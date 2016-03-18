Путеводитель VICE по Лас-Вегасу

В Вегасе существует выражение, которое обожают употреблять местные: «Этот город строился не на победителях». В нём есть доля правды. Будучи одним из крупнейших туристических объектов не только в Америке, но и во ВСЁМ, ЧЁРТ ПОБЕРИ, МИРЕ, Город Греха в совершенстве овладел искусством радовать и развлекать людей, и одновременно опустошать их карманы.



Но вот в чём дело. Большинство из вас приезжают в город на мальчишник/девичник. Или на свадьбу. Или на 21 день рождения лучшего друга. Вы будете пьяны в стельку в течение первых трёх часов с момента прибытия на Лас-Вегас-Стрип и останетесь в этом состоянии до самого отъезда тремя днями позже. Вы проиграетесь, затем немного выиграете, затем снова всё проиграете, при этом постоянно ругая единственного приятеля в своей компании, которому повезло, который ответственно расплатился и больше не стал притрагиваться к слотам. Вы не вспомните, где питались, в какие клубы ходили и как Дестини в стрип-клубе танцевала у вас на коленях, потому что Вегас склонен сливаться в круглосуточное безумие. И вам это будет нравиться каждую минуту – даже тогда, когда вы внезапно начнёте трезветь в ужасе, которым является Circus Circus, – потому что ЭТО ВЕГАС, ДЕТКА!

В дни своего великолепия именно в Лас-Вегас обаятельные гангстеры отправлялись тратить деньги, расслабляться вместе с приятелями из мафии и порой спеть песенку-другую. TheRatPack, Элвис, Том Джонс – все эти ребята жили той самой крутой жизнью, как в «Одиннадцати друзьях Оушена». В те времена на Лас-Вегас-Стрип правили бал Бритни Спирс, Селин Дион и бесконечная компания неинтересных фокусников. Впрочем, на Цирк Солнца гнать не стоит. Эти черти безумно круты.

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Всё не так плохо. Здесь до сих пор есть хорошая музыка и рестораны, где вкусно кормят. Каждый вечер приезжают лучшие DJ мира. И в 10:30 утра можно заниматься чем-нибудь похуже, чем зажигать на вечеринке у бассейна. Но если вы хотите узнать НАСТОЯЩИЙ Вегас, тот самый, где растёт хип-хоп-сцена, ресторанами владеют местные жители, а ещё есть шикарный пустынно-горный пейзаж, вам, возможно, придётся периодически решаться на то, чтобы ПОКИНУТЬ Лас-Вегас-Стрип. Но не волнуйтесь. Мы будем всё время держать вас за руку.

РЕЛЬЕФ

Возможно, вы заметили, что в некоторых из других своих путеводителей по городам мы упоминали «районы, которые нам нравятся». Вегас же работает совсем не так, как другие города. Попробуйте спросить у местного жителя, где он обитает. Вам редко будут называть район или город. Ответом будет либо перекрёсток, либо версия города по компасу («Я живу в Северном Лас-Вегасе»). За пределами Лас-Вегас-Стрип Лас-Вегас крайне рассредоточен, а застройка здесь постоянно останавливается и начинается, создавая новые жилые зоны. В контексте настоящего путеводителя существуют места, которые следует знать.

Лас-Вегас-Стрип (или просто Стрип)

Когда вы думаете о Вегасе или смотрите кино о Вегасе, именно там всё и происходит. Все крупнейшие гостиницы, рестораны, казино и т. п. расположены вдоль бульвара Лас-Вегас или (это важно) совсем рядом с ним. К примеру, Palms и HardRock находятся не на бульваре Лас-Вегас, но о них всё равно частенько говорят, что они находятся на Стрипе. Однако мы сейчас взорвём вам мозг, потому что…

СТРИП НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ В ЛАС-ВЕГАСЕ.



Формально он находится к югу от границ города в городках Парадайс и Винчестер. Однако помните, мы уже сказали, что районов/городов здесь как таковых нет? Ну, так вот.



Парочка предупреждений о Стрипе. Во-первых, если вам в течение дня случится прогуливаться трезвым, это настоящее бельмо на глазу. Здания в солнечном свете выглядят печально, а оттенки коричневого и оранжевого вокруг станут агрессивным напоминанием о том, что вы в пустыне. Но, чёрт возьми, когда в этом городе по вечерам загорается свет, люди просто офигевают. Если ваш самолёт прибывает после наступления темноты, вам однозначно нужно сидеть у окна.

Во-вторых, Стрип гораздо длиннее, чем вы думаете. В зависимости от источника его длина составляет от 4,2 до 4,5 миль. Не кварталов. МИЛЬ. Подумайте об этом, когда решите проскакать ночь напролёт по казино и клубам в самой высокой, самой неудобной своей обуви. Ничто не будет и близко похоже на то, что вы хотите. Простой переход из одного конца гостиницы в другой может длиться 20 минут. Пожалуйста, не проявляйте вульгарность и не начинайте разгуливать босиком. Вы будете вступать в вещи, которые годами будут сниться вам в кошмарах. Сходите в ближайшую аптеку и купите такие дешёвые шлёпанцы, которые складываются и помещаются в клатч.

Парадайс

Аэропорт, Университет Невады в Лас-Вегасе и большая часть Стрипа находятся в этом «городе». Вероятно, вы так и не услышите слово «Парадайс» за всё время своего пребывания здесь, но если всё-таки услышите, именно это и имеется в виду.

Фримонт-стрит / Артс-Дистрикт / Деловой центр Лас-Вегаса

Изначальный Вегас. На Фримонт-стрит находятся некоторые из классических казино, большинство из которых сейчас переживают не самые лучшие времена. В последние годы вкладывались определённые усилия в возвращение этого района к жизни. В основном это произошло благодаря огромному капиталовложению Тони Шея, гендиректора Zappos, и проекту DowntownProject. Несмотря на определённую отрицательную реакцию в последние пару лет, сложно отрицать воздействие, которое эти изменения оказали на людей Лас-Вегаса. Немалая доля новоиспечённых предприятий принадлежит местным жителям, а не огромным корпорациям, а повеселиться на вечеринке не значит разориться. Да, до сих пор можно увидеть, как по улицам бродят накачанные метом наркоманы (периодически пытающиеся вломиться к вам в машину), но ещё вы найдёте вкусную еду, лучшую музыкальную сцену в Лас-Вегасе и сообщество старых и молодых художников.



Чайнатаун



Как и в большинстве крупных городов, в Лас-Вегасе есть собственный Чайнатаун. В отличие от большинства крупных городов, здесь это название обманчиво. Предприятиями с одинаковой вероятностью управляют местные жители китайского происхождения и японцы/тайцы/вьетнамцы/корейцы/мексиканцы. Район состоит из торговых центров, в которых традиционная несимпатичная архитектура торговых рядов порой украшена азиатскими мелочами, но, несомненно, хорошая еда здесь в изобилии.

Главное

Азартные игры

Более известные среди местных как «игры». Игры, как и быстрый развод, в Вегасе легальны с 1931 года. Чтобы поиграть, нужно быть не моложе 21 года. Люди приезжают из-за границы, особенно из Европы, и удивляются, что в 18 нельзя играть. Если вы несовершеннолетний, вас вышвырнут.



Известно, что местные приобщаются к играм столько же, сколько и туристы. Нередко люди говорят: «Сегодня я хочу позажигать. Посмотрим, сможем ли мы выиграть деньги, нужные нам для того, чтобы хорошо провести время», а затем отправляются в ближайший игорный дом, чтобы поиграть в слоты или поставить на результаты каких-нибудь спортивных игр (что гораздо интереснее, когда в игре участвует ваша команда). Парадокс, мы знаем, однако это является эффективной стратегией для совершеннолетней молодёжи Лас-Вегаса.



Если вам начнёт везти, вам следует знать пару нюансов. Во-первых, если игра не настольная (слоты, «Кено» и т. п.), вам придётся платить за неё налоги, так что ждите кое-какой канцелярской работы. Во-вторых, если вы играете в баре или в любом месте, где официанты проявили внимательность, обязательно нужно оставить большие чаевые, соответствующие размеру вашего выигрыша. Не будьте жлобом.



Мы можем сидеть и рекомендовать одно казино за другим, но на самом деле удача – это удача. Независимо от того, будете вы играть в слоты в аэропорту, в аптеке (потому что бывает и такое), в Bellagio или в захудалом StationCasino, пусть удача всегда будет на вашей стороне.



Секс-индустрия

Проституция же легализована в Вегасе, да? Давайте осуществим наши мечты о том, чтобы было как в «Крёстном отце», закажем компашку шлюх и будем зажигать всю ночь!



Подумайте ещё раз.



Формально в округе Кларк, в котором находится Лас-Вегас, проституция вне закона. В Неваде существуют законно работающие и строго регулируемые бордели, в том числе знаменитый MoonliteBunnyRanch, но готовьтесь к тому, чтобы выехать на немалое расстояние из города. Поэтому, если примете предложение вон от той дамы, не особенно скромно слоняющейся по бульвару Лас-Вегас и говорящей всем, что это круто, потому что законно, не удивляйтесь, если последствия не ограничатся одним ЗППП.



Что же касается тех, кто предпочитает не платить за полноценный секс, но всё равно хочет, чтобы у него перед лицом покрутили пятой точкой, в Вегасе нет недостатка в стрип-клубах. По сути, это ошеломляет. Все от водителя вашего такси до персонала гостиницы будут пытаться навязать вам разные клубы (они получают немалую долю от платы за вход), а как выбрать при таком изобилии вариантов? Независимо от того, хотите вы полноценной наготы (Palomino), погружения в бассейн в окружении женщин топлесс (Sapphire Pool) или просто хороший буфет и стейк в дополнение к шоу (Treasures), вариантов более чем достаточно.



И да, Виргиния, в Лас-Вегасе существуют свингерские клубы, многие из которых ненавязчиво сливаются с торговыми рядами, как изысканные заведения, которыми они и являются. Мы не можем обещать определённую сексуальную привлекательность или отсутствие ЗППП у людей в этих заведениях. Отправляйтесь на свой страх и риск.



Примечание о копах



Может, это и Город Греха, но абсолютно безнаказанным оставаться невозможно. Копов здесь навалом, и шутки с ними плохи. Не думайте, что можно устроить сцену на Стрипе или в казино и не встретиться с ними. Они ПОВСЮДУ. Постарайтесь не валять дурака (в незаконном смысле). Вы когда-нибудь видели серию «Полицейских», действие которой происходит в Лас-Вегасе? Это же смешно. Они повидали всё, что можно и нельзя, так что сделайте всё возможное, чтобы с ними не связываться.

еда

ГДЕ ПОЕСТЬ

Поскольку Вегас – безумно популярный туристический объект, где-нибудь на Стрипе есть опорные пункты у большинства знаменитых шеф-поваров: Дэниела Боулу (DBBrasserie), Вольфганга Пака (CUT, Cucina и многие другие), Гордона Рамси (Pub & Grill, Burgr и Steak), Марио Карбоне / Рича Торриси (Carbonare в ARIA), Скотта Конанта (Scarpetta в Cosmopolitan). Список можно продолжать. Предлагают ли какие-либо из этих заведений атмосферу или безупречную еду, как в оригиналах? Нет. Нет, конечно. Это Вегас. Здесь всё больше и глянцевее. Это не значит, что еда не хороша. Она просто не СОВСЕМ хороша, а порой она гораздо дороже. Поэтому, если вы приехали из любого места, кроме Нью-Йорка или Лос-Анжелеса, у вас здесь есть шанс отведать еду от своего любимого знаменитого шеф-повара. Если же вы из Нью-Йорка или Лос-Анжелеса, оно на самом деле того не стоит, а вы, вероятно, всё равно не интересуетесь знаменитыми поварами и дома. Существует одно-единственное исключение.



Rao’s Las Vegas является опорным пунктом, принадлежащий легендарной нью-йоркской семье, заведение, в котором подают томатный соус, а бронирование здесь, по мнению некоторых, самое недоступное в мире. Заведение крошечное, и у некоторых из самых влиятельных фигур города здесь постоянно забронированы столики, из-за чего попасть сюда нормальным людям вроде нас с вами нереально. Однако Rao‘sLasVegas в Caesar‘sPalace вполне доступен. Семья Рао очень интенсивно занимается работой в Вегасе, поэтому еда, чёрт побери, вполне хороша. В ресторане, впрочем, существует «повседневный деловой» дресс-код, но, как нам, прежде чем зайти, поведал неподобающе одетый турист в сопровождении жены и маленьких детей, «Они продают свой соус в моём местном супермаркете. Хрен с ними. Я буду в шортах». Как нам показалось, его никто не вышвырнул.



Примечание о лас-вегасовских буфетах: они повсюду, они дорогие, они обширные, и в них, как правило, нет ничего хорошего. Пользуйтесь ими на свой страх и риск. Если найдёте недорогой, будьте вдвойне осторожны. Однако, поскольку казино хотят, чтобы вы не уходили и проматывали свои кровные в азартных играх, довольно легко найти ваучеры на пользование буфетами со скидкой или бесплатно. Если вы без гроша в кармане или не хотите слишком надолго прерывать череду своих выигрышей, дерзайте и пользуйтесь этими ваучерами.



Если вы прибыли в город больше, чем на пару дней, вы в итоге страшно захотите покинуть Стрип. Вот тут и начинается список. Не пугайтесь того, сколько приличных заведений находится в торговых рядах. Вегас, как и великое множество других быстро растущих городов, периодически становился жертвой дешёвого типового строительства.



eat.

Да, маленькие буквы и точка здесь не случайны. Как и вкусная еда, которую готовит шеф-повар Натали Янг. Это заведение, подающее завтраки и ланчи в деловом центре города, открыто лишь до 3 часов дня по будням и до 2 по выходным, и порой там всё-таки заканчиваются популярные блюда, поэтому отправляйтесь туда пораньше (по вегасовским меркам, разумеется). Яйца со специями и сэндвич с яйцом и трюфелями – это что-то.



Carson Kitchen



В сентябре прошлого года знаменитый шеф-повар Керри Саймон скончался от мультисистемной атрофии. Персонал Carson Kitchen старается сохранить память о нём, и он прекрасно справляется со своей работой, потому что еда очень-очень хороша. Помещение маленькое, здесь используется концепция открытой кухни, однако летом размер увеличивается за счёт открытого патио. Во время недавнего посещения выделялись фрикадельки из телятины, такос с гиросом и «мак-н-чиз». Тарелки предназначены для совместного приёма пищи, так что воспользуйтесь этим.

Cheffini’s Hot Dogs

Downtown Container Park

Архитекторы сейчас обожают делать из огромных переработанных контейнеров зелёные сооружения. Почему, мы точно не знаем. Акустика, кажется, ужасная, а над контролем температуры приходится биться каждый день. Всё же приходится признать, что с Downtown Container Park они проделали неплохую работу. В центре находится отличная площадка, которую частенько заполоняют маленькие дети (и немного пьяных взрослых), поэтому, если дети вам не по душе, вам в этих местах может быть нелегко расслабиться. Однако в этом месте есть несколько заведений, в которых можно прилично поесть. Среди лучших – Pinches Tacos, Stoned N Baked и Cheffini’s Hot Dogs.



Снаружи заведения Pinches Tacos, маленькой калифорнийской сети, пробивающей себе дорогу в Вегасе, находится вывеска, которая гласит: «Настоящая мексиканская еда от настоящих мексиканцев», а запах внутри подтверждает это заявление. Все тортильи домашние, но они всё-таки частенько разваливаются, поэтому просите у тех, кто делает тако, заворачивать вон те вкусные тако «аль-пастор» дважды. Агуа-фреска и орчата сладкие, но не тошнотворные. Мичелады делают с Dos Equis, светлым или тёплым пивом на выбор. Просто не забывайте, что «pinche» в большинстве домов считается мексиканским ругательством, поэтому не бросайтесь им, как chingón.



Нишу деликатесных хот-догов занимает расположенный рядом с PinchesTacos Cheffini’s Hot Dogs. Главная фишка – это фирменные соусы, но мы как бессовестные мясоеды удивились тому, как сильно нам понравился ещё и веганский хот-дог. Если вы действительно настроены довести себя до сердечного приступа, попробуйте сальчипапу (хорошо прожаренные во фритюре кусочки хот-догов, смешанные с картофелем фри и фирменным соусом фри).

Stoned and Baked

Новичок в ContainerPark Stoned N Baked специализируется на пицце и брауни (ВЫ ПОНЯЛИ???). Пицца стоит от 7 до 10 долларов и готовится за пять минут благодаря привезённой из Неаполя крошечной «духовке будущего», которая разогревает её, заразу, 800-градусным жаром. Выходит она удивительно лёгкой и хрустящей, а ещё есть приличный выбор свежих топпингов. У брауни упоротые названия вроде HeavenlyHash («Райский гашиш») и MagicBar («Волшебная плитка»), но гашиша в них, к сожалению, нет. Несмотря на это, они всё же продаются довольно быстро, особенно потому что в течение дня сюда не раз заходят сотрудники ContainerPark. Вкусы брауни меняются ежедневно, однако если найдёте лимонные плитки или брауни с арахисовым маслом, налетайте.



Pawn Plaza

По некоей неизвестной причине Рик Харрисон, более известный как «тот парень из «Звёзд ломбарда» (почему мы вечно смотрим это шоу в самолётах? ПОЧЕМУ?), решил открыть собственную мини–версию Container Park. Сооружение… ну… ужасное. Ужасное. Однако вот две причины, по которым мы не можем совсем уж его ненавидеть: Pawn Donut and Coffee и Inna Gadda di Pizza. Pawn успешно заполняет пустоту, оставшуюся с тех пор, как в конце прошлого года закрылись OFaceDoughnuts (Царствие им Небесное), предлагая смесь тех причудливых донатов ручной работы, которые сейчас все любят (Элвис гордился бы LoveMeTender, смесью шоколада, банана и арахисового масла), и классических донатов. Чуть поодаль находится InnaGaddadiPizza, наиболее близкое к настоящему BrooklynSlice заведение Лас-Вегаса. Совет от профессионала: после закрытия Pawn нераспроданные донаты можно купить в InnaGadda по офигенной цене в 2.00 доллара за 3 штуки. Можем не без стыда подтвердить, что после 5:30 вечера они всё ещё вполне хороши на вкус.



Baby Stacks Cafe



У этого набирающего популярность панкейкового кафе есть четыре заведения. Оформление не впечатляет, но фирменные панкейки шикарны. Удивительно, однако фирменное блюдо BabyStacks – это вовсе не панкейк, а блюдо под названием LoloRick‘sAdoboFriedRice. Описание в меню сообщает, что это «традиционное филиппинское блюдо, готовящееся из куриного фарша и риса. Всё это завёрнуто в яйца под омлет!» Мы бы описали его как буррито с жареным рисом с омлетом вместо тортильи. Оно ароматное и огромное. Усильте ощущения, добавив туда на гарнир популярнейших панкейков «красный бархат». Сочетание, казалось бы, отвратительное. Это не так.

Monta

The EggandI / Egg Works

Помните, в IHOP когда-то не подавали еду, которая выглядела так, как будто на ней, прежде чем её принесли вам, кто-то посидел? Мы тоже не помним. Семейное заведение TheEggandI, в котором подают завтраки, и родственные ему рестораны, Egg Works, существуют с 1988 и 2005 года соответственно. По всему городу существуют шесть заведений. В большом меню значатся простые блюда для завтрака и ланча в огромных американских порциях, которых и ожидают от Вегаса. Есть ряд неожиданных блюд – например, Cincychlli (тот чили со вкусом корицы в цинциннатском стиле, который подают на спагетти), – а также несколько блюд в гавайском духе. Однако их сила в (вы угадали) блюдах из яиц.



The Cornish Pasty Co.

Сокрытый в заброшенном торговом центре VillageSquareShoppingCenter, вероятно, более всего известном наличием свингерского клуба Green Door, CornishPastyCo., родившийся в Аризоне, специализируется на, собственно, британских пирогах. Вариантов много, однако хорошим выбором для начала является традиционный (который называется «Огги» – стейк, картофель, лук и брюква с подливкой из красного вина или кетчупом в качестве гарнира). В Bangersand Mash Pasty немного домашней колбасы из свинины и шалфея, которая особенно хорошо идёт с холодным пивом. Кроме того, есть около 12 вегетарианских/веганских вариантов, поэтому мясоеды и любители растительности могут обедать в гармонии. Самый дорогой пирожок стоит около 11 долларов, да и остатки всегда остаются, так что он не бьёт по кошельку.



Lotus of Siam

В том же заброшенном торговом центре, что и CornishPasty, значительно легче обнаружить LotusofSiam. Этот титулованный ресторан специализируется на северно-тайской кухне, а местные всерьёз сходят с ума по тамошней еде. Да, там есть знакомые всем блюда пад тай и пад си-у, но вы что, действительно собираетесь стать ВОН ТЕМ парнем? Ведите себя прилично и закажите практически любое другое блюдо. Господи, да шеф-повар, Сайпин Чутима, удостоился Премии Джеймса Бэрда. Не упускайте эту возможность.



Joyful House

В этом классическом чайнатаунском ресторане есть широкий выбор китайско-американской еды (курица с брокколи и тому подобные базовые вещи), а также традиционные китайские блюда из Гонконга, среди которых разновидности супа из акульих плавников и блюда в глиняных горшочках. Также есть много вариантов с морепродуктами и для вегетарианцев. Императорская утка по-пекински обойдётся в 48 долларов, однако ею легко можно накормить не менее пяти человек. Друзья, да это же чертовски выгодное предложение. Заведение не является строго, стопроцентно китайским. Другие пункты в меню отсылают к окружающим культурам. Например, можно заказать императорскую утку по-пекински с тортильями вместо плюшек и запить всё это тайским чаем со льдом.



Seoul Plaza

Неподалёку от JoyfulHouse находится чайнатаунский SeoulPlaza (сбивает с толку, не так ли?). Подобно тому, как в Чайнатауне существуют не только китайские предприятия, SeoulPlaza не является исключительно корейской. Хорошей еды в этих небольших торговых рядах навалом. Лучшим из местных является небольшое японское заведение с рамэном под названием Monta. Обслуживание безумно доброжелательное, а рамэн, возможно, самый аутентичный в Лас-Вегасе. Большинство людей привлекает рамэн «тонкоцу-сёйю» (со смесью из куриного и свиного бульона), но рамэн «сёйю» столь же хорош. Если взять рамэн с собой, то ресторан любезно оставляет инструкцию по варке на упаковке, чтобы вы не опростоволосились, придя домой.





После всего этого солёного рамэна вам захочется чего-нибудь сладенького. Отправляйтесь в Snowflake Shavery за ледяной стружкой. Среди популярных вкусов – зелёный чай, манго, кокос и чёрный кунжут, а ещё есть всевозможные топпинги от моти до хлопьев Cap‘nCrunch. «Маленькие» порции огромны. «Большие» нелепы. «Гигантские» невероятны, а если вы можете съесть такую целиком самостоятельно, вам, вероятно, стоит задуматься, не начать ли ходить на конкурсы по поглощению пищи. Вегас – отличное место для тренировок в связи с вашей вновь обретённой карьерой.

ГДЕ ВЫПИТЬ

Начнём с очевидного: пить в Вегасе можно практически где угодно, и делать это можно 24 часа в сутки. Бары, казино, вестибюли гостиниц и тротуар – варианты вполне законные. Однако у законов пития есть определённые тонкости. Если вы хотите уйти из бара и взять свою выпивку с собой, любой ценой, попросите пластиковый стаканчик – и вперёд, на улицы. Но купить что-нибудь в стеклянной бутылке? Не-а. Её с собой брать нельзя. Стеклянные и алюминиевые ёмкости в общественные места не допускаются.

Хотите распивать своё бухло из пластикового стаканчика рядом с культовым зданием, школой, приютом для бездомных или больницей? Ну, начнём с того, что вы, батенька, выродок. Что с вами не так? Во-вторых, нельзя. Не положено.



Если вы предпочитаете пить на Стрипе, рассчитывайте потратиться. Если играть достаточно долго и достаточно увлечённо, вы, вероятно, получите какую-то выпивку за счёт заведения. В противном случае делайте как местные жители и пронесите флягу с собой тайком. (Мы вам этого не говорили.)



Итак, теперь, когда мы это разъяснили, ступайте и не переходите границу между сильным опьянением и муками алкогольного отравления, как и множество посетителей до вас. Это ваш аморальный долг.



Atomic Liquors

Истинная достопримечательность Лас-Вегаса, Atomic, изначально открылась в 1940-е под названием Virginia‘sCafé. Дела шли кое-как, поэтому с началом первых испытаний атомного оружия в 1950-е новые владельцы заведения Джо и Стелла Собчики решили воспользоваться наплывом атомных туристов, превратив это место в бар и магазин алкогольных напитков. Посетителей любезно приглашали понаблюдать за испытаниями на крыше. Джо и Стелла умерли в 2010 году с разницей в несколько месяцев. К 2012 бар открылся заново, игры из него убрали, а акцент сместился на историю бара. Как недавно поведал мне здешний бармен после обеда: «Смотреть, как что-то взрывается и отстраивается заново, – часть нашей культуры». Коктейли крепкие, а пивная карта крайне рекомендуется. Насладитесь лучшим из первого и второго одновременно с помощью пивного коктейля (Col. Mustard, IntheStudy, WithaBanana – лучшее название коктейля всех времён и народов, но он ещё и вкусный и стоит своих 11 долларов). В апреле должна была открыться по соседству кухня с акцентом на американскую еду, которая будет обслуживать бар.



The Griffin T



Несмотря на гигантскую неоновую «коктейльную» вывеску перед The Griffin, в баре нет коктейльной карты. По всему помещению в вестерново-средневековом стиле рассеяны небольшие камины, благодаря чему он является неплохим выбором в поразительно холодные лас-вегасовские ночи. В выходные, когда здесь людно, для танцев и музыки в стиле «дип-хаус» иногда открывается тайная комната на задворках.

The Golden Tiki

The Golden Tiki

Когда-то давно, в 60-е, бары в полинезийском стиле были последним писком моды, особенно в Лас-Вегасе. Именно поэтому вы увидите в городе целую их россыпь. Чайнатаунский GoldenTiki – один из тех баров, которые как будто не забываются. Если честно, то тематика карибских пиратов чертовски избита, и взрослым как бы негоже пить из гигантских чаш для пунша в окружении аниматронных скелетов. Тем не менее, это заведение каким-то образом источает комфорт вашей любимой забегаловки. Бармены чертовски милы и умудряются сохранять всевозможное достоинство, в то время как рядом кто-то фотографируется на двухместном диванчике в форме раковины. Оно странным образом крутое, а очень сладкие напитки быстро опьяняют.



Velveteen Rabbit

В мрачном баре на Южной Мэйн-стрит повсюду обитая бархатом мягкая мебель, но внимание привлекает не это, а рискованная коктейльная карта. «NoSoupforYou» (джин, сухой вермут, овощной суп, пюре из сладкого картофеля, лимон, сельдерейное пиво и кубик замороженной помидорной воды) кажется скорее едой, чем напитком, а на вкус он, следует признать, напоминает холодный бульон из рамэна Maruchan, приправленный острыми специями. Если вам нужно залакировать его каким-нибудь десертом, лучший вариант – это Colombiana (бренди, яблочный бренди, яблочно-гуавовый сироп, кокосовый крем, лайм, абсентовый спрей и сахарная пудра). Или, знаете, поступайте как большинство. Просто возьмите дешёвого пива.

Commonwealth / The Laundry Room



Commonwealth – это, по сути, три бара в одном. Есть основной бар, который можно увидеть при входе, бар на крыше и коктейльное пространство под названием TheLaundryRoom. TheLaundryRoom частенько называют подпольным баром, но он существует в открытую, а ещё здесь можно забронировать столик, так что это на самом деле не подпольный бар. Верно? Как бы то ни было, Commonwealth хорошо подходит для того, чтобы выпить по-быстрому в компании приятелей.

Oak & Ivy

Отыскать всамделишный американский виски-бар внутри семейного открытого торгового центра (в котором, к чести его, есть домик на дереве швейцарской семьи Робинзон, в котором взрослые могут играть после наступления темноты) уже вполне удивительно, но по-настоящему восхитителен тот момент, когда ваш бармен посыпает ваш мятный джулеп «дополнительным кокаином» (сахарной пудрой), а затем спрашивает: «Не желаете попробовать кое-что, очень напоминающее на вкус мармеладку?», после чего двигает на другую сторону стойки маленькую порцию алкоголя. Он прав, и вы таки желаете.



Frankie’s Tiki Room

Обратите внимание на оценки в черепах в этом затхлом полинезийском раю, где некогда больше двух пятичереповых Zombie на посетителя не отпускали. Пропустите несколько зелий, насладитесь старыми кадрами хулы и уйдите совершенно уничтоженным. Проходя через дверь, потрогайте тики за причиндалы, и, возможно, случится нечто захватывающее. А под «возможно» мы имеем в виду «непременно».



Oddfellows



Зайдите в этот инди-танцклуб за копеечным пивом и мелодиями, под которые ваши ноги могут поплакать. Oddfellows прекрасно справляется с тематическими вечеринками (в стиле 90-х, слыхали?), и всем плевать, что вы хреново двигаетесь. Или вы, по крайней мере, к тому времени уже не будете двигаться.

Atomic Liquors

Задний двор в Gold Spike

Здание, в котором в настоящее время находится GoldSpike, стоит ещё с 70-х и всегда было отстойным и запущенным. За последние несколько лет оно несколько раз сменило владельцев, но заведение переделали, и задний двор – неплохое место для того, чтобы набухаться, когда на дворе не удушающе жарко, хотя огромный набор «Дженга» – это готовый повод для суда. Интересный факт: 31-й состав участников «Реального мира» размещался за пределами пентхауса в GoldSpike. «Реальный мир» ведь, судя по всему, до сих пор в эфире? Век живи – век учись.



Bin 702

Ребята из расположенного в ContainerParkBin 702 обожают вино и спиртные напитки. Очень сильно. Но снобизмом по этому поводу они не страдают. Кроме того, в меню здесь есть несколько хороших сортов пива. Так что дерзайте и заливайте свои печали под вопли детей, играющих на упоротой площадке у входа.



Herbs & Rye

Формально Herbs & Rye – это обычный скрытый стейкхаус, очень любимый местными жителями за стейковые счастливые часы. Так почему же это находится в разделе о выпивке? Потому что не стоит есть ничего из его меню, что не является стейком. А что же бар? Матерь Божья. Меню напитков обширно и обеспечит вам исторический экскурс в эволюцию классических коктейлей. Мы считаем, что узнали больше из этого меню напитков, чем на любых своих занятиях по истории в вузе. Несмотря на огромную коктейльную карту, бармены могут безупречно выполнить каждый напиток. Доверьтесь нам. Мы прошли через немалый кусок меню, и нам ещё не довелось наткнуться на фиговый напиток.



Pioneer Saloon

Это старый байкерский бар с привидениями у чёрта на рогах – и там есть барбекю. Добро пожаловать.

ГДЕ ПОСЛУШАТЬ МУЗЫКУ

Когда думаешь о великих музыкальных городах, Лас-Вегас никто никогда не вспоминает. По сути, люди частенько думают, что Лас-Вегас – это такое место, куда отличные исполнители отправляются, чтобы срубить бабла по-крупному ПОСЛЕ пика своей карьеры. Общественности хочется считать, будто сюда музыка приходит умирать.



На самом же деле Вегас – офигенный город для местной музыки. После концерта в Bunkhouse (подробнее об этом ниже) рэппер Мэрион Уайт заявил нам: «Мы – это Вегас, и никто не считается с нами из-за этого, но было бы круто, если бы этот город смогли признать отличным городом для размножения музыки – рока, хип-хопа и кантри. Всё это у нас есть. Вегас – крупный город развлечений, и в нём есть БЕЗУМНО талантливые люди, но он никогда не пользуется таким респектом, как другие города».



Уайт совершенно прав. Здесь десятилетиями регулярно останавливались самые крутые исполнители. Некоторые из лучших DJ в мире уже давненько обитают на Стрипе. Бесчисленное количество местных жителей выросло в домах, в которых родители являлись певцами, музыкантами, танцорами… вы что, думаете, что ничто из этого не накладывает свой отпечаток? Да ну нах.



Следует отметить, что в немалом количестве баров, упомянутых в «ГДЕ ВЫПИТЬ» (Commonwealth, VelveteenRabbit, GoldenTiki и Griffin), также регулярно играет живая музыка. Мы разместили их выше, потому что в них с одинаковым (а может, и с ещё большим) успехом можно выпить и насладиться музыкой. В конце концов, это Вегас. Музыка здесь повсюду.



Hard Rock Live

Да, мы понимаем, что HardRock – это огромная корпорация. Но музыка является ядром её деятельности, так что площадка шикарная. Порой бывают знаменитые исполнители, но HardRockLive также удивительно хорошо подходит для рекламы неизвестных местных исполнителей, особенно DJ. Несмотря на это, охрана строгая, и охранники надерут вам задницу, если вы начнёте скандалить. Напитки однозначно недешёвые, но этого следует ожидать практически в любом заведении на Стрипе.



Brooklyn Bowl



Вегасовский филиал любимой публикой бруклинской площадки город встретил с распростёртыми объятиями. Пространство сохранило инди-атмосферу, несмотря на то, что открылось в LINQHotelandCasino на Лас-Вегас-Стрип. Однако, поскольку это Вегас, здесь всё равно есть возможность VIP-обслуживания и подачи напитков в бутылках. Местные исполнители считают его одной из своих любимых площадок не только для выступлений, но и для посещения концертов.

The Bunkhouse Saloon

The Bunkhouse Saloon

Bunkhouse всегда поддерживал местных исполнителей, но никогда особенно не освещался. Несмотря на вестерновую тематику, здесь можно застать кое-что из лучших музыкальных концертов в городе за пределами Стрипа (особенно хип-хоповых). Недавно рэппер Мэрион Уайт, певцы PyramidRon и Дина Джо, гитаристы Доминик Хилл и Деврин Аллен, декламатор Дэнни Маккуин, а также барабанщик Джош Гиббс и местные художники Goose и Маркус Харрис совместно поработали над секретным концертом на скорую руку, который собрал полный зал. Плату за вход не брали, а выпивка была дешёвая. Посетители были оживлены и заинтересованы, но всё же достаточно спокойны, чтобы какой-то неизвестный просидел весь вечер в углу у сцены, рисуя. Bunkhouse идеально вписывается в город, полный противоречий.

Las Vegas Country Saloon



Продолжаем нашу экскурсию по барам на вестерновую тематику, которые не дают навешивать на себя ярлыки. LVCS однозначно не является кантри-салуном. Да, здесь есть механический бык, и да, глядя на здешнюю обстановку, можно так подумать, когда в заведении пусто, однако в LVCS играют абсолютно всё от панка до хип-хопа. Может, вы хотите увидеть DeadKennedys, а может, хотите застать MenofSteele (это не металл-группа, а просто группа стриптизёров). Выбор за вами. Помещение немного грязнее, чем некоторые другие вегасовские площадки, но именно за это мы его и любим.

Artifice

Artifice

Взгляните на местное искусство, наслаждаясь местным искусством. В Artifice присутствует то, что здесь называется «эклектичной смесью» музыкальных исполнителей. Точнее и не скажешь. Обычная неделя в этом месяце состоит из самого длительного мероприятия «в стиле готики, индастриала, дэт-рока и тёмной сцены 80-х» в Лас-Вегасе, на следующий день после которого проводится шоу бурлеска. Загляните в календарь и оставьте свои ожидания за порогом.



The Olive Hookah Bar



В Olive всё странное. Он находится в торговом ряду. Это лаунж. Там есть кальян. К нему примыкает средиземноморский ресторан. Есть живая музыка. Чего? Но на маленькой сцене в Olive местные музыканты любят тестировать что-нибудь из своего нового творчества, прежде чем отправиться с ним на площадки покрупнее. Из-за странно-богемной атмосферы он чем-то смахивает на кофейню независимо от того, выступает на сцене хип-хоповый исполнитель или играет латиноамериканский джаз.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ (КОГДА ВАМ ПЛОХО ИЛИ ВЫ ПРОИГРЫВАЕТЕ)

Вегас – город вечеринок. Вы знали это ещё задолго до прочтения настоящего путеводителя. Но если вам нужно немного свежего воздуха и какое-то время в отдалении от игровых автоматов, у нас есть предложения.

Вечеринки у бассейнов

Летом в Вегасе становится жарко. Реально жарко, на уровне «бляха-муха, аж кожа тает, я щас живьём сварюсь». Можно оставаться в помещении и наслаждаться великолепием кондиционирования воздуха или отправиться на вечеринку у бассейна в любой из крупных гостиниц. На этих вечеринках регулярно играют едва ли не самые знаменитые DJ на Земле (Келвин Харрис, Skrillex, Tiesto и т.п.), поэтому они недешевы. В зависимости от времени суток билет может обойтись в любую сумму от 40 до 100 долларов. Однако Вегас – это город промоутеров, а промоутерам платят за количество приведённых людей. Редко бывает так, что местные жители платят за вход. Наведите справки. Прочешите социальные сети в поисках контактных данных. Можно всегда написать промоутеру сообщение или электронное письмо до вечеринки, попросив бесплатных столиков или входа, особенно если у вас большая компания. Очень часто в плату за вход включают подачу напитков в бутылках или бесплатную выпивку. Просто проследите за тем, чтобы все пришедшие дали хостесс/официанту не менее 20 долларов чаевых по окончанию вечеринки. И не приставайте к промоутеру и не рассчитывайте на возможность подлизаться, чтобы получить желаемое, после начала вечеринки. Им нужно работать.



Дюны Неллис



Лас-Вегас окружён пустыней, а пустыни – это песчаные дюны. Ближайшие дюны можно найти примерно в 30 минутах пути от Стрипа рядом с базой ВВС Неллис. Это не самые величественные песчаные дюны, но запрыгнуть на мотовездеход и поездить по ним всё равно весьма интересно.

Каньон Ред-Рок

Каньон Ред-Рок состоит из многочисленных туристических троп в диапазоне от «тут и маленький ребёнок пройдёт» до «Я погибну?» Ещё есть скалолазание, верховая езда и прочий активный отдых. Дивитесь красоте природы, но постарайтесь не быть идиотом и не пытайтесь добраться до самой высокой точки, когда солнце агрессивнее всего. Если вы не из тех гиперподготовленных фанатов природы, у вас случится обезвоживание, и вы расплавитесь, превратившись в лужу смерти. Выбирайтесь рано утром и ближе к вечеру.



Дамба Гувера

Что может быть патриотичнее посещения дамбы Гувера? Мы можем назвать не менее десяти вещей, но если этого хватило Грисвольдам, то хватит и вам. Согласно подсчётам, ради создания этой штуки погибло 112 человек, а её строительство спасло город Лас-Вегас от Великой Депрессии. Прежде всего это просто впечатляющее и массивное строение. Ступайте и вдохновитесь тем, что может построить человек. Но не отправляйтесь ни на какие нудные экскурсии. Нам плевать, насколько сильно впечатляет это строение. Никому не нужно пялиться на дамбу Гувера по два часа. Никогда.



Старый мормонский форт Лас-Вегаса



Ой, а вы не знали, что Лас-Вегас заселили мормонские миссионеры? Сюрприз! Старый мормонский форт считается парком штата, но он настолько крохотный, что мы годами проезжали мимо него и вообще не знали, что он там находится. Судя по гостевой книге, туда явно регулярно заезжают не так уж много посетителей. В основном нам нравится сидеть за одним из столиков для пикника и пялиться на странное строение из кирпича-сырца, поедая какой-нибудь ланч, который облегчает похмелье. Затем мы притворяемся как бы очень хорошо подкованными в истории Лас-Вегаса. Вход обойдётся вам, ни много ни мало, в 1 доллар. Вам случалось тратить 1 доллар и на что-нибудь похуже.

Дамба Гувера

Шоппинг на Южной Мэйн-стрит

Люди обожают разглагольствовать о том, как офигенно в Лас-Вегасе делать покупки, но эти люди обычно ходят по магазинам на Стрипе или в местном торговом центре, который с лёгкостью могут найти дома. Южная Мэйн-стрит кишит винтажными и антикварными магазинами (Retro Vegas,Vintage Vegas Antiques,Martin’s Mart Thrift Shop), в которых можно найти что-нибудь хорошо сделанное, дешёвое и порой соблазнительно странное.



Первая пятница

В первую пятницу каждого месяца по всему деловому центру Лас-Вегаса собираются художественные экскурсии, продавцы, передвижные закусочные и живая музыка. Это отличный способ быстро узнать, чем занимаются местные творческие личности. Обязательно загляните в Arts Factory, где, как правило, проводятся особенно интересные выставки.



Гора Чарлстон



Если вы смотрите вдаль и видите гору с заснеженной вершиной, вы, вероятно, смотрите на гору Чарлстон. Это высочайшая точка округа Кларк, и здесь можно ходить в походы и весьма хреновенько кататься на лыжах. Вид на горе очень эффектный, а если вам нравится отдыхать на природе, это вариант. Или просто проедьтесь за часок до своего номера в гостинице на Стрипе. Один фиг.

Люди на «двушке»

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Такси

Такси легко найти по всему Стрипу и совершенно нереально в любом другом месте. Ждать можно эпически долго. Лас-Вегас – не самый лучший город для такси. Таксистов на Стрипе штрафуют за остановку на улице, так что не удивляйтесь, если они проезжают мимо вас, пока вы машете руками во все стороны. Впрочем, стоянки такси есть повсюду, так что не паникуйте. Просто пройдите до ближайшей гостиницы или важной достопримечательности.



Uber и Lyft

Когда Uber более года назад появился в Вегасе, его не пускали на Лас-Вегас-Стрип. Сигналы блокировали, так что даже связаться с ним было нереально. Весной прошлого года, несмотря на протесты таксопарков и компаний, предоставляющих лимузины в аренду, Законодательное собрание штата Невада легализовало и Uber, и его конкурента, Lyft. В аэропортах есть специальные точки высадки/посадки, и, как и в случае с такси, нельзя просто заказать машину в любой точке Стрипа. Найдите специальную точку посадки.



RTC/ TheDeuce



Автобусная линия с неудачным названием TheDeuce («двушка») – это, вероятно, наименее дорогой и наиболее удобный способ перемещения по Стрипу. Двухэтажные автобусы управляются автобусной системой Лас-Вегаса (RTC) и ходят днями и ночами, останавливаясь практически у всех крупных гостиниц. Проездной на два часа обойдётся вам в 6 долларов, но 8 долларов дадут вам неограниченный доступ на 24 часа. Так что потратьте на двушку больше, чтобы кататься на «двушке» круглые сутки.

Для езды на велосипеде по Вегасу слишком жарко.

Лас-вегасовская монорельсовая дорога

Лас-вегасовская монорельсовая дорога идёт рядом с бульваром Лас-Вегас, высаживая людей в достаточной близости от семи основных точек Стрипа. Одна поездка стоит 5 долларов, а проездной на 24 часа – 12 долларов, так что это не такое уж и выгодное предложение, но жители Невады получают в киосках обслуживания клиентов небольшую скидку.



Мини-трамваи

Некоторые казино предлагают бесплатные трамвайчики от собственных зданий до родственных казино. Отъезжают они не так уж часто, но ездить на них дёшево.



Аренда автомобиля

Если вы планируете заняться чем-либо ЗА ПРЕДЕЛАМИ Стрипа, просто арендуйте машину. Лас-Вегас беспорядочно растёт, и найти автостоянку не особенно тяжело.

Предупреждение о парковке

По всему городу стоят гаражи, поддерживающие бесплатную парковку. Эти гаражи бесплатны только в том случае, если вы остановились в гостинице, но там об этом молчат в тряпочку и готовы содрать с вас за парковку возмутительно большие деньги. Уж лучше заплатить за парковку на общественной автостоянке.