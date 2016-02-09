Путеводитель VICE по Лос-Анджелесу

Люди с удовольствием ненавидят Лос-Анджелес. Скажите кому-нибудь, что вы туда отправляетесь или переезжаете, и приготовьтесь к шквалу непрошеных выпадов о том, какие там «жутко ненастоящие люди», какое там «невыносимое дорожное движение» или что «там не хватает воды».

Ну, хорошо, последнее совершенно верно, и мы понятия не имеем, как это исправить. Но смотрите, Лос-Анджелес изменился, это точно. Ему больше не удаётся сочетать низкопробность песни Poison, бесцельную безвкусность серии «Красавцев» и отчаяние тех безмолвных и отчаянных, что переезжают сюда с надеждами и мечтами о славе лишь затем, чтобы эти надежды и мечты оказались разбиты о жестокие скалы реальности. У нас есть отличные рестораны! И вполне нормальные бары! А ещё история, культура и стоимость жизни, которая (немного) доступнее, чем в Нью-Йорке!

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Если наш прекрасный город вас этим не заинтересовал, то вы как минимум можете посетить это место. А когда это случится, вам следует заглянуть в следующие районы:

РАЙОНЫ, КОТОРЫЕ НАМ НРАВЯТСЯ

Франклин-Виллидж

Нельзя не признать, что Голливуд отвратителен, но, как и в Париже времён Второй мировой войны, там есть ячейки сопротивления этой болезни, если знать, где искать. Одним из таких оазисов в пустыне ужасных клубов и приманок для туристов является небольшая торговая полоса, известная как Франклин-Виллидж. На первый взгляд кажется, будто театр импровизации, дешёвые суши и кучка баров – это немного, но это один из немногих благоприятных для пешеходного движения районов на много кварталов вокруг, в которых вы не будете подвергаться риску приставаний со стороны запаршивевших чуваков в костюмах Человека-паука.

Коритаун

Приходите сюда за потрясающей едой, близостью к общественному транспорту, хорошей энергетикой, а также крайней свободой передвижения пешком и оставайтесь, потому что вас выжили из Силвер-Лейк завышенные цены. Чтобы провести вечер совсем как в серии одного из миллионов сериалов о мучимых депрессией богатых лос-анжелесских хипстерах (в хорошем смысле), попробуйте заглянуть в Pot, что в гостинице TheLine, затем пройти милю до крутого патио на заднем дворе Lock & Key (надевайте штаны, ребята – вышибалы там разборчивые) и закончить вечер, пьяно бросаясь шарами в Shatto 39 Lanes.

Артс-Дистрикт / Маленький Токио

В Маленьком Токио есть кое-что приличное на немного прилизанной открытой площади, но вы не поймёте сути этого места, если не сходите в Galleria. Этот торговый центр – обветшалый реликт 90-х годов, полный специализированных магазинов, с грязной будкой для караоке, в которую нужно заходить со своими напитками, и с интересной аллеей для боулинга / баром / аркадой на третьем этаже.

Перейдите улицу Аламеда-стрит в сторону Артс-Дистрикт – и найдёте совершенно иной набор отличных ресторанов, баров и аркад. Не заходите в Wurstkuche, если там очередь, и ради всего святого, проявите немного уважения к себе и не делайте фото для Instagram перед одной из фресок, которыми усыпан этот район.

Северный Голливуд

Если послушать то, как о Долине говорят некоторые люди, можно подумать, что это настоящий Мордор, однако сегодняшняя Долина куда меньше озабочена тем, что вы о них думаете, – особенно в таких популярных местах, как Северный Голливуд. Низкая стоимость аренды в сочетании с бесчисленными школами актёрского мастерства и танцев превратили этот район в Мекку для едва вышедших из автобуса приезжих. Естественно, непременные бары, магазины и заведения общепита перестроились под обслуживание этих молодых людей с горящими глазами и хвостами пистолетом (пока город не сокрушит их мечты и не настанет время возвращаться домой).

Сотел



Формально это Маленькая Осака, и некоторые даже называют это место Джепентауном. Лос-анджелесцы по натуре утилитаристы, поэтому этот район на самом деле всегда называют только по его магистральной улице, бульвару Сотел. Половина Лос-Анджелеса отказывается ездить на запад от 405-й, но этот анклав модных магазинов и экспериментальных ресторанов (всего в двух шагах от какофонии автострады) достаточно соблазнителен для того, чтобы выманить даже самых убеждённых фанатов Ист-Сайда из бункеров их сарказма.

Игл-Рок

Игл-Рок шикарен и настолько прекрасен, что заставит вас желать идиллического прошлого, которого никогда не было. Также он находится очень-очень далеко от всего на свете. Но это же Лос-Анджелес, а значит, у вас есть машина, а подписка на Audible стоит долларов 15. Так кого это колышет?

Хайленд-Парк

В Хайленд-Парке есть масса еды, выпивки и занятий, а в Sunbeam, который очень кстати расположен совсем рядом с гостиницей Figueroa, можно достать кое-какую шикарную модерновую мебель середины века. Просто постарайтесь не испортить это место, если переезжаете сюда, джентрифицируя его ещё сильнее.

ГДЕ ПОЕСТЬ

Несмотря на засуху, в Лос-Анджелесе полно отличных мест, где можно поесть и выпить. Вот полезный путеводитель по всем нашим любимым заведениям .

Roscoe‘sHouseofChickenandWaffles

Разные места

Калифорния, 90019, Лос-Анджелес, Западный бульвар Пико, 5006

Не давайте многочисленной рекламе энергетика PitBull Energy Drink себя одурачить. В этом месте подают хорошую еду! Сейчас вы, вероятно, можете достать курицу и вафли в виде хрустящего картофеля в местном магазине спиртных напитков, но никакое шоу ужасов из области гастрономических закусок не может заменить настоящую закуску. Очереди в голливудское заведение, выходящие из двери, могут вас отпугнуть, но потерпите. Оно того стоит. А если вас после еды клонит в сон, то почему бы не попробовать PitBull Energy Drink?

Coni‘Seafood

Калифорния, 90303, Инглвуд, Западное шоссе Империал-хайуэй, 3544

Возможно, в городе нет места, где подают лучшую целую рыбу на гриле и прочие мексиканские деликатесы из морепродуктов, чем в Coni‘Seafood. Он не только находится в нескольких милях от Международного аэропорта Лос-Анджелеса (что идеально в том случае, когда ваш приятель или член вашей семьи просит вас забрать его из аэропорта и предлагает взамен бесплатно поесть); это ещё и любимое заведение Джонатана Голда (он же – чрево Лос-Анджелеса).



Все фургоны с тако

Повсюду

Попробуйте нашу пиццу. Рискните. Если вас беспокоит то, где в Лос-Анджелесе можно достать кусочек пепперони, вы совершенно не понимаете смысла пребывания здесь. Наша главная звезда – простые лос-анжелесские уличные тако. Не обременённое излишними топпингами, мясо в уличных тако может претендовать на свою законную роль кулинарной альфы и омеги в этих местах. Эль-пастор, карнитас, польо и более рискованные варианты вроде ленгвы и кабезы на самом деле нуждаются лишь в заправке: немного сальсы, чуть-чуть силантро и щепотка лука сверху. Всё, что сверх того, было бы преступлением, честное слово.

Hawkins House of Burgers

Калифорния, 90059, Уоттс, Слэйтер-стрит, 11603

Есть чизбургеры, а есть страшное мясистое нечто из HawkinsHouseofBurgers, которое практически невозможно ухватить обеими челюстями. Сказать, что эти бургеры в уоттсовском стиле не для слабоневрных, значило бы не сказать ничего. Убедитесь сами, попробовав их « WhipperBurger». Он состоит из двойного чизбургера, украшенного сверху ленточками из свежей пастрами, сосиски «хотлинк» и вашего чувства собственного достоинства.

Roomies Home Cookin‘

Калифорния, 90038, Голливуд, Вайн-стрит, 1253

Doomie‘s – это веганский ресторан в расположенном в Голливуде торговом комплексе, где продаются невероятные версии крылышек Баффало и биг-маков, а также всей остальной «вредной еды» из фальшивого мяса, которой веганам никогда не приходится есть. На некоторых фронтах там однозначно следовало бы навести порядок. К примеру, на дворе 2016 год, а у него нет вебсайта, а в меню, насколько мне известно, есть ряд позиций, которых на самом деле не существует (к примеру, французский луковый суп был «распродан на сегодня» всё время, пока я туда ходил). Но оно того стоит, поскольку тамошние круассаны с ветчиной и сыром вызывают такое привыкание, что они вполне могли бы быть завёрнутым в героин в подарочной упаковке с надписью «Во все тяжкие».

CactusTaqueria

Несколько мест

Калифорния, 91602, Студио-Сити, Мурпарк-стрит, 11401

Скромный и непритязательный Cactus – это одно из тех мест, куда какой-нибудь приятель ведёт вас, чтобы быстренько пообедать, а судьбоносный обед повергает вас в экзистенциальный кризис из-за всех остальных спрятанных у вас перед носом жемчужин, которые вы, вероятно, упускаете. Возможно, тот бар рядом с вашей квартирой на самом деле является лучшим заведением всех времён и народов. Возможно, комиссионный магазин рядом с вашим местом работы заполнен шмотками от Рика Оуэнса. Возможно, Джеймс из бухгалтерского отдела на самом деле по-своему красив. Именно такие мысли вызовет у вас Cactus и еда в этой забегаловке. Буррито здесь отличные. Тако – ещё лучше. О, а если вы никогда не пробовали ленгву, то здесь вам открывается блестящая возможность побыть взрослым и попробовать что-нибудь новое.

DonutFriend

Калифорния, 90065, Лос-Анджелес, бульвар Йорк, 5107

Эстетика заведения и магазина может сперва показаться слишком чудаковатой, а названия их коронных донатов с каламбурами на названия панк-групп лишь вынуждают закатывать глаза ещё сильнее, но, чёрт побери, там действительно делают хорошие донаты. Если вы ищете булочку «медвежий коготь» или кленовый пончик, для вас в городе существует миллион других заведений. DonutFriend несколько пафоснее: здесь есть такие вещи, как веганский сливочный сыр, клубничный джем и фаршированный базиликом донат, политый глазурью из ванили и бальзамического уксуса. Также, если вы из тех, кто любит рассказывать людям, являющимся экспертами в своей области, как выполнять их работу, можно «сделать свой донат».

DanTana‘s

Калифорния, 90069, Западный Голливуд, бульвар Санта-Моника, 9071

Одна из самых потрясающих особенностей Лос-Анджелеса состоит в том, что здесь существует масса мест, которые как будто телепортировали прямиком из фильма Дэвида Линча. Лично мне приходит в голову именно DanTana‘s: этот итальянский ресторан залит красным светом, в котором дряхлые мужчины в смокингах бодро подают вам только самое лучшее из пасты и напитков для взрослых. Когда я был там последний раз, на дворе был час ночи, а я ел цыплёнка пармезан за столиком неподалёку от Рона Джереми, который по непонятной причине тусовался с семилетней девочкой и мужчиной в серебристых ковбойских сапогах. О да, там дорого, но можно ли на самом деле определить цену за историю? А если вы можете это сделать, то кто может сказать, что эта цена не равна 28 долларам за тарелку лазаньи?



The Oinkster

Калифорния, 90041, Игл-Рок, бульвар Колорадо, 2005

Калифорния, 90038, Лос-Анджелес, Вайн-стрит, 776

До Oinkster единственным местом в Игл-Рок, в которое можно было сходить, был фудкорт того странного постапокалиптического торгового центра на бульваре Колорадо. Затем разверзлись хляби небесные, и Господь бросил нам кость в виде вкусных гамбургеров. Это современная вариация на тему классической стойки с бургерами из Южной Калифорнии, а ещё там самостоятельно делают кетчуп, который почти что стоит пить отдельно. Официанты настолько милы, что, возможно, даже спустят вам это с рук.

Langer‘s

Калифорния, 90057, Макартур-парк, Южная Альварадо-стрит, 704

Приходите сюда, в Макартур-парк, если вам нравятся бойкие, дерзкие официанты, которые, вероятно, работали здесь ещё тогда, когда вы и ходить-то не умели, после 10 часов вечера без страха за свою жизнь. Закрывается он достаточно рано и даже не открывается по воскресеньям, но здесь лучшие сэндвичи с пастрами в городе (№ 19). Это ведь чего-нибудь да стоит, верно?

BCDTofuHouse

Несколько мест

Калифорния, 90010, Лос-Анджелес, бульвар Уилшир, 3575

Не бойтесь, шестилетки и прочие разборчивые едоки. Несмотря на то, какие ассоциации, возможно, вызывает это название, вам на самом деле не остаётся меню, полное тофу. Можно даже мяса заказать. Обещаю. Гурманы непременно расскажут вам, что это не самый лучший корейский ресторан в Коритауне, и они будут совершенно правы. Миру нужны такие места, как BCD, довольные жизнью на уровне четырёх звёзд от Yelp. Ресторан открыт круглосуточно, там есть самая настоящая автостоянка, а ещё можно набить себе живот баксов эдак за 10. Что здесь можно не любить ?

Daikokuya

Калифорния, 90012, Лос-Анджелес, Восточная 1-я улица, 327

Если вы ещё не в курсе, то азиатская кухня – такая же неотъемлемая часть лос-анджелесского рациона, как и тако, бранч и еда с марихуаной. Выбрать заведение, где подают рамэн, из столь внушительного ассортимента невозможно, так что просто примите к сведению рекомендацию Daikokuya, основанную на предположении о том, что оно похоже на юного лауреата «Оскара», выступающего со скромной ошеломлённой благодарственной речью о том, «какая честь, что меня вообще номинировали вместе со всеми вами». В этом заведении, расположенном в Маленьком Токио, большие миски до отказа наполняют свежими ингредиентами и вкусным бульоном. Вполне стоит возможного часа ожидания и потоотделения после еды.

StuffIEat

Калифорния, 90301, Инглвуд, Северная Маркет-стрит, 114

Одна из проблем веганства состоит в том, что люди вечно думают, будто вам нравятся овощи. Лучшее лос-анжелесское противоядие против этого дурацкого заблуждения – это StuffIEat в Инглвуде, где можно объесться растительными версиями основных блюд кухни «соул-фуд», к примеру, барбекю из зелени и тофу, которое на самом деле не похоже по вкусу на барбекю, но, к счастью, также не кажется особенно здоровым. Справедливости ради также скажем, что Бабетта, владелица заведения, основала его с намерением принести в свой район здоровую еду, и в нём есть множество блюд с кудрявой капустой. Если вам такое по душе, возьмите салат с начо – по крайней мере, в его названии есть слово «начо».



Главный центральный рынок (GrandCentralMarket)

Калифорния, 90013, Даунтаун, Южный Бродвей, 317

Главный центральный рынок, огороженный публичный ресторанный дворик, являлся атрибутом Лос-Анджелеса с конца 1800-х годов. Можно достать свежие сельскохозяйственные продукты, мясные деликатесы, морепродукты и полуфабрикаты. Это одно из тех мест, которые придурки любят называть «раем для гурмана», но оно действительно им является. Много лет он в основном обслуживал испаноязычную клиентуру, но его, как и всё в деловом центре, недавно, в последние пять лет, открыло для себя остальное население города. Теперь модные повары арендуют там палатки, чтобы подавать деликатесы из заведений с названиями типа Eggslut. Но не тушуйтесь из-за этого и заходите.

Рыбный рынок Сан-Педро

Калифорния, 90731, Сан-Педро, Нагоя-уэй, 1190

Лучший способ воочию лицезреть дымящую CO2 реальность крупномасштабной глобализированной торговли – это отправиться на Рыбный рынок Сан-Педро за огромной кучей острых морепродуктов и хлеба, пока вы пялитесь на огромные контейнерные суда, ввозящие свои грузы в Лос-Анджелесский порт и вывозящие их оттуда. Все рыбные рынки грубо втиснуты в одно небольшое пространство, но на всех них подают одно и то же меню с одинаково громадными порциями, а во всех барах подают одинаково огромные мичелады, то есть пиво, смешанное с томатным соком и специями, – идеальный напиток на время наблюдения за НАФТА в действии.



ГДЕ ВЫПИТЬ

Еда – это отлично и вообще, но что может быть важнее хорошего места, где можно хорошо выпить? Вот некоторые из наших фаворитов в Лос-Анджелесе.

Black

Голливуд, 90038, бульвар Санта-Моника, 6202

Этим заведением владеет фотограф скейтов Атиба Джефферсон, и это одно из немногих мест в Голливуде, которое не кишит туристами и/или долбоящерами. В нём есть большое открытое пространство на заднем дворе, крепкие напитки и телевизоры, показывающие кино в те вечера, когда хочется отрешиться от всего и ни с кем не разговаривать. Зайдите пораньше – и там будет очень приятно; зайдите попозже – и ваши скейтерские кеды обольют коктейлями. С какой стати вы вообще вышли в свет в белых кедах?

ChaChaLounge

Калифорния, 90039, Силвер-Лейк, бульвар Глендейл, 2375

ChaChaLounge (не путать с рестораном ChaChaCha – который также прекрасен) – это то, что получилось бы, если бы какой-нибудь великан съел все элементы хипстерского китча, а затем проблевался. Впрочем, я это говорю исключительно в хорошем смысле: бар – этакая странная хижина в стиле «тики», там есть настольный футбол, а на его стенах представлен поистине причудливый срез культуры фигни. Помимо этого, там в углу стоит невероятный торговый автомат, который продаёт всё что угодно от карточек со звёздами WWE до футболок и портативных тестов на беременность. Мы вам этого не говорили, но можно припарковаться на близлежащей стоянке BankofAmerica, и вам никто ничего не сделает. О, а если там слишком многолюдно, просто ступайте в замысловатую RedLionTavern в немецком стиле через дорогу.



SmogCutter

90029, Восточный Голливуд, Северное Вирджил-авеню, 864

Конечно, там тесно. И напитки дорогие. И там как раз начали взимать плату за караоке. А ещё там существует минимум два напитка. И туалеты жуткие. И люди за барной стойкой настолько грубы, что порой я был убеждён, что меня показывают в шоу розыгрышей со скрытой камерой, но… Собственно, понятия не имею, почему люди до сих пор там пьют. Есть идеи на этот счёт?

ShortStop

90026, Эхо-Парк, бульвар Сансет, 1455

В Эхо-Парке существует множество баров, соревнующихся за титул «самого популярного бара среди желающих напиться без стыда до зелёных чертей». Некоторые говорят, будто это GoldRoom. Другие рьяно поддерживают LittleJoy. К несчастью для них, обладатель чемпионского пояса может быть только один – ShortStop. Хотя ShortStop славится едва ли не самыми популярными танцевальными вечеринками в городе, по-настоящему он сияет как место, в котором можно набухаться перед матчем с участием «Лос-Анджелес Доджерс». В течение нескольких часов перед игрой там принимают ставки по 3 доллара, и заведение до отказа наполняется убеждёнными фанатами. Это единственное место, в которое вам следует отправляться, если вы хотите ввязаться в глупо-сентиментальную ссору о том, следовало или нет Дону Мэттингли отправить на скамью запасных Кершоу в 7 периоде Матча 1 Серии дивизиона Национальной лиги в прошлом году. Кстати сказать, ответ: «Да».

Renaissance Restaurant

Международный центр знаменитостей Церкви сайентологии

90028, Голливуд, Франклин-авеню, 5930

Это ресторан в сайентологическом «Центре знаменитостей», но он открыт для всех. Тамошнего сомелье Ассоциация ресторанных критиков однажды назвала «лучшим сомелье Южной Калифорнии», поэтому ассортимент вин там очень хороший – при условии, что вы можете убедить себя, что в него не подмешаны сайентологические наркотики для контроля над разумом.

MontyBar

90017, Макартур-парк, Западная 7 улица, 1222

MontyBar обладает преимуществом: его ещё не полностью «открыли», прежде всего потому, что он ютится между деловым центром города и Уэстлейком/Макартур-парком на сравнительно безлюдной полосе 7 улицы. Конечно, эту анонимность портит настоящий абзац, так что если вы действительно обожаете этот бар и цените то, какой он просторный и модный, можете смело отправлять ругательное электронное письмо прямо сейчас. Простите меня.

Footsies

90065, Линкольн-Хайтс, Северная Фигероа-стрит, 2640

Да, это заведение находится в самой гуще Линкольн-Хайтс. Да, оно называется « Footsies» (так на сленге называется толкание ногами под столом), что навевает мысли о флирте в начальной школе. Но кого это волнует, когда можно наслаждаться тамошним бесплатным музыкальным автоматом? Наличие бесплатного музыкального автомата подразумевает, что можно проигрывать не совсем отвратительную музыку сколько вашей душе угодно (или пока в 8 часов вечера не придёт диджей).

Караоке-бары Коритауна

Коритаун

Караоке в американском стиле – это когда заставляешь слушать себя целый бар незнакомцев, а тем временем осознаёшь, что на самом деле не знаешь слова к « LoseYourself», – ужасно. В Коритауне полно заведений, в которых можно спеть в другом караоке, в таком, где вам с друзьями выделяют немного личного места с длинным диваном и огромным столом, покрытым крохотными бутылочками с алкоголем. Если вам повезёт, то в англоязычной части системы караоке корейского производства найдётся нечто такое же современное, как и старое творчество Тейлор Свифт, но если нет, то ничего страшного, потому что там достаточно BoyzIIMen. Следует надеяться, что расхаживающие от двери до двери стриптизёрши заявятся до того, как вы выпьете больше двух бутылок соджу, поскольку их услуги могут оказываться довольно дорогими после того, как вы лишитесь всех своих тормозов. Полезный совет: когда вы хотите, чтобы началась ваша песня, нужно нажимать кнопку, обозначенную «시작». У множества людей с этим проблемы.

PinzBowlingCenter

91604, Студио-Сити, бульвар Вентура, 12655



Как и всё остальное в Долине, это заведение запихнуто в торговый комплекс. Не пугайтесь из-за этого. Pinz – это отличный боулинг-клуб, а согласно поиску в « GoogleКартинки», который я только что выполнил, там в какой-то момент играли в боулинг и Джастин Бибер, и Нелли. Внутри есть закусочная под названием Jerry‘s, в которой можно заказать ужасную еду и неплохие напитки, но можно также заказать доставку напитков непосредственно к вашей дорожке, нажав кнопку на консоли для боулинга. Вероятно, именно так это делают все «знаменитости».

DanSungSa

Калифорния, 90020, Коритаун, Западная 6-я улица, 3317

Названный в честь легендарного кинотеатра в Сеуле DanSungSa – отличное место, где можно заправляться соджу и закусками. Просто придите пораньше и займите большую кабину, а затем пишите и пишите СМС другим людям, чтобы те присоединялись к вам, пока вы напиваетесь всё больше и больше, а в заведении становится всё более и более шумным. Закуски в обширном меню хороши и всё такое, но они – всего лишь способ занять руки и впитать алкоголь прежде, чем вы около полуночи забредёте в соседний караоке-бар.

BigfootLodgeWest

Калифорния, 90034, Лос-Анджелес, бульвар Венис, 10939

Эстетика охотничьего домика казалась более крутой, когда мы все проходили через тот самый этап «ламберсексуальности», но, хотя мы и перебрались на более зелёные портновские пастбища, в этом заведении всё равно бывают кое-какие хорошие коктейли в «счастливые часы» и очаровательная атмосфера, стоящая повторных визитов. Живая музыка порой может быть откровенно гадкой, но хорошие места, где можно выпить, в Уэст-сайде встречаются настолько редко, что вы махнёте на это рукой.

Гостиница Figueroa

Калифорния, 90015, Лос-Анджелес, Южная Фигероа-стрит, 939



Боритесь сколько душе угодно, однако в итоге вы окажетесь в одном из многочисленных баров Лос-Анджелеса, расположенных у бассейнов. Вы будете злиться на себя (и на своё тело), если будете ходить в такие места естественного скопления бро, как TheStandard или Roosevelt, но неопрятное, странное здание гостиницы Figueroa и приличная музыка снижают чмошность до более терпимого уровня. После пары напитков вы, возможно, помимо собственной воли хорошо проведёте время. В настоящее время она закрыта, однако её повторное открытие назначено на начало сезона купания в бассейнах.

TheOverpass

Калифорния, 90013, Лос-Анджелес, Восточная 5-я улица, 303

Поскольку ни один профессиональный политик и задумываться не станет о том, чтобы расстраивать готовую разозлиться гидру, которой является MADD, реально приняв законодательство, которое позволило бы барам Калифорнии не закрываться после 2 часов ночи, мы, чтобы оставаться подшофе, вынуждены находить странные полузаконные лазейки вроде основания «клуба встреч после рабочего дня». TheOverpass принадлежит к сравнительно хорошим. Там регулярно бывают крутые сеты местных диджеев и есть дешёвое пиво (в банках). Посмотрите в Интернете, чтобы убедиться, что в тот вечер, когда вы хотите туда отправиться, там действительно будет что-то происходить; в противном случае вы рискуете прийти к закрытым воротам и показаться идиотом перед глазами своего партнёра по свиданию.

ГДЕ ТУСОВАТЬСЯ ДНЁМ

По-видимому, все могут выдержать в среднем по шесть зим в Нью-Йорке прежде, чем бросить всё и сбежать на запад, а причина этого вполне очевидна: Лос-Анджелес прекрасен, а погода, как правило, великолепная, а ещё есть как будто неограниченное количество интересной фигни, которой можно заняться до заката. Вот некоторые из наших фаворитов.

Однодневная экскурсия

Вы когда-нибудь бывали на Soarin‘ – на том аттракционе в DisneyWorld, где пролетаешь над Калифорнией? Для этого недаром выбрали именно Калифорнию, а не, к примеру, Делавэр или что-то в этом роде. Калифорния прекрасна, чёрт побери. Этот штат похож на видеоигру с горными, прибрежными, городскими и пустынными уровнями. Пройдитесь час в любом направлении – и окажетесь в настолько живописной среде, что практически забудете съесть грибы, которые взяли в дорогу.

Бродвей

Одна из главных улиц делового центра, Бродвей, обладает самой высокой концентрацией классических кинотеатров в мире. Он десятилетиями был популярным местом для шоппинга среди испаноязычных иммигрантов. Здесь до сих пор можно отхватить по дешёвке розовое бальное платье или ковбойскую шляпу, но добавление таких заведений, как новая гостиница ACE и AcneStudios, сделало эту улицу столь же популярной среди людей, которые научились отпрашиваться в туалет по-испански в одиннадцатом классе школы на экскурсии в Тихуану. Здесь также находится Брэдбери-билдинг – это то самое потрясающее здание из железа и дерева, которое использовалось в «Бегущем по лезвию» и которое смахивает на картину Эшера.

Пройдите по любому туристическому маршруту, кроме Раньон-каньона

Мы, лос-анджелесцы, конечно же, обожаем пеший туризм. Но не настоящий пеший туризм, как на Аппалачской тропе, с рюкзаками и немодной обувью. О нет, пеший туризм по-лос-анжелесски – это на самом деле всего лишь хождение по грунтовой тропинке с лёгким уклоном в новых шмотках от Lululemon. Как бы то ни было, всё равно довольно интересно, чёрт побери, немного поразмяться с друзьями в субботу после обеда. У нас есть эта горная цепь, которая просто стоит посреди города. Почему бы ею не воспользоваться? Только не ходите в Раньон-каньон.



Обсерватория Гриффита

Позвольте мне избавить вас от поиска в Google: Обсерватория Гриффита – это то белое здание с куполом на вершине холма, которое видно на сделанных с воздуха снимках Лос-Анджелеса. В ней есть музей и лазерное шоу в планетарии, но вы не ребёнок, и вы не станете их смотреть (в противном случае предварительно непременно напейтесь в хлам). По-настоящему это место интересно другим: всякий раз, когда в новостях сообщается о связанном с космосом событии, там объявляются задроты и ботаны и устанавливают у стен обсерватории телескопы, которыми можно пользоваться бесплатно. Их наставляют на солнце или на что-нибудь другое, применяют нужные фильтры, фокусируют, а вам остаётся только смотреть в него и диву даваться: «Ого. Блин!»

FamilyArcade

90029, Восточный Голливуд, Северное Вермонт-авеню, 876

Вот это модное «барно-аркадное» заведение в деловом центре города идеально, если вы из тех, кто любит коктейли по 12 долларов и ничем не примечательные модные бласт-биты от диджея, в то время как вы по десять минут стоите в очереди, чтобы поиграть в аркадную ретро-игру, которая на самом деле не так интересна, как вам помнится. Для всех остальных существует FamilyArcade. Игры дешёвые, есть бесплатная парковка, а я готов побиться об заклад на всё, что у меня есть, что парень, который там работает, никогда не пробовал напитков, стоящих больше 6 долларов.

GameHäuseCafé

91204, Глендейл, Южный бульвар Бранд, 1800

GameHäus– это кафе в Глендейле, в котором есть почти тысяча разных настольных игр. За плату в 5 долларов можно оставаться сколько угодно и играть во что угодно. Помимо однозначно хороших игр, в тамошней коллекции прячется кучка странных жемчужин. К примеру, созданный Дональдом Трампом в 90-е годы плагиат с «Монополии» под названием Trump: The Game («Трамп: Игра»), который, возможно, является самой отвратительной вещью, которую я когда-либо видел.

ElysianPark

Если забыть на мгновение ужасающую историю вытеснения, расизма и классовой борьбы в Элизиан-парке, то он – довольно крутое место. Можно всего за несколько баксов сходить на матч с участием «Лос-Анджелес Доджерс» (если вы не планируете есть или пить на стадионе), а можно найти травяной холм, устроить пикник и пользоваться своим Богом данным правом пить средь бела дня.

Прибрежная полоса на 1-й между Санта-Моникой и Малибу

Люди, которые здесь не живут, думают, будто мы постоянно сидим на пляже лишь потому, что живём совсем рядом с Тихим океаном. К несчастью, из-за необходимости пробираться сквозь дорожное движение более часа, искать парковку ещё 30 минут (ибо нафиг прогибаться под тиранию пляжных стоянок и платить тамошние заоблачные тарифы), а также иметь дело с толпами людей, поездки на пляж часто являются напряжёнными и редко – незапланированными. К счастью, если вы направляетесь на север по 1-й трассе и сделаете разворот на 180 градусов на полпути к Малибу, можно просто остановиться на обочине дороги и пройти по насыпи до шикарного пляжа.



Другие места из индустрии развлечений

Да, Лос-Анджелес – синоним Голливуда, но, если не считать несколько старых кластеров кинопроизводства, мы на самом деле сейчас скорее являемся центром медиа и творческим инкубатором. Если вы решительно настроены заняться чем-нибудь связанным с этой индустрией, пока будете здесь, не обращайте внимания на неоправданно дорогой автобус и экскурсии, на которых с вами будут обращаться как с болваном, не знающим, что такое фасад здания. Вместо этого ступайте посмотреть Фильм с большой буквы «Ф» в новом кинотеатре Тарантино BeverlyCinema. Или сходите на показ «Комнаты», культовой классики, которая настолько плоха, что даже хороша. Там будет даже жуткая звезда и режиссёр Томми Вайсо, который будет делать с вами селфи перед показом. Можно также относительно легко попасть на съёмки шоу вроде @ midnight. Поклонникам комедийного жанра следует взглянуть на календарь театра NerdMelt, втиснутой на задворки магазина комиксов сцены, на которой можно регулярно смотреть стендап типа TheMeltdownwithJonahandKumail или запись подкастов вроде Harmontown Дэна Хармона.



Изобразительное искусство, музыка и культура

Если не принимать во внимание киноиндустрию, Лос-Анджелес является центром развития искусства, а если вы один из тех в высшей степени странных людей, которые заявляют, будто бы их не интересует музыка, то есть и достаточно шикарных музеев. Вот небольшой полезный путеводитель по всему самому лучшему из культуры, что может предложить Лос-Анджелес.

МУЗЫКА

Если вы приезжаете в Лос-Анджелес с вопросом: «Где хорошее место, в котором можно послушать музыку?» – вы задаёте не тот вопрос. Мы на самом деле не присягаем на верность конкретным местным заведениям. Вместо этого мы встаём на сторону «фирменных сцен», каждая из которых еженедельно перемещается на другие площадки. Если мысль о постоянных перемещениях вашей любимой вечеринки представляется сложноватой, то дело в том, что так оно и есть. Что ещё хуже, эти бренды по какой-то причине работают исключительно через рассылки электронной почты.

После подписки в Интернете на RSVP-рассылку сцены, игравшей в тот вечер (и мы все действительно просто подписываемся на RSVP-рассылки всего, на что можем даже подумать сходить в выходные, поскольку это совершенно бессистемно), можете ожидать электронное письмо с адресом мероприятия в какое-то время вечером. Иногда вам будут предоставлять адрес припаркованной машины U–Haul, где какой-то человек внутри выдаст вам бумажку с истинным адресом мероприятия. Да, практиковать подобную шпионскую тактику времён «холодной войны» совершенно смешно, однако плод этого труда от этого становится ещё слаще.

HAM on Everything

Если вам по душе андеграундный хип-хоп и трэп, вам нужно сходить на концерт HAM; они обычно проходят на запотелых складах в районе делового центра Лос-Анджелеса. Без предупреждения появляются знаменитости вроде Уиза Халифы, WakaFlocka и Вика Менсы и исполняют несколько песен, в то время как толпа танцует вместе с ними на сцене из-за отсутствия охраны, ограждений или правопорядка в целом. HAM также известен как зелёная зона для решения проблем, как это было, когда Riff Raff и Soulja Boy сыграли вместе после вражды. Иногда всё немного выходит из-под контроля, а именно это случилось, когда на концерте Lil B начались беспорядки, парализовавшие целый квартал. Если вы можете проталкиваться за пьяными несовершеннолетними и переваривать слегка тёплое пиво Tecate, вам, как правило, будут показывать одно из самых безумных шоу в городе.

Lil Death

Почему-то лос-анджелесские готы – сплошь безупречные модели, облачённые в роскошную чёрно-белую одежду, что совершенно не похоже на неудачные стрижки и футболки с Завоевателем Зимом из вашей старшей школы. Lil Death поднимает витч-хаус, дип-хаус и другие крипи-биты с уровня постов Vaporwave на Tumblr до уровня буржуйских баров на крышах, до отказа набитых вышеупомянутыми готами-моделями и количеством кокаина, достаточным для съёмок второго сезона «Нарко».

LilDeath интереснее всего тогда, когда берётся доказывать, что «техника – это новая религия»; посетители часто называют это место для вечеринок «церковью», а кабинку диджея – «алтарём». Среди известных проповедников – Brodinski, CrystalCastles и Shlomo, так что ступайте послушать благую весть. В худшем случае у вас появится несколько интересных снимков для Instagram.

A Club Called Rhonda

Самопровозглашённое «ежемесячное место поклонения Дионису» A Club Called Rhonda – это ню-диско-площадка для полисексуальных гедонистов, которые выглядят в прикиде из японской верёвки для связываний лучше, чем вы выглядели бы в сшитом на заказ костюме с Севиль-Роу. Сюда постоянно заходят важные персоны вроде HotChip, SimianMobileDisco и Тодд Эдвардс, что сделало бренд популярным, позволив Rhonda вывести сцену на международный уровень и регулярно светиться на вечеринках в рамках таких фестивалей, как Coachella. Вы в любом случае выйдете с другой стороны покрытым блёстками и пахнущим амилнитратом, но это невысокая цена за возможность позажигать в голове у ZebraKatz.

Brownies & Lemonade

В B&L выступают исполнители со всего мира в жанрах хип-хопа и электронной музыки, что заставляет задаваться вопросом о том, какой жанр символизируют брауни, а какой – лимонад. Иногда с трудом помещаясь на заднем внутреннем дворике бара, иногда в более роскошных корпоративных заведениях, находящиеся за кулисами законодатели вкусов обычно представляют публике новичков, но иногда привлекают и более громкие имена вроде Райана Хемсворта, DJQuik и CapitalCities.

Low End Theory

По средам в The Airliner, Калифорния, 90031, Линкольн-Хайтс, Северный Бродвей, 2419

Каждую среду в The Airliner, что в Линкольн-Хайтс, проходит Low End Theory, небесное тело, вокруг которого вращается бит-сцена города. Если у вас есть тяга к каннабису, Canibus и шортам-карго, вам однозначно придётся очень по нраву. Однако если вам не по душе стоять посреди моря чуваков, кивающих головами в унисон GaslampKiller, держитесь от него подальше ради самих себя.

Fine Time

Если вы когда-нибудь задавались вопросом о том, каково было бы позажигать на вечеринке на картине Баскии, вы, вероятно, довольно круты, и нам однозначно следует потусить вместе. Но вам, кроме того, повезло. Новичок на сцене, FineTime, несёт своим посетителям вдумчивые, сложные, но всё же интересные и подходящие для танцев ритмы. Хотя его главный конёк – это широкий ассортимент хауса, он не чурается периодического заигрывания с джазом, нойзом и хип-хопом. Чтобы наслаждаться этой сценой, не нужно быть представителем художественной школы. Его двери открыты для всех, кто готов к некоторым странностям вместе с такими, как Галчер Люстверк, Mumdance и Matrixxman.

Не волнуйтесь. Лос-анджелесская музыка – это не только бибиканье и вой. К несчастью (или к счастью – в зависимости от того, как вы относитесь ко всей этой фигне с электронной почтой, описанной выше), чтобы посмотреть на группы, играющие на чём-то большем, чем компьютеры, нужно поступать старомодно и покупать билеты на концерт в театре, как какой-то пещерный человек. Если избегать рассадников стареющего гепатита на Сансет-Стрип, большинство площадок в Лос-Анджелесе обеспечат вам желаемое. Вот несколько из тех, что получше.

TheShrineAuditoriumandExpoHall

Калифорния, 90007, Лос-Анджелес, Западный бульвар Джефферсона, 665

Будучи построен в 1906 году, предположительно для всех странных церемоний и ритуалов, которыми любят увлекаться белые мужчины, сегодня TheShrine принимает гостей в лице правнуков тех самых членов братств, а они, в свою очередь, скрипят зубами под таких исполнителей, как JamieXX, ChancetheRapper и MyMorningJacket. Мавританская архитектура крута. Парковка за 20 долларов – нет.

HollywoodBowl

Калифорния, 90068, Лос-Анджелес, Хайленд-авеню, 2301

Давно, ещё в «ревущие двадцатые», города и филантропы обожали увлекаться культурными проектами. Этот огромный амфитеатр под открытым небом – один из таких подарков простолюдинам от башни из слоновой кости, в которой сидели аристократы. Это место развивалось вместе с народом, и там, где раньше была площадка для утончённых оркестровых концертов и настоящего театра, ныне также проходят концерты Phish. Одна из лучших особенностей этого места – разрешение, если не поощрение, еды и напитков, принесённых с собой.

The Echo

Калифорния, 90026, Лос-Анджелес

бульвар Сансет, 1822

У TheEcho и TheEchoplex один владелец и они делят одно здание, но это не одно и то же, и они каким-то образом существуют в пространственной плоскости, на которых они находятся на перпендикулярных улицах, на нескольких этажах и друг под другом. Нахождение нужной двери может казаться игрой в те самые 3 D-шахматы из «Звёздного пути», так что непременно припаркуйтесь на бульваре Сансет, если направляетесьв TheEcho, тот, что повыше. Выступают здесь группы, способные удовлетворить широкий спектр вкусов, от современного инди (вроде BestCoast) до королей металла (вроде Melvins).

ЛГБТ



Как и большинство мейнстримных «гей-районов», Западный Голливуд – это чёрная дыра жути, которую следует избегать любой ценой. Если же вам действительно нужно туда отправиться, то наименее оскорбительны GoldCoast и Fubar. Кроме того, во все заведения, которыми владеет Лиза Вандерпамп, забавно водить приезжих друзей.

Дальше к востоку существует небольшой гей-район на краю Силвер-Лейк, в котором есть такие хорошие заведения, как Faultline, Akbar и theEagle. Если вам нравится заниматься сексом с представителями одного с вами пола и в итоге оказываться в деловом центре города, и NewJalisco, и Precinct шикарны.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

MOCA

90023, Даунтаун, Южное Гранд-авеню, 250

Вы становитесь старше, и вам хочется начать чувствовать себя выше своих инфантильных друзей, которые целыми днями играют с клубками бечёвки и резиновыми косточками (все ваши друзья – популярные домашние питомцы). Есть ли в Лос-Анджелесе лучшее место, в котором можно почувствовать себя выше, чем музей изобразительного искусства? Спросите среднестатистического человека «с улицы», есть ли в Лос-Анджелесе музеи, и он, вероятно, назовёт Музей восковых фигур на бульваре Голливуда. MOCA, у которого есть два филиала в деловом центре города, является отличным местом для начала. Там для всех брошюр используют тяжёлую открыточную бумагу, а если вы ощущаете лёгкий голод, то в комплексе есть ресторанчик Lemonade. Произведения искусства тоже ничего.

The Museum of Jurassic Technology

Калифорния, 90232, Калвер-Сити, бульвар Венис, 9341

Будучи скорее любовным письмом Дэвиду Линчу, чем музеем, Museum of Jurassic Technology («Музей техники юрского периода») не имеет никакого отношения ни к одному из слов в своём названии. Внутри вы найдёте масштабированные модели передвижных домов, картины с изображением выбрасываемых в космос собак и другие загадки, которые впечатлят вашего партнёра по свиданию, которого вы встретили на концерте Gogol Bordello. Впрочем, это заведение не для всех. Это «Джуно» среди галерей. Немало людей попадает в обморок от счастья, но многие скажут: «Нет-нет, я понимаю. Мне просто не нравится».

The Broad

Калифорния, 90012, Лос-Анджелес, Южное Гранд-авеню, 221

Всё в этом музее, от архитектуры до коллекции, как будто трусливо создано специально для максимальной инстаграмности. Благодаря крайне высоким тарифам на парковку (даже по меркам музеев), отсутствию гарантии входа в «Комнату бесконечности» Касумы и билетам, которые, по сути, продаются на чёрном рынке, возненавидеть The Broad, наверное, легко. К счастью, огромная коллекция постмодернистского и современного искусства просто до такой степени хороша (вот чертовка!), что всё вышеперечисленное как-то забывается. Просто не будьте простофилей и произносите название этого заведения так, как будто это ругательный синоним к слову «женщина». Фамилия его создателя рифмуется со словом « road». Произнесите неправильно – и возможно, вскроется, что вы турист.

Gallery 1988

Калифорния, 90048, Лос-Анджелес, Мелроуз-авеню, 7021

Основана подкастером, бывшим рэпером и однозначным сторонником комедийного жанра Дженсеном Карпом; контингент регулярно выставляющихся художников обладает талантом, сдержанностью и собственным уникальным чувством стиля, которое улучшает их работы. Самое главное, что Gallery 1988, в которой есть тематические экспозиции типа «Во все тяжкие», AdultSwim и Marvel, нацелена на то, чтобы сделать владение произведениями искусства доступным всем, и продаёт некоторые репродукции работ всего за 15 долларов.

LaLuzDeJesusGallery

Калифорния, 90027, Лос-Анджелес, бульвар Голливуда, 4633

Половина привлекательности этой галереи заключается в том, что она расположена внутри WACKO, китчевого и книжного магазина с черепами животных, в котором продаются странные товары, столь же достойные ваших охов и ахов, сколь и картины на стене. Галерея часто меняет экспозиции, давая шанс поблистать очередному местному художнику. Галерею размером всего лишь со скромную квартирку-студию можно полностью обойти за несколько минут. Заходите, пока у вас есть несколько свободных минут в ожидании столика в Umami Burger в том же квартале.

TaschenGallery

Калифорния, 90048, Лос-Анджелес, бульвар Беверли, 8070

Возможно, вы знаете Taschen как издателя тех художественных альбомов, которые получали от дальних родственников, вечно не знавших, что вам купить. Оказывается, издатели художественных альбомов кое-что смыслят в искусстве. Компания с самого начала своей работы в издательском деле боролась за ввод маргинализированных и недостаточно хорошо представленных художников в сети книжных магазинов. Этот контркультурный дух продолжает жить в организуемых ею экспозициях с произведениями искусства, которые часто вытаскивают с сомнительных задворков фетишистских, квир- или порнографических пространств и отправляют под софиты мейнстрима, которых они заслуживают.

ГДЕ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ

Легко смеяться над тем самым расплывчатым штампом о лос-анджелесском консьюмеризме, однако расклад таков: люди делают много покупок, потому что существует ошеломляющее количество крутых товаров. Вот список всех наших любимых мест для шоппинга, которые не совсем разоряют.

Блошиный рынок Роуз-Боул

В Роуз-Боул, известном как место, где на Новый год играют между собой вузовские футбольные команды, также раз в месяц размещается гигантский блошиный рынок. Плата за вход составляет 8 долларов, а цены здесь слишком высокие, чтобы вы пытались как-нибудь торговаться. Вместо этого отправляйтесь туда просто для того, чтобы побродить по необъятным просторам. Просматривайте ужасающие чучела животных, забавные старые рубашки, а также жуткие оригинальные картины и скульптуры введённых в заблуждение чудаков. Возможно, если вам повезёт, вы поговорите с каким-нибудь японцем, который почти не говорит по-английски, но знает абсолютно всё, что можно знать о Levi‘s.

Спринг-стрит (деловой центр Лос-Анджелеса)

Все тоненькие фэшн-блогерши с выкрашенными пастелью волосами до сих пор выкладывают фотки из бутиков, появляющихся на этой улице, так что я пойду дальше и порекомендую вам купить здесь что-нибудь из одежды в магазинах вроде Clade, Noblita и Deandri прежде, чем они увеличат цены впятеро или закроются навсегда. Третьего не дано.

Galco‘sOldWorldGrocery

Калифорния, 90042, Лос-Анджелес, бульвар Йорк, 5702

Если вы заходите в Galco‘s и выходите с (чёрт бы их побрал) Dr. Pepper, MountainDew или любой другой простой базовой газировкой, когда там так и манят на полочках газировки со вкусом сельдерея, крылышек «буффало» и пива из молока, вы однозначно убили в себе ребёнка, и мне жаль, что вы так живёте.

AmoebaRecords

Калифорния, 90028, Лос-Анджелес, бульвар Сансет, 6400

Если вы в 2016 году до сих пор покупаете музыку, вам стоит иметь для этого весьма вескую причину. Если же у вас и в самом деле есть серьёзная причина, то, надеюсь, вы делаете это в одном из последних независимых магазинов аудиозаписей, а не выбрасываете деньги на Tidal. В Amoeba также есть DVD и постеры, но мы все знаем, что на самом деле вы идёте туда, чтобы усилием воли претворить в жизнь ту милую фантазию о случайной встрече со своим суженым или своей суженой, просматривая виниловые пластинки.

TheLastBookstore

Калифорния, 90013, Лос-Анджелес, Южная Спринг-стрит, 453

Причудливость этого места может действовать немного подавляюще, но ассортимент компенсирует это с лихвой.

Мелроуз-авеню (между Фэрфаксом и Ла-Бреей)

Вы не Джулия Робертс. У вас никогда не будет такого похода по магазинам на Родео-драйв, как в «Красотке». Эти вещи неоправданно дороги и всё равно лучше сидят на статусных жёнах. В паре миль от них на этой полосе находятся более крутые независимые магазины с такой же восприимчивостью к высокой моде. Любители уличной моды и кроссовок будут мочиться кипятком во всех магазинах, начиная с Фэрфакса. А затем предположительно из-за угла выскочит Tyler, theCreator и посмеётся над ними из-за этого.

Переулок Санти

Калифорния, 90015, Лос-Анджелес, Восточный бульвар Олимпик, 210

Переулок Санти – отличный вариант, если вы из тех, кто любит покупать, но также ненавидит тратить деньги. Продавцы в этом районе продают практически всё на свете (вплоть до блестящей ткани с принтом из масок из фильма «Крик», футболок против Дональда Трампа и пиратских игрушек с Дашей-путешественницей), но на порядок дешевле той цены, которую вы бы заплатили в остальной части города.

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

С дорожным движением расклад таков: это неизбежное зло. Независимо от того, что вы, по вашему мнению, высмотрели в фильме «Скорость», общественного транспорта в Лос-Анджелесе мало. Вам, вероятно, следует обзавестись машиной. Если вы отказываетесь, вот другие варианты для вас.

Перемещаться по Лос-Анджелесу без машины однозначно возможно. Однако её отсутствие здорово затруднит ваше пребывание в городе. В автобусах многолюдно, а приходят они недостаточно часто. Возможно, вы попробуете метро – да, оно в Лос-Анджелесе есть, – а затем осознаете, что оно не ходит до многих мест. Вы попробуете ходить пешком, но затем осознаете, что на улице температура в миллион градусов, а каждый район простирается вширь миль на 100.

Однажды вас будут всё дальше и дальше увозить поезда. В этом году открывается расширение, которое в кои-то веки даст вам возможность добраться из делового центра города на пляж, что раньше было невозможно. Тем не менее, пока что добраться до определённых районов вроде Центра Гетти и Западного Голливуда на общественном транспорте сложно. Это значит, что, приняв решение приехать без машины, вы потратите внушительную часть своего транспортного бюджета на Lyft или Uber.

Ах, да, и ещё вам официально запрещается просить друзей вас прокатить, если вы здесь в гостях. Все места находятся на расстоянии по 300 миль друг от друга, и чтобы прокатить кого-нибудь, обычно нужно убить около четырёх часов своего дня. Просто обзаведитесь машиной, чёрт побери.

Особая благодарность Джастину Каффиру за составление рекомендаций.