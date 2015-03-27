Этот парень собирается переплыть Тихий океан этим летом

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В июле этого года, пока вы будете лениво греть спину на солнце, толстеть от барбекю и пива, пловец Бен Лекомт совершит попытку во второй раз переплыть океан, полагаясь лишь на силу своих рук и ног.

Сам Бен из Франции, но 20 лет назад он выбрал своим домом Калифорнию, а в 1998 году успешно переплыл Атлантический океан. Каждый день он совершает долгие заплывы вдоль берега, которые длятся минимум три часа и которые помогают ему оставаться в форме. Очередное своё путешествие Бен совершит из Токио в Сан-Франциско. Планируется, что оно продлится пять месяцев. Это 5500 миль вплавь, что должно стать первой попыткой пересечения Тихого океана таким способом. Бен собирается плыть по восемь часов каждый день со средней скоростью два или два с половиной узла в час. Ежедневно он будет сжигать около 10 000 калорий.

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Очевидно, возникает много вопросов. Основной – «Зачем?» Мы позвонили ему, чтобы пообщаться.

VICE: Как вы пришли к этому?

Бен Лекомте: Я давно занимаюсь плаванием в открытых водах. Это моя страсть, которая началась, когда я и мой отец начали изучать как переплыть Атлантический океан. Пребывание в бассейне всегда меня сковывало, поэтому мне всегда нравилось плавать в более открытой среде. Также меня больше привлекает «приключенческая» составляющая, чем соревновательная. Когда я был подростком, Джерард д’Абовилль, французский моряк, пересек Атлантический океан. Я начал сравнивать наши скорости, и так возникла идея. Смерть моего отца от рака окончательно подтолкнула меня следовать за своей мечтой.

Вы где-то работали?

Да, я архитектор. Но последние два года я занимался только этим вызовом. Я хочу посвящать себя этой задаче на 100 процентов, чтобы ни о чём не сожалеть позднее.

Как вы готовите себя к заплыву?

Большая составляющая этого – логистика. С другой стороны, это тренировки и сохранение формы. Каждый день я плаваю от трёх до пяти часов, в зависимости от того, сколько у меня времени.

А что такое логистика заплыва?

Сзади меня будет плыть лодка с командой поддержки из шести человек. Мне нужно оставаться рядом, потому что лодка будет задавать направление с помощью лески под водой, чтобы мне не нужно было поднимать голову. На леску нанесены различные отметки, указывающие, не отстаю ли я, и всё ли в порядке.

Лодка также оборудована гидролокатором для обнаружения акул, поэтому я должен буду держаться близко, чтобы моя команда могла предупредить меня, если заметят что-то подозрительное. Одна из трудностей, с которой предстоит иметь дело, это сильные волны, которые могут раздавить меня о лодку.

О Боже. Что будет, если ваша команда увидит акулу?

У них есть звонок, в который они могут отдать сигнал. Существуют разные виды звонков: два коротких гудка означают «Берегись, к тебе что-то приближается!», а продолжительные прерывистые гудки означают «Залазь в лодку немедленно!».

Как вы будете перекусывать находясь в воде?

Каждые 20-30 минут мне будут давать бутылку с жидкостью или супом, или чем-то ещё, что можно легко проглотить. Потом 15-20 секунд я буду плыть на спине, чтобы это выпить. Мне не нужно останавливаться.

Как вы выбираете, откуда и куда плыть?

Нужно пользоваться преимуществами погодных условий. Из Токио в США идут сильные течения – течение Курошио и течение на севере Тихого океана – и они создают хороший толчок. Также была задумка окончить заплыв к дате, на которую в декабре в Париже запланирована Конференция ООН по изменению климата.

Когда вы пересекали Атлантический океан, вас пять дней преследовала акула. Какие были ощущения?

Акула кружила вокруг лодки пять дней. По утрам и вечерам, когда мы не пользовались устройством, создающем магнитное поле, которое отпугивает акул, можно было увидеть плавник, кружащий вокруг лодки. Как только устройство включали, плавник исчезал. В последний день я заметил, что акула подплыла ближе, плавала подо мной, поэтому я решил сократить день заплыва. На следующий день она уплыла.

Вам не было страшно?

Приходится быть внимательным, конечно. Нужно быть осторожным, следить за тем, как они себя ведут, и помнить, что это дикие животные. И если они появились, это означает, что они ищут либо пищу, либо партнёра. Надеюсь, они не рассматривали меня как своего партнёра…

Что было самым сложным во время первого заплыва?

Всё менялось каждый день. Иногда тошнит и невозможно поесть, как следует, на коже появляются порезы, которые начинают болеть в солёной воде. Отсутствие контактов с теми, кого любишь, легко влияет на настроение. Скорее, это несколько моментов, чем что-то одно.

Хотелось ли когда-либо сдаться, или бывали моменты слабости?

Такие моменты случаются, конечно же. Потому нужно вспоминать, зачем тебе это всё нужно, какова цель этого всего. Тогда я собирал деньги на исследования рака. Люди писали мне, что следят за мной, и это помогало им переживать химиотерапию. Я не мог подвести этих людей. Есть понимание, что это больше тебя.

О чём вы думаете, когда плывёте?

Это самый ключевой момент. Самая сложная часть всего этого находится в голове, а не на физическом уровне. Нужно уметь мотивировать себя. Важно, чем занят твой мозг. Нужен очень структурированный подход и чёткое знание того, о чём ты будешь думать целый день. Поэтому у меня есть расписание: сначала я думаю о своём отце, потом стараюсь считать на разных языках, потом пытаюсь решить математическую задачу и так далее… Нужно знать, что будешь делать со своим мозгом. Если не знаешь, начнёшь задавать себе слишком много вопросов. Нужно отделить мозг от тела и позволить своему телу двигаться на автопилоте.

Как вы сохраняете свой боевой дух во время заплыва?

Грань между болью и удовольствием очень тонкая, конечно. Ты постоянно движешься вдоль этой грани так или иначе. Но в эти моменты я чувствую себя живым. Это стоит того в конце концов. Я не представляю свою жизнь без этого. Я должен это делать, по-другому и быть не может.

Лучший способ не потерять решимость, это использовать «ежедневный» подход, чем думать о том, сколько ещё осталось впереди.

Что ещё стоит за этим вызовом?

Я буду собирать средства для Климатической группы, которая задействована в кампании по снижению уровня углекислого газа в атмосфере, и для другой организации, защищающей океаны, которую ещё предстоит выбрать. Заплыв – это способ привлечь внимание людей и заставить их задуматься о проблемах окружающей среды.

У нас будет площадка для прямого эфира, чтобы люди могли следить за заплывом и обсуждать в социальных сетях. В конце выйдет документальный фильм. Цель – сплотить людей, показать им, что происходит посреди океана, и заставить людей осознать, что небольшие вызовы нашему стилю жизни могут сильно влиять на окружающую среду. Эксперты также будут комментировать и принимать участие в дискуссиях. Мы хотим собрать как можно больше людей вокруг этой темы.

Что будете делать, когда всё закончится; следующим вызовом станет Индийский океан?

Я смогу ответить только тогда, когда всё закончится. Сейчас я стараюсь фокусироваться только на этом. Но думаю, как только событие закончится, я захочу использовать созданную платформу для дальнейшего обучения людей и общения с детьми, давая им уроки правильного развития. Я считаю, что этому нужно учить в раннем возрасте. Знания об устойчивом развитии должны стать частью наших программ обучения.

Следите за заплывом Бена на thelongestswim.com

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