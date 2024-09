Мы поговорили с женщинами, которые протестуют против фильма «50 оттенков серого»

Кадр из фильма «50 оттенков серого», любезно предоставлено UPIMedia

Эта статья первоначально появилась на VICE Великобритания.

В пятницу, 13 февраля, поклонники книги «50 оттенков серого», наконец, смогут увидеть как Кристиан хлещет хлыстом нежную и кроткую Анастасию. Ничего удивительного в том, что экранизация бестселлера Э.Л.Джеймса выходит в преддверии Дня святого Валентина – лучшего времени для премьеры не найти.

Videos by VICE

Это взбесило некоторых женщин, которые планируют бойкотировать сам фильм. Они в ярости, так как считают, что этот фильм – попытка гламуризации насилия. В Великобритании кампания с лозунгом «50 оттенков – это оскорбление» собрала много сторонников, которые вышли на акцию протеста на Лестер сквер в Лондоне в день премьеры фильма.

«Мы хотим бросить вызов романтизации насилия», говорит Натали Коллинс, активистка, инициатор акции, которая выступает против домашнего насилия. «Мы хотим дать людям знания и ресурсы, чтобы они могли говорить с членами своих семей и друзьями об этих книгах, мы видим в этом возможность для повышения осведомленности о насилии, что может помочь женщинам, которые в настоящее время подвергаются насилию».

«Люди думают, что мы снобы и занимаемся нравоучениями. Мы не против секса, мы не против БДСМ», добавляет она. «У нас есть много сторонников из сообщества БДСМ, которые возмущены тем, насколько книга и фильм искажают их реальный образ жизни».

«Люди думают, что мы снобы и занимаемся нравоучениями. Мы не против секса, мы не против БДСМ», добавляет она. «У нас есть много сторонников из сообщества БДСМ, которые возмущены тем, насколько книга и фильм искажают их реальный образ жизни».



Официальный трейлер «50 оттенков серого»

Fifty Shades has angered some with its implication that BDSM is rooted in trauma (Christian Grey was abused as a child) rather than being a healthy sexual expression. But for the 50 Shades Is Abuse campaigners, it’s not even really the sex itself causing the most concern.

Фильм возмутил многих своей идеей того, что причина БДСМ уходит корнями в детские травмы (в фильме Кристиан Грей подвергался жестокому обращению в детстве), что наводит на мысль, что БДСМ не является здоровым сексуальным поведением. Но для движения «50 оттенков – это оскорбление» даже не сам секс вызывает наибольшее беспокойство.

«Наибольшее возмущение вызывает стремление Кристина везде и всё контролировать, где бы он ни был за пределами своей спальни», говорит Коллинз. «Он преследует Анастасию, он отслеживает её телефон, он находит место, где она работает, он лишает её независимости. Эти вещи нас больше волнуют, так как они представлены так будь-то это является вполне приемлемым, романтическим и сексуальным проявлением любви. Это опасно, в особенности, если фильм смотрят молодые девушки».

Североамериканским аналогом английского движения стала кампания #50DollarsNot50Shades (50 долларов, а не 50 оттенков), инициированное совместно движением Stop Porn Culture (Остановим порнокультуру) и Лондонским Центром пострадавших от насилия в Онтарио. Кампания призывает людей к бойкоту фильма, а также жертвовать сумму в 50 долларов в фонд для защиты пострадавших от насилия женщин.

Доктор Гейл Дайнс является профессором социологии и президентом организации Stop Porn культуры. Она говорит, что пожертвования поступают из разных стран мира, люди вместе с деньгами шлют сотни писем благодарности.

«Я инициировала это движения потому, что меня возмутило то, что легко можно взять серьёзную социальную проблему, такую как насилие в отношении женщин, и прославлять её, придать ей романтическую окраску и продавать как искусство», сказала она мне. «Это говорит о том, что в обществе отсутствует глубокое понимание проблемы насилия над женщинами. Думаю, женщины, которые восхищаются книгой и фильмом, поменяли бы свою точку зрения, если бы столкнулись лицом к лицу с проблемой насилия».



Кадр из фильма «50 оттенков серого» любезно предоставлено UPI Media

«Фильм рассказывает историю о том, каким на самом деле может быть охотник за женщинами, как опытный преступник может преследовать неопытную, незрелую, молодую девушку», возмущается Дайнс. «Она не знает своего собственного тела, она не знает, что такое оргазм, она даже не осознаёт, что такое клитор, так как у неё никогда раньше не было секса. Она едва может понять что с ней происходит. Этот парень преследует её. К тому же, хочу заметить, что если бы этот парень жил в муниципальном доме, он не был бы настолько привлекательным».

У Дайнс есть своё мнение, когда речь заходить о БДСМ. «Все говорят о том, что БДСМ сообществу не нравится фильм. Причина, думаю, кроется в том, что фильм показывает, что на самом деле в этом сообществе происходит», говорит она. «Многие из БДСМ сообщества на самом деле просто «С»… Просто садисты. Мужчины с садистскими наклонностями, которые охотятся на девушек с детскими травмами, которые являются лёгкой добычей. Кончено, не все такие, но у меня есть проблемы с БДСМ. В обществе, где каждая четвёртая женщина подвергается сексуальному насилию; в обществе, где мужчины практикуют изнасилование, калеча, пытая и убивая женщин, я думаю, что мы должны смотреть на садо-мазо в этом контексте. Сексуальность никогда не существует вне культуры, в которой это происходит. Также как и том, что жестокое порно становится всё более распространенным и популярным, мы должны говорить всё растущей популярности БДСМ».

Но что можно сказать о тысячах женщинах, которые свободно и независимо выбирают участвовать в садо-мазо? Разве это не преуменьшает достижения женщин в сексуальной эмансипации?

«Сложно сказать однозначно свободный ли это выбор», говорит Дайнс. «Ведь что такое выбор, когда вы социализированы и привыкли видеть себя в качестве подчинённого? С самого момента вашего рождения в патриархальном обществе, вы видели картинку мира, где вы привыкли думать о вашей сексуальности с точки зрения подчинённого. Вы сексуальны, когда вас выбирают; вы сексуальны, когда вас можно трахнуть; вас хотят, когда вас можно трахнуть. Выбор не падает с неба, и не появляется из ниоткуда. Выбор вы делаете в обществе, которое живёт по определённым правилам».



Кадр из фильма «50 оттенков серого» любезно предоставлено UPI Media

Конечно же, не каждый согласится с доводами и убеждениями Дайнс. Некоторые считают, что её оценка женской сексуальности немного покровительственная, тем более во время, когда каждуюсекунду покупают 2 книги «50 оттенков». Эта книга также стала основной идеей линии секс-игрушек и надписей на детских товарах: «Девять месяцев назад моя мама прочитала «50 оттенков серого».

Все, кого вы знаете, читали эту книгу, все говорят о ней, все цитируют, копируют или ещё как-то упоминают эту книгу где это только возможно. Книга создала особое пространство для женщин, где они могут говорить о сексе и своей сексуальности, которая часто остаётся незамеченной в тени мужских вожделении и желаний. Нет никаких сомнений в том, что эти протесты против фильма будут раздражать фанатов книги и фильма(которых миллионы).

«О, да, конечно», соглашается Дайнс. «Многие наезжают на меня, относятся ко мне враждебно, говоря: «Я люблю эту книгу». Но когда мы начинаем обсуждать книгу, враждебность спадает. Мы говорим о характере главного героя и том, как она всегда боялась его. Это ключ к пониманию того, что вы находитесь в насильственных отношениях, если вы начинаете постоянно следить и оценивать настроение своего партнёра, и корректировать своё поведение и себя, чтобы только не вызвать гнев. Если вы посмотрите на списки и рассказы женщин, которые были подвержены насилию, вы поймёте, что Кристиан Грей – образ врага практически всех этих женщин».

Коллинз говорит, что разговоры и обращение внимание на женскую сексуальность – это похвальная и нужная вещь, но «50 оттенков» отнюдь не об этом. «Эта книга говорит не о женской сексуальности, на первом плане в ней – мужское желание обладать женщиной, уверенность мужчины в том, что женщина должна хотеть, чтобы ею обладали», утверждает она. «Книга говорит только о том, чего хочет он, о том, что для него сексуально, что его возбуждает. О её желаниях не говориться, ожидается, что она просто станет частью его жизни».

На Feminist.org есть список горячих линий по вопросам семейного насилия и национальных организаций для пожертвований.

Больше подробностей об акции «50 оттенков – это оскорбление» на Twitter.