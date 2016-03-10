Путеводитель VICE по Чикаго

Чикаго – непревзойдённый город. Этот город, Мекка разврата и подозрительно чистых центральных улиц на Среднем Западе, достиг величия из ничего, да не один раз, а дважды.

Не стоит забывать случай, когда весь город сгорел дотла, а затем, два десятилетия спустя, преспокойно принял Всемирную выставку 1893 года. Мелочь какая. Чикаго катастроф не боится. Мы просто будем и дальше строить всякую всячину да распиливать денежки, пока проблема либо не исчезнет, либо не станет настолько серьёзной, что всем волей-неволей придётся её принять.

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Любите выпить законно и не боясь отравления? Скажите «спасибо» Чикаго и его подлому сборищу гангстеров 1930-х годов, которые клали с прибором на всю эту петрушку с «сухим законом» до такой степени, что страна в какой-то момент просто взяла да и легализовала выпивку снова.

Нью-йоркцы считают, что мы – милые, жители Среднего Запада считают, что мы – подонки. Вероятно, в нас есть немного и того, и другого, в зависимости от погоды и текущих задержек городского транспорта. Но вам здесь безумно понравится, потому что здесь безумно нравится всем.

РАЙОНЫ, КОТОРЫЕ НАМ НРАВЯТСЯ

Чикаго – это город районов, каждый из которых обладает собственной особой культурой, ночной жизнью и красочными плакатами на фонарных столбах. Однако названия и границы этих мини-городов являются темой для жарких споров. Возможно, вы думаете, будто ваш любимый бар находится в Уикер-парке, но, как вам с радостью сообщит ваш пафосный сосед сверху, на самом деле он в Бактауне, если находится к северу от 606-й. Ты ошибся, бро. В следующий раз покажи себя получше.

Только на странице «Районы Чикаго» в Википедии перечислены более 200 районов и так называемых «жилых микрорайонов», которые пересекаются больше, чем сюжетные линии вселенной Marvel. Если вы новичок в городе, то усваивать здесь нужно очень многое, так что я просто пройдусь по основам.

Бойстаун

Обычный вечер в Бойстауне, одобренном городом гей-районе, устроенном рядом с Белмонт-Харбор, почти наверняка закончится чистейшим беспутством. Днём можно ошибочно подумать, будто эта часть города – всего лишь очередной элитный хипстерский анклав: вдоль переулков выстроились уютные особняки, стоящие миллионы долларов, здесь море возможностей забухать за бранчем, а полчища красивых мужчин выгуливают после обеда очаровательных собачек, проходя мимо дорогих современных кофеен. Однако ночью район превращается в тусовку площадью в квадратную милю. Шоты текут рекой, из каждого клуба на Холстед-стрит громко раздаются дабстеповые ремиксы, а статные трансвеститы эффектными группами прохаживаются из бара в бар.

В Бойстауне не существует понятия «пропустить пару рюмочек». Вы неизбежно заведёте в баре несколько случайных дружбашек и останетесь до 4 утра, танцуя со своим отражением в увешанных зеркалами стенах Berlin. Просим воздержаться от секса в одноместном женском туалете в Roscoe‘s: очередь там и так достаточно длинная. Чёрт побери, мы же видим ваши ноги, кого вы обманываете?

Если на дворе сезон летних фестивалей (типа «прайда» и базарных дней), отправиться в Бойстаун – это, как правило, верный путь к 48-часовому запою до умопомрачения. Вас предупреждали.

Автор фото – Джастин Шмитц

Уикер-парк

Уикер-парк очень сильно ненавидят за то, что он является хипстерским центром Чикаго, и хотя этот район, быть может, уже практически захвачен лавочками с донатами ручной работы, вегетарианскими ресторанами, неоправданно дорогими сетями магазинов одежды и стремительно растущими ценами на аренду, он также является домом для ряда самых лучших баров, ресторанов и музыкальных площадок в городе. Сходите на концерт в Double Door и зависните допоздна, играя в бильярд и покуривая на задворках дешёвенького Nick‘s Beer Garden.

Вариантов для бранча здесь более чем достаточно, и готовят его вкусно, а если в городе находятся ваши друзья, их можно взять на прогулку мимо роскошных викторианских особняков, расположенных вокруг парка, или потерять полдня после обеда, заблудившись в упорядоченном хаосе Myopic Books. Конечно, можно наткнуться не на одного циничного гражданина 20 с лишним лет от роду в не нужных ему очках, жалующегося на джентрификацию, неотъемлемой частью которой он является, но такова уж городская Америка в 2016 году. Чего вы ожидаете?

Ривер-Норт

Ривер-Норт хуже всего. Как бы действительно хуже всего. Ладно, ну да, он симпатичный благодаря всем этим роскошным высоткам, офисам стартапов и салонам AVEDA, но будем честны: в Ривер-Норт отправляются тогда, когда хочется встревать во многочасовые споры о реальности глобального потепления с 45-летним пьяным финансистом, который считает, будто природоохранное движение – это марксистский заговор.

Сюда отправляются тогда, когда хочется, чтобы вас не пустили в неоправданно дорогой лаунж, потому что вы не в классической рубашке или не на каблуках. Сюда отправляются, чтобы посмотреть, как играет DJ-сет не кто-нибудь, а Броди Дженнер. И тем не менее, сюда также следует отправляться, когда в городе ваши родители и хочется выбросить кучу денег на лучшую в вашей жизни еду в одном из миллиона дорогих ресторанов района. Еда повсеместно очень хорошая и очень дорогая, и пока вы ограничиваете свои дела в этом районе потреблением спонсируемых родителями ужинов, у вас всё должно быть в порядке.

Пилсен



Этот район в Саут-Сайде буквально купается в красочном стрит-арте, превосходных винтажных магазинах и самой лучшей мексиканской еде на всём Среднем Западе. Пилсен – прекрасный плавильный котёл американских предпринимателей мексиканского происхождения, юных студентов и начинающих художников. Не обольщайтесь – джентрификация близко, и это не круто, однако пока аренда ещё достаточно дешева, а национальные сети встречаются сравнительно редко. Возьмите гигантскую мексиканскую выпечку в пекарне самообслуживания Nuevo Leon Bakery и совершите долгую прогулку, чтобы поглядеть на стенную роспись. Остановитесь в Pinwheel, самом новом магазине музыкальных записей на 18-й улице, чтобы полечиться шоппинг-терапией; загляните в Национальный музей мексиканского искусства , чтобы увидеть ещё больше художественной годноты, а когда захочется пить, неплохо остановиться в Skylark (где принимают только наличные), чтобы насладиться крафтовым пивом, варениками и живой музыкой.

Green Mill Cocktail Lounge. Автор фото – Джастин Швитц

Аптаун

Аптаун – это суровая и разнообразная мешанина культур, место, где Targetможет существовать в одном квартале с кальянным магазином SmokeDreams, в котором заявлен «самый большой и самый лучший в Чикаго выбор табачных аксессуаров» (спорное утверждение). Аптаун – район не самый роскошный, однако недостаток буржуйской фигни он с лихвой компенсирует аутентичной вьетнамской кухней, разрастающимися и дешёвыми винтажными квартирами, бывшими подпольными барами и нынешними джаз-клубами, а также непосредственной близостью к красной ветке городского транспорта и нескольким из лучших пляжей города одновременно.

На Аргайл-стрит отправляются за фо, бан ми и всеми остальными вьетнамскими вкусняшками. Скандально известный Green Mill Cocktail Lounge, некогда принадлежавший лучшему другу Аль Капоне, Джеку Макгорну по прозвищу «Пулемёт», до сих пор остаётся популярным местом, где можно послушать живой джаз, поэтические слэмы и выпить чего-нибудь ну очень крепкого.

Логан-сквер

Крутая упоротая сестра Уикер-парка, Логан-сквер, вероятно, является тем местом, где живёт ваш наркоторговец и где работает барменом тот инди-барабанщик, с которым вы потрахались на прошлых выходных. Оживлённые улицы до отказа заполнены велосипедистами всех мастей и размеров, а кофеен, баров и ресторанов с местными владельцами море морское.

Широкие бульвары, вдоль которых растут деревья, – идеальный вариант для прогулки вскоре после обеда, а по ночам вступает в свои права неопрятная и громкая музыкальная сцена Логан-сквер. В поисках дешёвой еды/выпивки можно попробовать специальное предложение в Boiler Room, чтобы быстро напиться и наесться: за 8.50 долларов можно получить бутылку PBR, шот Jamo и кусочек пиццы, а поскольку там принимают только наличные, вы получите ещё один бесплатный шот Jamo за счёт заведения, если покажете бармену квитанцию из банкомата.

Чайнатаун



Голодайте три дня, а затем ступайте за дешёвым дим сумом и наслаждайтесь своим счастьем / грядущим ожирением. Чикагский Чайнатаун, разумеется, значительно меньше аналогичных районов в Нью-Йорке и Сан-Франциско, но туда всё равно интересно сходить на экскурсию, и хотя за забегаловками придётся идти в соседний Бриджпорт, вариантов с караоке более чем достаточно даже в пределах собственно Чайнатауна. В этом небольшом кусочке города найдётся что-нибудь для каждого, если вы не психопат, который ненавидит китайскую еду, очаровательные антикварные магазинчики и то великолепие, которым является караоке с отдельными комнатами.

Автор фото – Хэнни Ли

ГДЕ ПОЕСТЬ

Это Средний Запад. Наша еда жарится во фритюре, жирная, дрянная и страшно вредная для вас, но нам так нравится. Кроме того, город большой, так что да, у нас есть предсказуемое количество супер-роскошных молекулярно-гастрономических чудовищ, которые исправно возглавляют все списки «Лучших ресторанов Чикаго» из месяца в месяц. Этот список не из таких. Это список жареной во фритюре, жирной, дрянной и страшно вредной фигни, потому что, если честно, раз уж вы это читаете, вы не можете себе позволить поесть в Alinea, не говоря уже о бронировании за шесть месяцев.

Пицца

Пицца по-чикагски правит бал в Чикаго, и она вкусная, ясно? Коренные чикагцы едят её редко, если не развлекают любопытных гостей, но нам она всё равно нравится: это же, чёрт побери, заполненный сыром пирог. Да, одного кусочка достаточно, чтобы несколько дней ощущать сытость и пукать, но это всё равно заполненный сыром пирог. Никто не жалуется.

Однако не все чикагские пиццы одинаково полезны. Лучшую пиццу в городе однозначно подают в Pequods в Линкольн-парке, где местную пиццу возвышает над всей прочей добавление щепотки карамелизированного сыра на корочке. Мы уже слышим, как призывают казнить нас все фанаты Лу Мальнати, но мы от этой оценки не отказываемся. Впрочем, LouMalnati‘sвесьма неплох, как и закрытый пирог из пиццы в Chicago Pizza and Oven Grinder Co., а также фаршированная пицца в Art of Pizza. Если вы до сих пор не приемлете пиццу по-чикагски, попробуйте гибкую пиццу с тоненькой корочкой в Jimmy‘s Pizza Cafe, что на Линкольн-сквер. Белая пицца – это нечто легендарное, а от чесночных узелков у некоторых людей случались оргазмы. И да, в Piece Pizza, что в Уикер-парке, тоже довольно вкусно.

Сэндвич с говядиной по-итальянски



А этот сэндвич – фирменное чикагское блюдо, которое мы действительно едим регулярно, а в любом месте, где такие продаются, также готовят шикарный Чикаго-дог. Portillo‘s следует упомянуть как вариант, и вариант неплохой, хотя и определённо не самый дешёвый. Ещё есть Al‘s Beef, у которого есть точки по всему городу, Jay‘s Beef в Уикер-парке (для разнообразия попробуйте бутер с курицей гриль) и классический саутсайдовский Tony‘s Italian Beef. Однако вот вам секрет: зайдите в любую забегаловку, на фасаде которой висит вывеска ViennaBeef, и наверняка не ошибётесь. Чем жирнее, тем лучше.

Автор фото – Джастин Шмитц

Бургеры

Бургеры – это национальное хобби, и Чикаго не является исключением из этого правила. Kuma‘s Corner на Логан-сквер – это смесь металл-бара и кафешки с бургерами, о которой мечтает ваш внутренний рокер-жирдяй. Придите пораньше или приготовьтесь ждать, но это стоит каждой проведённой в нетерпении минуты. DMK Burger Bar– это рай во рту, а если вы не закажете там молочный коктейль и картофель фри с пармезаном и трюфелями, вы мне больше не друг. Au Cheval– буржуйское заведение, а очередь там длинная, но Боже ж мой… Просто сходите туда и поймёте.

Ещё есть Big & Little‘s, а он – нечто гораздо большее, чем кафе с бургерами. Возможно, вы видели по телевизору, как поглощает картофель фри с фуагра (ничем не примечательный и стоящий около 30 долларов) человек-актиния Гай Фири, но непременно нужно заказать луизианский сэндвич со свиной подбрюшиной. Или буррито с гиросом из ягнёнка. Или буквально любые из тако. Они также хороши. Не стоит благодарности.

Всё остальное

Послушайте, это огромный город. Здесь море еды. Она не вписывается в изящные маленькие категории. Посетите эти заведения, и ваши вкусовые рецепторы скажут вам «спасибо». И ваше пузо тоже.

В Crisp продаётся изумительная жареная курица с рисом по-корейски в мисках. Закажите сэндвич Foodie‘sChoiceи крылышки SeoulSassy, а затем обязательно подождите, пока не расплатитесь, чтобы попросить ещё соуса Alison‘sAtomic с собой, или с вас возьмут за него по 0.50 долларов (а это чушь собачья, потому что его, если есть в ресторане, можно получить бесплатно, ну, да и шут с ним). Вам непременно захочется добавки. Уж поверьте нам.

Tango Sur – доступный и нереальный аргентинский стейкхаус, куда следует приходить со своими напитками. Представьте себе огромные горы мяса и настоящие большие тарелки, заполненные растопленным жареным сыром и перцем. Тащите с собой всё вино и заказывайте всю еду. Затем придите кое-как домой, лягте в постель и доедайте оставшиеся сэндвичи со стейками ещё шесть дней подряд.

В Honey Butter Fried Chicken в буквальном смысле подают жареную курицу с медовым маслом. Она великолепна.

Тако со стейками в Carbon изменят вашу жизнь, соус из красного перца с ней покончит, а чипсы с солью и гуакамолле вас воскресят.

YesThai – невероятен. Когда кто-нибудь объявляет определённый тайский ресторан лучшим в городе, это обычно связано с тем, что он находится через дорогу от квартиры говорящего. Это, вероятно, находится не через дорогу от вашей квартиры, но за безумной лапшой со свиным фаршем в любом случае стоит съездить в Рейвенсвуд. Тайская лапша с уткой также великолепна. То же самое относится и ко всему карри.

Cafe Ba-Ba-Reeba! Автор фото – Хэнни Ли

В Cafe Ba-Ba-Reeba! продаются тапас и крепкая сангрия. Сводите сюда свою маму и позвольте ей скупить всё, потому что всё это безумно хорошо.

Leghorn – родина того, что наверняка является лучшим сэндвичем с жареной курицей в мире. Её можно приспособить к собственным вкусам и положить на тёплую слойку или на мягкую булочку для бургера. В любом случае получается вкусно, а в картофеле фри с умами придраться также не к чему. И ещё: жареные во фритюре свиные шкурки.

В Irazu есть недорогая коста-риканская вкуснятина, и туда также следует приходить со своими напитками. То есть можно принести собственный алкоголь, и вам будут делать напитки. Если вы считаете, что это заманчиво, попробуйте сэндвичи.

Valois – это известнейшее заведение Гайд-парка в стиле кафетерия, в котором принимают только наличные. Сюда некогда регулярно захаживал Барак Обама, и если вы хотите поесть, как лидер свободного мира, существует отдельное меню, в котором перечислены все его любимые блюда. Барри по душе стейк с яичницей и омлет по-средиземноморски, однако всякий, кто здесь ел, скажет вам, что вся здешняя еда достойна президента.

The Duck Inn – неплохой вариант среди недешёвых коктейльных баров в Бриджпорте с исключительно вкусным меню; если вам нравятся всевозможные блюда с уткой (к примеру, липкие утиные крылышки в сладкой азиатской глазури и целая птица на вертеле – слюной можно захлебнуться) и напитки, вы вернётесь домой не в обиде.

Yassa African Restaurant – это заведение в Бронзвилле, которое специализируется на традиционной сенегальской кухне, кулинарном жанре, весьма слабо представленном в Чикаго. Еда (в основном мясная) насыщена вкусом, официанты дружелюбны, а приходить сюда следует со своими напитками, так почему же вы не едите там прямо сейчас?

Однако, кстати, о напитках…

Maria’s Packaged Goods & Community Bar. Автор фото – Джастин Шмитц

ГДЕ ВЫПИТЬ

Мы, жители города Чикаго, всегда ценили, в частности, то, насколько приемлемо здесь быть пьяным на людях в любое время суток. Сети продуктовых магазинов на законных основаниях предлагают винные бары и оснащают свои тележки, ни много ни мало, подстаканниками, так что можно напиваться в стельку, покупая хлопья. Это Чикаго, и у нас есть данное Богом право пить где и когда взбредёт в голову.

С дневным пьянством не просто мирятся – оно откровенно поощряется. Только не забывайте негласные правила: не блевать, не драться, не хватать никого за задницу без спросу. Бессвязные вопли – это нормально, если вопить о погоде, «Чикаго Кабс» или Раме Эмануэле. Однако напоминаем в последний раз: нет, мы не хотим шот Malort, потому что мы люди, а не разумные мусорки.

Эта выдающаяся культура пития подразумевает, что в городе существуют тысячи отличных заведений, в которых можно напиться, так что этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Эти бары – в основном известнейшие заведения Чикаго, в которых есть бильярдные столы, музыкальные аппараты, большие кабинки и местами – эксклюзивные коктейли. Это бары, в которые следует отправляться, если хочется напряжённо поговорить по душам с незнакомцем в 2 часа ночи. Еслихотитеживоймузыки, проматывайтедальше.

Spyner‘s. Автор фото – Джастин Шмитц

Spyner‘s Pub

В принципе, все могут согласиться с тем, что «лесбийская забегаловка с караоке» – это однозначно самая красивая фраза на свете. Мало того, что Spyner‘s является физическим воплощением этих четырёх слов, напитки здесь крепки, бармены дерзкие, постоянные посетители чудные с ударением на второй слог, а очередь на караоке не бывает особенно длинной. Отрицательные отзывы на Yelp нередко оставляют белые гетеро-чуваки, жалующиеся на то, что лесбиянок там обслуживают лучше, а это, на наш взгляд, всегда является признаком хорошего бара.

The Violet Hour



Это заведение офигенно стильное. Вывески у него нет, потому что откуда ей взяться, а входят сюда через потайную дверь на постоянно меняющейся стенной росписи, украшающей деревянное здание напротив BigStar. Внутри там сплошные бархатные занавески, эксклюзивные коктейли по 13 долларов с божественным вкусом и вкусные закуски, которые можно разделить с целым столиком понтовых друзей. Карточка с «правилами внутреннего распорядка», которую вам выдадут, как раз достаточно пафосна для того, чтобы вы почувствовали себя выше всех в очереди из дрожащих хорошо одетых дурней, ожидающих, когда же их впустят. Вы прорвались. Вы здесь. Это не сон.



alive One. Автор фото – Хэнни Ли

alive One

Бар с крафтовым пивом спереди, дискотека сзади. В баре спереди есть бильярдный стол, 16 различных сортов пива на разлив и музыкальный автомат, полный записанных вживую роковых песен, но бар на задворках – это отдельный мир. Ожидайте жаркой, чувственной тряски под классические хиты R&B и достаточного количества потных одиноких людей, о которых можно потереться. Не хотелось бы делать на этом особенный акцент, однако, если вы уже давненько ни с кем не спали, это заведение хорошо подойдёт для того, чтобы исправить эту ситуацию.

Flat Iron

Громкий неопрятный металл-бар с огромными бильярдными столами, видеоиграми и стенной росписью от стены до стены. Также здесь есть фотокабина, а закрывается бар в 4 утра, поэтому здесь легко наилучшим образом впасть в глупо-сентиментальное настроение.

Maria‘s Packaged Goods & Community Bar

Отчасти магазин спиртных напитков, отчасти – местная таверна, это заведение – идеальная смесь жути (в нём находится пугающе большая коллекция кукол) и дешевизны, а бармены знают своё дело. Выбор пива широк и разнообразен, и он часто чередуется. Оно не огромно (приготовьтесь обзавестись новыми приятелями, прижавшись к нескольким незнакомцам в ожидании выпивки), но летом в здешнем патио довольно мило.

The Broken Shaker

Этот бар/лаунж, расположенный внутри FreehandChicago, по сути, является ожившей съёмочной площадкой фильма Уэса Андерсона. Коктейли опасно крепкие и вкусные, атмосфера странно-элегантная, а посетители молодые и невероятно крутые, учитывая то, что заведение находится в Ривер-Норт. Кроме того, если вы слишком много выпьете, можете просто заказать дешёвый номер наверху и проспаться.

Zakopane

Чикаго – польский город, а это шикарная польская забегаловка. Здесь есть всё: классический запах дешёвого бара, напитки дешевле грязи, танцевальная подборка из 90-х в музыкальном автомате, бильярд, а порой и бесплатный шот, если вы говорите по-польски. В противном случае всё равно постарайтесь держать нос по ветру и завязать дружбу с постоянными посетителями, которые, как правило, являются суровой кучкой шумных немолодых поляков.

Здесь принимают только наличные, и здесь редко бывает многолюдно, а ещё в это место стоит привести любого человека, с которым вы только начали встречаться, чтобы проверить его или её крутизну. Если этот человек не может справиться с атмосферой в Zakopane, как он или она собирается справляться с вашим обнажённым телом? Вероятно, не особенно хорошо.

Hopleaf Bar

Вспомните, каким человеком вы в детстве представляли себя в зрелые годы. Это был человек по-настоящему организованный, способный на вкус различать разные сорта пива, обладающий компанией умных и интересных друзей, которые не менее раза в неделю собираются вместе и улыбаются знающими, взрослыми улыбками.

Вероятно, вы этим человеком не являетесь, но, зависнув в Hopleaf, вы на короткое прекрасное мгновение почувствуете себя таковым. Здесь высокие потолки, очень много света, атмосфера деревянной хижины, огромный выбор бочкового пива из разных стран, милый летний внутренний дворик и офигенно вкусная еда. Ещё одним серьёзным бонусом является то, что, хотя это и первосортная закусочная, сюда не пускают совсем никого моложе 21 года, поэтому вашей игре с выпивкой не смогут помешать никакие вопящие младенцы или угрюмые подростки.

Town Hall Pub. Автор фото – Хэнни Ли

Town Hall Pub

Эта дешёвая гавань находится прямо посреди скопления клубов Бойстауна и является находкой для всякого, кому нужно немного отдохнуть от экстази-хаоса, но не хочется переставать пить или принимать наркотики (туалеты рассчитаны на одного человека). В TownHallпочти всегда есть фирменный напиток, который напомнит вам о временах студенческих домашних вечеринок – вроде желейных шотов, пудинговых шотов и жевательных конфет из водки. Музыкальный автомат орёт, все подпевают, если выбрать классную песню, а в фотобудке есть странные варианты рамочек на все случаи жизни.

Big Chicks

BigChicks – это бранчевый Tweet днём и шикарная танцевальная гей-вечеринка ночью. Когда светит солнце, еда здесь божественна, коктейли шикарны, а кофе – крепкий AF. Однако настоящее веселье начинается с наступлением темноты. Благодаря медвежьим ночам, ежемесячным вечеринкам для трансгендеров и гендерквиров и квир-музыкальным событиям это всегда отличное место, чтобы напиться, буквально ДЛЯ ВСЕХ.

Matilda



Matilda – это, по сути, три отдельных бара по цене одного, и сюда хорошо ходить, если у вас большая компания друзей с различными стилями пития. В переднем баре царит атмосфера местного ресторанчика и есть отличная еда, в боковом – темно и задушевно, а вниз по опасно крутым ступенькам можно пройти в тусовочный бар, напоминающий самое крутое подвальное помещение для студентов-мажоров, какое вы можете себе представить. DJвсю ночь крутит классические хиты 80-х/90-х/00-х, а посетители (которые из-за входных требований Matilda поголовно старше 23) всю ночь с удовольствием пляшут.

Empty Bottle. Автор фото – Джастин Шмитц

ГДЕ ПОСЛУШАТЬ МУЗЫКУ

Чикаго трещит по швам от музыки, и сложно пройти одну милю, не послушав какой-нибудь концерт экспромтом. Музыка есть на улице, музыка есть на платформе надземной железной дороги, музыка гремит из динамиков телефона того парня, который сидит рядом с вами в поезде и как будто не ведает, что на свете есть наушники. Если говорить о площадках, то выбирайте что угодно. В каждом районе существует такая площадка, которой он знаменит, а вы, независимо от того, выступает ли в этот вечер зарубежный дабстеповый DJ или местная инди-группа, найдёте достаточно места для того, чтобы «танцевать, как будто вас никто не видит».

Kingston Mines

KingstonMines взращивает блюзовых легенд Чикаго с самого своего открытия в 1969 году, а благодаря двум сценам, крепкой выпивке, стенной росписи от пола до потолка, просторным столикам и куче места для танцев жизнь в этом заведении до сих пор бьёт ключом каждый вечер, в любой день недели. Также оно крайне популярно среди иностранных туристов, что кажется чем-то плохим, пока не начинаешь пить шоты в 3 часа утра с 45-летней японской домохозяйкой, ирландским студентом-магистрантом и гендиректором австралийской компании-производителя досок для сёрфинга.

The Vic

В TheVicатмосфера старого театра с современной изюминкой, изысканное освещение и более чем достаточно места. В те вечера, когда нет концертов, здесь проводятся ночи кино с новыми фильмами. Вход стоит 5 долларов, а ещё здесь всегда более чем достаточно пива.

Empty Bottle



В этом задушевном месте, где принимают только наличные, сзади находится бар, а спереди – бильярдный стол / фотокабина. Здесь всегда эклектичный состав исполнителей (от громких имён до малоизвестных местных коллективов), и хотя контингент посетителей полностью зависит от того, кто в данный момент хедлайнер, здесь можно танцевать семь ночей в неделю.

Lincoln Hall. Автор фото – Хэнни Ли

Lincoln Hall

Утончённое пространство с громкими именами, хорошим пивом и отличной акустикой. Единственный недостаток – близость к DePaul, откуда может периодически приходить толпа неряшливых студентов, но здесь тщательно проверяют паспорта, так что это редко является проблемой.

Schubas

Schubasвладеют те же люди, что и LincolnHall, а это значит, что качество звука здесь первоклассное, а состав исполнителей не разочаровывает. Во всём остальном это две совершенно разных площадки. В Schubasболее суровая атмосфера, чем в его родиче из Линкольн-парка, а ещё он задушевен, но не вызывает клаустрофобию. Афтепати Lollaздесь однозначно более интересные, чем сам фестиваль, а если прийти днём, то здесь отличное бранч-меню.

Bottom Lounge

Отличный вид на сцену, где бы вы ни находились, идеальный звук, разнообразный контингент посетителей и шикарно дешёвая выпивка.

B.L.U.E.S.



В этом заведении, находящемся менее чем в квартале от KingstonMines, играют тот же олдскульный блюз в гораздо более задушевной обстановке. По выходным оно обычно забито до отказа, но музыка однозначно стоит того, чтобы потолкаться, а простецкое оформление как будто прямиком из 70-х.

Автор фото – Джастин Шмитц

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИГНЯ ДЛЯ НЕ-ТУРИСТА

Устоявшиеся в городе стереотипы заставят вас всегда избегать всех туристических районов, и хотя не платить 22 доллара за три часа торчания в очереди к Сирс-тауэр вполне разумно, иногда забавно притвориться туристом независимо от того, являетесь вы таковым или нет.

Прежде всего берите выпивку в SignatureRoom: обзорная площадка на Уиллис-тауэр ни к чёрту, но наверху Хэнкок-тауэр есть бар/ресторан, для посещения которого не нужно платить или ждать в очереди. Выпивка дорогая, а еда в баре не очень (бранч – это отдельная история), однако из женского туалета открывается самый лучший, самый подходящий для Instagram вид в городе. Сделайте снимок и наблюдайте за тем, как капают лайки.

Затем выберите музей, любой. Если вы считаете, что музеи – это скучно, вам либо шесть лет, либо срочно нужно определённое культурное просвещение. Знаете что? Именно это и можно найти в многочисленных музеях по всему городу, в большинстве из которых бывают дни бесплатного входа. Радость–токакая.

Автор фото – Хэнни Ли

Институт искусств отлично подходит для того, чтобы #культурно сходить на свидание, а в местном кафе вкусно кормят. Возьмите ланч с собой во двор в солнечный день, и представьте себе, что вы проводите отпуск в Европе. В аквариуме Шедда интересно, если вы под кайфом или если с вами маленькие дети (или и то, и другое одновременно), а Музей науки и промышленности стоит похода в самый Гайд-парк, потому что там есть огромный зеркальный лабиринт.

Потусуйтесь в Миллениум-парке. Летом там в любой день недели проводятся бесплатные концерты, ночи кино и внезапные тренировки по йоге. Возьмите с собой одеяло и сырную тарелку или накачайтесь какими-нибудь странными наркотиками и лягте на траву, теряясь в великолепии музыки на открытом воздухе. Зимой здесь находится бесплатный каток в тени Клауд-Гейта, который, кстати сказать, является лучшим местом в городе для тощего селфи. Привет, большая голова и как бы истощённое тело, хорошо выглядите.

Марш на пляж! Пляжей очень много. Со всеми ими следует хорошо ознакомиться. Норт-авеню-бич – это всегда бардак, в котором царят юные бро, нелегальное распитие алкоголя и стихийный волейбол. Монтроуз – это менее многолюдный пляж для вечеринок с посетителями чуть постарше. Оук-стрит невелик, но там полно холодильников и постоянных посетителей «Треугольника виагры» обоего пола – куча фальшивых сисек и автозагара. На Фуллертоне более расслабленная семейная/вузовская атмосфера. На 57-й улице спокойно, живописно и чисто. То же самое касается Фостера. Список можно продолжать. Найдите свой любимый пляж и бросьте пляжное одеяло. Не забудьте солнцезащитный крем или флягу с виски под видом солнцезащитного крема.

Ещё проедьтесь на велосипеде по Лейк-Шор-драйв или по 606-й. Оба маршрута просты и живописны, а ездить на велосипеде, чёрт побери, полезно.

Поглядите на какие-нибудь произведения искусства. Во Флэтайрон-билдинг в Уикер-парке в первую пятницу каждого месяца проводятся художественные экскурсии, и множество художников в этом здании раздают бесплатное вино и пиво для поощрения пьяных покупок, а хотя бесплатный алкоголь – это всегда круто, бесплатные художественные выставки ещё круче. Если вам нужно аналогичное мероприятие во вторую пятницу каждого месяца, посетите Ночь галерей Second Fridays Gallery Night в Пилсене.

RecklessRecords. Автор фото – Джастин Шмитц

ШОППИНГ

Хотя в Чикаго есть все очевидные места, в которых можно затариться для нового видео о закупках (к примеру, Мичиган-авеню, Уотертауэр-плейс и Стейт-стрит), дизайнерские сети – это лишь верхушка шоппинг-сцены города, нередко причудливой.

Lost Eras

Огромный и прекрасный бардак рядом со станцией Говард в Роджерс-парке, отчасти являющийся магазином костюмов, отчасти – антикварным магазином и отчасти – хранилищем вещей из бабушкина полуподвала. LostEras – это ужасающий лабиринт, который начинается в солнечной комнате, хорошо обеспеченной окнами, и как будто проходит не одну милю по лабиринту масок и мешковатых юбок до затхлого полуподвального помещения с потолками на высоте в пять футов. На случай, если вы найдёте нечто прикольное, но дорогое, существует прокат костюмов. Приходите, если у вас есть хотя бы час свободного времени, поскольку это место может завести вас не в одну странную кроличью нору – и здесь имеются в виду настоящие кроличьи норы. Угол полуподвала, состоящий исключительно из огромных костюмных кроличьих голов с выступающими зубами и мёртвыми глазами.

Rotofugi

Это место, задротский антикварный магазин с художественной галереей, является ответом на вопрос: «Что мне купить своему парню-задроту / своей девушке-задротке на день рождения?» Вы найдёте для него или для неё что-нибудь в море коллекционной поп-культурной атрибутики и странных маленьких игрушек.

Kokoroko



Необычный винтажный магазин в Уикер-парке, настолько погружённый в ностальгию по 90-м, что он вполне мог бы быть забытым магазином подарков NickelodeonStudios. В этом настоящем взрыве цвета и неоновых узоров защитникам стремления одеваться исключительно во всё чёрное может оказаться нелегко подобрать для себя прикид, но тем хуже для них. Радуга – хит сезона, а в этом месте она правит бал.



KneeDeep. Автор фото – Хэнни Ли

Knee Deep

Этот потрясающий винтажный магазин в Пилсене как будто явился прямиком из пин-апового сна середины прошлого века, а его владельцы – просто лучшие. Позвольте Карлосу бегло себя осмотреть, и он вернётся с целой охапкой ретро-барахла, которое будет сидеть на вас как влитое. Если вы когда-нибудь смотрели «Безумцев» и думали: «Блин, жаль, что я не Кристина Хендрикс», можете превратиться в неё. Вам понадобятся только рыжий парик, два воздушных шарика с водой и полчаса в KneeDeep.

Brown Elephant

Комиссионный магазин BrownElephantобладает способностью читать ваши мысли и предъявлять вам то, чего вы желали, даже не осознавая этого. Ищете гарнитур из цельнодеревянных обеденного стола и стульев? Он здесь по классной цене в 75 долларов. Подумываете о приставном столике в версальском стиле для спальни? Здесь их три на выбор, и любой из них можно спокойно купить дешевле 30 долларов. Это заведение с двумя точками и постоянно обновляющимся выбором одежды, мебели и домашней утвари является земным раем, особенно если вы как раз переехали.

Reckless Records



Recklessсуществовал всегда. Здесь отличный выбор винила, CDи DVDs, и он находится в трёх разных местах города. Эти магазины прославились не просто так. Непременно туда загляните.

Автор фото – Джастин Шмитц

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ по городу

Мы сразу распознаем в вас нуба, если вы спросите: «А где же север?» после того, как мы расскажем вам, как куда-то пройти. Мы здесь говорим в четырёх направлениях, и мы всегда знаем, в какую сторону смотрим. Обзаведитесь компасом или запомните, что озеро всегда находится на востоке, поскольку улицы длинные, а разница между 3030-м домом по улице Северная Холстед-стрит и 3030-м домом по улице Южная Холстед-стрит составляет около восьми миль и двух часов суматохи. Как только вы это усвоите, в городе на самом деле станет довольно легко ориентироваться.

Городской транспорт

Наши отношения с Управлением городского транспорта Чикаго сложны и противоречивы, но невозможно слишком сильно ненавидеть систему, которая ежедневно возит нас на работу, даже если мы вечно опаздываем на 15 минут. Если вы ждёте поезда в час пик и он приходит с пустым вагоном, это не значит, что вам сегодня повезло. Там кто-то нагадил, и там воняет. Если в ваш автобус сядет старик или беременная женщина, а вы сидите на одном из мест для людей с ограниченными возможностями, встаньте и стойте себе или приготовьтесь к тому, что на вас будет кричать шесть разных личностей, пока вы не встанете.

Ventra никто не просил, однако это новое приложение на самом деле просто находка. Оно подскажет вам, что у вас снижается баланс на карточке, и позволит вам пополнить её на автобусной остановке. Также скачайте приложение TransitStop, которое сообщает время прибытия автобусов/поездов, благодаря чему не нужно вылезать из тёплой квартирки, пока в этом нет крайней нужды.

Автор фото – Джастин Шмитц

Пешком

Это самый дешёвый/здоровый из всех вариантов перемещения, и летом, весной или осенью это вовсе не страшно. Чикаго – красивый город, и ходить пешком интересно, если на дворе не совсем уж холодно. Предупреждаем: не пишите СМС на ходу, не рассчитывая умереть насильственной смертью, потому что это обязательно случится. Не ходите черепашьим шагом по многолюдному тротуару, потому что из-за этого люди позади вас возненавидят вас с поглощающей всё их существо страстью. Не думайте, что вон та машина остановится из-за вас просто потому, что вы на пешеходном переходе. Она не остановится.

Велосипеды напрокат



Они выглядят очень-очень жалко, но ими действительно ежедневно пользуются люди, не являющиеся туристами. Разумеется, если вы собираетесь арендовать такой велосипед, постарайтесь выполнять все правила дорожного движения и не ездите по тротуару или не на той стороне улицы, если не хотите, чтобы вас сбила машина или спихнула с велосипеда бойкая старушка.

Автор фото – Джастин Шмитц

Такси

Приготовьтесь к тому, что водитель прожужжит вам все уши об опасности и незаконности Uber, и не забудьте дать ему хорошие чаевые, потому что у него на законных основаниях крадут работу водители Uber. Поймать машину в деловом центре города можно в любое время, но убедитесь в том, что вы примерно знаете, куда едете, потому что может возникнуть необходимость в том, чтобы показать дорогу.

Uber

Это, вероятно, убьёт традиционные такси, однако расценки Uber в Чикаго безумно низкие. К примеру, если обычно поездка домой на такси обходилась вам в 18 долларов, поймать вместо него UberX значит заплатить 12 долларов. Если поймать UberPool, то заплатить придётся где-то 8–9 долларов. За одну и ту же поездку. Оправдать поездку на такси, когда Uber настолько дёшев и удобен, очень сложно.

Lyftтоже очень хорош, но он немного дороже и не такой быстрый из-за меньшего количества шофёров. Тем не менее, если речь идёт о каких-либо пиковых расценках, такси всегда будет самым дешёвым вариантом. Возможно, вы думаете, что можете выполнять математические расчёты по пьяни, но это не так, и именно поэтому вы заплатили 150 долларов, чтобы проехать два квартала до дома на Uberв канун Нового года.

Особая благодарность Кэролайн Томпсон за сбор всех рекомендаций.