Мы поговорили с журналистом с Аляски, которая в прямом эфире заявила что бросает работу, чтобы заняться продажей травки

После прочтения новостей об усилиях по легализации травки на Аляске, ведущая новостей местного телевизионного канала KTVA Шерло Грин заявила, что увольняется с канала, сделав свое заявление в стиле вот этого парня. Шерло, нарушив сценарий программы, на всю аудиторию Аляски в прямом эфире заявила, что она является основателем единственного на Аляске клуба марихуаны и что покинет новостную программу для того, чтобы посвятить всё своё время поддержке движения за легализацию марихуаны. Не откладывая свои обещания в долгий ящик, Шерло начала новую жизнь, поддерживая указанное движение и продолжая заниматься единственной в родном штате Сары Пэйлин лавке по продаже травки. В конце своей речи в прямом эфире, она выпалила: «К черту всё это, я ухожу».

Неудивительно что сочетание марихуаны, неожиданной ругани в прямом эфире местных новостей и громкого хлопанья дверью перед увольнением с работы, сделало последнее видео с Шерло достаточно популярным. По этому, мы связались с ней, чтобы расспросить об её решении завязать с гламурной жизнью местного диктора новостей, о клубе марихуаны и о движении за легализацию на Аляске.

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VICE: Так когда ты открыла клуб марихуаны?

Шерло Грин: Мы купили лицензию на эту деятельность 20 марта 2014 года!

Как продвигается дело?

Продвигается здорово! Достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно, забросив карьеру, которую я строила всю зрелую жизнь.

Почему ты решила уволиться таким экстравагантным способом?

[Смеется] Чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Вы, как журналист, знаете, что нет незаменимых сотрудников. Люди на самом деле не будут скучать по тебе, или мне, или любому другому репортеру. Так почему бы не использовать то положение, в котором я находилась, чтобы сделать следующую страницу моей жизни более наполненной?

Что было в студии после твоего демарша?

Слава богу, это была воскресная ночь, когда большинство народу находились на первом этаже студии. Мое выступление в прямом эфире проходило на верхнем этаже, потому я не видела что происходило непосредственно в редакции, но знаю, что там было несколько начальников, которые немножко разнервничались. С меня сняли микрофоны и выпроводили из офиса. Вот и всё.

Какие-то ещё последствия были?

Убрали мою биографию и всю информацию обо мне, но больше никто со мной не связывался.

Мы приносим искренние извинения нашим зрителям за ненормативную лексику, прозвучавшую из уст репортёра KTVA в прямом эфире сегодня вечером. Сотрудничество с этим репортёром было прекращено. – Новости KTVA 11 (@ktva) 22 сентября 2014 года

Это хорошо. Ты видела их твит, о том что тебя уволили?

[Смеется] Да. [Смеется ещё] я видела это. Это было глупо.

Это было зря, я думаю.

[Смеется] Да, и потом, я чувствовала так много поддержки… если вы просто откроете этот твит, вы найдете ответ: «Нет, ребята, вы ошибаетесь. Это она сама уволилась. Мы слышали это. Мы видели это».

Классно видеть, как многих людей это сплачивает. Я кажется сделала то, что все мы, по крайней мере, на том или ином этапе, всегда хотели сделать. Как вот: «К черту, с меня хватит. Это глупо. Я собираюсь заняться чем-то другим. Я буду сама себе боссом. У меня получится, потому что у меня есть возможность сделать это».

Так почему бы нам не поговорить об этой возможности. Как получилось, что ты занялась марихуаной?

Я живу на Аляске. А жители Аляски курят травку. Это просто так как оно есть. Впервые я попробовала когда училась в средней школе и мне вообще не пошло, так что я не курила, просто много выпивала, и это тоже очень большая проблема здесь на Аляске. Дошло до того, что я пила так много, что даже начала пропускать учёбу в колледже, у меня были очень тяжёлые дисциплины и я выпала из целого семестра. Из семи предметов, я завалила все, кроме физической подготовки и то, только потому, что преподавателю стало меня жалко.

Я знала, что алкоголь, как порок, не позволить мне стать тем, кем я хотела бы быть. Так что мне нужно было найти что-то другое, не такое вредное, и я выбрала курения травки. После этого во всех следующих семестрах меня включали в почетный Список Декана. Колледж я закончила с отличием… И это потому, что я курила травку! Я сидела дома и делала то, что было нужно делать, и никогда после травки я не просыпалась с похмелья, не садилась за руль и не сбивала людей.





Шерло в зарослях марихуаны. Фото с Facebook.

У тебя есть медицинские показания к курению или ты куришь сугубо в развлекательных целях?

Я думаю, что слово развлекательный – это смешной термин, потому что можно подумать, что курение травки производит на вас такой же расслабляющий эффект, как и принятие антидепрессанта Золофт. Вы же не назвали бы принятие таблеток антидепрессанта развлекательным – ладно, может можно сказать и так…

Нет, я просто знаю, какой эффект от курения.

Ну так вот, у меня есть медицинские показания. Я думаю, что все, кто курят травку делают это в значительной степени в лечебных целях.

Для людей, которые не в курсе ситуации на Аляске, какие последние новости касательно стремления узаконить травку?

Опросы показывают, что поддержка этого вопроса снижается, поэтому я и отказалась от своей карьеры на телевидении. В противном случае я бы просто находилась за кулисами [на телевидении] все время, только слушая эту паранойю и небылицы, выкладываемые журналистами без всякой проверки – я бы могла остаться там только для того, чтобы следить за честностью этого поединка. Но опросы показали, что слухи имеют воздействие, так что мне пришлось уйти для работы над тем, чтобы жители Аляски понимали, что на самом деле стоит на кону. И какие возможности открываются нам.

Ты настроена оптимистично?

О да. Посмотрите на наши сообщения в Facebook, и наши комментарии и электронные письма, которые мы получаем, многие люди, которые нам пишу, ещё не определились как голосовать по этому вопросу. Мне пишут: «У вас есть смелость, и я зарегистрируюсь чтобы голосовать, давайте делать это. Я с вами». Мы знаем, что мы поворачиваем развитие этой ситуации в правильную сторону, в сторону того как это должно быть, и мы получим поддержку в вопросе легализации марихуаны на референдуме, который будет проведён на Аляске 4 ноября.

Отлично! Какой твой любимый сорт?

Любимый сорт… Мне нравился Джек. Джек Херер. Это классика.

Это точно. Я полагаю, твой клуб – это всё частная инициатива, правильно?

Да. Пока так, ведь голосования за легализацию еще не было. Но медицинская сторона всегда будет важной. Мы планируем создать сеть клубов и, конечно, выйти в розничные продажи. Но в первую очередь мы должны обеспечить интересы наших пациентов в марихуане по медицинским предписаниям. Существующая инициатива не делает различий между медицинской и рекреационной марихуаной.

Аляска проголосовала за использование марихуаны в медицинских целях еще в 1998 году, но 16 лет спустя государство так и не разработало правила получения марихуаны и не разрешило деятельность по её продаже. Этим сильно подвели тех, кому марихуана показана по медицинским причинам. Мы не должны допустить чтобы это голосования стало их вторым поражением. Я не позволю, чтоб это случилось.

Правильно. Чтобы ты посоветовала тем, кто хочет бросить свою работу таким захватывающем образом как это получилось у тебя?

Сделайте это громко. Если вы собираетесь бросить свою работу, делайте это громко. Почему нет? Скорее всего, ваша работа – отстой, так что выжимайте из неё всё, что можете. Если у вас есть доступ к информации, которая может помочь там, куда вы собираетесь двигаться, тогда забирайте эту информацию с собой! Потому, что вы просто винтик в огромной машине, и вы знаете, что вас легко заменить и потому, что к вам относились соответствующим образом. Значит замените их сами. Будьте смелыми. Будьте напористыми. Позаботьтесь, чтоб у вас все было в порядке после того как вы приняли своё решения.



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