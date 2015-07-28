Знакомьтесь, парень, который пять месяцев изо дня в день питался исключительно в Chipotle

Все изображения взяты из блога Эндрю Гаврилюка Chipotlife.

Ещё о диетах:

Этот парень ест только пиццу

Videos by VICE

Этот парень ест только сырое мясо

Один из наших авторов попытался прожить одним алкоголем

Последние 153 дня житель Лос-Анжелеса аниматор-фрилансер Эндрю Гаврилюк ежедневно приходил в Chipotle и заказывал миску риса с курицей, гуакамоле и салатом. Всё началось с их с братом шутки, а превратилось в настоящий образ жизни: он истратил в популярной мексиканской закусочной, где редко заказывает что-то, отличающееся от привычной миски с рисом, более 1,500 долларов и поглотил при этом более 100,000 калорий.

23-летний молодой человек, который считает, что Chipotle – это «объективно самый лучший ресторан», ведёт онлайн-дневник о еде, Chipotlife, и фиксирует свои вылазки в «обуррительное» заведение, неизменно фотографируя свои однообразные чеки рядом со своими однообразными трапезами. В блоге даже присутствуют размышления о качестве различных заведений и влиянии этой диеты на здоровье автора. (Он заявляет, что питание исключительно в Chipotle понизило у него холестерин).

Эндрю планирует следовать своему режиму, пока не получит благодаря ему контракт с модельным агентством или не дойдёт до полного календарного года ежедневного питания в Chipotle. Я позвонил ему, чтобы поболтать обо всём этом, и узнал, что ему даже не нравится мексиканская кухня.

VICE: Почему ты каждый раз заказываешь одно и то же? Я понимаю, когда речь идёт об одном и том же ресторане, но почему бы не менять рацион ради интереса?

Эндрю Гаврилюк: Всё это началось после того, как я в шутку сказал брату, что проведу так 40 дней Великого поста. Но я продолжал заказывать одно и то же, поскольку увлекаюсь тяжёлой атлетикой, а в её мире очень важно придерживаться диеты, богатой микроэлементами, и соблюдать определённое соотношение калорий и белков к углеводам. Помимо того, что это лучшее сочетание продуктов, здесь всё дело в моих микроэлементах.

Я уже в неплохой форме, и мне не нужно сбрасывать вес или ещё что-либо в этом роде, но я занимаюсь всей этой петрушкой с тяжёлой атлетикой, потому что это очередное хобби. Мне ранее предлагали поработать моделью, но никогда не предлагали ничего, связанного с бодибилдингом. Я открыт для сотрудничества со всеми желающими нанять меня в качестве модели, особенно если меня разыскали благодаря моей любви к Chipotle.

Что ты больше всего любишь в меню Chipotle, кроме миски с рисом, которую постоянно заказываешь?

Мне очень нравятся тако с барбекю с твёрдой корочкой. Это очень сильно отличается от того, что я обычно ем. Тако я заказываю редко, и это можно заметить по моему блогу. Я беру их с белым рисом, овощами фахита, неострой сальсой и салатом. Я заказывал все ингредиенты в меню не менее одного раза, за исключением буррито и кесарито.

Это прозвучит очень глупо, но мне не нравится мексиканская кухня. Я пробовал самую настоящую мексиканскую еду в Калифорнии, Нью-Йорке, Майами и не только, но в мексиканской кухне всё как-то крутится вокруг пшеницы и углеводов. И рис, и бобы, и целая куча всего. Меня снова и снова приводит в Chipotle возможность идеально подогнать еду под себя и совершенно конкретно объяснить, чего ты хочешь. Я хожу, чтобы получать одно и то же по одной и той же цене с одними и теми же ингредиентами. Мне не нравятся мексиканские рестораны, а вся эта идея аутентичной кухни не вдохновляет. Здесь, в Лос-Анжелесе, буррито, по ходу, просто последний писк моды, но я ни разу в жизни не заказал в Chipotle ни одного буррито. Там 300 лишних калорий и пустых углеводов. Кроме того, буррито распадаются каждый раз, когда их ешь, – и это катастрофа, – а я не люблю есть руками.

Водил ли ты в Chipotle любимую девушку?

Да. На одном свидании мы пошли в бар, а затем я повёл её туда. Уж поверьте, я выкладывал фото из Chipotle на своей странице в Tinder. Впрочем, это не то место, куда я могу привести ради романтики. Девушкам нравится Chipotle. Он трендовый. Девушкам он однозначно нравится. Там нет ГМО, он органический, и всё там так прозрачно. Прозрачность сейчас в моде в культуре питания. Нет причин, по которым он бы не нравился девушкам.

Ты когда-нибудь видел ту серию «Южного парка», где герои смотрят рекламу «Chipotlaway», вымышленного вещества для выведения пятен от вызванной Chipotle диареи?

Я могу развенчать этот миф лично. Уйма народу спрашивает меня о моём дерьме. Меня даже на Instagram о нём спрашивают. Я отшучиваюсь, что мои испражнения обладают точно такими же видом, запахом и вкусом, как и до этой диеты.

Что тебе ещё нравится в Chipotle, кроме еды?

До Chipotle я не слишком увлекался едой без ГМО и не знал, как обращаются с животными в производстве пищевой продукции. Теперь, поскольку в Chipotle столько об этом трубят, я пью Kool–Aid. Мне безумно нравится, что там одно и то же оформление, одно и то же меню, всё одно и то же – это одна из лучших его черт.

Сколько ещё ты хочешь этим заниматься?

Я хочу продолжать это, не потому что это забавно, а потому что мне так просто очень удобно, а ещё хорошо не думать о том, что я хочу заказать. Может, это и плохое сравнение, но это как со Стивом Джобсом, который каждый день ходил в одной и той же рубашке.

Возможно, в следующем году во время Великого поста я буду питаться исключительно едой из Chipotle, но это может быть уже чересчур. В данный момент ближайшая веха – это 200 дней Chipotle, а потом, после неё – 365. Это долгий путь, но 365 – это конечный пункт. Моя мотивация заключается в том, чтобы сделать это максимально весело. Думаю, лучше всего было бы дойти до окончания полного календарного года, от одного дня рождения до другого. Я бы смог 50 лет спустя оглядываться назад и думать: «В том году, когда мне было 23, я ел это каждый день». Хочу запомнить тот год своей жизни, когда питался только едой из Chipotle.

Следите за сообщениями Зака на Twitter.