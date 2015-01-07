Мы побывали в стрип-клубе в Онтарио, в котором проводятся воскресные церковные службы

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Стрип-клуб под названием the Manor, что переводится как Поместье, находится в городе Гвельф, провинция Онтарио. Здесь можно переосмыслить понятия греха и искупления. После обычной субботней ночи полной титек и выпивки каждое воскресенье в клубе проводится церковная служба. В час дня группа из четырёх человек выходят на сцену, где обычно абсолютно голые девушки танцуют всю ночь. Группа играет такие песни как «Достойный Агнец» и «Мы верим», а толпа прихожан поёт, читая слова песни на большом экране как в караоке.

Впервые идея о церковной службе в стрип-клубе пришла жене Джека Нинабер, пастора, который поддерживает все религии без исключения, когда он с женой ехал мимо клуба в 2013 году. В те дни они с женой организовывали службы раз в неделю в соседнем доме. Но когда количество прихожан их церкви превысило 35 человек, они начали искать новое место для службы.

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Сцена в the Manor перед превращением в церковь.

Он признаёт, что сначала ему предложение его жены Шэрон показалось сумасшедшим и он долго отшучивался. Но после просмотра документального фильма, который снял сын владельца Шони Коэн, они узнали, что у стрип-клуба есть отель для временного проживания бедных семей, они поняли, что такая странная идея может сработать.

Sue‘s Inn – это личный проект владельца The Manor Роджера Коэна, направленный на помощь бедным. Как человек, выросший в бедности, он хотел помочь людям, которые восстанавливались от наркомании, недавно вышли из тюрьмы, или просто не в состоянии пройти проверку кредитоспособности или внести залог, чтобы снять жильё. В целом, там 35 жилых комнат, которые непосредственно присоединены к бару.

Роджер сказал мне, что он очень сомневался в предложения для нашей церкви Ninabers. «Я думал, что они сошли с ума, у меня была 101 причина, чтобы не делать это», сказал он. «Ведь это же стрип-клуб! Я думал, что общество не одобрить такой шаг».

Переговоры с Роджером велись несколько месяцев. И наконец, Ninabers провела свою первую службу The Manor на Пасхальное воскресенье, собравшее около 75 присутствующих. Очевидно, что есть некоторые вещи, которые необходимо уладить, чтобы преобразовать стрип-клуб в церковь. Плакаты полуголых женщин на столбах необходимо закрыть изображениями Иисуса, сцена должна быть продезинфицирована, зеркала с изображениями стриптизерш закрываются шторами, а бильярдный стол прикрывается скатертью, а на сам стол ставятся мини-бутерброды, пирожные и апельсины.

Естественно, церковная служба как эта, привлекает людей, которые выглядят как белые вороны в других общинах. Одна из них, Тиара Корриган. Её попросили не возвращаться в католическую церковь после того, как она родила сына вне брака. Выйдя из тюрьмы за поджог, она искала жильё, поэтому оказалась в Sue‘s Inn. Когда появилась комната на первом этаже (Корриган передвигается в инвалидной коляске), это была её удача. Ninabers распространяли листовки возле гостиницы для своей церкви, она заинтересовалась и начала посещать службу. «Сначала я даже не заметила шест, но однажды я его всё-таки заметила и очень удивилась: «Это что, шест?», рассказала она.

Приглашённый спикер произносит проповедь

Недавно, в воскресенье, после музыкальных номеров, которые открывают службу, гость церкви вышел на сцену, игриво танцуя вокруг шеста, перед своей речью. Он явно был в восторге; он обошёл вокруг весь клуб, хлопал в такт музыки (иногда с закрытыми глазами), он явно был на одной волне с Богом. Потом, как и многие здесь, он поделился своей историей борьбы с алкоголем и наркотиками.

«Обычно, люди, которые сюда приезжают, рассказывают, что чувствуют, что люди смотрят на них совершенно по-другому. Не так как в других церквях», сказал Джек. «Иногда у них нечего даже одеть, или у них много татуировок или они чувствуют, что их осуждают, люди всегда смотрят на вас как на странного человека».

Владелец The Manor Роджер Коэн

Я сразу понял, что церковь в The Manor – территория, где никто никого не осуждает. Когда я вошёл, около 30 человек были там в джинсах, сидели, где хотели (даже в VIP-зоне), одна женщина была со своей собакой. Там были целые семьи, с детьми (я никогда не думал, что увижу детей в стрип-баре). Джека называли «крутым хреновым пастором» и я понимаю почему. Одна девушка опоздала на службу, и вместо того, чтобы осуждающе смотреть на неё, все поприветствовали её, и жена Джека Шарон сказала ей в микрофон: «Эй, как дела?». И вместо того, чтобы обсуждать тексты загадочных евангельских песен и отрывки из Библии во время службы, Ninabers делают акцент на пояснениях, которые понятны всем. «Я люблю эту песню, потому что она напоминает мне о том, что нужно просто вдыхать Святой Дух», пояснила Шэрон после окончания песни. «Боже, я вдыхаю Тебя и я выдыхаю всё остальное дерьмо, потому что здесь можно говорить дерьмо … все мы настоящие люди».

Я спросил Джека, понимает ли он, что церковная служба проводится в логовое греха, в буквальном смысле. На что Джек ответил: «Для нас это не вопрос. Люди создают церковь, а не великие, грандиозные здания … У нас никогда не было правил».

Душевая кабина

Однако, моё пребывание в стрип-клубе во время службы не обошлось без инцидента. Ещё до начала работы церкви в баре Ninabers пришлось сходить в мэрию, так как The Manor не является «религиозным учреждением», поэтому им пришлось побороться, чтобы получить статус учреждения, которое оказывает «социальные услуги». Потом начали приходить жалобы о том, что летом детей крестят прямо на автостоянке возле бара (Корриган был одним из тех, кто крестил). Также существует постоянная вражда с церковью напротив, через улицу, так как некоторые члены критикуют службу Ninabers за то, что это «ненастоящая церковь».

Но были и победы. Кроме, того что Ninabers удалось получить подходящий статус для клуба, Роджер также сделал некоторые изменения в клубе в октябре этого года. Он видел, как много времени тратится на переклеивание плакатов в клубе и решил установить постоянные вывески на стенах, которые можно легко менять. Сейчас в Ninabers работают над новыми плакатами на библейские темы (ещё некоторые стены необходимо прикрывать, например, прозрачную душевую кабину, которую танцовщицы используют для холостяцких вечеринок. Во время моего визита кабина была прикрыта гобеленом Иисуса и его ученика).

Роджер и Джек Нинабер перед душевой кабиной.

После окончания службы около 3 часов я наблюдала за тем, как клуб становится опять стрип-баром и принимает свой обычный облик. Вот опять зажглась вывеска о холостяцких вечеринках, а также плакат с блондинкой с большой грудью в розовых трусиках-стрингах, телевизор переключили с Евангелие-караоке на рекламу «Виски по средам». И когда начали собираться танцовщицы к 7 вечера, в раздевалке их ждал подарок от церкви – ваза с цветами.

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