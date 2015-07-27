Мы поговорили с тремя настоящими вампирами о крови, страсти и голоде

Фото с ресурса Flickr пользователя Andrés Nieto Porras

Вампиры существуют. Они не светятся на солнце, но им становится плохо, если они не едят, а кожа у них наверняка получше вашей. Настоящие вампиры – это публичные спикеры, компьютерные программисты и художники, сидящие рядом с вами по дороге на работу. Из-за того, что мы такие впечатлительные, они боятся раскрывать свой вампирский статус докторам, которые призывают общественность быть более терпимыми, чтобы вампиры и их доноры могли обсуждать обмен кровью между собой со своими врачами.

Чтобы узнать больше, я отправилась на охоту на вампиров. Я познакомилась с Галатеей* – 29-летним кровяным вампиром из Лондона, испытывающую сильнейшую жажду крови, когда не поест. «Кровяной» означает то, что она питается настоящей кровью в отличие от энергетических и психических вампиров. «Многие люди считают себя психическими вампирами, тем не менее, люди с такими навыками быстро исцеляются. Вампир ищет энергию. То, что на самом деле есть в крови, как объяснила мне Галатея. Я также пообщалась с Пикси – 22-летней девушкой из Сиэтла, которая является как кровяным, так и энергетическим вампиром. Ещё я встретилась с Арисином, 25-летним, озабоченным политикой, вампиром из Лонг-Айленда, на данном этапе питающийся энергией космоса, но находящийся в поисках донора крови. По словам Арисин, местное кровяное сообщество – полная фигня, поэтому, если в Лонг-Айленде есть скрытые вампиры, пожалуйста, дайте о себе знать в комментариях.

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VICE: Привет, Пикси. Расскажи о своём стиле жизни вампира. Пикси: Я питаюсь в двух стилях. Во-первых, я – энергетический вампир. Я питаюсь избыточной энергией вокруг меня. В основном, если я проделываю такое с несколькими людьми, а не с большой группой людей, этот человек или люди в этот момент становятся вялыми. Избыток подпитки от одного человека, как подсказывает мой опыт, может привести к небольшой депрессии. Поэтому всегда нужно быть осторожной и не слишком увлекаться одним человеком.

Второй стиль более традиционный, и это питание кровью. Кровь. Обычно вампиру хватает одного стиля питания, но если они не едят, они становятся вялыми, ленивыми и неподвижными. Мне повезло, что у меня есть второй стиль питания, так что такое со мной не часто случается. Трудно найти добровольную жертву – ненавижу слово «жертва», добровольца, который разрешил бы питаться его кровью, согласного сдать анализ крови, для того чтобы убедиться, что он здоров.

Заметно если ты совсем ничего не ела? Да, сильно заметно. Очень похоже на то, будто нормальный человек не ел много-много дней.

Как ты выяснила это о себе? У людей-вампиров есть общая черта – это точка пробуждения. Это совсем не так, как показано в художественной литературе. Моя точка пробуждения наступила лет пять назад. Я очнулась возле холодильника, разрывая пакет с сырым кровавым гамбургером. Меня это довольно сильно шокировало, до этого я ничего такого о себе не знала.

Как ты стала частью сообщества вампиров? Я настоящее дитя цифровой эры. Я провела поиск в интернете, и нашла других людей с такой же проблемой. Сначала я не хотела называть это вампиризмом. Я боялась, что подумают другие люди: «Ты с ума сошла», «Ты живёшь в мире фантазий». В интернете пришлось поискать людей, у которых схожий с моим опыт.

Расскажешь о процессе поиска донора/жертвы, и о процессе получения их крови? Какова процедура? Многие люди не могут найти донора из-за существующего скептицизма. Лучшая штука – это интернет. Я нашла многих людей, готовых быть донорами, но они не хотели сдавать анализ на болезни, передаваемые половым путём, соответственно я не могла быть уверенна, что они здоровы и их кровь можно употреблять. Существует несколько методов получения крови. Некоторые люди предпочитают хирургический скальпель, потому что так намного легче сделать всё безопасно. Некоторые предпочитают менее понятные способы, потому что у них нет денег. А некоторые покупают ланцеты на подобии тех, которые используют диабетики.

Вкусно, вкусно. Фото с ресурса Flickr пользователя Kenny Holston

VICE: Ты употребляешь человеческую кровь? Арисин: Я не пила кровь, но я точно не против. Мне бы хотелось думать, что это проще, чем мне кажется. Я знаю, что в Нью-Йорке с этим легче, чем на Лонг-Айленде, поэтому для меня это сложнее.

Если нет человеческой крови, ты можешь питаться собственной кровью? Нет, нет, нет, нет. Мы никогда не потребляем собственную кровь. Это правило номер один. В этом нет ничего хорошего. Брать у себя то, чего у тебя не хватает – это причинить физический вред телу. Это нехорошо.

И тогда, если нет человеческой крови, чем ты питаешься? Я подключаюсь к космосу. Большую часть времени я занимаюсь изучением метафизики вселенной и теоретической физикой того, как функционирует вселенная. Вот, куда я отправляюсь. Это другая форма энергии, это очень высокочастотные вибрации и более плавные, поэтому они наполняют на дольше, но принимать их я должен вот так. У меня не может быть одного человека, я бы сжёг кого-то за день. Этот человек заболел бы.

Влияет ли энергия человека на качество его крови? Качество энергии зависит от многих вещей. Оно зависит от эмоций, которые человек испытывает. В общем, если человек пребывает в негативном настроении или у него завышенное эго, его энергия будет очень путанной и иногда будет не того цвета, которого должна быть. Путаная энергия обычно зеленоватая, жёлтая. У многих людей она такая из-за их состояния. Они всё хотят, и хотят, и хотят. Иногда они хотят слишком многого.

Скорее всего, это не настоящая кровь, а гранатовый сок. Фото с ресурса Flickr пользователя Lua Morales



VICE: Расскажи нам о себе. Ты употребляешь человеческую кровь?Галатея: Я современный вампир. Я проснулась в очень раннем возрасте. Это часть того, кем я являюсь. Это очень красиво и духовно. Я потребляю настоящую человеческую кровь. О, да, мне приходится читать все эти медицинские заключения о том, что у людей не существует медицинской или психологической потребности в крови. Мне лично всё равно, что говорит современная медицина или психиатры. Я знаю, что хочу быть здоровой. Я тестировала эту теорию снова и снова более 20 лет. Я знаю других таких же, как я. Откровенно говоря, пусть медицина катится ко всем чертям. Я знаю, кто я. Я – вампирша. Я не охочусь на невиновных. Я не перерезаю людям глотки. Я прекрасно понимаю, что делаю. Я пью кровь только добровольных доноров.

Как ты узнала, что ты вампир? Кровь меня зачаровывала с того времени, когда я была молоденькой девушкой, во время первого поцелуя. Я [поцеловала] его в губы очень сильно и укусила за губу. Это был мой природный инстинкт – укусить его, потому что по какой-то причине я ассоциировала ту чувственность с кровью. Разумеется, он никогда больше меня не целовал. А я подсела и хотела ещё. Потом знакомиться с фанатиками коллегами-вампирами становилось легче, и я встретила своего партнёра. Когда мы занимались любовью, мы освящали нашу любовь друг к другу тем, что делились кровью.

Если ты не поешь, чувствуешь негативное влияние на своё здоровье? О, да! Есть такая штука, которая называется «яростное желание крови», что является ответом вампира на неудовлетворённую потребность в крови. Симптомы могут включать ничем не провоцируемую злость, сильное возбуждение, непредсказуемость, физическую боль, умственное возбуждение. И если не обращать внимания на эти симптомы, это может привести к депрессии, апатии и даже к суицидальным настроениям. Когда я не поела, я болею, меня тошнит, я становлюсь эмоционально нестабильной, апатичной, голодной и вредной. Трудно выбраться из постели, я хочу много спать, становлюсь злой и раздражительной. Люди называют меня взвинченной и гиперактивной, мне сложно долго на чём-то концентрироваться. Или случается по-другому: меня ничего не интересует. Иногда я испытывала такую боль и умственное помешательство из-за нехватки пищи, что каталась по полу в агонии, кусая и выкручивая запястья, царапая себя, и это лишь некоторые примеры такого поведения. Если я поем, я менее темпераментна, зато намного здоровее.

Как ты ищешь донора крови? Иногда это сложно. Главная проблема в том, что, когда дело доходит до поиска пищи, вампиры часто слишком скрытны ради нас же самих. Если донор тебя не видит или не знает, что ты вампир, то он не может подойти к тебе с предложением. Мой совет, если вампиру нужен донор, нужно быть более открытым, заявляя о себе как о вампире! Доноры не могут подойти к тебе или предложить свою кровь, если они не знают, что ты вампир! Конечно, я не говорю, что нужно ВСЕМ рассказывать, что ты вампир, просто выбери несколько человек… скорее всего, они вас найдут.

У тебя один донор крови или много? Донорство может выматывать донора. По этой причине я стараюсь не слишком много кормиться от одного донора. Мне нравится иметь несколько вариантов, так как доноры могут стать эмоционально привязанными к своему вампиру, а иногда даже ставать собственником по отношению к нему. Многие доноры, покормив вампира, сравнивают свои ощущения с сексом или глубокой медитацией.

Какие меры безопасности предпринимают вампиры, чтобы убедиться, что их кровь безопасна? Я осторожна. Нужно, чтобы они периодически сдавали анализ крови, чтобы убедиться, что они не являются переносчиками болезней, передаваемых через кровь, ВИЧ или чего-то подобного. Потому что я бы не хотела подхватить что-то мерзкое. Если донор отказывается сдавать кровь на анализ, значит, ему плевать на здоровье вампира и на своё собственное.

Ты можешь питаться чем-то другим? Ты ещё что-то используешь? Любой вампир, переживший сильный приступ «яростного желания крови», знает, что иногда нет замены крови. Но, в то время, когда потребность вампира не такая сильная, существует множество заменителей крови, которые многие члены сообщества считают полезными, а иногда на 100 процентов эффективными. Ничто не работает постоянно. Ничего, кроме крови. Некоторые заменители работают лучше, тем не менее, главная цель эффективных заменителей – это помочь вампиру не заболеть, не стать апатичным или не впасть в состояние «яростного желания крови». Например, гранатовый сок, чёрный шоколад, стейк, чёрный пудинг, мармайт.

Существует ли для тебя фетиш или сексуальный элемент в питании?Конечно! Однажды ночью со мной такое случилось естественным образом. Я занималась сексом. Секса было недостаточно, и никаких эмоций не хватало, ничто не казалось настоящим… я не чувствовала… всегда было что-то, из чего я хотела вырваться, чувствовать себя более близкой к кому-то, что-то более честное. И в тот момент, когда я хотела найти что-то более честное, я схватила нож и резанула им по груди. Я засунула в рану руки. Я попробовала на вкус. Это был мой природный инстинкт, я его высвободила. И он тоже меня резанул. Кровь побежала по моей груди, и у нас состоялся обмен чем-то. Каким-то образом, покрытая кровью, чувствуя, как колотится моё сердце, я ощущала нечто опасное и живое. Вдруг появилось ощущение чего-то более честного, такого, чем должен быть «секс».

* Некоторые детали остались спрятаны в гробу.

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