Путеводитель VICE по Майами

Майами не полностью красно-бело-синий. В Майами больше цветов – и это не только аквамариновые волны или выкрашенные в розовый и зелёный здания, вырисовывающиеся силуэтами на фоне багряных и оранжевых закатов. Хотя всё это тоже здесь есть.



У кожи Майами больше оттенков. Лица латиноамериканского происхождения составляют 66 процентов населения Майами, а 18 процентов жителей города – чернокожие. Он обладает характерными запахами, вкусами и звуками Гаити, Тринидада, Аргентины, Кубы и Бразилии.



Майами может быть беззаконным и небезопасным. Он недостаточно развит, но компенсирует это с каждой минутой. Он глуп и смешон, беспомощен перед роящимися застройщиками и повышением уровня океана. Это эффектный кусок земли. Будучи изолирован болотом и морем, он дик, словно Маугли или эксперимент, слишком надолго оставленный в чашке Петри. Он горд, свободен, упрям и верен. Такого, как он, нет больше нигде в мире.

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РАЙОНЫ, КОТОРЫЕ МЫ ЛЮБИМ

Майами-Бич

Приезд в Майами-Бич – это как приход на съёмочную площадку фильма о Майами. Представьте себе смесь «Клетки для пташек» с «Совместной поездкой 2». «Сигаретные» лодки летят по заливу Бискейн с набитыми пакетами с кокаином внутренностями. Большие коричневые пятые точки скачут под Келвина Харриса в мигающих огнях LIV. Трансвеститы около полудня садятся на шпагат на тротуаре, а вы тем временем аплодируете им, поедая свой омлет. За каждой пальмой скрываются коррумпированные политики.

Майами-Бич странен и грязен, но он также загадочен и очарователен. В нём находится ряд лучше всего сохранившихся образцов архитектуры «ар-деко» в мире. Если вы хотите дневную вечеринку, как на Ибице, то в Nikki Beach есть неоправданно дорогие кружки для мохито с мешалками из сахарного тростника и белые кровати с занавесками на песке. Если вам больше по душе комфорт, то в Delano есть задний двор и бассейн, являющиеся безупречной (неизвестно почему) смесью «Алисы в Стране Чудес» с 1990-ми годами, к которым непременно нужно отправиться на поклон. Через несколько домов, в реликте 50-х Raleigh Hotel, вы потратите целое состояние на коктейль и в буквальном смысле изойдёте слюной на знаменитый местный 70-летний бассейн в стиле барокко, где когда-то наматывала круги Эстер Уильямс.

Но вернёмся к дряни. Возьмите неразумно крепкий, ледяной «CallaCab» в Wet Willie’s, будучи в одном бикини или плавках, потому что в Саут-Бич, вероятно, находится лучший плавательный пляж в стране, а в состоянии опьянения всё кажется лучше. Вода неизменно тёплая, а ещё там есть относительно немерзкие уборные, в которых можно переодеться и перенастроиться с дневного пьянства на ночное.

Винвуд

По состоянию на прошлый год Wynwood Arts District стал местом, где папики из Бразилии в кроссовках, стоящих больше, чем у вас есть денег на сберегательном счёте, фотографируют на айфоны своих загорелых юных барышень, позирующих перед стенной росписью Шепарда Фейри. Это должно происходить у Wynwood Walls, публичного пространства, в котором воздают должное стрит-арту с помощью стенных росписей таких художников, как Рон Инглиш и Кенни Шарф. То, что раньше было районом, в котором находилась россыпь качественных местных галерей, ныне является полностью покрытой граффити ловушкой для туристов.



Ради достойного холодного напитка в Panther Coffee вам, вероятно, придётся простоять в очереди минут 30. Очередь побыстрее и (это не преувеличение) идеальный обед найдутся в Zak the Baker, что на той же улице. В попытке вписаться в остальную часть бородатой нации в этом старом складском районе растут как грибы после дождя новые пивоварни (больше об этом рассказано в разделе «Где выпить»).



Даунтаун/Мидтаун/Овертаун



В пределах пешей досягаемости из Винвуда в двух разных направлениях лежат Мидтаун и Овертаун. Итак, Мидтаун – район буржуйский. Но если вы жаждете чего-то аутентичного, ступайте в Salumeria104, где с солониной обращаются лучше, чем с выставочным котом. Овертаун же несколько схематичен. Однако 14-я улица долгое время являлась местом, где появлялись и исчезали танцевальные клубы и бары. Если вы ищете героин, просто ступайте в западную часть этого квартала. Если же у вас зависимость от музыкального театра, идите на восток в Центре искусств имени Адриенны Аршт. Но если дело во вкусной персидской еде и коктейльном баре, не закрывающемся до восхода солнца, отправляйтесь на юг в сторону Fooq’s.



Автор фото – Иэн Патрик О’Коннор

Литл-Гаити / Литл-Ривер

Когда недвижимость в Винвуде стала ценнее здоровых младенцев, все галереи, словно чайки, слетелись в Литл-Гаити. Это район, где живут семьи карибского происхождения, а по улицам, словно одичавшие кошки, бродят куры. Вскоре этот аутентичный район станет местом, где можно получить «карибскую» еду и посмотреть на творчество «местных» художников, которые на самом деле живут в Лос-Анжелесе. Но нельзя сказать, что район не нуждается в некотором обновлении. Обязательно забредите в ботанический сад, в котором продаются товары для сантерии и вуду. Вы, вероятно, уйдёте, размышляя о том, будут ли теперь тащиться за вами духи в течение вашего отпуска и не содрали ли с вас три шкуры (на самом деле содрали).



Аппер-Ист-Сайд



Если вы совсем не заархитектурены на «ар-деко», то стоит съездить в Аппер-Ист-Сайд, чтобы посмотреть на все странные старые мотели 50-х годов. Некоторые полностью отремонтированы, к примеру, отполированный Vagabond Hotel с его пафосным баром у бассейна, в то время как другие остаются унылыми точками для секс-работников. Классический знак с девочкой Coppertone (тот самый, на котором собака стаскивает с маленькой девочки нижнюю часть купальника) висит по всему Бискейну и 73-й улице.

Автор фото – Кристина Арза

Литл-Гавана (Маленькая Гавана)

Вам захочется взять кубинский кофе и, как здесь говорят, полуночный сэндвич в безвкусной туристской Мекке Литл-Гаваны, Versailles, но, как ни странно, напротив есть фантастическое заведение с куда более вкусной вьетнамской кухней. Мороженое со вкусом авокадо или банана продаётся на Восьмой улице в Azucar, который легко найти, потому что снаружи этого заведения стоит внушительных размеров скульптура, изображающая рожок и шарики этой сладости. Если вы хотите ощутить стыд, ступайте бесславно проигрывать в домино кубинскому дедушке в Домино-парк. Кроме того, существует немалая вероятность того, что если подъехать поближе к аэропорту, вы отыщете дом Элиана Гонсалеса, который сейчас, вполне возможно, уже является музеем.



Корал-Гейблс

Корал-Гейблс – это просто один из самых красивых районов в США. Улицы подобны лабиринту с размещёнными со стороны тротуара на белых глыбах цемента названиями испанских городов. Если вы живёте здесь и хотите покрасить дом, вам сначала нужно утвердить цвет. Ну и что, чёрт побери? Он великолепен: длинные свисающие корни баньянов и флоридских дубов, затеняющих тихие дороги, вдоль которых выстроились дома в испанском стиле и похожие на ранчо одноэтажки. Залезьте туда в самую глубину и пообедайте в смехотворно роскошном Biltmore Hotel. Будучи построенным в 1920-е годы, он является определением шика, а ещё там, вероятно, водятся привидения (в конце концов, во Вторую мировую там был госпиталь, а ещё там был убит гангстер Томас «Фэтти» Уолш). В вестибюле порхают в подобранных со вкусом клетках тропические птицы, а на поле для гольфа с 18 лунками валяются громадные игуаны. Вот это жизнь.

Коконат-Гроув



Коконат-Гроув – это упоротый родственник Корал-Гейблс. Жилые дома в нём столь же величественные, но газоны растут свободнее. Однако на Гранд-авеню стоят крохотные домишки и многоквартирные дома, в которых жили первые иммигранты с Карибов (и, в принципе, живут до сих пор) по прибытии в Майами. Дружные местные жители на самом деле говорят: «Сохраним странность Коконат-Гроув». И да, в нём до сих пор есть элементы его хиппового прошлого, к примеру, люди на лодках и The Bookstore in the Grove. Однако его якорь – это Cocowalk, который несколько смахивает на торговый центр в Орландо, но даже там можно нажраться до зелёных чертей в огромном кресле с откидной спинкой в уютных VIP-кинотеатрах. Взгляните на громадную виллу «Вискайя» в итальянском стиле, особняк на берегу залива Бискейн с садами в ренессансном стиле и множеством вещей, которые слишком ценны, чтобы вы к ним прикасались.



Автор фото – Иэн Патрик О’Коннор

Хайалиа / Майами-Гарденс / Здание мэрии Опа-Лока

К западу от округа Дейд находится Эверглейдс, но если отправиться туда и остановиться буквально в двух шагах от аллигаторов, вы увидите, как в Хайалиа зарождается новая арт-сцена. Если ранее это был наименее крутой район, то сейчас смехотворные размеры арендной платы в более близких к центру районах вытеснили в этот кубинский анклав деятелей искусства и молодых тусовщиков. Во время посещения Leah Arts District сходите к созданному в стиле Али-Бабы зданию мэрии Опа-Лока и запутайтесь.



Хомстед



Хомстед далеко. Как бы действительно далеко от всех остальных уголков Майами. Но дело в том, что, проезжая в сторону Флорида-Кис, здесь можно спокойно остановиться, потому что это на самом деле единственное место в Южной Флориде, где можно достать хорошую мексиканскую еду. А ещё там есть Robert Is Here, ларёк с тропическими фруктами, снабжённый контактным зоопарком с сидящими за оградой черепахами и змеями, ради которых люди часами едут на машинах, чтобы просто полюбоваться ими несколько секунд.



Автор фото – Иэн Патрик О’Коннор

ОСНОВЫ ЭТИКЕТА (КАК СЕБЯ ВЕСТИ)

Перейдя границу округа Майами-Дейд, вы официально покинули культурную часть США. Не здоровайтесь с незнакомцами на безопасном, стерильном расстоянии и даже не пожимайте им руки. Вы в Латинской Америке, поэтому теперь вы должны целовать в щёку всех, кого встретите. Просто не тушуйтесь и соблюдайте сухость. Чувственный, слюнявый засос в щёку не нужен никому. Это смущает, всё это действо должно быть очень цивилизованным.

Одеваясь для тропиков; полностью прикрыться невозможно, так что и не пытайтесь. Майами любит обнажённое мясо во всех его тугих или пышных формах. Кожа рулит.



Какого бы вы ни были пола, к вам на улице будут приставать всевозможные извращенцы. Большинство замечаний будут касаться вашей пятой точки. Но это, опять-таки, не Нью-Йорк, так что эти распутники ожидают ответа. Покажите им средний палец. Находясь в Майами, воспринимайте приставания как комплимент: ваша пятая точка хорошо выглядит!



Посмотрите «Shit Miami Girls Say» («Фигня, которую говорят девушки из Майами»), потому что это правда. Говорите громче, потому что все вокруг вас будут говорить громко – они не орут. Просто люди в Майами действительно так говорят. Громкость всегда включена на полную, и в каждом предложении в роли знака препинания присутствует многозначительное «бро». Кроме того, упоминание Фиделя Кастро в любой ситуации, особенно в присутствии кубинской бабушки, является признаком дурного воспитания.



Примите эту странность, потому что, учитывая, что застройщики уже идут сюда на всех парах, это, возможно, последние дни настоящего Майами, бро.



Фото Иэна Патрика О’Коннора

ГДЕ ВЫПИТЬ

Пить в Майами странно. Поскольку большинство здешних баров невероятно дорогие, являются фиговенькими ловушками для туристов или трендовыми до безобразия, понять, куда идти, может быть сложно. Бар может быть был крутым несколько лет, а затем в один прекрасный день толпа посетителей полностью исчезает – сваливает в самое модное, самое новое заведение, подобно наркоманам, отчаянно пытаясь оставаться в шаге от страха пропустить что-то важное. Это некогда крутое заведение закрывается, и на его месте открывается другое (вероятно, более дорогое и столь же обречённое) заведение. А затем цикл повторяется. В связи с этим, если некое заведение проживает достаточно долго, чтобы стать важнейшим культурным элементом, то это кажется ещё большим чудом.



Сама по себе бар-сцена Майами за последние несколько лет выдержала несколько опустошающе ужасных ударов; при этом закрылся TobaccoRoad, а Винвуд молниеносно заполонили яппи. Но здесь также произошёл некий взрыв появления новых баров в связи с заполнением города новостройками. Некоторым из новых заведений всё ещё нужно зарекомендовать себя, а некоторые уже это сделали. В целом же существует достаточно интересных мест, в которых можно выпить.



Gramps

Этой псевдо-забегаловке понадобилось всего несколько месяцев, чтобы по-тихому стать центральным элементом бар-сцены Винвуда. Хотя коктейли немного дороговаты, в ней есть прикольные кубические окна в стиле 80-х, характерные для Майами, и несколько разных помещений и зон, в которых можно напиться. Это заведение некоторым образом пытается имитировать энергетику кокаинового притона 80-х, как в HotlineMiami, и делает это успешно. Хорошая музыка и диджеи, а иногда здесь можно увидеть отличное живое выступление. Все, кто отправляется в Винвуд и истощается другими, никчёмными заведениями, в итоге выходят из стресса в Gramps. А ещё плюс им в кармочку за постер «Майами-блюз», который попросту является лучшим фильмом всех времён и народов о Майами. Закономерно, что в Gramps также периодически проводятся ночи кино.

Churchill’s Pub



Эта восхитительно вонючая дыра в сердце Литл-Гаити уже давно является тем баром, в котором воспитываются местные жители. Если спросить кого угодно отсюда, более чем вероятно, что этот человек помнит, как перепивал в Churchill‘s или как его грубо сталкивали на землю. Здесь отыграл свой первый концерт уроженец Флориды Мэрилин Мэнсон. Блин, да в туалете Churchill‘s кто-то снял порно. В этом заведении часто проводятся металл- и панк-концерты, а также почтенный фестиваль, нежно называемый InternationalNoiseConference. Не пропустите ночь джаза / открытого микрофона по понедельникам, чтобы увидеть кое-что странное и поздороваться с Mr. C у двери.



Gramps. Автор фото – Кристина Арза

Lagniappe

Визит в место, где выбираешь для своего столика сочетание вина (или пива) и сыра и смотришь джаз, может показаться немного претенциозным буржуйством. Но это круто. Вина бывают довольно дешёвыми и в целом вкусные. Этому заведению каким-то образом удаётся оставаться довольно непринуждённым, а люди разговаривают друг с другом и очень дружелюбны, что является аномалией для баров Майами. Открытый лаунж выглядит так, как будто это на заднем дворе у кого-то из ваших родителей проходит небольшая импровизированная вечеринка. Здесь каждую ночь играет живая музыка, но намекну: в джазовые ночи по средам здесь становится настолько многолюдно, что тяжело зайти внутрь.



Seven Seas Karaoke



Вы поймёте, что добрались до SevenSeas, как только увидите старую светло-голубую машину и стадо мотоциклов у входа. В этом легендарном кубинском караоке-баре стены заполнены печатной продукцией, связанной с греблей на Флорида-Кис, есть бильярдный стол, а также песенники длиннее Торы. Здесь отличная смесь постоянных посетителей, и здесь с одинаковой вероятностью можно увидеть трио 80-летних кубинцев, вовсю наяривающих или распевающих какую-нибудь старую кубинскую джазовую мелодию, и парнишу из близлежащего университета, который плачет, одновременно мурлыча какую-нибудь песню PearlJam. Заходите только в ночи караоке – по вторникам, четвергам и субботам.



Автор фото – Кристина Арза

Blackbird Ordinary

Blackbird начал как крутое заведение, где можно потусоваться и выпить коктейль, возможно, даже сыграть в настольную игру в одной из тихих кабинок. Он превратился в чудовищный излюбленный бар яппи из Даунтауна и жителей Брикелла, которые поголовно пытаются заняться сексом друг с другом. Напитки всё ещё хороши, но мы бы порекомендовали ходить туда, чтобы посмотреть на то, как спариваются в естественной среде обитания бро обоих полов из Майами, или в часы затишья, если у вас для такого кишка тонка.



Wet Lab



Самый нереальный вид на закат в Майами и самые дешёвые напитки в одном флаконе. Визит сюда может немного испугать неместных, так как бар находится на территории океанологического студенческого городка Университета Майами, и сюда часто наведываются студенты и преподаватели данного вуза. Кроме того, чтобы найти его, придётся побродить по внутренностям вуза, проходя мимо лодок на стоянках и корзин с буйками. Но, чёрт побери, он великолепен и однозначно того стоит. Всё пиво здесь крафтовое и в целом стоит от 3.50 до 5 долларов, а в заливе нередко можно увидеть скатов-хвостоколов и дельфинов. Спуститесь по ступенькам на пляж и делайте по пьяной лавочке «песчаных ангелов». Недостаток состоит в том, что он открыт лишь со среды по пятницу, пока работает вуз. Кроме того, он обычно закрывается до полуночи, так что это отличный вариант для того, чтобы выпить по-быстрому для начала.



Автор фото – Кристина Арза

Mac’s Club Deuce

Чёрт побери, этот бар, построенный в 1926 году, – часть истории. Это старейший бар на пляже и одно из немногих заведений рядом с песочком, где можно без проблем выпить по дешёвке. Его владелец, Мак Кляйн – крутой 101-летний еврей-ветеран Второй мировой войны. Он – местная легенда, столетний дамский угодник, он устанавливает правила. В этом баре стены чёрного цвета, и они кое-что пережили: вечеринки актёрского состава «Полиции Майами», присвоение звания одного из «Лучших баров Америки» по версии Playboy, а также не один малоприятный визит Энтони Бурдена, который заслуженно назвал это место «восхитительно нарядным заведением и противоядием от Саут-Бич». Единственным источником света многие вечера является ярко-розовое сияние обнажённых неоновых дам, украшающих это заведение. Заходя сюда, перестаёшь быть тем, кем был. Здесь ты просто человек, пьющий дешёвое пиво. И вы выпьете это пиво рядом с человеком, который, вероятно, в итоге станет вам на время лучшим другом. Принимаются только наличные.



Free Spirits

Другая главная забегаловка пляжа пахнет точно так же, как Churchill‘s. Всегда полная людей, ищущих дешёвую выпивку и хорошую партию в бильярд, эта пьяная дыра находится прямо напротив нескольких крупных ночных клубов и отелей, которым, без сомнения, хотелось бы, чтобы FreeSpirits исчез. Доставляет огромное удовольствие сидеть здесь и смотреть, как люди выстраиваются в очереди у других клубов в своих платьях и костюмах, смеяться и осознавать, насколько пуста ваша жизнь.



The Broken Shaker

The Broken Shake нельзя назвать секретом Майами. Здесь безумно интересно, а напитки отличные. В итоге здесь по вечерам, как правило, достаточно оживлённо. Этот безумно трендовый хостел-бар сделал себе имя свежими коктейлями и атмосферой, вдохновлённой хижинами в полинезийском стиле. За атмосферой люди приходят отовсюду. Раньше здесь были столы для настольного тенниса и корнхол, но их заменили садом для свежевыращенных ингредиентов, используемых в баре. Коктейли здесь дорогие и готовятся долго, но в целом «HighLife» можно получить гораздо быстрее, если плевать на миксологию (а этого делать не стоит). Подсказка от профессионала: соседним рестораном, 27, владеют те же люди, и там наверху есть лаунж, в котором подают те же качественные напитки при меньшем столпотворении.



Lou’s Beer Garden



Подобно тому, как Норт-Майами-Бич является более крутой, более дешёвой и менее многолюдной версией Саут-Бич, этот бар является гораздо спокойной версией BrokenShaker в образе лаунжа у бассейна. Его трудновато заметить, и он невероятно крут в том случае, если вы хотите просто выпить и хорошо перекусить. Напитки отличные, и их не приходится ждать. Бонус: можно посидеть у сверкающего голубого бассейна.



Ball & Chain. Автор фото – Кристина Арза

TheCorner

Это главное заведение Майами для визитов напоследок. Куда бы ни попал человек в течение ночи, он в итоге оказывается в этой ретро-забегаловке. По мере того, как ночь продолжается, здесь становится более многолюдно, и люди остаются здесь до закрытия в 5 утра. Откровенно говоря, напитки здесь не так уж и шикарны, но они всегда сшибают с ног, а вы затем сюда и пришли. Это место – из тех, где бармены одеваются так, как будто только что пережили Великую депрессию (сплошные подтяжки да вощёные усы), но тут удивительно терпимо. Однажды мы заметили здесь Пола Джаматти, как раз перед тем, как через дорогу какой-то бомж бросил в одного из крупье стеклянную бутылку. Пол продолжал пить так, как будто ничего не случилось. Ночь джаза по вторникам сногсшибательна.

Keg South

Это крохотное пыльное местечко находится под бигбордом на шоссе US 1. Это не преувеличение. Чтобы войти в этот бар, нужно обойти основание бигборда. Но здесь есть всё, чего можно хотеть от настоящей забегаловки: дешёвая выпивка, бургеры с таким вкусом, как будто они сняты с гриля вашего отца на 4 июля, и фантастические крылышки с дымком. В этом заведении немного чувствуется атмосфера белого Юга, но это не разрушает его очарования. Оно не закрывается уже более 50 лет, и тому есть причина.

Ball and Chain

Этот джазовый бар на Восьмой улице был построен в Литл-Гаване в 30-е, и он является ещё одним историческим местом в Майами, которому до сих пор удаётся быть интересным. Несколько лет назад он пережил тяжёлые времена и открылся заново в 2014 году со странным меню напитков. Вы найдёте напитки, смешанные с табаком (это не так плохо, как кажется), кубинскими фруктами (так же хорошо, как кажется) и кубинской выпечкой (вероятно, ничего более майамского и не найти). Здесь есть наружная площадка для выступлений в форме ананаса, сделанная для живой музыки и взрывания мозгов. А ещё есть гигантская стенная роспись Селии Крус. По ночам в выходные образуется несколько напряжённая клубовая атмосфера, и некоторые, возможно, скажут, что это место изжило себя и работает на туристов, однако заглянуть сюда определённо стоит. По воскресеньям здесь проводятся вечеринки с паэльей, на которых слушают музыку и едят паэлью. По ночам, как правило, есть живой джаз. Вероятно, здесь находится лучший неоновый знак в Майами.

King of Diamonds



Если вы поклонник хип-хопа, вы, вероятно, слышали об этом соблазнительном складе стриптизёрш. Но если вам хочется почувствовать себя как в снятом в Майами рэповом клипе, вам придётся серьёзно поиздержаться. Стриптизёрши здесь всех мастей и размеров, но у них есть одна общая черта: они невероятно агрессивные и очень, очень дорогие. Поэтому мы бы порекомендовали зайти, выпить и спрятаться, как трус, который больше всего боится обнажённых женщин. Оно того стоит уже благодаря музыке. Когда вам на колени сядут две стриптизёрши, не забудьте просто сказать «нет». Если вы, конечно, не можете себе этого позволить. Кроме того, сдавайте оружие на входе.



TheBrokenShaker, автор фото – Кристина Арза

Tootsie’s Cabaret

А вот стрип-клуб, который действительно о вас заботится. Он настолько доступный и непринуждённый, что кажется, будто вы скорее в спортивном баре, чем в злачном месте, в котором можно пялиться на женщин сколько душе угодно (конечно, при условии, что у вас есть деньги). Кроме того, взгляните на очаровательную ветряную мельницу! Какой-то строитель действительно вложил в это много сил! В Tootsie‘s также лучшие крылышки в Майами. Попробуйте с лимоном и перцем. Они лучше всех.

E11EVEN



Этот трёхэтажный дом «бурлеска» стоимостью 40 миллионов долларов был построен в качестве чьей-то мечты о принесении трэша из Вегаса в Майами. Это нелепое место с баром на крыше, в котором играет живая музыка, и дорогим итальянским рестораном. Находясь внутри стрип-клуба, пардон, «зоны бурлеска», можно ожидать увидеть, как женщины выполняют гимнастические трюки и танцуют дурацкие танцы. Его стоит посетить разве что ради странности всего этого. Если вы идёте с группой, может быть действительно интересно. По особым случаям в заведении бывает безумно знаменитый ведущий типа Diplo, Drake или Usher. Если вам такое по нраву.



Пивоварение в Винвуде. Автор фото – Кристина Арза

Пивоваренная сцена Винвуда

Одной из альтернатив более трендовым барам Винвуда может стать поход в различные пивоварни района. Все они находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга, и в каждой есть хотя бы один-два отличных сорта домашнего пива, которое можно попробовать в лаунж-зоне. Загляните в Wynwood Brewery, если хотите присесть и поиграть в настольные игры с довольно дружелюбными посетителями. В J. Wakefield Brewery есть целая стена росписей по «Звёздным войнам» и лучшее пиво для дегустации из всех этих заведений. В Concrete Beach Brewery неплохая архитектура и несколько неплохих сортов пива, но после трёх пивоварен, вероятно, стоит на время завязать с распитием пива.

Purdy Lounge

Purdy был стандартным заведением для Майами-Бич до того, как бар-сцена Майами взорвалась по-настоящему. Он полутёмный и сексуальный, но всё же очень маленький и уютный. Для тех, кто действительно хочет зажечь, в нём по понедельникам проводится однозначно потрясающая ночь регги, а Шоколадное воскресенье – одна из самых интересных ночей хип-хопа в Майами. Отличное место на тот случай, если вам как бы хочется потанцевать, но не хочется характерного для клуба давления. Возможно, часть посетителей ушла в некоторые из более новых заведений.

BodegaTaqueria and Tequila

Эй! Задняя комната за странной халабудой с тако, которая случайно оказывается гигантским клубом больше халабуды. Какой китч. Натурально, «С широко закрытыми глазами». Хотя фасад и гигантская искусственная клубная очередь раздражают, заведение очень весёлое. А напитки с текилой, чёрт бы их побрал, вкусные. У здешних посетителей энергетика типа «Господи, насколько же мы клёвые, что знаем об этом месте?!», которая может немного раздражать, но просто примите это и пейте свой напиток.

Flannigan’s



Flannigan‘s – это южнофлоридская сеть, специализирующаяся на морепродуктах в кухне потомков первых поселенцев; просто получается так, что здесь очень удобно выпить после того, как забиваешь на ночь и, возможно, на жизнь. Получаешь отдельное меню, состоящее исключительно из специальных предложений, а если выходишь из Flannigan‘s, не получив по ходу дела кучу бесплатной фигни, то явно делаешь что-то не так. Дешёвые напитки часто идут в комплекте с бесплатными приложениями. Заведение Flannigan‘s есть в каждом крупном районе Майами, так что вы наткнётесь на него достаточно скоро. Оказавшись там, вы заметите, что там есть интерьер в стиле таверны с морепродуктами на Флорида-Кис, который с пьяных глаз смотрится весьма очаровательно.



Автор фото – Иэн Патрик О’Коннор

ГДЕ ПОЕСТЬ

Ресторанная сцена Майами – это постоянно эволюционирующая мешанина культур с закономерно высокой дозой карибского и латиноамериканского влияния. Это подразумевает наличие почти в каждом квартале отличных маленьких семейных ресторанчиков, в которых подают густой, крепкий кофеёк и спрессованные кубинские сэндвичи. Однако наш городишко также наводнили знаменитые шеф-повара, улучшающие нашу кулинарную репутацию, – в конце концов, кому не захотелось бы съездить в несколько командировок на Саут-Бич посреди крайне жестокой нью-йоркской зимы. Здешние шеф-повара сильно зависят от местных фруктов и морепродуктов, а некоторые из самых интересных заведений общепита требуют определённого перехода от неонового блеска Майами-Бич, как в поиске бургеров и крафтового пива в яппифицированном Винвуде, так и в поиске жареной курицы в Литл-Гаити.

Бургеры и фриты

Думая о Майами, вы, возможно, не сразу подумаете о «бургерах» – однако у нас есть свои отличные бургеры, и немало. (Не вменяйте нам в вину то, что здесь расположен головной офис BurgerKing.) Если вы не собираетесь удовлетворяться ничем меньше качественного бургера и крафтового пива, двумя лучшими вариантами владеет один и тот же человек. В принадлежащих Мэтту Куперу Lokal (что в Коконат-Гроув) и Kush (что в Винвуде) подают такие бургеры, которые могут заставить вас задуматься о том, не стать ли лохом из тех, которые на полном серьёзе употребляют слово «кустарный»: они делаются с говядиной из коров свободного выпаса, питающихся флоридской травой, без антибиотиков. Это так же дорого, как кажется, но бургеры получаются шикарные. В обоих заведениях отличный ассортимент пива с акцентом на местных напитках, сделанных в Майами, которые в последнее время однозначно входят в моду.

Разумеется, в Майами есть собственная версия бургера – фрита. Этот кубинский вариант стандартного американского блюда начинается с говяжьей котлетки, приправленной смесью трав и специй, среди которых есть зира и паприка. Затем на котлетку кладут острый кетчуп, лук кубиками, а затем её щедро сдабривают хрустящим картофелем пай. Ещё можно положить сверху яичницу и сыр. (Американский бургер просто смешон, если подумать.) Хотя фриту предлагают во многих ресторанах, лучшие фриты уже не один год подают в El Rey de las Fritas и El Mago de las Fritas. Мы настоятельно рекомендуем купить большую бутылку Pepto, извиниться перед своим желудком и отправиться в путешествие за фритами, чтобы сравнить все три.



Автор фото – Иэн Патрик О’Коннор

Путшествие в Гавану

Если вы не бывали на Кубе, можно всё равно совершить кулинарный обход острова в Майами. Выпросите в любой вентанилье, ресторанчике с выходящим на улицу окошечком, который можно найти практически в каждом квартале Майами-Бич и Даунтауна, небольшую порцию приправленного сахаром кубинского кофе. Versailles в Литл-Гаване – самый знаменитый кубинский ресторан в Майами. Именно сюда ходят старые кубинцы, чтобы обсудить многочисленные слухи о смерти Кастро. Пока вы находитесь на Восьмой улице (юго-восточной), остановитесь в Azucar, чтобы попробовать мороженого ручной работы со вкусом, к примеру, сладкого банана, карамельного флана и кофе с молоком. Если вы ищете лучший кубинский сэндвич в Майами, Enriqueta’s добавляет к своему кубинскому сэндвичу секретное оружие – крокеты. Хрустящая закуска обеспечивает классическому сэндвичу со сладкой ветчиной, жареной свининой, швейцарским сыром, маринованными огурцами и горчицей ещё большую величину и питательность.

Немного гламура

Несомненно Майами – это песочница для богатых и красивых. В наших фреш-барах зависают Jay–Z и Бейонси, а ещё здесь ходят по ресторанам без детей Ким и Канье. Поесть по дешёвке здесь однозначно можно, но если вести себя в Майами как положено, то нужно покутить хотя бы одну ночь. В любой вечер следует ожидать случайной встречи с игроком «Майами Хит» или кем-нибудь из семейства Кардашян в Prime 112, в котором с ума сходят по говядине категории USDAPrime, проходящей сухое созревание 21-28 дней. Joe’s Stone Crab, возможно, является самым знаменитым рестораном в Майами-Бич. Этот ресторан открылся в 1913 году и до сих пор остаётся семейным. В обеденном зале бронирование не принимается, однако ожидание в течение часа (в среднем) стоит того момента, когда открываешь свою первую клешню и выковыриваешь это чудесное мясо.



El Rey de las Fritas, автор фото – Кристина Арза

Vagabond Restaurant в районе Майами-Модерн также отлично подходит для того, чтобы расстаться с деньгами. Этому ресторану, который также является художественной галереей, недавно вернули былое великолепие эпохи «Безумцев», а у его руля стоит шеф-повар Алекс Чан. Он вундеркинд, впервые получивший признание как главный герой документального фильма «Paladar», истории нелегального ресторана, которым он управлял вместе с соседями по комнате из квартиры, обучаясь в Университете Южной Калифорнии. Попробуйте арахис с кузнечиками, острую, насыщенную закуску, которая готовится с кузнечиками, привозимыми из Мексики. Потому что нет более шикарного способа потратить свои денежки, чем есть букашек.



Alter, автор фото – Кристина Арза

На ферме

Всего в получасе езды от высоченных небоскрёбов Майами лежит Хомстед (см. «Районы, которые мы любим»), собственная сельскохозяйственная община Майами. Он также является домом винного завода Schnebly Redland’s Winery, где в вино превращают тропические фрукты вроде гуавы и манго. На этом винном заводе также располагаются Miami Brewing Company и ресторан Redlander. В этом великолепном, но непринуждённом ресторане подают совсем уж местную еду вроде табуле, который готовится с применением пивной дробины и пойманной тем же утром рыбы с Флорида-Кис.

Хомстед также является домом Knaus Berry Farm и того, что, возможно, является лучшими булочками с корицей в мире. Ради дюжины булочек люди едут сюда часами. Возьмите к ним молочный коктейль, приготовленный из выращенной на территории предприятия клубники, а затем поплачьте втихомолку. Просто имейте в виду: семья, владеющая фермой, до сих пор делает всё так же, как и в 1965 году, когда открылся ресторан. В Хомстеде принимают только наличные, а ещё он закрыт по воскресеньям и в летние месяцы. Если же вы всё-таки оказываетесь в этих местах летом, отправляйтесь в Robert is Here. В этом фермерском ларьке / фруктовом рынке / контактном зоопарке продаются молочные коктейли, приготовленные из тропических фруктов вроде манго, сапоты, папайи и ки лайма, а ещё он предлагает как местные, так и редкие фрукты со всего света. Роберт даже манго вам порежет. Здесь даже есть контактный зоопарк с черепахами для мелких.



TheSaltyDonut. Автор фото – Кристина Арза

Только в Майами

Среди прочих обязательных к посещению мест – винвудский стихийный магазинчик Salty Donut, в котором жители Майами выстаивают в очередях по часу и больше ради создаваемых в нём пьяных донатов. Ещё есть Myumi, предлагающий японские обеды-омакасэ из продуктового фургона, к которым и прикоснуться-то невозможно. А ещё Garcia’s, сочетание рыбного рынка и ресторана морепродуктов на реке Майами, который крут, как Рик Росс.

Ещё парочка упоминаний – и едем дальше…

Yambo

Этот знаковый ресторан на юго-западной Первой улице, втиснутый между автомойкой и магазином автозапчастей, – именно то, что жители Майами и их бабушки называют «unafritanga». (По сути, заведение общепита для рабочего класса, в котором подают традиционную домашнюю никарагуанскую нямку.) Но в отличие от многих других вполне годных fritangas Волшебного города, в Yambo атмосфера куда лучше, чем в «центральноамериканском больничном кафетерии». Это заведение – странно калейдоскопическая катавасия из никарагуанских безделушек, патриотической скульптуры и слегка упоротого народного искусства – от хулиганских масок ослов до залитых солнцем, слегка эротичных портретов целомудренных коренных американочек доколумбовых времён. И да, еда тоже офигенно вкусная. Просто запомните следующую фразу: «Carneasadacongallopinto, maduros, yqueso, porfavor». (Перевод: «Мне, пожалуйста, два куска вкусненькой говядины на гриле, с рисом и фасолью, сладкий банан и жареный сыр».) Это совершенно классический выбор из меню любой fritanga. Однако едокам, склонным к приключениям и обладающим в буквальном смысле крепким кишечником, мы также рекомендуем lalenguaentomata, блюдо из тушёного говяжьего языка, и свиную колбасу-кровянку, также известную под устрашающим названием «moronga». Что касается напитков, то не изощряйтесь и выпейте до дна либо огромный пенополистироловый стакан cacao, шоколадного молока из свежеподжаренных и перемолотых какао-бобов, или холодного Toña, любимого пива никарагуанцев с 1977 года.

Pinolandia



Pinolandia– это одна из лучших никарагуанских fritangasв Майами. Это неброское заведение, расположенное в Литл-Гаване, предлагает классические никарагуанские блюда: carneasada, gallopinto, quesofrito – все с удовлетворительной подачей, как и должно быть, на пенополистироловых тарелках. Непременно возьмите дополнительную порцию ensaladaderepollo, если вам по душе действительно хороший коулслоу. (Жизненный совет: вам должен быть по душе действительно хороший коулслоу.)



Автор фото – Иэн Патрик О’Коннор

Tap Tap

На Гаити «тап-тап» – это расфуфыренный автобус с психоделическим рисунком, который служит видом общественного транспорта. Однако в Майами TapTap – это ресторан, у которого на обочине припаркован в качестве сигнала для любителей гаитянской еды расфуфыренный автобус с психоделическим рисунком, говорящий: «В этом заведении есть kabritnansos, от которого вы будете блеять и вопить, как коза-каннибал во время кормёжки». (Для справки:kabritnansos – это тушёная козлятина в остром красном или жёлтом перце чили и томатном соусе.) Среди других лучших «gwoplats» (так по-креольски называется большая тарелка) – pwosongwosel, целый жареный или сушёный луциан, погружённый в горячий лаймовый соус, и griyo, тарелка хрустящих кусков свинины. Но поесть как настоящий гаитянин не получится, если не заказать десерт – кокосовый пудинг бланманже и три шота рома Barbancourt.



Palacio de los Jugos

Palacio de los Jugos лучше всего описать как кубинский рынок и ресторан под открытым небом. Под классическими жёлтыми и красными навесами сидят разные продавцы, предоставляющие всё от свежесорванных кокосов до свежевыжатых тропических соков (действительно из всего – из дыни, манго, сапоты и т. п.), а также множество других продуктов и десертов, после которых вы скажете «querico» («как вкусно»).



La Palapa Hondurena



В этом крохотном гондурасском ресторанчике рядом с бульваром Бискейн подают великолепную еду, благодаря которой можно показаться безумно крутым, озвучивая свой заказ – к примеру, «baleadaconcarneypapusadechicharroneyqueso». (Произнесите это 10 раз и быстро!) Здесь также зажигают по выходным с диджеями и живой музыкой, а по телевизору обычно показывают футбол.



Автор фото – Иэн Патрик О’Коннор

СПОРТ

В Майами спорт относительно молод по сравнению с другими крупными телевизионными рынками и другими крупными городами Америки. Если не брать в расчёт «Майами Долфинс», остальные три основных клуба – «Пантерз» (правда, они существуют), «Марлинс» и «Хит» – младше 30 лет, причём первые два родились в 1993 году. Несмотря на это, здесь хватает заядлых болельщиков, достаточно для того, чтобы уравновешивать тех идиотов из Майами, которые болеют за тех, кто выигрывает, и никогда не видели снега, но утверждают, что они большие поклонники хоккея, если на поле выходят «Пантерз».



Футбол

В конце концов Дэвид Бэкхем заставит жителей Майами своей точёной колониальной челюстью сделать Высшую лигу футбола в этих местах реальностью. А пока в апреле начинается Североамериканская футбольная лига, и у нас есть команда! Miami FC начинает свой первый сезон на стадионе FIU, владеет командой Паоло Мальдини, а тренирует её Сандро Неста. Оба когда-то и сами были знаменитыми футболистами. Будет интересно посмотреть, интересна ли кому-либо NASL или местный профессиональный футбол в целом. Однако держите ухо востро в ожидании Бэкхема с дармовыми миллионами либо в виде недвижимости, либо в виде налоговых стимулов для стадиона его группы с частным финансированием, потому что Майами просто не может устоять перед бизнесменом с классически привлекательной внешностью.

Покамест самое крупное место, где можно поиграть в любительский футбол, – это Kendall Soccer Park и Tropical Park. Кроме того, в Amelia Earhart, что в Хайалиа, как раз открылись совершенно новые футбольные поля. Но на самом деле стихийные футбольные матчи, по сути, проходят в каждом общественном парке Майами, который может это выдержать. Люди играют в футбол повсюду и часто. Нужно лишь четыре конуса, мяч и несколько человек, не являющихся англо-американцами.

Fado и Churchill’s показывают практически все игры Премьер-лиги независимо от того, насколько рано они проходят. Что до конкретной атмосферы, то в Batch Gastropub сидят майамские болельщики «Манчестер Юнайтед», а в Fox and Hound, что в Форт-Лодердейл, собираются болельщики «Тоттенхэм Хотспур». Всякий раз, когда проходит крупный матч Лиги чемпионов, следует отправляться в такие места, как Fado и Fritz & Franz. Чтобы понаблюдать за крупными событиями вроде Кубка мира, отправляйтесь в LincolnRoad, найдите себе место и обзаведитесь новыми друзьями из Европы.



Баскетбол

Нужно отправляться туда, где играет «Хит», поскольку на American Airlines Arena полно людей, одетых так, как будто они идут в клуб. (Идеально.) Кроме того, в University of Miami Bank United Center бывает очень-очень шумно, а места можно достать по дешёвке.



Margaret Pace Park однозначно является лучшей зелёной зоной, которую город Майами недавно замостил. Поражает, насколько она активная и живая. Здесь всегда идёт какая-то игра и, как правило, ещё миллион других вещей – к примеру, йога, футбол, продуктовые фургоны и более чем достаточно места для хождения по-большому чьей-нибудь выращенной в высотке собаки.





Во время плей-оффа эры Леброна лучше всего смотреть матчи однозначно было в Mike’s at Venetia Restaurant and Irish Pub. Там всегда были приличные посетители, а ещё было недалеко до разбивания кухонной утвари и, возможно, попадания в новогоднюю процессию-джанкану. В наше время приходится довольствоваться более-менее конкурентной игрой и вечно маячащей перспективой гения Пэта Райли. Не забывайте о Mike‘s. Он провёл нас туда и обратно.





Домино-парк, автор фото – Кристина Арза

Бейсбол

Хотя у «Марлинов» и, несомненно, лучшая неофициальная музыкальная заставка во всей MLB благодаря печальному фронтмену Creed Скотту Степпу, они – совершеннейший мусор, а если вы болеете за них, то это почти гарантированно значит, что вы ненавидите этот город. В связи с нашумевшим свинством со стороны отвратительного владельца команды, торгующего произведениями искусства, наши прапраправнуки будут платить за Марлинс-парк ещё в то время, когда высадятся пришельцы и соберут внутренние органы всех признанных охотников в Американской лиге, развалив, наконец, бейсбол на веки вечные. Если вы можете убить пару часов, а в городе находится хорошая команда-противник, возможно, стоит отправиться в парк. В противном случае, возможно, лучше всего посмотреть на бейсбольную команду Университета Майами, которая постоянно конкурентоспособна. Команда играет в парке с комичным названием Алекс-Родригес-парк на поле Mark Light Field в Корал-Гейблс.

На самом деле баров, посвящённых «Марлинс», как таковых не существует. Почти всегда, если попросить кого-нибудь в баре включить матч с участием «Марлинс», думают, что это шутка. Есть Bowl Bar, который находится рядом с бейсбольным полем, но в этом месте больше проституток, чем освещения, а единственный телевизор – это караоке-система. Если вы ищете места, где можно посмотреть матч с участием «Марлинс» публично, у вас, вероятно, проблема с метом.

Вместо этого присоединитесь к одной из лиг любительского софтбола в Пикок-Парк, что в Гроуве. Поле не самое лучшее из доступных, но нахождение в нескольких пределах ходьбы от рыбных тако в Sandbar Sports Grill прекрасно помогает построению товарищеских отношений. Кроме того, в Sandbar постоянно сидят посетители из Университета Майами, и здесь можно взглянуть на любое спортивное событие в толпе молодых людей.



Американский футбол



Стадион JoeRobbieStadium, нынешний Sun Life Stadium, до сих пор владеет нашими сердцами, хотя «Долфинс» и управляет та тряпка, с которой Стивен Росс подружился в 1990-е. Лучше всего посмотреть на «Долфинс» было бы в 1970-х. На втором месте, пожалуй, Shuckers. Третий из лучших вариантов – это, пожалуй, яхта с DJKhaled. Не смотрите на «Долфинс», если не накачиваетесь пивом в Shuckers. Они лишь оставят вас безучастным и одиноким.



Автор фото – Иэн Патрик О’Коннор

ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА И ПРИРОДА

Отправление ваших безвкусных фантазий о Волшебном городе в духе «Полиции Майами» на свалку истории стало миссией поколения нулевых и остепенившихся представителей поколения X, которые предпочли остаться в этом солнечном городке, а не сбежать в Нью-Йорк или Лос-Анжелес. Они достигли своей цели – создали сильные, способные поддержать арт-сцену, музыкальную сцену, модную сцену и ресторанную сцену в городе, в основном известном качеством местного кокаина.

И поскольку ArtBaselу строил свою толстую пятую точку на Майами-Бич более десятилетия назад, с культурной точки зрения город расцвёл из садика на заднем дворе в самые настоящие джунгли. В Майами всегда можно было взглянуть на что-нибудь совершенно другое, и эти странные придорожные достопримечательности выдержали испытание временем, однако в наши дни в городе достаточно по-настоящему крутых галерей, собраний современного искусства, музеев мирового класса и культурных мероприятий, психически и визуально переносящих на тропические острова в Карибском море.



Да, посетите Майами-Бич; это офигенно. Вода в ноябре чуть тёплая. Божественно. Однако не забудьте об остальных достижениях культурного гения, выросших из умов и рук самых странных и самых амбициозных творцов Майами.

Эверглейдс

В южной Флориде находится одна из самых уникальных водных систем планеты, Эверглейдс. Итак, можно испытать судьбу меч-травой, комарами и аллигаторами, отправившись туда на каноэ, или просто съездить в Индейскую деревню Миккосуки ради очень шумной, но душевной поездки на глиссере. Лодками управляют деревенские семинолы, которые настолько хорошо знакомы с ландшафтом, что мысленно накладывают карту дорог на то, что выглядит как бесконечная травяная река. В деревне также показывают борьбу с аллигаторами для детишек. Маленького аллигатора обычно можно потрогать самому, так что съездить стоит.



Ракетная база «Найк» HM69

На этой снятой с эксплуатации ракетной базе, построенной в Национальном парке «Эверглейдс» сразу после Карибского кризиса, когда-то было ядерное оружие, нацеленное на Гавану. Это одно из немногих мест, где можно наслаждаться одной из самых уникальных экосистем в мире, одновременно размышляя над перспективой тотального уничтожения. Экскурсионные туры по этому стрёмному реликту «холодной войны» проводят с декабря по апрель.



Выслеживание питонов



Эверглейдс захватывают питоны, так как кучка их бывших владельцев осознала, что содержать гигантскую змею – дурацкая идея. Эти змеи разрушают экосистему Эверглейдс, а также сокращают популяции аллигаторов и птиц – поэтому и существуют соревнования по их уничтожению. Хотя на охоту на этих экзотических гадов и требуется разрешение, всё равно не стесняйтесь и хватайте их. Потом непременно сообщайте об этих засранцах в Управление национальных парков.



«Вискайя», автор фото – Кристина Арза

Оушен-драйв

Было бы глупо не постигнуть всю смехотворность прибрежной полосы Оушен-драйв. Возможно, Саут-Бич похож на ту пошлую типичную тётушку, насчёт которой вы не уверены, понравится ли она вашим друзьям, хотя именно её безвкусные шутки и бестактность делают её такой особенной. На 12-й улице есть настоящий гей-пляж. А в Palace Bar напротив можно насладиться драг-бранчем с безумными акробатическими номерами в исполнении опытных трансвеститов и неограниченным количеством мимоз. А ещё сходите в Mango’s Tropical Café выпить – но не поесть. Именно там вы осознаете, что вы ничем не лучше остальных людей на свете и что танцы в стиле «сальса» вас возбуждают.

Поместье Чарльза Диринга



Возможно, «Вискайя» и является самой роскошной похожей на замок виллой в городе (на её строительство Джеймсу Дирингу понадобилось девять лет), но его менее пафосный брат Чарльз сделал более скромное, но столь же очаровательное вложение в недвижимость. На Олд-Катлер-роуд вы найдёте сочные Тропические ботанические сады имени Фэйрчайлда, бывшую территорию Parrot Jungle, где ещё остаются кое-какие попугаи ара, и даже мангровые леса, через которые можно проехать на мотоцикле до искусственного пляжа у Мэтисон-Хэммок-парк. Однако если проехать дальше, можно добраться до поместья Чарльза Диринга. Трёхэтажный деревянный дом, построенный в 1900 году, возвышается над нетронутым человеком тропическим хэммоком. Возможно, сад имени Фэйрчайлда более роскошный, но это место перенесёт вас во Флориду 20-х – и это стрёмно в хорошем смысле слова. Оно простое, здесь потрясающие закаты, а если вы богаты и терпеливы, можете вступить здесь в брак.



Автор фото – Кристина Арза

Russian and Turkish Baths (Русские и турецкие бани)

Люди обычно приезжают в Майами и, пробухав три дня кряду, решают, что им «нужно расслабиться». Они полагают, будто это излечит их алкогольную угревую сыпь и расстройство желудка. Эти люди обычно отправляются в спа в Standard или Delano, которые в самом деле хороши. Но если вы хотите не только получить массаж спины, но и отведать борща, отправляйтесь чуть дальше на север по Коллинс-авеню в Russian and Turkish Baths на цокольном этаже гостиницы Castle Beach Club. Там есть не только всё, что обычно есть в спа, но и инфракрасная сауна, а также очень странный общий хаммам с мощным солёным водопадом. Ещё там совсем рядом со спортзалом есть целая кухня, подающая блюда русской кухни. Это самый странный спа, которым вы, возможно, когда-нибудь насладитесь.



Венецианский бассейн

Венецианский бассейн расположен в сердце Корал-Гейблс (см. «Районы, которые мы любим») и полностью построен из коралла. Много лет назад он ежедневно осушал громадный бассейн, так как в нём использовалась исключительно очень холодная пресная вода. Должно быть, кто-то сообщил сюда, что это место высасывает всю влагу из Эверглейдс или ещё что-то в этом роде, поскольку сейчас здесь используется обычная вода для бассейнов. Там есть тёмный грот для траха (шутка) или ласк и водопад, с которого на самом деле лучше не прыгать.



Пляж Хоуловер

В Майами жарко, поэтому вашим труднодоступным местам однозначно понадобится немного воздуха. Не выставляйте их напоказ, если вы не на пляже Хоуловер. Этот нудистский анклав находится в северном конце округа, и там есть стороны для гомосексуалов и гетеро, так что загорайте соответственно.



Музеи



В Майами есть музеи. Возможно, вы об этом не знаете, но они есть. Самым крупным является Художественный музей Переса в Майами (PAMM) – экологически чистая постройка Herzog de Meuronс огромными висячими садами, расположенная у залива Бискейн, где прыгают дельфины. Можно присесть на величественной, но строгой наружной лестнице понаблюдать за тем, как мимо проплывают круизные судна, или отправиться внутрь, чтобы посмотреть выставки с участием ряда довольно громких имён современного искусства вроде Дорис Сальседо. Гораздо более новый Институт современного искусства в Майами в настоящее время, пока строится его новое здание, занимает прекрасное MooreSpace в районе Дизайн-дистрикт. На его первом праздничном вечере играла Ким Гордон, а знаменитый куратор ICA Алекс Гартенфельд собирает классные экспозиции, благодаря которым Майами оказывается в центре внимания.



Автор фото – Кристина Арза

Художественные галереи и собрания

С тех пор, как на южную Флориду обрушился ArtBaselMiamiBeach, местная арт-сцена стала огромной Locust Projects представляют лучших художников района с 1998 года. Район Литл-Гаити переживает бум достойных галерей вроде Spinello Projects, Dorsch Gallery. Но, как знают лишь немногие, в Майами находятся три из самых крупных демонстрируемых частных коллекций современного искусства в США. Все они находятся максимум в миле друг от друга и работают почти как музеи. Коллекция де ла Крусов расстроила огромное здание в том, что стало районом очень дорогих и пафосных магазинов, Дизайн-дистрикт. Два винвудских самородка и оплота – это Коллекция семьи Рубеллов и Коллекция Маргулиса. Все они показывают, почему было бы круто сделать кучу денег и скупить все свои любимые произведения искусства.



VersaceVersaceVersace

Бывшая Guccivuitton, Versace Versace Versace – это, несомненно, самая популярная в данный момент галерея в Майами из управляемых художниками. Будучи пространством, сосредоточенным на футуристическом современном искусстве и региональном народном искусстве с местным колоритом, галерея представляет собой идеальную смесь остроумия и бесстыдного самоуглубления и является местной до мозга костей. Учитывая, что ею управляют Лориэль Бельтран, Арамис Гуттьерес и Доминго Кастильо, можно ожидать высоких идей и глубоких размышлений о роли роскоши в Майами.



Коралловый замок / MonkeyJungle/ Национальный парк Стилтсвилль

Единственная действительно хорошая причина путешествовать на машине в США – это придорожные достопримечательности. Есть они и в Майами, но самая эффектная диковинка – это однозначно Monkey Jungle, где вы сидите в клетке, а обезьяны разгуливают на свободе. Есть Коралловый замок, строение под открытым небом с троном, полумесяцами и Сатурном, изготовленными из коралловой породы крохотным латышом в 20-е годы. Он обладает одной из самых странных, романтичных и, возможно, сверхъестественных предысторий среди любых достопримечательностей. Ещё есть Национальный парк Стилтсвилль, до которого нужно добираться на лодке, получив разрешение на посещение. Итак, я там никогда не был, но расслабляться и пялиться на эти дома, стоящие на сваях, вроде бы неплохой способ скоротать воскресенье.

Штаб-квартира скунсовой обезьяны

Скунсовая обезьяна – это грязная флоридская версия бигфута. Штаб-квартира скунсовой обезьяны – это китчевый «научно-исследовательский» центр в Национальном заповеднике Биг-Сайпресс, посвящённый охоте на неуловимого гоминида. В отличие от своего более свежего родича с тихоокеанского побережья, больше пахнущего соснами, скунсовая обезьяна, по имеющимся сведениям, пахнет дерьмом. Отправляйтесь в штаб-квартиру за атрибутикой и экскурсиями, посвящёнными скунсовой обезьяне.



Хай-алай в Майами

Хай-алай – это не только название местного поэтического журнала, но и вид спорта, изначально возникший в Стране Басков. Чуваки с чистерами (штуками, похожими на изогнутые биты) на безумной скорости бросают мяч о стену, с трудом избегая травм (обычно). Хотя мы не совсем точно знаем, как побеждают команды, его очень интересно смотреть и делать при этом ставки, особенно попивая дешёвое пиво и вопя.



Super Wheels



SuperWheels (Бывший HotWheels) – это классический каток, на котором выросли многие из нас, местных жителей, вертя пятой точкой под майами-бэйс. Отправляйтесь туда, если вам нравится дешёвый неон, часами кататься на коньках по кругу и когда играет на большой громкости UncleLuke. Берегитесь 10-летних профи, проносящихся мимо вас задом наперёд и обучающих вас хип-хоп-стилю.



Автор фото – Иэн Патрик О’Коннор

МУЗЫКА И НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Подобно колумбийкам, флиртующим с вышибалой, ночная жизнь Майами регулярно омолаживается. Открытие клуба или площадки, получение им немалого количества поклонников и его внезапное закрытие несколько лет спустя – явление вполне обычное. Некоторые даже не преодолевают такую веху, как 12 месяцев, а то и шесть. Достаточно сказать, что места здесь суровые, а конкуренция жёсткая.

Несмотря на однодневность большинства своих заведений, Майами остаётся всемирно признанным центром ночной жизни. Хотя имена и лица могут меняться, мучающая местных жителей и туристов жажда вечерних и ночных развлечений остаётся неутолимой. У нас клубы нигде не закрываются до 5 утра, а некоторые из них не закрываются вовсе – никогда. Отправляйтесь в эти заведения потанцевать или послушать музыку вживую. Но пожалуйста, упарывайтесь своим коксом в туалете, а прежде, чем дать бармену чаевых, разворачивайте свои доллары.



Саут-Бич

Вот она, столица Города порока, о которой пел Уилл Смит. Именно здесь часто собираются модели и Мадонна, содержат мега-клубы мафиози и проводят большую часть времени большинство приезжих. Если честно, они не в Майами. Город Майами-Бич – это отдельное муниципальное образование, и это на самом деле отдельный остров, полностью созданный человеком 100 лет назад. Естественно, именно здесь вы найдёте самые выдающиеся места проведения EDM-вечеринок. LIV– один из самых знаменитых клубов в мире, предназначенных в основном для VIP, убежище как для диджеев, работающих в стиле bigroomhouse, так и для суперзвёзд хип-хопа. Именно здесь Келвин Харрис выгнал ту «тупую, блин, сучку». О нём поёт Drake в «305 toMyCity». Родственный ему клуб Story столь же роскошен, но нацелен на более утончённый вкус к хаусу. Раньше в Саут-Бич находился ночной клуб Mansion, из которого вышвырнули из «излишнюю футуристичность» DJShadow, однако Manson с тех пор закрылся и открылся заново под именем Icon Nightclub, хотя он до сих пор обслуживает качков в кубинских цепях и их баб.





Ищущим более дешёвой и более непритязательной возможности потанцевать, где на первом месте музыка, лучше отправиться в Trade, Treehouse или Do Not Sit on the Furniture, который отделан выкрашенной золотой краской кассетной лентой и битком набит людьми, танцующими настолько энергично, что их необходимо предупреждать. Этажом ниже Trade вы найдёте кучку симпатичных геев, танцующих под Бейонси в Score. Ещё одним фаворитом среди ЛГБТ является имеющий несколько помещений Twist, у которого действительно более грязная (в сексуальном плане) репутация.



Автор фото – Кристина Арза

Многие из известных старинных гостиниц на Вашингтон-авеню и Коллинз-авеню прошли ремонт, после которого в них появились первоклассные дискотеки. FDR в Delano знаменита своими дикими хип-хоповыми понедельниками с участием огромного количества знаменитостей. Через дорогу в отделанных винилом стенах Rec Room, что в GaleHotel, создана атмосфера домашней вечеринки. Basement в Edition стал гордостью Саут-Бич благодаря своему освещённому неоном боулинг-клубу и катку. А ещё каждый месяц на новых танцорах в Thompson и на крыше The 1 Hotel проходят новые вечеринки.

В других местах существует Audiotheque, вероятно, единственное в своём роде пространство экспериментальной музыки. Это уютное заведение на Саут-Бич, регулярно привлекающее авангардных музыкантов со всего света. Акустика в этом пространстве непревзойдённая, идеальная для импровизаций под звуковое искусство.





Можно прохаживаться туда-сюда по главным танцулькам Саут-Бич и найти миллион мест, в которых можно расстаться с деньгами, но приготовьтесь тратить совершенно глупые суммы денег, куда бы вы ни пошли. Сама по себе парковка может обойтись в 40 долларов, а скромная порция Heineken может стоить до 16 долларов. На пляже чаевые нередко входят в стоимость обслуживания, так что убедитесь в том, что вы не слишком пьяны, чтобы проверить чек прежде, чем его подписать. Никто не говорил, что кутить легко.



Автор фото – Иэн Патрик О’Коннор

Основная территория

Если вы хотите хорошо провести время и сэкономить на закуски, вам будет лучше по ту сторону моста вместе с жителями собственно Майами. У Саут-Бич и основной части города есть одна общая черта – решительное предпочтение танцевальной музыки всех стилей и темпов. Если семь часов наркотического забвения – это ваша прерогатива, то вы, вероятно, в итоге окажетесь в Даунтауне или в художественном районе Винвуд. Винвуд – самый модный развивающийся район Майами, так что ожидайте всех связанных с этим внешних атрибутов. Самые крутые заведения в этих местах – это The Electric Pickle Co. (местные просто зовут его «ThePickle»), где правят хаус и техно, или Bardot, дом новейшего инди, диско и futurebeats. Coyo Taco – это новая кафешка, где подают мексиканскую еду, предназначенную для поедания руками, а на задворках находится крутой «клуб» на 100 человек. Мы рекомендуем рыбные тако и Мрачные понедельники, всегда переполненную вечеринку с OscarGи Лазаро Казановой в роли ведущих, которая является отличным началом недели.



В нескольких кварталах отсюда, в Даунтауне, события в основном вращаются вокруг круглосуточного района между Северо-восточной Первой улицей и Норт-Майами-авеню в квартале Северо-восточной 11-й улицы. Club Space стал первым в этих местах, а своим разрешением на круглосуточную продажу алкоголя он сделал возможным возникновение круглосуточного района. Он работает только по субботам, но только здесь можно услышать на рассвете марафонский сет, к примеру, от Эрика Придза. Его аналогом является Heart Nightclub, работающий по пятницам. Неподалёку The Hagar создаёт себе репутацию с помощью отличных уютных концертов как рэпперов, так и диджеев, а в атмосфере модного лаунжа, царящей в близлежащем Libertine’s, веселье продолжается с четверга по воскресенье с 11 вечера «до любого времени». Через дорогу находится E11even, помесь мега-клуба со стрип-клубом, которая не закрывается никогда вне зависимости от времени, дня или погодных условий. Местечко довольно дикое. Не увидите – не поверите. (Читайте больше о нём в разделе «Где выпить».)



Сезон фестивалей

В Майами лето – это мёртвая зона. Слишком жарко, чтобы пятна пота под мышками мог вытерпеть кто-либо, кроме местных, однако с началом октября начинают приезжать канадцы, и всё по-настоящему оживает. Всё начинается в начале октября Фестивалем искусства, музыки и техники III Points. Ему всего три года, но он производит фурор, выбирая хэдлайнеров от JamieXX до RuntheJewels, AlunaGeorge и DukeDumont, возглавляющих немалый состав местных участников, предназначенный для демонстрации наших доморощенных талантов. В начале декабря проходит Art Basel Miami Beach, международная художественная выставка, породившая 20 с лишним ярмарок-сателлитов и больше грандиозных концертов и высококлассных афтепати, чем можно было бы себе представить.





Разумеется, самая мякотка происходит в конце марта, когда сердцем города завладевает Ultra Music Festival. Этот исполин на три дня прижимает город к ногтю, полностью затмевая собой вдохновившую его Winter Music Conference. UMFдаже создала в качестве бренда собственную неделю торжеств, Miami Music Week, новый синоним почти бесконечного ряда вечеринок-сателлитов и презентаций лейблов, проходящих по всему Саут-Бич и собственно Майами. На этой неделе в Майами стекается вся индустрия EDM. Если вам вообще нравится зажигать на вечеринках, на это стоит посмотреть.



Автор фото – Кристина Арза

Долой диджеев

Возможно, вы ненавидите танцевальную музыку. Странно, что вы в Майами, но ладно. Наши прекрасные пляжи различий не делают. Если вы хотите пить и слушать рок-музыку, есть места, в которых вы можете найти утешение. Churchill‘s в Литл-Гаити, о котором мы вкратце рассказали в разделе «Где выпить», является любимым заведением Игги Попа и предлагает замшелым панк-рокерам дом в субтропиках с 1979 года. В Wood Tavern довольно разнообразный диапазон музыки (всё от «новой волны» до хип-хопа 90-х), хотя его как раз открыли мейнстримные посетители, так что готовьтесь ждать в очереди.



Если вы хотите ощутить жар латиноамериканских ритмов, отправляйтесь в Литл-Гавану и послушайте выступающих вживую музыкантов в Hoy Como Ayer, где правит бал сальса, или выпейте и потанцуйте в уютном Ball and Chain. Менее аутентично, но также очень интересно обеденное шоу в ElTucan, где можно, чёрт побери, одновременно насладиться стейком и бурлеском. Если вы не слишком белый, потанцуйте бачату в Club Tipico Dominicano, что в Аллапатте. La Covacha находится в стороне от проторенных дорог в складском районе Дорал, но это одно из лучших местных заведений, в которых можно потанцевать с местными под сальсу, меренгу и вальенато. Если вы застряли на пляже и ищете чего-нибудь с заразительным ритмом, ступайте в Mango‘s Tropical Café. Это отчасти ловушка для туристов, но обеденное шоу просто невероятное, и, если честно, сюда хотя бы однажды заходили все местные.

Для всей семьи



Если вы находитесь здесь с родителями или просто обожаете дорогие поп-концерты, есть несколько заведений, удовлетворяющих все возрастные группы, в которые можно отправиться. В American Airlines Arena играют и Heat, и суперзвёзды вроде Адель. Klipsch Amphitheater в Бэйфронт-парке – отличное место для того, чтобы послушать концерт под открытым небом, а прекрасный Adrienne Arsht Center часто приглашает отличных музыкантов, группы и джазовых исполнителей для более интеллигентной аудитории.



Fillmore, Майами, автор фото – Кристина Арза

По другую сторону залива, на пляже, в старинном JackieGleasonTheater находится вмещающий 2000 посетителей Fillmore, на задворках которого находится уютное пространство для шоу трансвеститов и прочих фривольностей. Через дорогу находится New World Symphony, которая часто проводит свои концерты классической музыки снаружи бесплатно. Множество бесплатных концертов также проходят в North Beach Bandshell, который, вообще-то, приглашает множество шикарных местных и гастролирующих по всей стране исполнителей, так что загляните туда, когда приедете в город.



SweatRecords. Автор фото – Кристина Арза

ГДЕ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ

Майами безвкусен и бездуховен – это не новость ни для кого из тех, кто живёт здесь или посещал этот город. Или, в общем-то, знает о нём хоть немного. Разумеется,«Полиция Майами» окончательно укрепила репутацию города как центра экстравагантной, хотя и непрактичной, моды. А погода (которую можно описать только как застревание в чьих-то болотистых труднодоступных местах после напряжённой кардиотренировки) подразумевает, что такие вещи, как многослойная одежда и чисто чёрные костюмы – это скорее пытка, чем дань моде.

Но не дайте мучающей Майами жажде дизайнерских лейблов вас одурачить. Места вроде Bal Harbour Shops и Дизайн-дистрикта предназначены для жён русских олигархов и богатых латиноамериканцев с сомнительным прошлым. Для всех остальных шоппинг в Майами – это скорее в первую очередь значит выглядеть так, будто зарабатываешь как наркобарон, но покупки делать как затрапезный барыга. Места вроде Flamingo Shopping Plaza, Мекки комиссионных магазинов в пригороде Хайалиа во главе с Red White & Blue и Community Family Thrift Shop, долгое время были секретом, о котором знали только местные. И находить среди тамошних гор одежды дорогие бренды – не такая уж и редкость.



В майамском районе Литл-Гаити Little Haiti Thrift & Gift Store также предлагает чужое старьё, но там не приходится пробираться сквозь растянутую и обесцвеченную фигню из вашего местного торгового центра. Вместо этого магазин соблюдает простоту и более лучшую организацию на тот случай, если вам не хватает силы воли на то, чтобы постараться не пихнуть локтём во время покупок чью-нибудь бабушку.



Другие нефиговые места, в которых можно покормить своего внутреннего шопоголика…

Sweat Records

По сравнению с большинством магазинов пластинок Sweat крошечный. Однако это заведение хорошо использует своё крошечное пространство, предлагая новейшие виниловые пластинки, которые вы ищете, а также кое-какой ассортимент относительно редких и более не издающихся вещей на тот случай, если вы из тех засранцев, которым нравится хвастаться полнотой своей коллекции пластинок. Для музыкальной сцены Майами Sweat – это больше, чем просто магазин пластинок. Это ещё и место сборов и проведения мероприятий, в котором может проходить всё что угодно от вечерних комедийных представлений до живых выступлений.



Yesterday & Today Records



Если вы ищете коллекционный и переизданный винил, то он, вероятно, есть в наличии в Yesterday & Today, расположенном в районе, где чаще встречаются торговые комплексы и сетевые фаст-фудовые рестораны. В полностью забитом пластинками магазине есть всё – рок, панк, соул, блюз, диско, экспериментальная музыка и многое другое. Это место из тех, где обязательно теряешься, бесцельно прочёсывая один стеллаж записей за другим.



Books & Books, автор фото – Кристина Арза

Books & Books

Хотите – верьте, хотите – нет, но среди силикона, кокаина и неона в Майами довольно крутая литературная сцена. Её якорем является Books & Books, местный независимый книжный магазин в пафосном пригороде Корал-Гейблс. В нём есть огромный ассортимент литературы, особое внимание в котором уделено местным и флоридским авторам – потому что обчитаться Карла Хайасена невозможно. В Майами-Бич, Бэл-Харбор и Даунтауне есть и другие места, но заведение в Корал-Гейблс до сих пор считается главным безопасным пространством для интеллигенции. (Она существует, честное слово!)

Base Superstore

Большинство бро на Саут-Бич одеваются несколько по-жлобски. Особенно если покупают себе одежду где-нибудь неподалёку. Один из способов избежать этого – делать покупки в BaseSuperstore, который является модным барометром для мужчин Майами с 1989 года. В нём представлен периодически сменяющийся ряд международных брендов, и не все из них обязательно превращают вас в косящего под диджея придурка с глубоким вырезом. Магазин хорошо подходит для того, чтобы помочь вам не переборщить с внешним видом.

C. Madeleine’s



Есть винтажный шоппинг, а есть C. Madeleine‘s на севере Майами. Назвать его комиссионкой – оскорбление заслуг тёзки магазина. Здесь всегда в наличии единственные в своём роде винтажные дизайнерские вещи. Так как здесь представлен целый ряд позиций от Боба Мэки до Оскара де ла Ренты, вы, окончив шоппинг, выйдете отсюда похожей на Эльвиру Хэнкок. Нередко забывают о коллекции мужской одежды в магазине, которая не так обширна, как женская, но столь же превосходна.



BaseSuperstore, автор фото – Кристина Арза

Miami Twice M

Не дайте дурацкому милому названию себя одурачить: этот пригородный винтажный магазин – из тех мест, в которых покупают себе выпускные платья странные старшеклассницы. В MiamiTwice (это действительно плохое название) также представлена современная одежда, предназначенная для представителей многочисленных субкультур города – от рокабилли до тропиготов (поищите это название). Для серьёзных покупателей здесь представлены винтажные дизайнерские вещи и недорогие находки, которые снискали магазину огромную популярность с тех пор, как Крокетт и Таббс отказались от ношения носков. Он удачно расположен рядом с крупнейшим магазином корма для рептилий в городе, MiamiMice, и поставщиком принадлежностей для игры в DungeonsandDragons, MiamiDice.



Flossie‘s

В смеси культур Майами присутствуют и афро-карибские религии, смешивающие христианство и африканские религиозные практики, от сантерии до вуду и обеа. В итоге специализированных магазинов, «травников», по всему городу видимо-невидимо. Flossie‘s, вероятно, является одним из самых популярных благодаря своему расположению в центре, в Даунтауне. В магазине есть в наличии кристаллы, свечи, масла и заговоры, а также достаточное количество предметов, способных порадовать любителей астрологии.



Fly Boutique

В этом магазине в районе Майами-Модерн достаточно винтажной и дизайнерской одежды, но от близлежащих аналогичных магазинов его отличают винтажные предметы мебели от середины века до «ар деко». Есть также произведения искусства, дисковые телефоны и безделушки для развешивания по дому. Ведь чтобы вы делали без дискового телефона?



¡Ñooo! ¡Que Barato!

Здесь вы не найдёте самых модных вещей (название магазина примерно переводится как: «Блин, да это же дёшево!»), зато найдёте самый майамский магазин во всём Майами. От нового гардероба (от «бата-де-каса» – униформы латиноамериканских бабушек во всём мире – до нефирменных джинсов, рубашек «гайаберас» и рабочих униформ) вас отделяет лишь небольшая работа по перешиванию тех дешёвых вещей, которые вы в итоге купите. Даже если вы в итоге не потратите ни копейки, это выведет вас с Саут-Бич и даст вам возможность поисследовать пару часов настоящий Майами.



Style Mafia



Несмотря на заявления о слежении за модой, в Майами мало местных дизайнеров, не делающих такую одежду, какую носит София Вергара в «Американской семейке». Основательница и креативный директор StyleMafia, Симонетт Перейра, поставила перед собой задачу укрепить модную культуру города, представляя стиль Майами функционально и в то же время доступно, а также модно и в то же время удобно, а не просто создавая тесные платья для знойных латиноамериканок.



Автор фото – Иэн Патрик О’Коннор

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ

Маршрутка (jitney) – это почти что самый дешёвый способ передвижения по городу: по 1.50 доллара за поездку. В одном из этих больших белых фургонов, которые ходят в основном к северу от делового центра Майами, вы переживёте настоящее гаитянское приключение. Кондиционеров там нет, но водитель маршрутки готов по требованию остановиться в любой точке своего маршрута. У каждого из них есть транспортировочный сертификат пассажирского автоперевозчика, так что моментов из биографии Теда Банди во время вашей поездки в ICA Miami не будет. На самом деле самый дешёвый вид транспорта – это бесплатные красные троллейбусы, которые катятся по определённым районам – к примеру, Корал-Гейблс или Мидтауну. В их случае можно просто заскакивать и выскакивать по собственному усмотрению.



Однако вам, вероятно, понадобится либо арендовать машину, либо попытать счастья с Uber или Lyft. Существует вероятность того, что, если вам не придётся платить за часы пик, всё это обойдётся вам в такую же сумму, как и аренда. Есть линия метро с ограниченным маршрутом, проходящим с юго-запада на северо-запад до самого Международного аэропорта Майами. Метробусы ходят регулярно, но они не так дёшевы, как можно подумать, – 2.25 за поездку. Тем не менее, взаимодействия с людьми стоят дополнительных затрат. Автобусы ходят с 4 утра до полуночи, а домой вы будете приезжать около 5, так что это работает.



Вероятно, быстрее всего наведаться к друганам в Уэст-Палм и Форт-Лодердейл можно на Tri-Rail. Вездесущий Citi Bike (он же DecoBike) облегчает заядлому велосипедисту поездки по заболоченной плоской местности с уворачиванием от упоротых водителей BMW от начала до конца.





Наконец, существуют лодки и всевозможные транспортные средства, которые можно использовать для катания по волнам. Можно арендовать парусные лодки, каноэ, доски для сёрфинга, водные мотоциклы или яхты. Был даже сервис UberBoat, который помогал избегать унылого дорожного движения во время ArtBaselMiamiBeach. Ещё можно честно арендовать самолёты для полёта над Эверглейдс. Нужно будет просто решить, какой у вас бюджет – как у пляжного бездельника или как у DJKhaled.