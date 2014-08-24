Пицца с марихуаной и АК-47: или как я провёл летние каникулы в Камбодже

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Человек, предлагающий мне реактивный гранатомёт активно кивал головой и широко улыбался, ожидая моего ответа.

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«Подожди. Что?» – спросил я, желая убедиться, что я не ослышался.

«250 баксов. Ты брать гранатомёт и стрелять корову. Очень весело». Он снова протянул оружие.

Да, никакой ошибки. Этот человек, на самом деле, предлагал мне подстрелить ничего не подозревающее глупое животное с РПГ за 250 американских долларов. И исходя из того, что я видел до сих пор в Камбодже, я полагаю, что я не должен был сильно удивляться. Это, в конце концов, страна, в которой нет дефицита в запасах оружия, но есть громадная потребность в иностранном капитале, и политика невмешательства к личной безопасности. Я посмотрел на оружие, его деревянный ствол аккуратно изношенный в ходе многих лет пользования, затем повернулся к джунглям и посмотрел в глаза корове. Она не выглядела морально готовой к такому.

Я наконец прибыл в Камбоджу из Таиланда, после долгой поездки на автобусе из Бангкока, в течение которой я тщётно пытался закинуться контрафактным тайским валиумом и отключиться, но в итоге, я просто тупо наблюдал болливудские мюзиклы и тайские боевики на шипящем экране автобуса на протяжении нескольких часов, перед тем как пересесть в машину на границе, и продолжить путешествие. Автобус не мог продолжать свой путь, потому что дороги в этом районе, мягко говоря, не было. После нескольких часов неустанного бросания по ухабистой грунтовой дороге на заднем сиденье автомобиля, который, возможно, был в расцвете своих сил при администрации Никсона, и попыток завязать беседу с пьяными в дымину датчанами, мы прибыли.

Пограничник косился на меня с опаской, возможно, потому, что много одиноких белых мужчин приезжают в эту часть мира, чтобы воспользоваться услугами малолетних проституток, или, может быть, из-за того, что я заливался потом в крошечной и душной будке погранца, и поэтому снял с себя рубашку, пытаясь обдуть себя. В любом случае, этот опекун земли со стальными глазами, казалось, был не слишком доволен мной и не торопился предоставлять мне нужные формы для заполнения. В конце концов, свежей и официозной печатью в моём паспорте ознаменовалось моё прибытие в Королевство Камбоджа.

Самое первое, что бросилось в глаза: все казались очень юными. Это было похоже на нацию двадцатилетних. Из нескольких пожилых людей, которых я увидел на улице, большинство было частью контингента серьёзно искалеченных стариков, которые ходили на костылях, выпрашивая милостыню. У многих не было конечностей, другие были ужасно травмированные, обгоревшие, или изуродованные. До меня быстро дошло, что по этой причине здесь не увидишь пожилых людей: они уже все умерли.

То, что я наблюдал было живым наследием режима, убившего около двух миллионов человек. Красные кхмеры ушли, но их гнусное правление навсегда останется кровавым, нестираемым пятном на прошлом и в душе населения этой страны. И в самом прямом смысле, прошлое ещё здесь – оно зарыто в этой в земле. Камбоджа была напичкана минами в годы вооружённого конфликта и по сегодняшним оценкам, насчитывается 4-6 миллионов противопехотных мин зарытых в сельских районах по всей стране. В этой стране самый высокий на душу населения процент людей с ампутированными конечностями от разорвавшихся мин в мире, при этом каждый из 236 камбоджийцев живёт без одной или более конечностей. Также, в этой стране, вероятно, самый высокий процент иностранных туристов, которые никогда не видели минное поле, но носят майки, на которых изображён череп и кости и написано: «Опасно! Мины» на кхмерском.

Как в параллельной реальности с этими призрачными стариками на улицах, сгорбившимися под тяжестью непостижимых лишений и свидетельствований кровавых безумий прошлого, существует совсем другая Камбоджа, наполненная улыбками восторженных молодых двадцатилетних людей. Они – дети поколения разгромленного войной, хотят оставить плохие старые времена далеко позади и смотреть только вперёд в будущее, наполненное реками иностранных долларов.

Владельцы гостиницы, в которую я зашёл, казалось, были олицетворением этой позитивной и молодой энергии. Эти двое 21-летних парней говорили достаточно сносно на английском языке для поддержания беседы, и были чрезвычайно доброжелательны. Особенно, когда они узнали, что я жил в Калифорнии.

«Ты жить в Калифорнии? Ты – сёрфер! Малибу!»

«Ну, на самом деле, я не сёрфер. Но там, определенно, полно сёрферов. Это очень популярно там».

«Калифорния, чувак! Лови волну! Ты – сёрфер!»

«…Ага, я – сёрфер».

Их энтузиазм и эмоциональность были настолько заразительными, что я решил просто не сопротивляться. И это всё продолжалось ещё долго после нашего первого приветствия. После того как я оставил свою сумку, принял душ, и устроился в гамаке, они снова появились возле меня, улыбались и поднимали большие пальцы вверх.

«Хочешь пиццу?»

«Ух ты! Да, хочу».

«Ты хочешь обычную или необычную пиццу?»

Несмотря на то, что я только что приехал в Камбоджу, я уже достаточно путешествовал по Юго-Восточной Азии, поэтому я не рисковал уточняя у них – «А эта необычная пицца, она с… наркотиками?»

Им показалось это очень забавным. «Необычная пицца – это пицца с марихуаной! Очень хорошо!»

«Да, мне, пожалуйста, необычную пиццу. Спасибо».

Они радостно помахали мне и убежали на кухню, но через несколько минут один вернулся и встал рядом со мной. Широко улыбаясь, он достал из кармана очень большой пакет травы и небрежно бросил его мне на колени.

«Подарок гостю. Тебе».

А не многовато ли марихуаны для подарка…

«Это слишком много. Давай я тебе заплачу» – сказал я, доставая деньги из кармана.

«Нет-нет. Подарок. Ты наслаждаться». Ещё одна ухмылка и он пропал.

Да уж, не устоять перед камбоджийским гостеприимством. Поэтому я послушно свернул косяк сухой, коричневатой травы и поделился с вежливыми немцами, которые сидели рядом и смотрели X-Men на портативном DVD-плеере.

Вскоре после этого, прибыла пицца с марихуаной. Это была большая, жирная и вкусная пицца. «Необычная» добавка – немного слабовата, но марихуана в Юго-Восточной Азии вообще не очень, и я заплатил примерно $ 1,37 за всю радость, так что я был доволен своей инвестицией. Плюс, я обнаружил, что меня всё более и более цеплял разговор немцев о геодезических куполах, так что немного вставило. После нескольких пивасиков, ещё раз отбив пять владельцам гостиницы, и группового соглашения с немцами, что Бакминстер Фуллер был, на самом деле, человеком, я направился в свою крошечную комнату с москитной сеткой для сна. Я заслужил свой покой, так как на следующий день я собирался встать рано и найти того, кому я мог бы отдать свои деньги в обмен на возможность осуществить мечту всей своей жизни – с того дня, когда я будучи малышом начал смотреть бесконечные боевики и проводить своё юное время с G.I. Joe и пулемётами Nerf – я собирался пострелять с АК-47.

Не то, чтобы это стоило мне особых трудов. Не нужно слишком напрягаться, чтобы найти оружие в Камбодже. Прогуливаясь улицами столицы, Пномпеня, я видел гигантские рекламные щиты с красочно нарисованными сценками с улыбающимися гражданами передающими охапки пистолетов, винтовок и гранат мужчинам в официальных униформах. Сообщение было на камбоджийском, но меседж было понятен: «Эй, ребята, давайте сдадим весь наш арсенал, и, может, уже попустимся с этой идеей быть вооруженным до зубов, ладненько?» Но я чё-то не наблюдал общего порыва сдавать оружие, поскольку масштабные запасы оружия как пережиток кровавых, давно минувших дней, служили не только защитой от любого повторного появления партизан-коммунистов, но также давали начало новому использованию всей этой огневой мощи: стрельбища для иностранных туристов с лишними деньгами.

Возникло желание пострелять из зенитной пушки в джунглях и срубить местную флору волнами зенитной артиллерии? «Но проблемо!» Хотите осуществить свою фантазию пострелять из вертолёта и дать волю пулемёту М-60 с неразъёмной патронной лентой, маниакально заливаясь смехом под латунным дождём из гильз? Попрошу, вам сюда. Но это будет стоить… К примеру, стрельба из М-60 с одной патронной лентой с очередью в 100 выстрелов будет стоить $ 175. В стране, где пиво стоит менее чем один доллар и комната в отеле – три, это вполне дорогое удовольствие. Тем не менее, несмотря на высокую цену, за которую некоторые туристы могут путешествовать ещё месяц или два, мужики, которые устраивают такие стрельбища делают неплохой бизнес.

После долгой поездки на заднем сиденье арендованного мотоцикла, во время которой я, в основном, был сосредоточен на выдавливании дерьма из водителя, вцепившись в него, в то время как он несся как угорелый, брутально обгоняя сотню таких же безбашенных ездоков, я прибыл в одно из этих импровизированных мест для стрельбищ за городом. Это было здание из шлакоблока с зелёной пластиковой гофрированной крышей, окружённое полем, которое было вырублено (выстреляно?) из окружающих джунглей. В одной части этого сооружение можно пострелять из винтовки по мишеням, установленным снаружи, а в другой можно выбрать любое оружие.

Калашниковы, минометы, 30-мм пушки, гранаты, ракеты, даже старый огнемёт – всё это выглядело как барахолка из серии Распад Советского Союза. У меня сложилось впечатление, что за определённую сумму, можно выбрать любое оружие. Главным образом потому, что главный чувак сказал: «Много денег, берешь что хочешь».

Но я пришёл туда лишь ради АК, и я решил собраться с мыслями. Плюс, я потратил уже слишком много в этой поездке, и всё равно я не считаю капризом мою покупку метательных звёздочек на Каосан роуд в Бангкоке. Пострелять из калаша стоит $ 30, плюс $ 1 за каждый патрон. Если бы только Соединенные Штаты захотели просто взять пример с нерегулируемых стрельбищ в камбоджийских джунглях, и брать доллар за каждую пулю, вероятно, уровень смертности от пулевых ранений радикально сократился в Америке, – думал я, передавая свои влажные, мятые банкноты человеку без рубашки в широкополой шляпе. Он вставил обойму в винтовку и собирался уже передёрнуть затвор, когда я остановил его. «Пожалуйста» – сказал я, положив руку на оружие. «Позвольте мне».

Сама стрельба чувствовалась так же, как и потеря девственности: сначала как бы пробуя, затем громко, затем улётно, затем всё слишком быстро кончилось. Я много раз прежде стрелял, но это был мой первый раз с полностью автоматического боевого оружия, и позвольте мне сказать вам, я не был разочарован. Быстро выпустив очередь, я соблазнился купить ещё 30, потому что автомат Калашникова воплощал всю власть и насилие как и подобает такому культовому оружию, и я реально кайфовал стреляя из него. Он плевался пламенем и возмездием со свирепой скоростью, тяжелые очереди массивно разрывались, летели зазубренные куски деревьев, камней и земли. Когда я закончил обойму и снял калаш с моего плеча, я повернулся к парню с широким оскалом на лице. Я думаю, именно в этот момент его ушлый ум делка озарился, и он схватился за возможность заработать ещё больше кэша и вылетел с гранатомётом.

«Ты стрелять корову, ноу проблем».

Несмотря на то, что корова выглядела и так достаточно горемычной, мне показалось, что озарение от взрыва ракеты навряд ли значительно улучшило бы её ​​день, поэтому у меня не возникло желания стрелять в неё. Я же не монстр. Я, может быть и юный декадент из Запада, но у меня есть чёткая грань не позволяющая мне взрывать недостойный скот.

Определенно наступило время ехать назад в Пномпень и продолжить мои камбоджийские приключения, так что я вежливо отклонил предложение человека и удалился. Хотя, если вы действительно ищете причину, чтобы оставить гневный комментарий, я таки ел собаку во Вьетнаме три недели спустя.

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