Мы поговорили с женщинами, которые борются в Австралии против «налогов на продажу тампонов»

Скриншот с YouTube.

Тема «налога на продажу тампонов» – очень актуальна в последнее время в Австралии. Она мелькает в новостных лентах, в газетах, перед лицом министра финансов Джо Хоки в прямом эфире на телевидении. О ней вспомнили и в конце мая, на газоне возле здания парламента в Канберре прошла акция, где огромные тампоны вытанцовывали под песню Тейлор Свифт «BadBlood».

Разговоры о месячных активно ведутся после того, как в социальных сетях распространилась онлайн петиция об отмене 10-процентного налога на гигиенические товары (тампоны, прокладки и менструальные чашечки).

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Петиция была написана студенткой Сиднейского университета Субетой Вималараджян. Петиция набрала около 100,000 подписей. Благодаря ней Субета также попала в эфир крупного австралийского ток-шоу Q&A, где Джо Хоки неловко признал, что этот налог на гигиенические товары «вероятно стоит» отменить. Затем он пообещал поднять этот вопрос в министерстве финансов в июле.

На сегодняшний день продукты гигиены классифицируются как «предметы для создания комфорта», а не как «товары для здоровья», которые не облагаются этим налогом. Такая логика основана на сомнительном предположении, что предметы гигиены не предотвращают заболевания, в отличие от презервативов, интимных гелей-лубрикантов и никотиновых пластырей.

Налог на тампоны является актуальной темой и в Британии.

Это не первый случай, когда австралийские женщины лоббируют отмену налога на гигиенические товары. Начиная с 2000 года, когда был введён налог на товары и услуги, этот вопрос поднимался не один раз. Так что же поменялось в социальном и политическом климате, что позволило кампании Субеты продвинуться дальше?

«Все предыдущие кампании помогли в продвижении моей кампании, а также помогли в создании определённого импульса», рассказала Субета VICE. «Но Австралия поменялась за последние 10 лет. Мы стали лучше осведомлены о подобных проблемах, о вопросах равенства и честности, и это значит, что люди прониклись этой темой».

Хотя обещание одного политика не гарантирует изменений в законодательстве по налогу на товары и услуги, это пока самый крупный знак перемен в правительстве по этому вопросу. И несмотря на то, что премьер-министр Тони Эбботт дистанцировался от обещаний Джо Хоки, пять австралийских штатов подтвердили своё желание поддержать отмену налога на гигиенические продукты.

Debate over #tampontax spills out onto lawns of Parliament House http://t.co/r93QJN3AYS (pic v. @DavidSharaz) #auspolpic.twitter.com/saSs7NHSmt

Дебаты о #tampontax «выплеснулись» на лужайки здания парламентаhttp://t.co/r93QJN3AYS (pic v. @DavidSharaz) #auspolpic.twitter.com/saSs7NHSmt

Этот налог никогда не пользовался популярностью в обществе. Предыдущий премьер-министр Джон Ховард (правительство которого ввело налог на товары и услуги в 2000 году) был буквально забросан тампонами группой, которая называется «Менструальные мстители». В 2007 году писательница Клем Бастов создала онлайн петицию с просьбой отменить этот налог.

Клем говорит, что её петиция получила много поддержки и «тысячи подписей» перед тем, как сайт, на котором она была размещена, полетел. «Тогда мы безуспешно пытались подать петицию министру здравоохранения и министру финансов», сказала она. «Я получила обобщённый стандартный ответ буквально лишь через несколько лет».

В 2013 году Софи Лилей, студентка Университета Западной Австралии, запустила свою каламбурную онлайн петицию под названием «Axe the Tampon Tax» («Долой налог на тампоны»), нацеленную на премьер-министра Джулию Гиллард, которая «не даст кому-то читать ей лекции о сексизме и женоненавистничестве». Она собрала 45,000 подписей, но даже хэштег #bloodoutrage («гнев крови») не тронул правительство.

Очевидно, что сейчас, когда благодаря широким возможностям интернета осведомлённость о феминизме и женских проблемах растёт, лучшее время, чтобы петиция по этому налогу набрала оборотов. «Налог на тампоны» – это один из самых простых и доступных примеров сексизма, который легко понять. Его не нужно долго объяснять, и он затрагивает большой слой населения.

Протест по поводу «налога на тампоны» pic.twitter.com/sBNis9VyAM

Успех кампании Субеты – это также свидетельство её хорошо продуманной стратегии. Она выбрала время петиции так, чтобы оно совпало с проведением инициативы правительства по улучшению налоговой системы под названием «BetterTax», что позволило тем, кто подписал петицию напрямую сделать заявку в правительство, целью чего было «завалить правительство тысячами заявок».

Но интернет петиции сами по себе, несмотря на большое количество подписчиков, не всегда проходят дальше новостной ленты Facebook. Их успех закрепляется средствами массовой информации. Уловки Субеты – огромный тампон в центре каждого фото кампании и лицо Тони Эбботта за тампоном на билборде, разъезжающем по Канберре – были отличными приманками для медиа. «Мне здорово повезло», говорит Субета. «Когда петиция стартовала, было достаточно много внимания масс-медиа и подписи появлялись очень быстро».

Но то, что позволило перейти всему на новый уровень – это возможность «загнать в угол» министра финансов на телевидении в прямом эфире. По удачному стечению обстоятельств, Джо Хоки как-то невнятно выступил на ток-шоу Q&A, и вместо того, чтобы отойти от этого вопроса или полностью его закрыть, он в прямом эфире обязался обсудить этот налог со штатами и областями. Это не самое простое обязательство, учитывая, что правительство зарабатывает 25 миллионов долларов только на налоге на гигиенические товары. И хотя федеральное правительство может на самом деле внести поправки в закон о налоге на товары и услуги без согласия штатов, слова Хоки всё же можно считать началом следующего этапа в нелёгкой борьбе женщин.

Получив положительный ответ от Джо Хоки, Субета теперь целится огромным тампоном в Тони Эбботта, который заявил, что его правительство не планирует менять налог. Возможно скоро и его «загонят в угол» на вечернем ток-шоу в прямом эфире.

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