Мы расспросили работников секс-индустрии о том, как они производят отбор клиентов

«Это одна из немногих профессий, где нет разницы в заработной плате, мы сами устанавливаем часы работы, работаем в самостоятельном порядке, и мы фактически управляем своими собственными компаниями малого бизнеса. Впрочем, нам не отдают за это должное, поскольку люди считают, что если вы «подписались» на это, то вы что-то делаете не так», – сказала мне по телефону Оливия Грейс, представительница эскорт-услуг в Торонто, когда я разговаривал с ней о природе работы независимым представителем эскорт-услуг в Канаде. (В Канаде предоставлять секс за деньги – это законно, а получать – нет, а также незаконно рекламировать проституцию – ситуация, которую критиковали многие работники секс-индустрии, а также научные сотрудники).

Когда многие из основного числа общественности думают об эскорте, то им обычно на ум приходят бордели, их распорядительницы и сутенёры, но в реальности многие представители эскорт-услуг работают в самостоятельном порядке. При помощи сайтов для объявлений наподобие CAERF и соцсетей вроде Twitter и Instagram, независимые эскорт-работники могут рекламировать свои услуги и заполнять свои графики даже без необходимости вступать в какую-либо организацию или подстраиваться под босса. Они являются сами себе менеджерами и устанавливают свои правила, что означает, что они сами должны выбирать себе клиентов.

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Будь то страх потерять деньги или попасть в физическую опасность, способ, которым представители эскорт-сервиса проверяют и отбирают своих клиентов, чтобы убедиться, что они на самом деле законопослушные, очень важен. Мы пообщались с несколькими независимыми представителями сферы эскорт-услуг с разным опытом, чтобы понять, как они убеждаются, что люди, с которыми они проводят время, искренние.

Мы изменили некоторые имена, чтобы защитить личности людей, у которых мы брали интервью.

Лизбет Нова, 33 года, Торонто

VICE: Как долго ты работаешь в этой области?

Лизбет Нова:Почти два года. Я работаю на себя.

Ты считаешь, что это твоя сильная или слабая сторона, по сравнению с работой в агентстве?

Есть свои плюсы и свои минусы. Что касается лично меня, я очень рада, что начала с независимой работы. Также я старше, чем большинство, у меня есть некоторые знание и опыт выживания в уличной среде. Я очень требовательна к тем, с кем я встречаюсь. Мне нравится немного поболтать с человеком, прежде чем я с ним встречусь.

Что для тебя значит быть «требовательной»?

Ну, прежде всего, мне должны написать приличное электронное письмо. Я не признаю отписки в стиле, будто делаешь заказ на доставку пиццы. Когда вы только начинаете карьеру, парни в сети знают кто новенькая, а кто нет, поэтому всякие извращенцы всерьёз пытаются этим воспользоваться. Когда вы новичок, они думают, что смогут преуспеть в намного большем, поэтому вам необходимо зарекомендовать себя как человека, который не потерпит хамского отношения. Когда ваше имя становится известным, такие электронные письма больше не приходят. Я предпочитаю клиентов, у которых всё-таки есть мозги.

Что ты подразумеваешь под «электронными письмами, как на доставку пиццы»?

Я просто не соглашаюсь на заказы, полученные в электронных письмах типа: «Привет, давай встретимся в 5. Мне хочется двухчасового анальчика, захвати подружку». Нет. Вам следует в точности рассказать мне кто вы и продать себя мне.

Как ты определяешь, что кто-то действительно стоит твоего времени, помимо простой отправки правильного имейла?

Обычно мне нужна рекомендация, что означает, что меня должны направить к кому-то из сообщества, с кем этот человек уже ранее встречался, и кто может поручиться за него. Если человек новичок (а я люблю новичков), то он должен выслать мне какой-нибудь документ, удостоверяющий личность, или ссылку на свой аккаунт в сети LinkedIn, или что-то, что может удостоверить, кем является этот человек и его статус занятости. Зачастую я сначала встречаюсь с человеком в общественном месте.

Люди когда-нибудь пытались тебя ограбить или «выкинуть» что-то сомнительное?



Такое случается, но со мной нечасто. Правило заключается в том, что, если в переписке слишком много словесных баталий, то ты уже знаешь, что этот человек лжец. Если человек настроен серьёзно – у него имеется вся нужная сумма в конверте, который он готов отдать – то обычно всё нормально. Если человек хочет поговорить о своих фантазиях и другой чепухе по электронной переписке, то он идёт лесом. Мне должны платить за обсуждение этой темы. Множество таких людей просто мастурбируют, сидя за своим ноутбуком, пока вы отсылаете им эти письма, но они никогда не доводят дело до конца. Наш бизнес делают люди с серьёзными намерениями.

Оливия Грейс, 29 лет, Торонто

VICE: Ты когда-нибудь сталкивалась с правоохранительными органами?

ОливияГрейс:Законодательство в Канаде необычное. Если вы работаете вместе с кем-то или в компании, вас могут обвинить в том, что вы являетесь сутенёрами друг для друга, однако же работать самостоятельно в большинстве случаев нормально. Именно поэтому я чрезвычайно осторожна.

Насколько безопасно ты себя чувствуешь, работая самостоятельно, а не в агентстве?



Лично я думаю, что люди, которые работают самостоятельно, возьмут верх. Я подняла цену на свои услуги во время кризиса, и благодаря этому я привлекла больше клиентов. Я хотела, чтобы у меня были мужчины определённого калибра, и они появились, когда я подняла свои цены до 300 долларов в час. Тут, в Торонто, это средняя цена, поскольку это дорогой город для жизни, и многие ПУ [поставщики услуг] используют эти деньги для того, чтобы, например, у них было специальное место для работы, где-нибудь за пределами их собственного дома. Всё не настолько неорганизованно, как думают люди.

Джейнелл, 25 лет, Монреаль

VICE: Будучи транссексуалкой, тебе не кажется, что следует предпринимать больше предупредительных мер, чем большинству работников секс-индустрии?

Джейнелл:Как транссексуалке, ещё не сделавшей операцию, мне кажется, что следует. Я их не предпринимаю, но не тогда, когда речь о сексе; тут нужно чётко дать понять человеку, с кем он имеет дело.

Назови несколько вещей, которые ты делаешь, чтобы подготовиться к клиенту?

Ну, во-первых, я размещаю объявление на сайтах для объявлений только тогда, когда мне нужно. У меня есть хороший круг клиентов, с которыми я могу регулярно встречаться, и большая часть моих взаимоотношений происходит при личной встрече. Друзья знают, где я всякий раз, когда я работаю, и я никогда не вижусь с человеком, с которым я не достигла взаимопонимания. Я должна убедиться, что человек абсолютно спокойно воспринимает прогрессивные идеи и не старается что-то «выкинуть». В большинстве случаев всё было здорово.

В большинстве случаев?

Конечно, когда кто-то обнаруживает, что я ещё не сделала операцию «внизу», у него это отбивает охоту или он испытывает отвращение и т.д. Прежде я слышала грубости, но я всегда убеждаюсь, что предупредила такую ситуацию до того, как до этого доходит. Ещё я встречаюсь только с теми людьми, кто может позволить себе мои услуги – просто нет смысла и неразумно пробовать силы с халявщиками.

Ты когда-нибудь была в опасности?

Нет, но бывали мои друзья, и это меня пугает. Все смерти, произошедшие в прошлом году, тревожат, поскольку это напоминает мне, что мы пока ещё не вне опасности. До сих пор есть столько ненависти, и может быть очень трудно через это переступить. Это почти как ещё одна работа вдобавок ко всему этому.

Почему ты не работаешь на агентство?

Мне не нравится, сколько денег они пытаются забрать и забирают, и мне не нравится быть связанной с какими-то организациями. Мы видим, что большое количество облав происходит не на работников секс-индустрии, а в основном на клиентов, но мне не нравится сама идея того, что мной управляют. Мне очень нравится моя независимость.

Джордан, 19 лет, Ванкувер

VICE: Ты младше всех, с кем я уже общался. Сколько опыта у тебя в этом деле?

Джордан:Не очень много, не более шести месяцев. Не помню, когда я начала этим заниматься – в июле или в августе.

Мне рассказывали, что у младших ПУ есть неприятности с травлей и троллями. Ты сталкиваешься с таким?

О да, множество похабных имейлов и прочей дребедени в сети. Я всё-таки чувствую себя не совсем комфортно, размещая свои объявления там, поэтому я до сих пор работаю скрытно. Мне кажется, я пока не попадала в большие неприятности.

С чем ты имела дело?

Много людей спрашивают меня, могут ли они обращаться со мной как с рабыней; в основном это белые парни. Не могу сказать, происходит ли так, потому что я чёрная, и они думают, что могут рассматривать этот факт как причуду и это нормально, или же так происходит потому, что они просто придурки.

Как ты отбираешь клиентов?

Я всегда заставляю их прислать мне свои фото, и я отправляю эти фото двоим своим друзьям, которым я очень доверяю. Я также прошу дать мне ссылку на их аккаунты в социальных сетях, и если точно не понятно активные ли они или если они кажутся фейковыми, я прекращаю общение с этими людьми. А ещё я принимаю только электронные переводы и принимаю их до встречи.

Одна из работниц, с которыми я общался, говорила, что иметь отдельную берлогу, чтобы там работать – это мечта, чтобы не заниматься этим у себя дома или в отеле. Поскольку ты новичок в этом, как у тебя дела с «рабочим местом»?

Это сложно. Я только недавно обзавелась своим жильём, так что теперь у меня есть немного больше уединения, но всё ещё не совсем спокойно осознавать, что люди приходят ко мне домой, когда я сама. Я сейчас учусь, поэтому мне приходится балансировать между жизнью, в которой люди знают меня как одного человека, и жизнью, в которой я выполняю свою работу в качестве совершенно другого человека. Сложно разделять эти две жизни.

Интервью были отредактированы в части длины и ясности речи.

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