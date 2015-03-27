Мы попробовали самые отвратительные ароматы для электронных сигарет, чтобы вам не нужно было этого делать (НЕВЫМЫШЛЕННАЯ ИСТОРИЯ)

Испарители и электронные сигареты – это нынешняя реальность, хотим мы этого или нет. Они находятся на наших улицах, даже в офисе VICE прямо сейчас сидит парень и что-то испаряет в воздух. Если бы кто-то попытался осчастливить «Безумцев», на столе Дона Дрейпера всё время сиял бы голубой светодиодный свет. Сегодня производство испарителей – это двухмиллиардная индустрия, а разнообразие приколов и сумасшедших ароматов позволяет некоторым компаниям выделиться из массы себе подобных.

Нашим бедным родителям приходилось брызгать лавандой себе на косяк, чтобы получить вкусный дымок. Теперь мы можем просто прогуляться в местный магазин, чтобы запастись любым ароматом для электронной сигареты, который придёт нам в голову. Так как эти жидкости можно курить, вы даже можете смешивать их и сочетать – аромат ромашки и мяты для успокаивающего курения перед сном; леденец и шоколад для слегка праздничного настроения; жидкость с ароматом кока-колы, печенья и чипсов со вкусом сыра (если хотите испарять нечто похожее на запах желудочно-кишечного тракта 12-летнего парня).

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Вы всё правильно прочли. На самом деле есть несколько смелых компаний, которые расширяют границы испарений до такой степени, что стали продавать жидкости для электронных сигарет с приблизительным вкусом чипсов «Doritos». И они не останавливаются на этом – существует огромное количество смесей сумасшедших ароматов для продажи: от чипсов до «Ред Булла», эспрессо и даже больше.

Некоторые кажутся вкусными, некоторые странными, некоторые настолько ужасными, что никто не должен пробовать курить их, если только им не платят и не обещают страховку, которая покроет возможные хронические заболевания лёгких. К счастью, некоторые сотрудники VICE увлекаются такими штуками, поэтому мы решили закрыть их в комнате и заставить распробовать самые странные жидкости, которые можно купить за деньги.

НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ:

После того, как мы провели эксперимент, я общался с некоторыми химиками и производителями жидкостей для электронных сигарет об их продуктах. Помимо «как» я хотел знать «почему» они делают испаряющийся сок, имитирующий сыр для чипсов.

По словам Криса МакОвена, основателя и директора по маркетингу в компании «VaporTalk», это и эксперимент, и продвижение. «У нас есть такие хорошие и освежающие ароматы для использования в электронных сигаретах, что иногда нам просто нравится выйти за рамки и бросить себе вызов». Он даже рассказал мне о европейской компании, которая обратилась в «VaporTalk» с просьбой сделать аромат кетчупа. «Мы подумали – конечно, почему бы и нет? Хотя не могу сказать, что это мой любимый аромат».

Пол Коскун, директор по маркетингу в «Аполло» рассказал, что его команда создала «Fauxritos» специально под Суперкубок 2014. Это был особенный продукт, и удалось продать лишь 500 бутылок, дальше дело не пошло. Из всех сезонных и специальных ароматов, которые создавали в «Аполло», только аромат со вкусом леденцов «CandyCane» стал продаваться постоянно. Тем не менее, ежемесячно компания производит около 2 тонн жидкостей, создавая более 30 ароматов на производстве в городке Ливермор, Калифорния.

В состав жидкостей для электронных сигарет обычно входят пропиленгликоль и растительный глицерин, искусственные ароматизаторы и никотин. Чтобы создать такие ароматы, нужно пройти несколько этапов. Хотя разные компании действуют по разному, «VaporTalk» и «Apollo» гордятся тем, что практикуют ручной контроль за тем, из чего изготавливаются их продукты.

МакОвен рассказал, что для того чтобы создать определённую жидкость, «VaporTalk» берёт физические образцы соответствующих ароматов. Потом они переправляют их в центр по исследованиям и разработкам. «На нашем производстве находится два вида оборудования, которые мы любя называем «электронный нос» и «электронный язык», – рассказывает он мне. «Также как и отпечаток вашего пальца, у запахов и вкусов есть свои уникальные отпечатки. Мы превращаем наши физические образцы в жидкость и получаем «отпечаток» аромата, который пытаемся повторить. Обычно это делается с точностью 99%, и у нас это неплохо получается. Потом мы искусственным образом копируем эти образцы в натуральные концентраты ароматов, которые позже используются в процессе смешивания».

«Различные естественные и искусственные ароматы ничем не отличаются от тех, которые используются в конфетах или выпечке», – добавляет он. «Единственная разница, конечно, это то, что ароматы должны растворяться в воде. Такие задания выполняются нашей командой экспертов по ароматам, потому что основной «вкус», который получается при испарении, это, на самом деле, производная запаха». Итак, пары сыра для чипсов пахли чипсами и были такими же на вкус. Это я говорю со всей ответственностью.

Если говорить о большем видении трендов в индустрии ароматов, то, по словам многочисленных производителей, ряд ароматов особенно нравится людям, которые пытаются бросить курить настоящие сигареты. «Вы увидите, что курильщики быстро откажутся от табачных ароматов, когда их вкусовые рецепторы восстановятся в результате перехода от традиционного табака к электронным сигаретам», – говорит МакОвен. «Вкус табака становится довольно ужасным, и нам кажется, что большинство [новых] испарений будет меняться в сторону фруктовых ароматов».

Джон Мэер, бывший консультант по электронным сигаретам и стратег бренда, рассказал, что наблюдает другой тренд в отношении ароматов. «Я замечаю отход от имитации [еды и напитков]», – написал он в е-мейле. «Внутри сообщества любителей испарений, самые уважаемые бренды жидкостей для электронных сигарет, это те, которые пытаются создать уникальный эстетический опыт. Они описывают свои продукты как коктейли с «нотками» фруктов и трав». В частности, у «VaporTalk» есть несколько ароматов, сделанных вручную. Один называется «Лусена» и больше похож на пузырёк духов или горькую настойку, и в его описании значится «ром со специями, смешанный с сочным белым персиком. Этот гармоничный аромат имитирует персиковый напиток с пикантным вкусом рома с добавлением очищенного грецкого ореха». Мэер думает, что компании, которые создают вычурные продукты, станут более популярными, чем те, которые делают жидкости со вкусом леденцов.

Если говорить о будущих экспериментах в области жидкостей для электронных сигарет, МакОвен сделал самый лучший вывод. «Такое производство до сих пор находится на стадии дикого запада… Важно, чтобы покупатели задавали вопросы и проводили собственные расследования перед тем, как выбрать бренд жидкости». Для некоторых, оптовый продавец испарений, создающий сырные и фруктовые ароматы – это лучший вариант подсесть на электронные сигареты и избежать вкусового разочарования посетившего нас».

Знакомьтесь с нашими бесстрашными испытателями вкусов

ЗАК СОКОЛ

Возраст: 23

Прозвище: Любитель курительных трюков

Биография курильщика: Заядлый курильщик, ярый противник испарений, приятный парень.

РИВЕР ДОНАХИ

Возраст: 24

Неунывающий дух: Каждый покойный американский президент

Биография курильщика: Не курит, не использует испарения. Однажды, когда ему было 15 лет, купил кальян, но отец конфисковал его.

ЭЛЛИ КОНТИ

Возраст: 24

Работа в VICE: Ведущий создатель вирусного веб-контента

Биография курильщика: Курильщица травы, ярая противница испарений. Стоически смотрит на испаритель в руке и роняет слезу по поводу своего диплома магистра журналистики.

ТЕСТ 1 – « РЕД БУЛЛ »:

Ривер: На вкус напоминает напиток «Surge». Возможно, это напиток «MountainDew» [заметка редактора: там не было «MountainDew»]. Или вкус напитка для спортсменов «Gatorade». С жидкостью тоже всё понятно – продукт высокого качества.

Зак: Это точно «Ред Булл». Ривер говорил о «GlacierFreezeGatorade» – есть немного. У меня сердце бьётся сильнее. Я бы такое курил, если бы мне нужно было долго не спать. Это, скорее всего, таурин или «Ред Булл».

Элли: Чувствую, как появляются вены в бицепсах, никогда подобного не ощущала. Чувство, что прямо сейчас смогу поднять машину. Прикольно. На вкус будто ничто, как воздух, претензий не имею. Мне нравится.

ТЕСТ 2 — КОЛА :

Ривер: У меня аллергия на персики и кислые фрукты. Когда я их ем, моё лицо как бы покалывает. Странное ощущение на лице, наверное, это фруктовый аромат.

Зак: Приятный вкус. Слегка напоминает бурбон.

Элли: Вкус напоминает запах очистителя для стёкол «Windex». Стоп, нет. Вкус изменился с очистителя стёкол на вкус имбирного пряника. Не представляю, что это может быть. Аромат должен меняться, пока куришь? Думаю, это имбирный пряник.

ТЕСТ 3 — СЫР К ЧИПСАМ, ОН ЖЕ « FAUXRITOS »

Ривер: Определённо, это самый ужасный аромат. На вкус, будто продукт горения. Не представляю, что это за аромат – но это отвратительный, отвратительный аромат. Я теряюсь. Овощ?

Зак: Знаете эти конфетки «DumDum» со вкусом попкорна? Это их напоминает, только хуже. Очень напоминает еду. Я мог бы не поесть, но это было б нормально – по крайней мере, на мне есть испарения еды. Будто скрестили чипсы «CoolRanchDoritos» и ментол.

Элли: На вкус напоминает рвоту. Не хочу об этом говорить, потому что буду думать о рвоте, и могу вырвать. Но на вкус то же самое, что делает твой рот, как только вырвешь. На вкус кислотное и напоминает старую пищу. Отвратительно. Человеку такое не стоит пробовать.

ТЕСТ 4 — ТОРТ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Ривер: Этот слаще. Есть намёк на конфеты. Может, это аромат торта? Напоминает какую-то глазурь.

Зак: Сладко, но не сильно. С вкраплениями. Наверное, что-то из десертов. Подойдёт после еды, перед тем, как пойти спать. Я бы сказал, неплохо, но, скорее, интересно. Ощущение, что кто-то смешал глазурь с водой, а не с правильными ингредиентами.

Элли: Вы что, шутите? Этому нет аналогов на Земле. Никогда не пробовала ничего подобного. И даже не хочу знать, что это.

ТЕСТ 5 — ЭСПРЕССО

Ривер: На этот раз испарение вливает мне в рот жидкость, которая может влиять на аромат. Становится похожим на мясо. Такая себе игра. Никогда не ел оленину, но мне кажется, что таким должен быть вкус оленины.

Зак: Стоп, я сразу скажу, что это эспрессо. На вкус напоминает молотые зёрна, но я бы не сказал, что свежие. Мне кажется, это больше всего напоминает настоящий продукт, по сравнению с другими ароматами. Неплохо, но разве захочется испарять искусственный эспрессо, когда пьёшь настоящий эспрессо?

Элли: Не-а. На вкус как копчёный лосось или копчёный сиг – такое можно купить в гастрономе. Я бы не сказала, что это вкусно. Я бы сказала, что это что-то «морское». Определённо, это самый мясной аромат. Очень насыщает.

ТЕСТ 6 — ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ

Ривер: Теперь перед нами по-настоящему тягучая жидкость – золотисто-коричневого цвета. Предыдущие были более прозрачными. На вкус напоминает печенье «Teddy Grahams». Это точно аромат каких–то крекеров.

Зак: Это самый мягкий аромат. Меня он не напрягает, но не знаю, зачем за это платить.

Элли: Этот совсем не имеет смысла. К теперешнему моменту я потеряла способность определять вкусы. Нет даже смысла участвовать в этом. Вся моя жизнь теперь вопрос – у меня нормальное чувство вкуса? Это шутка? Ощущение, что меня серьёзно развели. Не знаю.

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