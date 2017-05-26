Странные книги, которые вы должны прочесть, если вам нравится «Твин Пикс»

Это происходит снова. Спустя 25 с лишним лет новаторский телесериал Дэвида Линча «Твин Пикс» возвращается в эфир. (О том, вернётся ли в моду та жвачка, которая вам нравится, пока ничего не слышно.) Сериал Марка Фроста и Дэвида Линча о странных персонажах и демонических силах, населяющих маленький американский городок, на момент своего дебюта в 1990 году не был похож ни на что из виденного телевидением на тот момент. А фанаты более двух десятилетий ждали возможности снова увидеть нечто подобное. Если вы ищете хорошую книгу, которая вернула бы вам этот «твинпиксовский» настрой, вот несколько романов, улавливающих аспекты атмосферы «Твин Пикс».



Ниже присутствуют спойлеры первого и второго сезонов «Твин Пикс»:

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«Мы живём в замке» Ширли Джексон

Лора Палмер полна секретов, и то же самое относится к Мэррикэт Блэквуд в последнем (и самом лучшем) романе Ширли Джексон, «Мы живём в замке». Как и «Твин Пикс», этот роман – мрачный, но, тем не менее, комический шедевр об уродстве и смерти в провинциальной Америке. Хотя магия в «Мы живём в замке» так и не становится явной, роман мерцает смутной нереальностью, которая была бы уместна в постановке Дэвида Линча.



«Третий полицейский» Фланна О’Брайена

Федералы приезжают в Твин Пикс, чтобы разгадать преступление, которое кажется простым, но вскоре обнаруживают, что втянуты во всё более ирреальный мир танцующих карликов, гигантов-пророков и навязчивых видений. Шедевр Фланна О’Брайена также начинается со стандартного преступления – провального ограбления и убийства. Но вскоре он превращается в причудливую кафкианскую историю о преступлении, вечности и философии.



«Сожжённая карта» Кобо Абэ

Если больше всего вам в «Твин Пикс» нравятся запутанные нуарные второстепенные сюжетные линии вокруг Джози Пэккард, Кэтрин Мартелл и Бенджамина Хорна, вам, возможно, придётся по душе экзистенциально странный детективный роман Кобо Абэ «Сожжённая карта». В этом романе Абе (известный как японский Кафка) отправляет своего героя-детектива на дело, которое становится всё сложнее и сложнее, но так и не раскрывается.



«Дни между станциями» Стива Эриксона

Дебютный роман Стива Эриксона, «Дни между станциями», возможно, ближе всего по впечатлениям к прочтению фильма Линча на бумаге. Сюжет начинается с того, что двое подростков в Канзасе влюбляются и переезжают в Калифорнию, но вскоре спиралью закручивается в сюрреальное путешествие с тайным фильмом, амнезиком с повязкой на глазу, джазовым лос-анжелесским клубом под названием «Синий тангенс» и достаточным количеством других линчевских элементов. Роман Эриксона был опубликован в 1985 году, до того, как Линч закрепил свой стиль «Синим бархатом», «Твин Пикс» или «Шоссе в никуда». Дебютный роман Эриксона – и, если уж на то пошло, многие последующие – основываются на подобной американской нереальности.



«Полное собрание рассказов Леоноры Каррингтон» Леоноры Каррингтон

Сюрреалистка Леонора Каррингтон знаменита своими роскошными, но странными картинами, которые кажутся испорченными сказками. Её рассказы (два из которых были опубликованы на VICE.com) обладают подобным характером и подрывают стилистику преданий прекрасными и одновременно жестокими событиями.



«Сияние» Стивена Кинга

Лиланд Палмер, сам того не зная, является монстром в сердце «Твин Пикс». Или, по крайней мере, монстр им управляет. Палмер во многих смыслах является любящим отцом, но он становится одержим демонической силой Бобом точно так же, как Джек Торренс становится одержим злым отелем в хоррор-шедевре Стивена Кинга. Вы, вероятно, видели мастерскую экранизацию Стэнли Кубрика – а она и сама невероятно линчевская, – но роман Кинга прекрасен сам по себе и представляет более неоднозначный портрет Джека Торренса, чем Джек Николсон в фильме.



«Дуплекс» Кэтрин Дэйвис

«Твин Пикс» – это история на первый взгляд нормального городка, в котором на самом деле есть демонические убийцы, мистические вигвамы и говорящий задом наперёд карлик. В «Дуплексе» Дэйвис присутствует похожий образ: пригородная Америка, которая превращается в фантастический пейзаж с ведьмами, роботами и монстрами.



«Голодная дорога» Бена Окри

Концовка оригинальной части «Твин Пикс» сосредотачивается на Белом Вигваме и Чёрном Вигваме, духовных зонах, в которых обитают добрые и злые силы за пределами города. Если вас интересует пересечение царства духов и нашего мира, возьмитесь за получивший Букера роман нигерийского писателя Бена Окри «Голодная дорога» о ребёнке-духе, путешествующем между царствами духов и людей в африканском городе.



Трилогия «Зона Икс» Джеффа Вандермеера

В сверхъестественной сюжетной линии «Твин Пикс», сосредоточенной на майоре Гарленде Бригзе и его секретных государственных проектах и мониторинге дальнего космоса, присутствует некий элемент научной фантастики.



Если вам нравится стрёмная и таинственная фантастика, прочтите НФ/хоррор-трилогию Джеффа Вандермеера, «Зона Икс». Эти романы вращаются вокруг персонажей из таинственного государственного органа, пытающихся исследовать таинственную экологическую зону, известную как «Зона Икс».

«Атмосферные помехи» Ривки Галчен

Когда лицо клинической психологии в вашем городе – это чудаковатый хиппи Джакоби, понимаешь, что живёшь в каком-то странном месте. На мой взгляд, Джакоби бы понравился красивый и странный роман Галчен о психиатре по имени доктор Лео Либенстайн, который убеждается в том, что его жену заменили симулякром, который может выявить только он.



«Страна Чудес без тормозов и Конец Света» Харуки Мураками

Как и Линч, Харуки Мураками умело вводит истинно странное в то, что на первый взгляд кажется повседневным. В списке по «Твин Пикс» могли бы оказаться большинство его книг, но больше всего мне, пожалуй, нравится «Страна Чудес без тормозов и Конец Света». Подобно тому, как «Твин Пикс» смешивает целый ряд разных жанров – дневные мыльные оперы, хоррор, фэнтези, нуар, – роман Мураками создаёт детективный роман из двух параллельных историй. Одна из них – странная научно-фантастическая история о шифровании данных, а вторая – фэнтезийная история, действие которой происходит в царстве единорожьих черепов и снов.



Третий сезон «Твин Пикс» начался в воскресенье 21 мая, так что приготовьтесь кусочком черничного пирога и чашечкой отличного кофе.

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