё четвёртое ежегодное «голосование за исключение слов из активного использования», основная цель которого исключить из активного употребления раздражающие и чрезмерно употребляемые слова, такие как «детка» (от англ. «bae»), «банальный» (от англ. «basic») и «экстаз» (от англ. «turnt»). Когда я слышу эти слова я хочу поскорее закрыть уши. Особенно, если люди употребляют их где надо и где не надо. Но есть одно слово, которое даже не становится в один ряд с остальными номинантами этого года, и даже победителями прошлых лет, вроде «О май Гад» (от англ. «OMG») или «Живём один раз» (от англ. YOLO). Это слов – феминизм.

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Конечно, Интернету, особенно Твиттеру, есть что сказать о названии женского движения, включенного в один список с бессмысленными интернетовскими словечками, вроде «ом-ном-ном». Но известная журналистка, Кэти Штейнметц, настаивает на включении феминизма в позорный список, объясняя это следующим образом:

«феминизм: мы ничего не имеем против феминизма как такового. Но с каких пор каждая знаменитость считает необходимым высказать свою позицию по отношению к феминизму, по аналогии с некоторыми политиками, декларирующими принадлежность к партии? Давайте перестанем разбрасываться этим термином налево и направо подобно участникам марша за права женщин».

Теме феминизма в этому году уделяется много внимания со стороны прессы, начиная с подсвеченого ​силуэта Бейонсе на награждении MTV Video Music Awards и заканчивая ​Тейлор Свифт, объявившей себя феминисткой в интервью Guardian. В то время, когда обыденные права и свободы оказываются под угрозой, вроде​ контроля рождаемости, люди считают, что очень хорошо иметь поддержку знаменитостей.

«Термин «феминизм» имеет очень долгую историю, обремененную негативными коннотациями: жалуется на «феминацисток» Раш Лимбо, а Пэт Робертсон говорит, что все феминистки хотят быть ведьмами и убивать своих детей. И конечно, широко распространено мнение, что все феминистки либо мужененавистницы, либо хотят создать мир, где женщины будут управлять мужчинами», – говорит Патрисия Стоукс, профессор университета Огайо, занимающаяся вопросами женщин и гендерного равенства. «Благодаря таким уважаемым публичным персонам, как Бейонсе и Азиз Ансари, называющим себя феминистками, мы можем преодолеть эти глупые и ужасные стереотипы».

Хотя Штейнметц, на первый взгляд, играючи оспаривает тот факт, что политика прочно вошла в её повседневную жизнь, превратив феминизм в модное словечко, её предположение, что равенство полов – всего лишь тренд, крайне спорно. Она утверждает: «Мы ничего не имеем против феминизма, как такового», но понимание термина и открытое провозглашение себя феминисткой – ключевой момент поддержки явления.

И это не первый случай, когда Timeвыражает неуважение к феминизму. В 1998 году на обложке журнала был знаменитый вопрос: «Феминизм мертв?» В самой статье автор описывал современное движение как «глупую… популярную культуру, продвигающую образы современных одиноких женщин, как изможденных девушек, поглощенных собой». Сейчас они намерены убрать слово из современного лексикона, в то время как ежегодно 5 миллионов женщин становятся жертвами домашнего насилия, а разница в зарплате между мужчинами и женщинами составляет 32 процента.

«Нужно совсем немного подумать, чтобы понять, что феминизм – это не просто веяние моды. Он существует среди нас на протяжении 200 лет, и его задачи ещё не выполнены», – говорит Стоукс.

Тем не менее, некоторые женщины и мужчины не хотят как-то связывать своё я с этим термином. И всё потому, что они не хотят ассоциировать себя с мировым доминированием женщин, а именно так воспринимается феминизм. Ясно, что большинству этих людей всего лишь не хватает понимания, что основой движения является борьба за равноправие полов. Яркий пример тому – ​Сальма Хайек, не считавшая себя феминисткой, пока не получила награду в области защиты прав женщин Women’s Equality Award.

«Если феминизм будет развиваться и уменьшать несправедливость, нам нужны люди, готовые работать в этом направлении. Неважно, будет ли это лобби или активистская деятельность, или просто публичная поддержка целей феминизма, – говорит Стоукс. – Эти люди, неважно поддерживают ли они сам термин, являются феминистами. Большинство из них не являются знаменитостями. Но если высказывание Эммы Уотсон заставит хоть нескольких обычных людей задуматься о своей позиции в области равенства полов, я могу это только поприветствовать».

С того момента, как Timeначал опрос, пользователи 4Chan и 9gag призвали интернет-сообщество голосовать против слова «феминизм». Слово занимает лидирующую позицию в опросе с долей в 45 процентов, на треть выше «детка», занимающей второе место. Мужчины призывают голосовать против столь важного слова, чтобы, по словам 4Chan, «позлить некоторых сучек». А это уже проявление мужского шовинизма, создающее повод, который объясняет, почему термин «феминизм» не должен быть «погружен в самую глубокую, тёмную и безнадёжную вечность, откуда нет надежды на возвращение» в ближайшее время, как предполагает Штейнметц. Мы должны продолжать говорить это слово, пока не будем жить согласно его идеалов. Так что, простите, но своей вины мы не чувствуем.

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