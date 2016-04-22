Путеводитель VICE по Сан-Франциско

Сан-Франциско – самый красивый город Америки. По крайней мере, так всё время говорят люди, и, возможно, так оно и есть до сих пор – снаружи. Где ещё в стране можно найти сто тысяч миллионов очаровательных домиков, которые выглядят так, как будто их спроектировали пятилетние дети? Или смотреть, как туман поднимается над крутыми, 80-градусными склонами? Или найти пляж, леса и Интернет-порностудию в радиусе нескольких миль?



Однако изнутри его мятежное сердце грызут большие деньги. По этой же причине лучше всего туда приехать именно сейчас. Можно понаблюдать за городом в процессе резкого перехода. Здесь буквально на каждом углу явно происходит некая война культур. Наблюдать за этим увлекательно, а ощутить остатки духа того, чем был Сан-Франциско, пока они ещё есть, попросту необходимо.



Скоро наступит такой день, когда большая часть ярких старых магазинчиков и людей, этих очаровательных упрямцев, которые так отважно и так странно боролись за то, чтобы превратить город в нечто похожее на рай, вероятно, будут стёрты с лица Земли или выдавлены высокими ценами. На сегодня остаются кое-какие сокровища. Отправляйтесь туда побыстрее.

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РАЙОНЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ ЕЩЁ НЕ МАХНУЛИ РУКОЙ

Когда вы в Сан-Франциско, районы отслеживать трудно. Город крошечный (семь миль на семь миль, 7x7), но алчные риэлторы продолжают резать его на всё большее количество микрорайонов. (Ой, а вы думали, что живёте в Уэстерн-Аддишн? Не-а! Теперь это NoPa.) Так что не удивляйтесь, если повернёте и вдруг окажетесь в такой части города, названия или атмосферы которой не существовало каких-то несколько лет назад. Разумеется, вы, вероятно, в любом случае не догадаетесь.



Если верить шумихе, Сан-Франциско превратился в техногавань, заполненную представителями поколения нулевых в очках GoogleGlass, которые мнят себя новаторами. А оказавшись не в том районе, можно подслушать один-два разговора о стартовом капитале и «типа Uber, только для светских бесед». Однако если искать достаточно хорошо, остаётся немало особенных мест. Во время посещения нужно помнить следующее: без всей кустарной фигни Сан-Франциско – это город видов и город природы. У нас есть высокие холмы, огромные парки и пляжи. Это не Лос-Анджелес, так что возьмите с собой куртку, но не оставайтесь взаперти, оправдываясь температурой в 55 градусов по Фаренгейту.

Вот районы Сан-Франциско, на которые мы ещё не махнули рукой.

Нижний Хейт

Возможно, вы считаете, что на Хейт-стрит обязательно стоит посмотреть, что это окно в «Лето любви», времена кислоты, Джерри, Мэнсона и Дженис! И правда, что можно увидеть на Холме Хиппи переполненный барабанный круг, сходить за покупками по чересчур дорогим бутикам, спекулирующим историей, или даже в новый магазин WholeFoods, который только что открылся! Но можно, опять-таки, ничего подобного не делать. Вместо этого пройдите несколько кварталов на восток до района Нижний Хейт и выпейте в одном из пивных баров с лёгким налётом байкеровщины и панка, которые задают тон району. Molotov’s – это место действия знаменитого инцидента с GoogleGlass, так что не ходите туда в своих GoogleGlass. Дальше по улице находится Toronado – оживлённая забегаловка с отличным выбором пива на разлив. А совсем рядом с ним, в Rosamunde, лучшие сосиски в городе. Съешьте там сосиску или возьмите несколько штук с собой и ступайте пешком в Дюбус-парк или Аламо-сквер-парк (совсем рядом с «Разукрашенными леди» / домами Фулл-Хаус).

Мишн

С Мишн у коренных жителей Сан-Франциско сложные отношения. Этот район является эпицентром джентрификации в городе: в традиционно латиноамериканском районе жили первые панки и художники, за которыми потом пришли яппи, а в конце концов – технари, которые выжили благодаря ценам значительную часть латиноамериканских семей и художников, которые, собственно, и сделали этот район желанным. Однако в то время как значительную часть культуры отсюда выживают, в Мишн остаются лучшие в городе еда, бары, а также наш единственный пиратский магазин. Возьмите буррито (в Taqueria Cancún или El Farlito) и идите с ним в Долорес-парк, чтобы поесть и посмотреть на людей на вечно многолюдном, поросшем травой месте тусовок. Это место патрулирует больше копов, чем раньше, но до сих пор можно, как правило, спрятать пиво в бумажный пакет, и вам почти однозначно предложат какую-нибудь выпечку. Если вам нужно подзаправиться, выпейте чего-то в Four Barrel Coffee Four и ступайте прочёсывать 826 Valencia, потрясающий пиратский магазин и центр обучения Дейва Эггерса. Чтобы побухать средь бела дня, идите тусоваться на огромное патио на заднем дворе Zeitgeist.



Во время прогулок глядите в оба: Мишн усыпан невероятной стенной росписью (обязательно посмотрите на ту, которой покрыто Women‘s Building на 18-й улице). Кроме того, взгляните на Galería de laRaza на 24-й улице и на улицу Брайант, где всегда проводится какая-нибудь бесплатная выставка и организовывается целый ряд событий. Вам наверняка расскажут, что Мишн уже не тот, и это так, однако он до сих пор остаётся главной достопримечательностью города. И будем надеяться, что так каким-то образом будет и дальше.



Потреро-Хилл/Догпэтч



Потреро-Хилл с его невероятными видами на залив и постоянным солнцем обладает милой атмосферой маленького городка, если вам такое по душе. У подножия холма, в Догпэтче, старый промышленный район превратился в вотчину модных кафе и знаменитых в основном дизайном баров и ресторанов (пример превращения: «Токсик-Бич» почистили и переименовали в «Уотер-Коув-Парк»). Тем не менее, лучшие заведения района – это самые старые. Планируйте заранее и постарайтесь зарезервировать местечко на «пивной» экскурсии Anchor Steam Brewery Tour. За 20 долларов с бронированием вы получите урок истории в столетней пивоварне, а затем потусуйтесь и попейте пива в дегустаторской. Вы должны суметь отыскать пивоварню, поскольку при подходящем ветре хмелем и ячменём пахнет немалая часть района. Если не можете попасть на экскурсию, загляните в Ramp, олд-скульный бар Сан-Франциско, в котором некогда, в 1950-е, был магазин рыболовных принадлежностей, и есть патио с видом прямо на залив. Он отчасти сохранил характер рыболовного магазина и гораздо менее пафосен, чем среднестатистический бар на берегу.

Сансет

Долгое время юго-западный район города был сонным и спальным. В нём есть большие участки, остающиеся такими до сих пор, однако возле Оушен-Бич, туманной холодной полосы дюн, где город касается Тихого океана, начало зарождаться небольшое скопление ресторанов и кафе. На Джуде загляните в Outerlands ради свежевыпеченного хлеба, домашних супов и сэндвичей, а также отличного бранча. Буквально в соседнем доме находится Trouble Coffee and Coconut Club, знаменитый напитками на основе эспрессо и тостами с корицей. А если вы готовы оторваться от пляжа, то едва ли не лучший фо в городе подают в Quan Ngon. Этот район обычно укрыт туманом, но в редкие солнечные дни он полностью меняется. Пляж заполняется людьми до отказа, и там находятся все. Однако в большинстве случаев вы найдёте там несколько человек сёрферов и несколько старых хиппи у холодной, буквально ледяной воды.



Ричмонд

Северо-западный район, который отделён от Сансет парком «Золотые ворота», – это ещё один район, недооценённый из-за недостатка солнца. Этот район кажется более молодым, чем Сансет, благодаря живущим здесь ребятам из Университета Сан-Франциско. На Гири-стрит и Клемент-стрит расположено совершенно дикое количество отличных ресторанов азиатской кухни. Обязательно пройдитесь по Внутреннему Ричмонду (между бульваром Аргуэльо и бульваром Парк-Пресидио). Полноценно поешьте за 2.50 доллара в Good Luck Dim Sum, а затем погрузитесь в причудливый фантазийный мир коллекционных игрушек и невероятного мороженого в Toy Boat Dessert Cafe. Однако также непременно пройдитесь к пляжу, чтобы взглянуть на некоторые из наиболее недооценённых природных объектов Сан-Франциско. По всему Лендс-Энду есть места для походов, утёсы, находящиеся выше точки, в которой Тихий океан поворачивает в сторону залива. Виды на мост Золотые Ворота потрясающие, а если вы к этому расположены, запланируйте это заранее и возьмите с собой косячок и что-нибудь на ланч. Если вы не настроены идти в поход, но хотите провести время на свежем воздухе, поглядите на развалины Сатро-Батс, огромного общественного бассейна, построенного на рубеже веков, и не забудьте о Сатро-Хайтс-Парке (царственного вида имении Адольфа Сатро) и Клифф-Хаусе, в котором некогда находилась самая странная и самая лучшая старая аркада (её перевезли в Рыбацкую пристань), но до сих пор есть на что посмотреть.



Южный Мишн/Берналь-Хайтс



Южная часть района Мишн джентрифицировалась чуть более медленно и отчасти сохранила тот колорит, который Валенсия-стрит утратила (здесь всё равно всё до смешного дорого). El Rio– лучшее место для того, чтобы выпить на свежем воздухе (а порой и поесть на заднем дворе, куда допускаются курящие), а Chez Poulet Чикен Джона – прекрасное галерейное пространство. Поинтересуйтесь, не проходят ли там какие-нибудь мероприятия (и попытайтесь туда влезть, хотя вас и могут за это пропесочить, что зависит от того, удался ли день у Чикен Джона). Если идти в гору к Берналь-Хайтс, то район полностью меняется (его прозвали Матернал-Хайтс). Главной улицей Берналя является Кортленд-авеню, а Progressive Grounds хорошо подходит для распития кофе и работы. В Берналь-Хайтс-Парке открывается невероятный вид на город в 360 градусов.

Норт-Бич

Сан-Франциско – это город видов и город природы. Однако если говорить о красоте кварталов, на уровне улиц, то ни одному району не под силу тягаться с Норт-Бич. Этот райончик, Маленькая Италия Сан-Франциско, переполнен отличными ресторанами, кафе и заведениями с итальянским мороженым. Также он стал родиной движения битников и арт-панк-сцены города конца 70-х. По ночам он заполняется технарями с Уолл-стрит («Золотая горячка в самом разгаре, бро!»), однако днём он может показаться настоящей машиной времени. Возьмите кофе в Caffe Trieste (или просто зайдите туда поглядеть на старые фотографии). Затем непременно отправьтесь в City Lights Bookstore, легендарный книжный магазин / клуб поэтов-битников Лоуренса Ферлингетти. Теперь вы заслужили выпивку – ступайте в Vesuvio Cafe по другую сторону Аллеи Джека Керуака.

SoMa

SoMa, или Саут-оф-Маркет, – это большой район, расположенный к югу от делового центра города. С приходом в эти места техники некогда сомнительный район начал преображаться, хотя кое-какие неблагополучные участки существуют здесь до сих пор. Основной темой ежемесячной колонки Tech Dude Complaining About Poor People («Технарь жалуется на нищебродов») на MediumPost обычно является SoMa.

Гуляя по району, обязательно загляните в Музей африканской диаспоры и посмотрите на экспозицию Проекта Грейс Джонс. Чуть дальше от воды на месте Ярмарки на Фолсом-стрит (ежегодного торжества кожи и фетишистской культуры в городе) находится Brainwash Cafe, прачечная с едой, крепким кофе и автоматами для игры в пинбол.

Сан-Франциско Джайентс разместили свой стадион в SoMa, а местность вокруг него обросла барами, ресторанами, роскошными апартаментами и гастрономами. Однако прямо на берегу, в нескольких кварталах от Парка AT&TPark, находится Red’s Java House, олдскульная закусочная 1930-х на Причале 30. Возьмите тяп-ляп-бургер на булочке из теста на закваске и «Кровавую Мэри», а затем взгляните на невероятный вид на мост до Окленда. Этот район огромен и меняется от квартала к кварталу, но не бродите по этим местам ночью, если не знаете, куда идёте. И ради Бога, не пишите статью для Medium, в которой будете на это жаловаться, после поездки.



Пресидио



Этот район / национальный парк до середины 90-х был военной базой, и жители Сан-Франциско с удовольствием будут рассказывать вам байки о том, как их отчитывали за курение ребята из полиции МП. Начинают появляться кое-какие магазинчики и ресторанчики (в основном у основания моста Золотые Ворота), однако на самом деле это район для отдыха на свежем воздухе. Если ветер не слишком сильный, то в Crissy Field есть ямы для барбекю, и он доходит до залива (плавайте на свой страх и риск – вода некоторым образом отвратительна, но большинство наших знакомых там плавали, и с ними ничего не случилось!). Бейкер-Бич – лучший пляж в городе, но если на дворе жара, отправляйтесь туда пораньше, так как он будет забит до отказа. Пресидио выходит на район Марина совсем рядом с Lucasfilm, однако не ходите в Марину. Там мило и есть несколько хороших ресторанов и кафе, но там полно бро самого низкого пошиба. Когда настанет время для выпивки, непременно отправляйтесь в Мишн или Нижний Хейт.

ГДЕ ПОЕСТЬ

Будем реалистами: сейчас, чтобы питаться в Сан-Франциско, нужен и здоровый счёт в банке (или счёт на оплату представительских расходов, чёртов везунчик), и хорошая переносимость очередей. Разумеется, ещё существуют доступные небольшие кафешки и тихие местные ресторанчики, однако общепит Сан-Франциско в настоящее время отчасти интересен именно своей амбициозностью. Рестораны в Области залива как никогда блестящи, приятны и пригодны для Instagram. Не так давно даже поползли слухи, будто бы город достиг «ресторанного пика». Это должно вызывать беспокойство среди местных шеф-поваров и энтузиастов общепита, однако с точки зрения туриста это, по сути, значит, что обязательно можно будет офигенно поесть. Поэтому да, придётся подождать и поиздержаться сверх меры, однако наш вам совет: не парьтесь, примите своего внутреннего техномагната и просто радуйтесь, что вам не приходится платить за проживание здесь.



Liholiho Yacht Club

До Liholiho познать Гавайи можно было одним из следующих способов: a) хорошо проведя время с пакетиком луковых чипсов Maui или b) пролетев пять часов на самолёте. Но затем, как гром среди ясного неба, появился шеф-повар Рави Капур, уроженец Оаху. Причём в буквальном смысле: Liholiho работал в стихийном режиме, а затем Капур стал на постоянной основе готовить свой жареный рис, посыпанный домашней тушёнкой и тунцом в тему. Возьмите промасленный попкорн с торагаси (они же гавайские сухофрукты). Просмотрите винную карту, но закажите солёный коктейль Castaway на основе шерри. Попробуйте безумно вкусную свиную почерёвку или, если сезон позволяет, спаржу с соусом беарнез из костного мозга и маленькими кусочками бриошь для того, чтобы вытереть тарелку дочиста. Не обращайте внимания на признаки насыщения и закажите BakedHawaiian, который готовится из мороженого с карамелизированным ананасом, оборочек и грёз – неспроста он есть на каждом столике. «В чём прикол?» – спросите вы. Если у вас нет некоей сверхъестественной связи с OpenTable, придётся есть в детское время – 5 вечера, чтобы избежать толкотни.



Пицца



Если вы из Нью-Йорка, Чикаго или Италии, очень не хотелось бы слышать, как вы разоряетесь о том, будто дома у вас пицца гораздо лучше. У нас тут есть пицца! Попробуйте! Мы обещаем, наши люди (которые просто могут быть родом из Нью-Йорка, Чикаго или Италии) знают, что делают. За пористым неаполитанским пирогом отправляйтесь в Del Popolo, который теперь, спустя три года скитаний в самой шикарной на свете закусочной на колёсах, является рестораном с настоящими столиками и стульями. С помощью привезённой из Италии кирпичной печки волшебник-пиццайоло Джон Даркси выдаёт на-гора свои нежные пироги, украшенные сверху сквошем, черникой или побегами брюссельской капусты. Не желаете этих кунштюков из Области залива? Загляните в Arinell, где подают кусочки на нью-йоркский манер – огромные, жирные и с проверенными временем начинками вроде колбасы и паприки.

Tony‘sPizzaNapoletana

Как мы уже говорили, этот город не славится своей пиццей, однако Тони Джеминьяни, по-видимому, одержим манией изменить ситуацию. Став первым американцем, выигравшим Всемирный чемпионат пиццы в Неаполе (а это уж точно что-нибудь да значит, и мы бы с удовольствием его судили), он открыл Tony‘sPizzaNapoletana, которую Forbes назвал лучшей пиццерией страны. В Tony‘s готовят кусочки из всех регионов – в стиле Сент-Луиса, в стиле Нью-Хейвена, в стиле Детройта и т. п., – однако лучшая пицца здесь заодно и самая простая. Постарайтесь взять выпеченную на дровах «Маргариту», но приходить нужно пораньше, так как в Tony‘s готовят всего по 73 пирога в день. Чего?! Вы не думали, что в Сан-Франциско могут превратить пиццу в нечто мелкосерийное, кустарное и эксклюзивное?

Rintaro

В Области залива ChezPanisse выполняет функцию Гарварда: его выпускники, отправляясь в свободное плавание, автоматически получают преимущество. Наглядный пример: Сильван Мисима Брэкетт из Rintaro, который почти десятилетие проработал с Элис Уотерс, а затем открыл своё заведение, в котором свежесть Области залива сочетается с японской идзакайей. Перевод: васаби местного производства и выкапываемые вручную побеги бамбука превращаются в якитори быстрого потребления. Не забудьте о дасимаки-тамаго (омлеты с редиской дайкон) и о поджаренных на углях куриных шашлычках, которые хорошо идут под домашнее сливовое вино.

Al’s Place



Хотите получить мишленовскую звёздочку без лишнего пафоса? Al‘s Place – одна из наименее пафосных планет в мишленовской галактике Сан-Франциско. Еда здесь странная в очень-очень хорошем смысле (маринованный картофель-фри? Почерёвка с газировкой из калгана? «Рыбья голова под кирпичом»? Чё???). Ресторан солнечный, синий и выложенный кафелем, словно кафетерий, придуманный очаровательно пустившимся во все тяжкие дизайнером IKEA. Официанты не обращаются с вами будто со стеклянным. Первое место в списке лучшего за 2015 год от BonAppetit сделало бронирование невыносимым, однако ресторан недавно развернул новую систему сохранения по нескольку столиков для случайных посетителей каждый день, благодаря чему, чтобы зайти туда, не нужно быть Цукербергом.

TroubleCoffee

Trouble Coffee and Coconut Club

Да, Сан-Франциско – это край тостов по 4 доллара. И всё это началось с TroubleCoffee, крошечной кофейни на самой окраине Сан-Франциско, во Внешнем Сансет. Как только вы попробуете местные тосты с корицей (главные тосты Сан-Франциско), все муки совести, которые вы испытывали из-за переплаты за то, что можно приготовить дома, исчезнут, как следы на омываемом Тихим океаном песке всего в пяти кварталах оттуда. Здесь мир помягче и, учитывая близость к океану, больше сходства с Южной Калифорнией. Сделайте как сёрферы, которые здесь тусуются, и закажите «BuildYourOwnDamnHouse»: маленький кофе, тосты и целый молодой кокос с соломинкой.

Off theGrid

Разумеется, можно было бы потроллить Twitter, чтобы найти фургончик, в котором продают тот самый корейский ролл из барбекю / фильтрованного кофе / лобстера, который вам непременно нужно попробовать. Однако самые подкованные из жителей Сан-Франциско знают, что выгоднее всего потратить время в очереди и денежки можно в OfftheGrid, собрании аж из 30 закусочных на колёсах, которые с грохотом приезжают в Форт-Мейсон, что рядом с Рыбацкой пристанью, каждую пятницу. (С апреля по октябрь там также проводятся регулярные мероприятия с музыкой при участии фургонов.) Если вы приедете в Сан-Франциско в июле или августе, вероятно, будет страшный холод и туман. Но всё равно отправляйтесь к OtG, где можно удостоиться чести пожить как истинный местный житель – замерзая и отписываясь в Twitter, параллельно ожидая 30 минут NaughtyNaan из CurryUpNow.

Димсам

Если вы не фанатичный противник радости и всего, что связано со счастьем, вам, вероятно, нужно будет поесть димсама в Сан-Франциско. Вариантов много, но мы рекомендуем отойти как можно дальше от туристических мест. Это может подразумевать Чайнатаун, родину таких заведений, как Great Eastern. Если вы следите за деятельностью президента США, вы, возможно, узнаете в этом заведении с белоснежным столовым бельём тот ресторан, в котором Обама заказал димсам на вынос из пластикового меню с фото (полагаем, он взял шанхайские пышки). Хотите обстановку, больше похожую на традиционный банкетный зал и тележку с димсамом? Yank Sing– ваша резиденция. В этом ресторане, по воскресеньям работающем в полную силу, нужно заказывать сверхбыстрые отбивные у официантов, которые толкают повсюду, словно кукушки-подорожники, тележки, нагруженные корзинами креветок, фаршированных морскими гребешками пышек и прочих вкусняшек.



Ton Kiang



Не такой дорогой, как легендарный YankSing, и не такой напряжённый, как HongKongLounge, TonKiang является идеальным местом для походов компанией и впадения в особую послеобеденную кому с помощью булочек со свининой. Официанты постоянно приходят с бамбуковыми корзинами испускающих пар пышек и тарелками стир-фрая с овощами (овощные блюда здесь лучшие среди димсамовых ресторанов города). Совет от эксперта: не объедайтесь слишком рано, вам захочется попробовать всего понемногу.

La Taqueria

LaTaqueria

Если вы напьётесь в Мишн (а вы должны это сделать!), вы в итоге окажетесь здесь и будете жадно поедать буррито величиной с ваше предплечье. Если хотите по пьяной лавочке затеять драку в Мишн, начните делать неуместные замечания в адрес лучших буррито в городе. С точки зрения мексиканской кухни у нас тут не Лос-Анжелес, однако мы однозначно можем хорошо потрудиться над своими карнитас. В LaTaq (который, по очень неофициальным данным, 54,3 процента из нас считают лучшим) свёртки счастья в фольге идут в комплекте с более чем достаточным количеством карнитас, гуакамолле и пико-де-гальо (только без риса). Местные тёрки прилагаются.

TaqueriaGuadalajara

У каждого истинного жителя Сан-Франциско есть две вещи: любимый природный объект, на котором он берёт и зажигает косяк, и заведение с буррито, в которое он ездит. Вы, вероятно, услышите очень много разговоров о LaTaqueria (см. выше), El Farolito (лучшем заведении с буррито по версии журнала Esquire несколько лет назад) и Taqueria Cancun. На самом деле зайдите в любое из них – и не ошибётесь. TaqueriaGuadalajara, запрятанное в Эксельсиоре, туманном сводном брате района Мишн, также заслуживает упоминания. Буррито должен менять течение дня и быть неприлично роскошным, а крупные порции и невозможно жирное мясо в Guadalajara сделают вас совершенно сытым, счастливым и весьма сонным. Совет от инсайдера: чтобы побаловать себя ещё больше, закажите SuperMixtoс двумя порциями мяса за дополнительную плату в 65 центов. Отличным сочетанием являеются курица гриль и аль-пастор.



Souvla



Некоторые люди говорят, будто Souvla слишком переоценённый и неоправданно дорогой, но что ж, эти люди ни черта не понимают. Найти отличную греческую кухню в этом городе трудновато, а сувлаки (блинчики с начинкой) из Souvla заполняют этот вакуум своим бараньим шашлычным совершенством, покрытым йогуртом. Хотя мы совершенно спокойно считаем себя плотоядными, чесночный блинчик со сладким картофелем, оливками каламата и грецкими орехами достаточно вкусен, чтобы на один день переманить нас на сторону вегетарианства. И да, здесь есть горячая линия, но разве не для этого придумали телефоны? Просто не совершайте ошибку, забывая о замороженном йогурте с крошками пахлавы и сиропом.

Tommy’s Joynt

Сан-Франциско в наши дни знаменит своим меняющимся лицом, однако этот барный/ресторанный/мясной рай последние полвека великолепно обходится без изменений (за исключением большего количества барахла у стен и лучшего пива на разлив). Согласно местной легенде, однажды поздно вечером кто-то видел, как Дженис Джоплин, жившая по соседству, обгрызала индюшиную тушку из мусорных баков ресторана. Не судите её строго, пока не зайдёте в это заведение. Когда зайдёте внутрь, подождите в очереди перед станцией нарезки, где можно заказывать тарелками ростбиф, грудинку, рёбрышки и индюшку с целым рядом гарниров, и всё это стоит около 10 долларов. У другой стены стоит бар, в котором кружки пива едва ли не дешевле всего в городе. Заведение – настоящий образчик олдскульного, сурового Сан-Франциско. А ещё здесь подают мясо. Мы говорили о мясе?

Super Duper Burger

В Сан-Франциско отличные бургеры подают много где, но когда дело доходит до просто шикарных бургеров без излишеств, которые всегда в тему, SuperDuper – это как раз то, что нужно. В местной сети царит явная атмосфера фаст-фуда, но, поскольку это Область залива, она также может похвалиться местным мясом, молочкой и выпечкой, а также безлимитным баром солений (которые, разумеется, готовятся на месте).

Anchor Oyster Bar



Считайте это примечанием для туристов: чтобы получить отличный суп из морепродуктов, не обязательно оставаться на Рыбацкой пристани. Хотя Tadich Grill – это классика (и он однозначно стоит своих высоких цен), чисто забавы ради мы ставим на AnchorOysterBar, невозможно крохотную кафешку, в которой подают невероятно вкусные тарелки знаменитого томатного супа из морепродуктов. Уминая крабовые клешни и свежих мидий, подивитесь тому танцу, который исполняют официанты за узкой стойкой. Слюнявчики обязательны. А вытирание миски намазанным маслом хлебом на закваске более чем приветствуется.

Tosca

Заведения из старой гвардии Сан-Франциско крайне редко модернизируются, не теряя свою душу. Tosca, визитная карточка Норт-Бич, избежала этой судьбы, когда в 2013 году Эйприл Блумфилд и Кен Фридман осторожно отреставрировали почти столетний бар / серьёзную гавань для поэтов-битников, русских танцоров, голливудских звёзд и местных политиков. Они славно поработали. Теперь можно сидеть под тщательно сохранённой стенной росписью былых времён, поедая остроумные современные версии букатини и жареной курицы с картошкой, приготовленных в свином жире, и слушая разговоры технарей из Области залива на профессиональные темы. Возможно, лучше всего из элементов Tosca восстановлено его домашнее «капучино», смесь какао и бренди, которую теперь готовят с использованием шоколада Dandelion и местных сливок. И, как любят говорить, этот напиток не содержал (и до сих пор не содержит) ни капли кофе: он был придуман в качестве прикрытия для бухла во времена «сухого закона».

Molinari’s Delicatessen

В этом буйном и многолюдном кусочке старого Норт-Бич со стенами и окнами, доверху заставленными импортными винами, сырами и итальянскими консервами, до сих пор готовят лучшие сэндвичи в городе. Пусть вас не отвлекают запасы деликатесов: это заведение просуществовало более 100 лет именно из-за девяти простых и вкусных особых сэндвичей. Норт-Бич, район традиционно итальянский, меняется вместе с остальной частью Сан-Франциско, однако Molinari‘s Delicatessen остаётся всё таким же олдскульным: здесь в меню не закрасться никаким безглютеновым вариантам. Этому магазину деликатесов удалось удержаться за маленький кусочек Сан-Франциско – заходите, берите талончик и собственную булочку из ящика сзади и приготовьтесь сделать заказ, когда назовут ваш номер. Сэндвич, как и всё остальное, с чем можно столкнуться в Molinari‘s, лишён всяческих излишеств: самое главное здесь – это свежий хлеб, безумно вкусное мясо, мягкая моцарелла и импортное оливковое масло. RenzoSpecial (с прошутто, песто, моцареллой и высушенными на солнце помидорами) – это лучший сэндвич, который вы когда-нибудь съедите. Однозначно.



Toyose



Вы не найдёте Toyose, если не будете его искать. Фасад этого корейского заведения, находящийся посреди жилого района Сансет, в буквальном смысле является дверью от гаража. Однако ресторан как-то умудряется быть постоянно заполненным до отказа клиентами в лёгком подпитии (которое, естественно, постепенно усиливается по мере приближения к 2 часам ночи, когда заведение закрывается). Куриные крылышки, жареный рис с кимчхи и все супы невероятны, а если вам хочется приключений, попробуйте панкейк с морепродуктами – он странный, немного простоватый и весьма шикарный. Барной сцены во внутренней части Сансета не хватает, так что наслаждайтесь соджу сколько душе угодно: чем позже, тем в этом заведении интереснее.

Henry’s Hunan

В городе есть несколько заведений Henry‘sHunan в разных местах, однако это совсем не такая сеть. Ресторан специализируется на аутентичном южнокитайском стиле, в центре внимания которого – до безумия вкусные блюда из копчёного мяса. Завтракать отправляйтесь в Henry‘sHunan в деловом центре города, на Сакраменто-стрит. Там всегда оживлённо, но завтрак подают быстро, а рис, которым тарелки наполняют с горкой, невероятен. Наш любимый завтрак – это тарелка с нарезкой из хунаньской копчёной ветчины с овощами. Она сытная и совсем не такая сладкая, как китайская кухня в сычуаньском стиле. Обедать ступайте в заведение на Чёрч-стрит, что в долине Нои. В этом месте гораздо чище и уютнее: заведение в деловом центре города расположено на одной лестничной клетке с захудалым жилищным комплексом и, как бы это сказать, менее озабочено приличиями. Непременно попробуйте Marty‘sSpecial, с копчёной ветчиной и курицей в соусе из чёрных бобов. В этом месте китайская кухня немного отличается от той, к которой вы привыкли, но это нормально. Вы же взрослый человек.

House of Nanking

На краю Чайнатауна, прямо между Норт-Бич, Ноб-Хилл и Финансовым районом находится HouseofNanking, идеальное заведение для ланча, если вы турист. Очередь бывает длинной, поэтому лучшая возможность не прождать час выпадает около полудня и среди недели. Однако даже если придётся подождать, оно всегда того стоит. Насколько нам известно, меню в целом потрясающее – больше всего мы любим фирменное блюдо из курицы, жареной во фритюре со сладким соусом и подаваемой с гороховыми побегами и сладким картофелем. Но сколько бы вы ни сидели над меню, это наверняка будет неважно, когда придёт время сделать заказ. Владелец, Питер Фан, всегда здесь, и хотя он может спросить, к чему вы склоняетесь, он обычно принимает окончательное решение за вас сам. Просто доверьтесь этому человеку.

Limon Rotisserie



В Сан-Франциско есть несколько отличных перуанских заведений, однако местонахождение Limon и местная курица выделяют его среди прочих. Меню огромно, но вы совершаете ошибку, если не пробуете местное фирменное блюдо, PolloalaBrasa – курицу, медленно зажаренную на вертеле над открытым огнём с двумя гарнирами и двумя из местных соусов для макания. Для начала возьмите немного севиче – к cevichedepulpoycamarones добавляется местный невероятно яркий маринад из lechedetigre, однако выбирайте любой из этих вариантов, и не ошибётесь. И хотя выглядит она пафосно, если разделить курицу с другом, цена в итоге получается вполне разумной. Все сэкономленные деньги потратьте в барах поблизости. Ваша база из курицы на вертеле, которую вы съели прежде, чем начать пить, подобна незначительной суперспособности.

Burma Superstar

Burma Superstar

В Сан-Франциско находится одно из самых крупных бирманских сообществ страны и нет лучших (или более быстро растущих) заведений, чем BurmaSuperstar на любящей чай с шариками Клемент-стрит (кроме того, на тот случай, если вы забредёте на ту сторону залива, есть ещё заведения в Аламеде и Окленде). Начните с салата из чайных листьев (который бросают на стол), а затем возьмите смесь из карри, стир-фрая, блюд и лапши и супов (бирманская кухня многое заимствует у индийской, китайской и тайской). Тыквенно-свиной суп такой вкусный и так успокаивает, что вам захочется, чтобы он замерзал. Но такого не будет. Его температура будет равна 55 градусам по Фаренгейту. Она здесь всегда равна 55 градусам по Фаренгейту. Здесь и GoogleMaps не надо: просто понаблюдайте за скоплением людей, выстраивающихся в очередь за легендарной чесночной лапшой и супом с самсой из Бирмы. Как High Treason (новый винный бар), так и Bitter End (паб) находятся совсем недалеко отсюда, и там тоже можно подождать. Вы проголодаетесь, но терпение укрепляет характер.

nopa

nopa – это часть Уэстерн-Аддишн, которая некогда была суровой, но теперь переполнена модными магазинчиками и специализированными кафе. Этот ресторан, который в буквальном смысле стал тёзкой микрорайона (NoPa означает «NorthofthePanhandle» – «к северу от Выступа», но он был назван в честь ресторана), можно было бы привести в качестве примера начальной точки джентрификации. Но стоит только добраться туда и попробовать тамошнюю безумно вкусную еду, осознать его крутизну, не подразумевающую чмошную обстановку, и заметить, что местные тоже там питаются, его сложно не полюбить. В nopa, по сути, невозможно попасть, однако если заявиться в 5 вечера и ждать у барной стойки до открытия кухни часом позже, получить место обычно удаётся. Сцена вечно энергичная и громкая, винная карта полна, менеджер бара Янни Кехагиарас делает лучшие коктейли с шерри в городе, и хотя меню постоянно меняется, свиная отбивная неизменно остаётся. Кроме того, пудинг «пот де крем» из ириса сделает вас счастливым и толстым. Мы слышали, будто эти люди подают бранч по выходным, но также слышали, что люди ходили по Луне – доказательства вроде серьёзные, но мы никогда не видели человека, который действительно это делал. Кстати, о бранче…

Бранч



Учитывая, что здесь приходится подолгу ждать, место для ленивого завтрака в выходные здесь лучше всего выбирать по личным качествам. Считаете себя любителем пляжей с пристрастием к местным продуктам? Отправляйтесь в Outerlands во Внешнем Сансете, где стены и потолок сделаны из выдержанного дерева, а голландские блинчики с яблоком полностью готовятся из органических местных продуктов. Нравится фриттата с хипстеровщиной? В Beretta шумно, он находится в Мишн, и там весь день подают бранч в итальянском стиле. Предпочитаете пить свой завтрак, в идеале – усиливая свой бодун бризом? Ramp, дешёвое заведение в более промышленной части города, в основном прославилось своей «Кровавой Мэри» и фантастической террасой.

Foreign Cinema

Если вы хотите сводить даму (или молодого человека) на хорошее, необычное свидание, закажите столик в этом знаменитом заведении в Мишн. Здесь можно есть кобэ гриль, одновременно смотря «Балбесов»! Или пожирать устриц из залива Хаммерсли, одновременно смотря «Жижи»! Ещё – на случай, если ваше свидание пройдёт успешно, – в ForeignCinema подают отличный бранч.

Zuni Cafe (150)

В ZuniCafe, где с 1987 года подают лучшую жареную курицу в городе, нужно идти обязательно, особенно если у вас есть доступ к счёту на представительские расходы. Это радостный калифорнийский ресторан ваших грёз – залитый солнцем и полный органического цикория и поленты днём, сверкающий и предлагающий искусно сделанные коктейли с «Аперолем» и морского окуня с иерусалимскими артишоками по ночам. Эх.

Rich Table



Отыскать необычную современную еду с незамысловатой энергетикой и по разумным ценам в Сан-Франциско нелегко. Однако RichTable – это триумвират рядом с Оперой, где дружелюбные официанты подают экзотические закуски вроде чипсов из сардин с крем-фрешем из хрена и пышек с белыми грибами и подливкой раклет, а также основные блюда вроде стейка «рибай» с чёрным соусом из чёрного чеснока. А учитывая его близость к деловому центру города, найти место у барной стойки, где подают полное меню, относительно легко. У нас только одна претензия: напитки и меню порой чересчур амбициозны, но обслуживание непритязательно, а десерты неизменно убийственны.

Kin Khao

Следуйте за рыбным соусом (в буквальном смысле – он бывает немного ароматным) до этого труднонаходимого места на Юнион-сквер. Забудьте всё, что вы, как вам казалось, знали о тайской кухне, поскольку то, что придумал здесь ресторатор Пим Течамуанвивит родом из Бангкока, бесконечно далеко от фиговенькой, чересчур сладкой тайской лапши, которая попадает в большинство меню тайской кухни. Закажите зажаренные с карри рёбрышки «куа клинг» или «као сой», бодрящий суп с карри, посыпанный жареной лапшой и маринованной ботвой горчицы, – и вы уже отплыли в северный Таиланд через Сан-Франциско.

The Refuge



Люди злоупотребляют словосочетанием «храм чего-либо», однако в Refuge стоит заглянуть (и отправиться туда на Uber, потому что это в очень дальней от Сан-Франциско части полуострова). Это действительно храм пастрами, которую с любовью, тщательно делают вручную прямо здесь, в ресторане, и бельгийского пива. А ещё здесь на стенах нет хипстерской фигни – приходишь, ешь мокрые жареные бутерброды, пьёшь добротное пиво и уходишь домой толстый и счастливый.

ГДЕ ВЫПИТЬ

Пришло время поведать плохие новости о выпивке в Сан-Франциско. Это город, в котором очень много ползают на карачках, едят дорогую выпечку и курят травку в парке. Иными словами, занимаются тем, под что, как правило, отводится дневное время. Вполне возможно, что около 11 вечера вы окажетесь в каком-нибудь симпатичном заведении, будучи готовы смириться с ночью в компании близких. Затем бармен крикнет: «Последние заказы», чтобы можно было на следующее утро встать в очередь за той выпечкой, поскольку он/она не может позволить себе поручать нечто подобное кому-то другому через Taskrabbit, как это делают очень многие из других жителей города.

Кстати, о разрыве в доходах. Большинство баров попадают в одну из двух категорий: есть потрясающе запущенные забегаловки с виниловыми сиденьями, бильярдными столами и жутким китчем, которые кажутся возвращением к старому Сан-Франциско, а есть ряд сверкающих коктейльных заведений, обслуживающих гадов-технарей с лишними деньгами и найденными на Tinder спутницами или спутниками, которых нужно впечатлять. Последние не совсем уж плохи, но первые мрут как мухи, потому что, как уже, вероятно, отметил в неоднозначном тоне на Facebook какой-нибудь ваш приятель из Нью-Йорка, аренда жилья в Сан-Франциско стоит бешеных денег и заткнула за пояс все прочие крупные города Америки.

А теперь хорошие новости: пить днём однозначно интересно. Можно делать это как подобает в куче патио баров или в любом общественном парке, и всем копам будет плевать, пока вы не станете вести себя в связи с этим по-идиотски. И не поймите нас превратно: некоторые бармены подают выпивку до 2 часов ночи, после чего это им уже не разрешается по закону. Это в особенной степени относится к данным заведениям.

Tosca

ABV

ABV получил большую премию в 2015 году на TalesoftheCocktail, крупной всемирной сходке барменов «для своих» в Новом Орлеане. Это весьма добротное заведение в Мишн, где можно взять коктейль за 15 долларов с названием вроде «Виски в церкви» (пахнущий дымом и пьянящий без серьёзной закуски) или «Бомбейский мул» («Московский мул» с кориандром и шафраном), который действительно стоит 15 долларов. Еда – а именно хот-доги с мергезом в кляре из фалафеля и булочки со свининой мапо – тоже достойная. Заходите на бранч, если хотите, чтобы вам подали неприлично большую «Кровавую Мэри» на дроблёном льду. Здесь, как правило, многолюдно, однако владельцы оказались достаточно самоуверены и дальновидны, чтобы обеспечить безумное количество мест.

Trick Dog



До открытия ABV привычку Мишн к вопиюще дорогим коктейлям подпитывал TrickDog. Этот район является эпицентром скопления технарей с 2013 года, когда в городе появились маршрутки, идущие в район от офисов Google в Кремниевой долине и обратно. Это заведение – из тех, где можно ожидать, что вы будете стоять, часто переспрашивать приятелей, а ещё до того, как вы войдёте, вас схватит швейцар, однако с меню напитков, которое меняется в зависимости от сезона и может быть посвящено любой теме от таро до китайских ресторанов, трудно ошибиться.

Phone Booth

Практически все заведения в Сан-Франциско кажутся открытыми для гомосексуалов (подробнее о заведениях конкретно для ЛГБТ расскажем позже), но PhoneBooth – это одно из тех редких безопасных пространств для гомо-, гетеросексуалов и кого угодно, которые нечасто можно найти в Штатах. Оно всегда оживлено, но не многолюдно, а ещё здесь подают крепкие «Грейхаунды» и дежурные коктейли. Однако самое лучшее здесь – это, пожалуй, музыкальный автомат, который играет всё от Stones и Fleetwood Macдо Sugarcubes. Если взять буррито в LaTaqueria, а после этого вам захочется забухать, это самый близкий и самый лучший вариант.

Zeitgeist

Вероятно, самое лучшее место в городе для того, чтобы пить снаружи. Собственно, ступайте туда только в том случае, если хотите выпить снаружи. Внутри в этом заведении тесно и дует. Здесь одновременно подают не менее 40 сортов пива на разлив, а сзади находится большое патио с кучей скамеек. Если вы хотите притереться к местным, попросите любой индийский светлый эль, о котором раньше не слышали, и скажите, что вы, в принципе, только его всю жизнь и заказывали. Жители Сан-Франциско обожают индийский светлый эль почти так же сильно, как и размышления о том, когда же лопнет жилищный пузырь. Умный совет: в местных барменах больше от восточного побережья, чем от западного. Они сердятся без причины, а ещё известно, что они порой ни с того ни с сего вышвыривают подвыпивших посетителей. У одного парня, по слухам, конфисковали удостоверение личности, потому что в Аляске выдают отвратительные, как в «Монополии», водительские права; другого выставили за дверь, потому что он сделал предложение своей девушке и сделал его слишком громко.

Martuni’s

Martuni‘s– это волшебное заведение, милейший караоке-бар с пианино, в котором подозрительно много зеркал, искусственных цветов и отдельных туалетов. По сути, он похож на старый кокаиновый притон, полный счастья. Люди напиваются в стельку и поют всё что угодно от REMдо той самой песни из «Холодного сердца». Есть вероятность случайно встретить как минимум одного вашего знакомого по старшим классам, который играл в театре и знал, что когда-нибудь всё станет лучше. Таки стало лучше, и этот бар это доказывает. Дорожите им, пока он жив.

Molotov‘s



В 2014 году, когда выпустили GoogleGlass, панк-роковая забегаловка Molotov‘s попала на первые полосы газет: «Нападение в баре на жителя Сан-Франциско в очках GoogleGlass». Вскоре после этого девайс запретили в нескольких заведениях города. Поэтому, вероятно, разумно не отправляться в Molotov‘s в этой штуковине. Вместо этого ступайте туда, играйте в пинбол и не будьте придурком. Эти парни пускают с собаками и с чужой едой, а ещё берут всего по 5 долларов за бокал виски и банку Hamm‘s. Следует знать, что он расположен в Хейте, а значит, здесь бродит по улицам множество бездомных, психически больных молодых людей с дредами. Они будут к вам приставать на входе и на выходе. Не обращайте внимания. Проявите в этом случае порядочность.

Trou Normand

Итак, вы хотите сводить любимого человечка в какое-нибудь очень милое и уютное место? TrouNormand – это практически самое совершенное место для свиданий, где можно спустить 50 долларов на выпивку и закуски, не чувствуя, что тебя налюбили. Усядьтесь возле барной стойки, под огромным карандашным рисунком обнажённой со вкусом дамы. После этого заказывайте что угодно с кальвадос (яблочным бренди) или любым из вин вместе с мясными закусками в ассортименте. В этом заведении их все до единой делают самостоятельно. Собственно, если пройтись в туалет, есть возможность пересечься с помощником официанта, катящим на кухню целого поросёнка.

Terroir

В этом винном кафе в SoMaесть атмосфера типа «давай представим, что мы не в баре, а в гостиной», и два этажа, где можно сидеть только на диванах. Здесь подают исключительно натуральные вина – изготовленные без химии и с минимумом технического вмешательства. В принципе, те самые странные вещи, которые подают на своих званых обедах дамы за 30 с доулами и приехавшими по программе AuPair помощницами по хозяйству. Если у вас есть время, спросите ребят за барной стойкой, чем они накачались, и они, возможно, вытащат бутылку, которую провезли тайком во время недавней поездки в Италию.

Tonga Room and Hurricane Bar



Бары в полинезийском стиле в настоящее время переживают возрождение по всей стране, но TongaRoom – первый среди себе подобных, и расположен он внутри старой роскошной гостиницы Fairmont. Он немного дурацкий – там всё из бамбука, есть огромная лагуна, раз в три часа начинается искусственный ливень, однако выпить где-то галлон пунша, который подожгли и подали с четырьмя соломинками, – тоже глупость. Просто не обращайте внимания. Не сказать, чтобы главным в этом месте была выпивка, однако, к чести бара, эти ребята обращаются с сауэр-миксом проворнее, чем могли бы, и во многих случаях используют свежевыжатый сок.

Mikkeller

Если когда-нибудь окажетесь в Копегагене, ищите Mikkeller, крохотное заведение, которое для фанатов пива является тем же, что и Tulum для модных журналистов. Если вместо этого окажетесь в Сан-Франциско, отправляйтесь в его чуть менее крохотную пивную посреди города, рядом с Юнион-сквер, домом магазинов GAP и всех хреновых гостиниц. Во внушительном списке из 40 сортов пива на разлив и бесконечного множества сортов бутылочного пива любопытно всё, и, что впечатляет ещё больше, бармен сделает вид, что он не раздражён, если попросить образцы кустарного шоколадного стаута и сауэра со вкусом чёрной смородины. Если с вами безглютеновое создание, можете сагитировать его тем, что в этом баре подают шикарный сидр.

Bi-Rite Grocery

В городе не получить впечатлений лучше, чем жутко упоровшись в Долорес-парке трюфелями с травкой и смотря, как все хрустальные лампы играют энергией. Из мест, в которых можно приобрести парковые «сувениры», ближе всего находится Bi–Rite, местный дорогой гастроном с отличным вкусом. Возьмите бутылку баскского розового вина и какого-нибудь пива, за исключением Budweiser, а ещё бан ми, органические сырные палочки с соусом шрирача или вообще то, чего желает лучшая ваша версия, когда вы обдолбаны. Также здесь есть отличные продукты с местных ферм, здесь вам честно подскажут, что в данный момент есть хорошего или плохого, а ещё предложат всё попробовать в доказательство своих слов.

Club Deluxe

В ClubDeluxe, что в Нижнем Хейте, подают мохито по разумной цене и проводят бесплатные джазовые концерты по вечерам практически в любой день недели. Это заведение из тех, в которые ежедневно отправляются, чтобы справиться с жизнью, множество немолодых дядек, у которых, вероятно, есть не живущие с ними дети. Также здесь подают пиццу с тонкой корочкой, о которой пусть и не порассуждаешь на Yelp, но которая как раз в тему тогда, когда вы уже пару раз выпили.

The Blue Light



Ой, блин, вы оказались в Марине, в эпицентре скопления мажоров и их поклонниц. Хорошо здесь то, что в этом маленьком пабе, BlueLight, есть дешёвый «счастливый час», приличная музыка, а ещё это не самое худшее место на Земле, если не ходить туда во время крупных спортивных мероприятий (то же самое, если честно, можно сказать о Сан-Франциско). Отправляйтесь во вторник ради рыбных тако по 2 доллара и пива RedStripe. Также здесь подают начо с ярко-жёлтым сырным соусом, если вам такое по душе.

ГЕЙ-БАРЫ

Город в целом вполне гомосексуален, но большая часть баров в знаменитой гомосексуалами части города, Кастро, битком набиты этими «ужасными существами». Харви Милк в гробу переворачивается из-за той дующей MuscleMilk братвы из Equinox, которая унаследовала его давний район. Между тем, до сих пор существуют бары с богатой квир-историей, которые ещё не пали жертвой резкого взлёта цен на аренду.

The Stud

В конце 60-х Джон Уотерс захаживал в Stud, в котором каждую пятницу по вечерам проводится очень интересное, китчевое, провокационное шоу трансвеститов под названием «ClubSomeThing». Тематические вечера здесь устраивают на любую тему от Нины Симон до возлюбленных-душегубов. Есть вероятность, что какой-нибудь трансвестит зажжёт с десяток косяков и передаст их компашке будущих художников. Если вам повезёт, другой сделает какой-нибудь финт ушами в духе Йоко Оно и будет вопить в микрофон пять минут, чтобы отпугнуть всех «обычных» геев и гетеросексуальных туристов.

Aunt Charlie’s Lounge



AuntCharlie‘s, по сути, как нельзя в тему посреди наркоманского района, в сравнительно суровом уголке Тендерлойна, и является центром трансвестизма ещё с 80-х. Здесь каждый четверг проводится крутая дискотека под названием «TubesteakConnection». До 11 здесь тихо, как в гробу, а затем внимания бармена внезапно становится невозможно добиться. Стены обклеены старым порно в духе Бёрта Рейнольдса пополам с китчевой пошлятиной из телевизора, а ещё нельзя доставать мобильный, а не то какой-нибудь трансвестит будет вас обзывать и стыдить за отвращение к взаимодействию с людьми. В этом заведении просто очень серьёзно относятся к пресловутому правилу «никаких телефонов», и это круто, потому что благодаря этому действительно знакомишься с людьми.

Единственное заведение в Кастро, достойное упоминания: TwinPeaks, который находится совсем рядом со старым CastroTheater и тем самым перекрёстком, на котором любили тусоваться крутые чуваки, любившие демонстрировать публично свои причиндалы. Зайдите туда днём, и как минимум один будет протестовать против принятого пару лет назад запрета на наготу. Когда-то в барах блокировали окна, чтобы защитить клиентов от гомофобных подонков на улицах. TwinPeaks был первым баром в городе, который забил на это и в котором гордо стали подавать выпивку с обычными старыми окнами. Кроме того, здесь есть знаменитая неоновая вывеска, которую наверняка заинстаграмил кто-нибудь из вашей ленты.

SF Eagle

Каждое лето Ярмарка на Фолсом-стрит привлекает самых убеждённых любителей кожи, «медведей», «выдр», людей, любящих изображать щенков, и поклонников мочи со всего света. В остальные дни года эти ребята тусуются в Eagle, особенно по воскресным вечерам, когда в этом заведении проходит барбекю на заднем дворе. Патио на его заднем дворе увешано плакатами Тома оф Финланда – теми самыми набросками усатых копов из 70-х с огромными выпуклостями – и хорошо укрыто на тот случай, если в Калифорнии действительно снова пойдёт дождь.

El Rio



К сожалению, единственный лесбийский бар в городе недавно закрылся. Там уже гламурное коктейльное заведение с бархатными диванчиками и паштетом. Хотя ElRio и не является «гей-баром», туда на различные квир-мероприятия, проходящие на заднем дворе, или просто для того, чтобы потусить и поиграть в «шаффлборд» баночкой Tecate, стекается множество женщин, которым нравятся женщины (и, если уж на то пошло, мужчин, которым нравятся мужчины). Примерно раз в месяц здесь проводится SwaggerLikeUs, хип-хоповая квир-вечеринка, билеты на которую нужно покупать заранее, если вам не нравится ждать по полчаса в очереди.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

С середины 1990-х Сан-Франциско преобразовывали в Шангри-Ла для представителей верхней прослойки среднего класса из числа белых жителей пригородов, которые в равной степени ненавидят скучное спокойствие и ощущение оторванности от мира, связанные с жизнью за чертой крупного города, и которые также до смерти боятся преступности, бедности и плохих школ в черте города. Собственно, Сан-Франциско превратился в идеальную инфраструктуру бесконечной роскоши, построенную на основе едва сводящего концы с концами класса обслуги (почти поголовно проживающего в Окленде) и связанную воедино приложениями для iPhoneapps, на фоне невообразимой природной и архитектурной красоты.

Пойдите по барахолкам, купите куртку

Вы однозначно забудете привезти в Сан-Франциско куртку, потому что зря уверены, будто бы в Калифорнии всё время повсюду светит солнышко. Что ж, в Сан-Франциско всё время облачно и дует ветер, и вам, дурачок, всё время будет нужна куртка. К счастью, это значит, что у вас есть возможность прочесать 60 с лишним секонд-хендов Фриско, которые практически полностью наполняются и управляются бедными художниками города, зарабатывающими на жизнь покупкой и продажей хорошо сшитой и вызывающе модной одежды.





Как и в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, лучше всего можно потратить деньги у известных реселлеров вроде BuffaloExchange, Crossroads и Wasteland, где вся тяжёлая работа по отделению джинсов JINCO от APC выполняется хорошо заранее. Если хотите ещё более дешёвый вариант, то есть полно традиционных секонд-хендов вроде MissionThrift и Goodwill, представляющих стремительно сокращающийся контингент рабочего класса в Сан-Франциско. Эпицентр этих двух миров находится в Community Thrift, некоммерческом магазине на 17-й улице и Валенсия-стрит в Мишн, где вы должны оказаться в любом случае, если вас очень интересует колорит Сан-Франциско.

Взойдите на холм и посмотрите вокруг

По сути, в каждый вид в городе входит длинный ряд викторианских домов, которые переходят в пышные тёмные верхушки деревьев, рассекающие тяжёлое одеяло тумана. Колорит этого города, от сбивающей с толку, но приятной смеси викторианского дизайна на эркерах до современных многоквартирных домов из стали, стекла и цемента, извергающихся из снесённых исторических памятников, одновременно своевольный и пьянящий. Здесь в буквальном смысле нет недостатка в крутых склонах, по которым можно лазать, и все они непременно обеспечивают идеальный фон для самого популярного вашего изображения в Snapchat или Instagram за день.



Лендс-Энд



Дорога в Лендс-Энд, парк рядом с мостом Золотые Ворота – это самая сногсшибательная, освежающая и стоящая затрачиваемых на себя усилий пешая тропа в городе. Чтобы добраться туда, поезжайте к началу Прибрежной тропы. (Или, поскольку припарковаться там весьма проблематично, поезжайте на 38/R до последней остановки на 48-й улице, идите пешком пять минут на северо-запад, и вы там.) Когда вы будете идти по тропе, свет будет чрезвычайно просачиваться между деревьев, и всё будет казаться не так хреново. Затем вы окажетесь на поляне и выйдете на крутой обрыв, Тихий океан и развалины Сатро-Батс, комплекса солоноводных бассейнов, который сгорел в 1967 году и почти касается берега. В целом она занимает около полутора часов.

Поэзия и разговорный жанр

Сан-Франциско – это греческая сирена. Он обещает толерантность, общность, творческую свободу, крутую атмосферу и большие зарплаты. Однако для тысяч местных обладателей дипломов по творческому письму, истории искусства и театральному искусству город является большим и жирным тупиком. Ютясь вшестером в одной квартирке и отчаянно работая в поддержку сферы обслуживания Сан-Франциско, многие местные деятели искусства в итоге разочаровываются и не реализуются. К счастью для вас, лучшую художественную выразительность обеспечивают отчаянные попытки не казаться провалом, а это значит, что идеальное место для того, чтобы поглядеть на душевный стриптиз возмущённых талантов, – это общественные живые представления. Поэтическая и комедийная сцены города знамениты новичками на пути к Лос-Анджелесу или Нью-Йорку, и здесь на непостоянных площадках в книжных магазинах и видеопрокатах (в Мишн их до сих пор не менее двух) по вечерам никогда не бывает пусто.





Но хотя такие площадки, как Adobe Books (см. «Музыка и ночная жизнь») и Alley Cat, отлично подходят для того, чтобы найти комедийные и поэтические выступления на месте, истинное сердце декламационной сцены Сан-Франциско (той её части, которая ещё не сбежала в Окленд) находится в запущенных битком набитых квартирках, которые можно отыскать через приглашения на публичные, но не отображающиеся в списках события в Facebook. Для получения квази-эксклюзивного доступа поинтересуйтесь «открытыми микрофонами» в таких любимых поклонниками заведениях, как Artists’ Television Access, и вместо того, чтобы быть тихоней в чужом городе, погрузитесь в бездельничающую, непрерывно курящую, трендовую толпу, чтобы получить приглашение на нечто скоротечное и настоящее в битком набитой квартире площадью 700 квадратных футов.

Вечеринки для ЛГБТ+

Учитывая, что Сан-Франциско является (или, как это получается всё чаще, являлся) создавшим себя самостоятельно, самоопределившимся и эгоцентричным стереотипом самого гейского города в мире, не так уж и удивительно, что в Заливе проходят лучшие вечеринки для ЛГБТ+ на Западном побережье. Хотя когда-то Сан-Франциско был местом, куда квиры бежали, из-за высоченных цен на аренду город стало невозможно рассматривать как гавань, а не как эксклюзивный клуб, в который принимают только за вступительный взнос. Однако те, кто остался, точно знают, как зажигать под голубой луной.



Одним из мероприятий, которые они для этого посещают, является HardFrench, которое проводится в популярном баре ElRio, что в Мишн. Hard – это больше для альтернативных бро из числа геев, но там играют отличные старые хиты, а ещё там полно дружелюбных симпатичных парней «в активном поиске». Быстро переходим к оклендской Ships in the Night, любимице небелых негетеросексуальных барышень из Области залива (впрочем, в последние годы эта атмосфера частично развеялась), организаторы которой с особым фанатизмом не пускают белых цисгетеро, так что это беспроигрышный вариант.



Долорес-парк



В 7x7 самым сан-францискским занятием «собственно в Сан-Франциско» считалось убивание времени в Долорес-парке. В Долорес-парке, затиснутом прямо посредине между самой симпатичной частью Мишн и самой симпатичной частью Кастро, вечно солнечно, в то время как остальная часть города дрожит в тумане. Можно часами пить средь бела дня на склонах, наблюдая за тем, как парни с деревенским загаром и бородами крутят обручи и жонглируют посреди моря из парочек на одеялах, и глядя на бродячего торговца снедью, у которого есть страница на Yelp с пятью звёздочками.

StrEatFoodPark

Закусочные на колёсах – неотъемлемая часть заимствованной аутентичности Сан-Франциско, и три раза в месяц их можно найти все скопом в рамках многочисленных уличных ярмарок Сан-Франциско (CherryBlossom, FolsomStreetFest, HowWeird, BaytoBreakers, Carnaval, Pride, FillmoreJazz, J–PopSummit, JerryGarciaDay, FleetWeek и т.п.). Однако жители Сан-Франциско ленивы, и за полуденным перекусом отправляются в StrEat Food Park, находящееся под шоссе собрание сменяющих друг друга закусочных на колёсах по соседству с крупным лагерем бездомных в SoMa. От этого местечка так и разит отчаянием, но то же самое можно сказать и о бизнес-модели, предусматривающей запихивание кухни в грузовик. А ведь в этом случае вышло неплохо, верно?

Парк «Золотые ворота»



По этому парку всегда стоит пройтись пешком или проехать на велосипеде, и в нём представлены все возможные аспекты культуры Сан-Франциско. Можно купить наркотиков на Холме Хиппи, пройтись по Японскому чайному саду, заглянуть в Музей де Янга, пока закрыт Музей современного искусства, сводить детей на огромную площадку под открытым небом, отправиться в поход на остров Строберри-Хилл, а если отправиться по нужной велосипедной дорожке, вы в итоге окажетесь на пляже. Тем не менее, рекомендовать самый большой парк в городе – это в каком-то смысле всё равно что пытаться убедить сторонника Трампа, что он неправ: зачем?

Нудистский пляж Бейкер

Эта студёная береговая линия начинается в тени моста Золотые Ворота, и она некогда являлась эпицентром фестиваля «Пылающий человек», ныне смехотворно коммерческого (он переехал в Неваду спустя четыре года, потому что в регионе, склонном к ежегодным лесным пожарам, которые обходятся в миллиарды долларов, сжигать огромное чучело незаконно). В этом творческом духе Бейкер также «формально» является нудистским пляжем, хотя основной контингент его посетителей, как и на всех нудистских пляжах, составляют пожилые мужчины, которые, может, и осознают свою наготу, а может, и нет. Когда погода станет немного лучше, вы увидите больше заросших мамаш и раздевающихся с показным смущением студентов Художественной академии, но на пять пялящихся туристов будет приходиться всего по одному набору причиндалов. Как бы то ни было, нудистские пляжи – это редкость, поэтому насладитесь своей дозой несексуального натуризма. Однако возьмите с собой куртку, потому что температура всегда равна 55 градусам по Фаренгейту.



Painted Bird



Клиенты винтажных магазинов из Токио ездят в PaintedBird за идеальной чёрной футболкой с Боуи, за которую дома можно заломить цену на 800 процентов выше. Наполовину это связано с тем, что владельцы магазина берут не слишком дорого, и наполовину – с тем, что они просто очень хорошо просматривают полученные в дар вещи и передают другую хрень дальше, в BuffaloExchange. Там найдётся всё что угодно от хорошо поношенных Levi и свитеров в обтяжку до комбинезонов и домашних халатов от почивших в бозе французских брендов. Всё разложено по цвету, и найти что-нибудь немонохромное будет трудно. Атмосфера, по сути, представляет из себя доведённый до крайности нормкор 90-х.

The Armory

Это здание начала 20-го века в мавританском стиле изначально было построено для Национальной гвардии Сан-Франциско. Затем, в 2006 году, порносайт Kink.com заплатил за это место 14,5 миллиона долларов, чтобы снимать видеоролики о голых людях, связанных по рукам и ногам или запихивающих что-то себе в организм. Компания проводит экскурсии, знакомящие с историей здания и различными декорациями для БДСМ: темницами, помещениями для допросов, госпиталями и старыми добрыми будуарами с подвесками. Оно расположено в оживлённой части Мишн, поэтому договоритесь о поездке туда с совершенно незнакомым человеком из приложения или сядьте на автобус.

Japan Center



Радиус Джапантауна Сан-Франциско составляет всего несколько кварталов, и это один из трёх подобных районов, оставшихся в США. Самой известной его достопримечательностью является JapanCenter, роскошно унылый пятиакровый торговый центр 60-х годов, полный странных салонов красоты, долларовых магазинчиков, точек продажи чая с шариками, аркад, книжных магазинов, рамэн-баров и идзакай. Здесь часто проводятся разные культурные мероприятия, на которых собираются, чтобы позаниматься сумо или пощеголять перед посетителями традиционной одеждой гейш, японцы и белые, присваивающие японскую культуру. Если хотите повеселиться, отправляйтесь в спа Kabuki Springs, что через дорогу, японскую баню, в которую местные ходят, чтобы раздеться и расслабиться.

Фото сделано на Classic Cars West

ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ЗАЛИВА И ОКЛЕНД

Давайте сразу отметим слона в этой невероятно дорогой кунсткамере: да, мы знаем, что Окленд и Восточная часть залива – это не Сан-Франциско, а включение их в путеводитель по этому городу может кому-то не понравиться. В конце концов, вы же не стали бы включать Кэмден в путеводитель по Филадельфии. Но, опять-таки, если бы жителям Филадельфии приходилось массово переезжать на другой берег реки из-за повышения цен на аренду и роста расходов, а значительная часть творческих личностей, которые сделали её великой, начала выживать и процветать в этом городе в Нью-Джерси, вы бы, возможно, это сделали. Поэтому мы включаем Восточную часть залива и Окленд в свой Путеводитель VICE по Сан-Франциско – не потому что они не заслуживают собственного (честное слово, разнообразие искусства и культуры здесь настолько богато и так бьёт ключом, что мы едва ли касаемся самой поверхности), а потому что странно было бы не отдать им должное, особенно с учётом того, что радикальная перестройка, происходящая в заливе, запихнула стольких людей, отвечающих за творческий пульс района, в одну лодку. Так было не всегда.



Когда-то жители Сан-Франциско самодовольно отмечали количество месяцев или лет, прошедших с того времени, как они переехали по мосту через залив в Окленд. Впрочем, в последнее время они бегут от возмутительной стоимости жизни в городе за относительным комфортом Восточной части залива. Это значит, что Окленд начал страдать от проблем Сан-Франциско: резкого подорожания аренды, цветущего буйным цветом выселения и гражданских режимов, готовых служить интересам бизнеса в ущерб существующим уже давно культурным учреждениям.



К примеру, в следующем году Uber собирается расшириться из своей головной конторы в Сан-Франциско в деловой центр Окленда, разместив 3000 сотрудников в пустовавшем до этого Sears, который недавно перекрестили в UptownStation. Компания заодно перенесёт на ту сторону залива свою однородную рабочую силу и грубую корпоративную культуру? Многие жители города – известные в последние годы особенно стойким местом протестов Occupy, рождением #BlackLivesMatter, а также необыкновенным совершенством «Голден Стейт Уорриорз» – волнуются, как бы так не вышло на самом деле. В конце концов, это же «земля, из которой рэпперы брали свой жаргон», как выразился E-40, и равнины, на которых LilB стал предтечей Интернет-рэпа.

Изменение демографической статистики, а именно изгнание бедных и чернокожих жителей, – это явная и очевидная реальность, ужесточаемая отсутствием мер защиты арендаторов и беззубостью даваемых политиками обещаний «развития без вытеснения». Однако история низовой организации в Окленде проявилась в неизбежных избирательных мерах и акциях протеста, в которых, помимо прочих, участвуют мятежные радикалы, решительно настроенные на незаконное проживание в домах без права пользования ими в сердце мирового капитализма.





В нестабильном напряжённом климате существуют простые и даже доступные, особенно в плане баров и общепита, удовольствия. В Восточной части залива и Окленде существует определённая атмосфера, наполненная мрачным созвездием складов, в которых хранятся индастриал-техно, эксцентричный панк и ещё не получившие названия субкультуры. Далее идёт список заведений, управляемых семьями иммигрантов, байкерами и гитаристами, живущими на доходы от влияния 20-летней записи GreenDay. Некоторые из них укрывали протестующих от безумных кабалов оклендских копов. Другие могут похвалиться завсегдатаями, которые десятилетиями не бывали в Сан-Франциско.

ВЫПИВКА

The Ruby Room

RubyRoom, возможно, идеальная оклендская забегаловка, – это исключительно тёмный зал с низким потолком и в оттенках алого (периодически освещаемый вспыхивающей барной стойкой), ведущий к небольшому, но очень важному танцполу и отдельной комнате, в которой курение не просто до сих пор разрешено – оно в порядке вещей. Ожидайте крепкой дешёвой выпивки и приступов любительского поведения по выходным, за которыми следует скорый и немилосердный суд завсегдатаев. Кроме того, не забудьте о близлежащем магазине алкогольных напитков, о нём не забывает никто. Некогда он был убежищем для клерков из Суда Аламеды, находящегося на другой стороне улицы, а в 1999 году стал RubyRoom, сохранив каменную стену, которая якобы была воздвигнута ещё в 1950-е. Очень долгое время в RubyRoomбыл Тревор Лэтем – президент мотоклуба EastBayRats, которого недавно вывел в книге «Bullies» («Задиры») в качестве идеального оклендского швейцара писатель Алекс Абрамович.



Merchant’s Saloon

Merchant‘s Saloon, довольно грязный аванпост среди скопления оптовых точек продажи продуктов в сильно джентрифицированном в остальном оклендском районе Джек-Лондон-Дистрикт, был основан в 1916 году и десятилетиями обслуживал в основном местных докеров. Жёлоб, который проходит по краю барной стойки, уже не предназначен для того, чтобы моряки изливали туда душу, но это заведение до сих пор пахнет мочой. Конструктивная целостность наводит на мысли о хижинах. Есть древнее пианино и порой живая музыка – в основном металл и панк или такое захирелое кантри, которое предпочитают старые панки. TheWarehouse, бар, в котором долгое время собирались городские копы, стоял всего в трёх кварталах отсюда, а в этом году закрылся, что представляется победой для завсегдатаев Merchant‘s. Так выпьем же за солёную наливайку, пережившую новомодное заведение с вином через дорогу.

Cafe Van Kleef

Аптаун стал известен как Аптаун только после того, как голландец по имени Петер ван Клеф открыл здесь, в нескольких кварталах от заброшенного на тот момент FoxTheater, в 2004 году бар имени себя. Здесь было относительно сонно и проживали художники и доморощенные культурные заведения среди пустых мест, что совсем не похоже на нынешнюю полосу гламурных заведений и будущую головную контору Uber. И всё же VanKleef выглядит примерно так же, как и когда-то; стены его кишат кучей разноцветных, восхитительно бессмысленных предметов: мечи и щиты из Франции, боксёрский колокол (рабочий), чучело головы водного буйвола, скульптурное изображение ДНК и т.п. Все их собрал ван Клеф, который умер в прошлом году. И о каждом эта почитаемая на местном уровне фигура рассказывала какую-нибудь невероятную историю. Здесь дела идут оживлённо и частенько пахнет цитрусовыми. Бармены постоянно давят грейпфруты для фирменного напитка, «Грейхаунда».

The Night Light



На первый взгляд, NightLight, относительно новое заведение в Джек-Лондон-Дистрикт, привлекателен своим старосветским самодовольством: серьёзные кожаные кресла, блестящее дерево, винтажные светильники и тёмные обои с рисунком «Пейсли». А коктейли, в которых очень много виски, аналогичным образом сочетают фамильярность с ориентированным на мелочи мастерством. Однако, в отличие от других благопристойных баров, NightLight открыт для бесплатных ночей DJ и дешёвых концертов наверху, где регулярно выступают сравнительно малоизвестные американские группы во время туров и стоящие местные коллективы. Дуг Кинси, который открыл бар в 2012 году вместе с Джонни Нэкли, часто ходит по тротуару у его стен, предлагая сигареты Parliament проходящим мимо знакомым. Немаловажно, что он даёт немалую свободу сменяющим друг друга местным клиентам, которые заказывают столики.

The Starline Social Club

Изначально построенное как OddFellowsHall в 1890-е годы, это двухэтажное здание на углу Гранд-авеню и Мартин-Лютер-Кинг-Джуниор-уэй прошло через такие воплощения, как склад дворницкого инвентаря и хип-хоповый клуб, и лишь затем оказалось во владении художников, которые начали проводить андеграундные мероприятия. А потом один из художников, Адам Хэтч, скооперировался с известными рестораторами, чтобы привести это место в соответствие с городом и запустить StarlineSocialClub. Внизу по комнате, где посетители, пыхтящие над дорогими основными блюдами, смешиваются с другими – теми, кто дует дешёвое пиво и вразвалочку идёт к караоке, змеится барная стойка. А наверху, в деревянной, скрипящей части площадки на 400 человек, где в программу вечера могут входить экспериментальная музыка, хип-хоп, танцевальные квир-вечеринки и повторяющиеся мероприятия вроде «Showga», находится ещё одна барная стойка.

The Layover

Layover, чьи внешние вывески ограничиваются неоновым бокалом с мартини, привлекает своим известным оживлённым танцполом. Низкие чёрные потолки придают этому заведению в деловом центре города авантюрное очарование, которое затем усложняет цветастый, дешёвый в остальном декор. Пожалуй, ничто из этого не имеет особого значения по выходным, когда едва ли не самая сильная подборка постоянных DJ в городе заряжает довольно небольшое помещение чересчур масштабной клубной атмосферой. Его успех с момента открытия в 2009 году закономерен, учитывая послужной список сооснователей – Закари Тёрнера, более известного как Прозак Тёрнер из ForeignLegion, и Тима Мартинеса, который до этого основал столь не хватающее всем кафе PapaBuzz (впоследствии MamaBuzz).

Missouri Lounge



Missouri– это почти как «мизери», «мизер»; в этом-то и прикол. Забегаловкам эта ассоциация действительно может очень подходить, однако MissouriLounge – место в основном радостное. Как бы то ни было, Missouri известна своим большим патио, в котором можно курить, сочными бургерами, а также тем, что она является старейшей забегаловкой Беркли. DJздесь хороши, а сочетания пива с шотами можно брать по 5 долларов. Кроме того, она находится на достаточно безопасном расстоянии от находящихся на улице хреновых студенческих баров.

Kronnerburger

Еда

Pizzaiolo

Это душевное небольшое заведение (управляемое Чарли Хэллоуэллом, который некогда работал в ChezPanisse) сделало примечательным оклендский район Темескаль. Тут же образовались очереди, состоявшие из жителей Восточной части залива, которые жаждали приличного выпеченного на дровах пирога (или ригатони с соусом из богатого свининой рагу. Или моллюсков, подаваемых горячими из той же печки с тостами и зелёным чесноком). Бронирование однозначно рекомендуется, если вам, конечно, не по душе по полтора часа наблюдать, как едят другие люди. Также можно попытать счастья в другом проекте Хэллоуэлла, Boot and Shoe Service, находящемся всего в паре миль отсюда.



Calavera

Провести вечер здесь – самый простой способ перенестись в Оахаку, самое модное на сегодня место к югу от границы. Этой темы здесь не стесняются. Полки заполнены сахарными черепами и прекрасным ассортиментом мескаля (ценители бухла, мотайте на ус), в то время как из еды здесь сплошные голубые тако из тортильи и polloenmolepablano. Лично нам по душе солёная воздушная «Маргарита», которую подают с пенкой из привозной морской соли из Оахаки. Окончательный вердикт: тако + мескаль + хипстеры с окраин = приемлемая джентрификация делового центра Окленда.

Kronnerburger



Kronnerburger, закреплённый стихийный эксперимент, не для всех. Бургеры подаются полусырыми, кетчуп делают здесь же, а официанты порой ужасно пафосно себя ведут (мы же, в конце концов, на самом деле говорим лишь о бутербродах). Но если вы хотите настоящего бургера – такого, в который мог бы вгрызться после верховой поездки по сибирской глуши голый по пояс Путин, – Kronnerburger ждёт вас вместе со своим мелтом с хорошо зажаренной котлетой и гарнирами из костного мозга (которые подаются в настоящей кости). А ещё, если честно, эти ребята готовят шикарный вегетарианский бургер.

B Dama in Swan’s Market

Зайдите в эту идзакаю в энергичном оклендском ресторанном дворике в часы пик – и чтобы сделать заказ, придётся пропихиваться через толпу локтями. Делайте как мы и просто представьте, что вы в Токио: терпеливо ждите своей очереди выхлебать сытную лапшу удон с пухлыми, слегка поджаренными помидорами агэдаси у крохотной, на восемь мест, барной стойки.

Mama’s Royal Cafe

Такое есть в каждом городе – закусочная, выдержавшая испытание временем, наполненная потрёпанными барными стульями и видавшими виды официантками, преданными местными жителями и своей личной версией «американы». В Окленде этим заведением является Mama‘s, а его разновидность «американы» является отсылкой к калифорнийскому движению за местные продукты 1974 года, когда оно и родилось. Что это значит для вас? Простой завтрак и ланч, которые готовят семь дней в неделю из местных ингредиентов (тосты для фаршированного беконом сэндвича «Дагвуд» нарезаются из хлеба Acme, а яйца для сытных омлетов берутся из-под кур «Петалума»). Если здесь в пиковое время по выходным затишье, спросите официантку Шерри о её коллекции из целой 1,000 фартуков.



Tacos Mi Rancho



Окленд богат закусочными на колёсах, которые слишком уж часто торгуют ажиотажем и всякими прибамбасами, но фургоны с тако – это самый надёжный элемент культуры общепита на колёсах в городе. Tacos Mi Rancho, один из тех, которые легче всего ассоциируются со словами «фургон с тако», находится прямо к востоку от озера Мерритт на однорядной полосе 1-й авеню. Открывается он в то же странно позднее время, что и работающий поздно вечером неоновый салон экстрасенса по соседству. В предрассветные часы после последних заказов здесь собирается определённая массовка. На скромный фургончик, на боку которого находится очаровательно непропорциональная картина, изображающая сельский пейзаж, обрушиваются и велосипедные воители, и тюнингованные тачки. Дешёвые буррито и тако подаются завёрнутыми в фольгу вместе с бумажным пакетиком поддельных Doritos, а в самые лучшие моменты на обочине устраивается попировать огромная разношёрстная толпа завсегдатаев.

Картины, висящие в Mua, что в Окленде.

Cam Huong

В оклендском Чайнатауне, расположенном прямо к востоку от Бродвея, артерии делового центра города, многолюдно, громко и оживлённо, но эта энергия более обыденна и практична, чем в его более известном аналоге в Сан-Франциско. Внутри CamHuong дело обстоит примерно так же. Ресторанчик похож на узкий желоб; обедающие в нём выкрикивают свои заказы и пихают счета на другую сторону стойки, а затем берут свою еду с собой или проталкиваются локтями к одному из кафетерийных столиков сзади (в Восточном Окленде существует такое же заведение, только более просторное). Бан ми (то самое колониальное сочетание поджаренных французских булочек и ингредиентов вьетнамских сэндвичей вроде паштета) решает в мясных и вегетарианских версиях, особенно если там есть тофу, приправленный карри. А CamHuong (в котором принимают наличные и только наличные) предлагает за те же деньги даже больше, чем весьма доступные оклендские закусочные на колёсах. Посетители могут взять с собой сэндвич и рисовую лапшу или тайскую лапшу, заплатив всего 5 долларов.



Wally’s

Сначала десерт: пахлава в этой надёжно запрятанной ливанско-греческой закусочной несравненна с точки зрения вкуса и текстуры. Посыпанные молотыми орешками, лёгкие как пёрышко слои теста в этой треугольной выпечке сочатся прекрасным сиропом с каждым укусом. А для тех, кто здесь обедает, небольшой кусочек этой вкусняшки входит в стоимость основного блюда. Чтобы зайти в Wally‘s, посетители проходят мимо парочки мусорных баков и через ворота – или же через связанный шумный бар под названием BankClub, а затем усаживаются на деревянный вращающийся стул у подковообразной стойки и смотрят в меню. Здесь предлагают бургеры и крылышки, а также (не Бог весть какую) средиземноморскую еду. То, что подаётся перед каждым основным блюдом (тарелка приправленного чесноком чечевичного супа, подаваемая Уолли или кем-нибудь из его семьи), почти так же хорошо, как и пахлава.



Taqueria Sinaloa



Если вы можете успешно лавировать вокруг всех заведений с пышками ручной работы и таксидермическими магазинчиками, вы, вероятно, всё ещё можете найти отличные буррито в Мишн. Впрочем, жители Восточной части залива знают, что самая лучшая мексиканская кухня в районе залива – в фургонах к востоку от озера. Какой TacoTruck в Окленде лучший – это вопрос спорный, а решение отнюдь не единогласно, однако Sinaloa, как правило, является излюбленным компромиссным вариантом, в основном потому, что там невероятно, чертовски вкусно. На парковке на углу Международного аэропорта и Восточной 22-й улицы стоят два фургона, и у обоих, как правило, немалые очереди. Проявите смелость и отправляйтесь к тому, что дальше, напротив Международного аэропорта, за рыбными тако, потому что вы культурный и не такой как все. Вы же это читаете, а значит, вы можете кого-нибудь впечатлить, помните?

Analog

На Четырнадцатой улице между Бродвеем и Франклин-стрит, в деловом центре Окленда, находится трёхуровневый хип-хоповый комплекс, известный как Vinyl, но вы скорее услышите оживление в сэндвичном заведении Analog. Сотрудники в этом маленьком общепите, работающем до позднего вечера, проигрывают видеокассеты без звука, между тем как вопят панковые и рэповые записи, а посетители переворачивают меню со стороны A (мясной) на сторону B (веганскую). Сэндвичи, которых здесь всего около дюжины, обладают названиями вроде «TheYoungandtheBreastless» и «LikeaVegan». Все они отличные. В супер-фокачче лежат щедрые порции мяса или обжаренного сейтана, натёртого острыми специями и цитрусовыми соусами, и всё это идёт в комплекте с ассортиментом крафтового и низкосортного пива. Как бы то ни было, там есть ещё и 8-битная Nintendo.

Abura-ya

Abura–ya– это постоянное стихийное заведение, то есть четыре вечера в неделю оно превращается из странного салатного заведения в источник варианта японской жареной курицы, известного под названием «караагэ». Логотип заведения – вариация на тему знаменитого знака Ramones. Вместо орла там держит в когтях нож петух. На свитке у него в клюве написано: «Domoarigato» (по-японски – «спасибо»). В таком случае закономерно, что это свободное заведение. Импровизированная кухня состоит из фритюрниц, сковородок с ручками и вёдер с соусом. Однако в Abura–ya (что по-японски значит «масляная лавка») ходят за караагэ. В процессе готовки этого блюда курица без костей и шкурки целую ночь маринуется в сакэ и сио кодзи (рисе с грибком), а затем выполняется взбивание и жарка. (Эти ребята аналогично готовят тофу с соевым белком.) Наконец, клиенты выбирают себе любой вкус из ассортимента. Посетители делают заказы у стойки и, как правило, пьют, задерживаясь надолго.

Genova Delicatessen



GenovaDelicatessen, семейное предприятие с 1926 года, является одним из последних реликтов итальянского колорита Темескаля начала и середины 20-го века. И Genova, как и близлежащий ColomboClub, гордо и смело заявляет о своём наследии. Ресторан и маркет, у которого также есть поблизости свой производственный цех, торгует трюфелями, бочками оливкового масла и кругами сыра, а также холодным мясом на развес и ньокки и тортеллини оптом. Однако Genova как место для отдыха отличают оживлённые ланчи, которые ускоряются благодаря системе номеров и команде примерно из 25 подтянутых мужчин и женщин за стойкой. В частности, сэндвичи влажные, пухлые и обладают необычайно насыщенным вкусом; хорошо завёрнутые в толстый пергамент и скреплённые печатью Genova, онипохожиназолотыекирпичисклеймом.

Beeryland в Окленде

Eli’s Mile High Club

В задней части Eli‘s висит в рамочке статья из газеты 1979 года, в которой рассказывается история убийства его основателя, Илая Тортона. В 70-е Eli‘s было главным блюзовым заведением Окленда, а затем его тёзку застрелил (в баре) завистливый конкурент. Несколько десятилетий спустя Eli‘sпревратился в дешёвый скудно освещённый центр всего панкового и громкого. Виски и пиво здесь дёшевы, сзади есть огромное патио с бильярдными столами, а концерты с участием звёзд местной панк- и металл-сцены с билетами по пять-десять долларов проходят достаточно регулярно. Кроме того, Eli‘sвсё ещё гордится своей историей, связанной с блюзом и R&B: стены обклеены плакатами и печатной продукцией одноразового пользования с классических концертов, а если хорошо попросить, кто-нибудь, возможно, даже покажет вам туалет, в котором блевал Джеймс Браун.



Dan Sung Sa (Porno Bar)

На вывеске снаружи значится «DanSungSa», однако всякий, кто часто ходит в эту скрытую жемчужину, знает её под другим названием. Было время, когда в этом месте находился книжный магазин для взрослых, и сейчас оно до сих пор сохраняет некую сомнительную таинственность. Внешний фасад украшен корейской эротической винтажной рекламой, и хотя современные плакаты и вырезки из журналов, которыми обклеены стены, немного помягче, народного творчества на тему сисек и писек здесь предостаточно.



Кроме того, он открыт до 2 часов ночи, кормят здесь вкусно, а соджу подают в гигантских кувшинах, которых хватает на целую компанию. Пять-десять кварталов в обе стороны по Телеграф-авеню более всего в Окленде смахивают на Коритаун, а Porno – одно из немногих заведений района, в которых подают вкусную корейскую еду и Hite в пластиковых бутылках размером с маленького ребёнка. Еда острая и жирная, а из музыки в основном играет радио-рэп. Крайне рекомендуется для тех, кому по душе пожирать лапшу с кальмарами под Ferg.

Lois the Pie Queen



Если вы здесь достаточно надолго, чтобы посвятить целый день тому, чтобы выспаться после завтрака, Lois the Pie Queen, вероятно, вполне стоит того, чтобы потратить на него время. Наворотов по минимуму, но в заведении в целом присутствует тёплая мягкая семейная атмосфера, основанная на мифах вокруг его тёзки, Лоис Браун, основавшей этот ресторан полвека назад. Стена за стойкой украшена портретами местных героев, а жареная курица перевернёт вашу жизнь. И да, однозначно возьмите пирога. Не вздумайте не взять пирога.

Вечеринка Regulars Only в NYE. Фото взято с Regulars Only.

Вечеринки, магазины и прочие разные разности

Park Blvd.Records

Великое виниловое возрождение последнего десятилетия возымело неожиданное последствие: в итоге коллекционировать пластинки стало хреновато. Пафосные, переоценённые магазины как никогда чванливы и дороги. А если уж вам нравится рэп, то в небольших магазинах пластинок всегда царила несколько недружелюбная атмосфера, так как они, как правило, в основном обслуживают пристрастия суровых немолодых поклонников рока и, скажем так, гитарной музыки. Поэтому круто, что в Окленде снова появилось место с пластинками и кассетами, где в основном предлагают рэп. ParkBlvd. Records (большое интервью VICE о магазине читайте здесь) с любовью подбирает пара чуваков с впечатляющим интернетовским послужным списком в области рэпа – автор и основатель Cocaine Blunts Эндрю Носницки и рэп-архивариус Залива 12 Man Rambo. Хотя в этом магазине представлена вся музыка, он заточен под истинных фанатов рэпа, а это значит, что он может вдаваться в подробности (к примеру, здесь есть подразделы хайфи, рингтон-рэпа и майами-басса), не будучи скучным или неприступным. В магазине особенно хорошо представлены бутлеги и местные микстейпы, и баксов за десять, вероятно, можно ухватить практически что угодно из каталога $hortDog на кассете.

Regulars Only

В глубине души мы все понимаем, что домашняя вечеринка – это лучше, чем фиговый дурацкий бар, а RegularsO nly в Западном Окленде – это заведение, построенное на понимании этого. Несколько лет назад ребята, владеющие этим заведением, превратили свой задний двор в полностью рабочую площадку со сценой, кострищем и гриль-станцией. Мероприятия нерегулярны, и приходить на них нужно со своим бухлом, а в DJ-сетах от завсегдатаев сцены вроде ErkThaJerk и Daghe представлено всё от классики хайфи до олдскульного фанка и R&B. Расскажите другу, возьмите с собой бухло и кайфуйте. Теперь просто постарайтесь не взорвать это место.

First Fridays

На ежемесячный местный фестиваль стекаются тысячи людей с другой стороны залива. Телеграф-авеню закрывается, и выкатываются продавцы и закусочные на колёсах. Улица усеивается художественными галереями, живыми музыкальными выступлениями, поделками и одеждой на продажу и барами через два квартала. Лучше всего то, что всё это организуется и укомплектовывается жителями Окленда, у которых хватило ума не жить в Сан-Франциско.

Моссвуд-парк



Моссвуд – это историческая стритбольная достопримечательность, некогда – родное поле для таких ребят, как Гэри Пейтон, Джейсон Кидд и Дэйм Лиллард. Если забыть о сплетнях на поле, это ещё и место, где в целом чертовски приятно провести день. Как и все хорошие парки, он полон буйной зелени и открытого пространства, на котором можно растянуться, устроить пикник и прилюдно курить травку.

Вечеринка FEELS. Фото взято с FEELS

Betti Ono

BettiOno – это главное пространство на галерейной сцене делового центра Окленда, в котором сохраняется и чествуется голос чернокожих / небелых женщин в искусствах. Впрочем, независимо от того, являетесь ли вы исследователем, придерживающимся критической теории, это прекрасное помещение, полное чудесно отобранных работ со смыслом, выполненных не кучкой лохматых ребят из трастовых фондов, а это всегда круто. Впрочем, как и всё хорошее в Окленде, она находится под угрозой из-за джентрификации и нуждается в серьёзной поддержке прежде, чем её пространство станет головной конторой приложения, которое превращает детские слёзы в решения для кибербезопасности на уровне предприятий. Остановитесь, зайдите и расскажите другу.



Кладбище Маунтин-Вью

Если вы проводите многовато времени в самых хипповых и нетрендовых районах Нью-Окленда, вам, возможно, придёт в голову, что лучше тусоваться с кучкой мертвецов. Маунтин-Вью хорошо подходит для принятия своей мрачной стороны, однако оно также живописно, прекрасно и подходит для долгих прогулок. На 200 с лишним акрах раскинулись тысячи могил, в том числе вычурные склепы и мавзолеи, в которых покоятся былые промышленники и политики Калифорнии. MacDreтоже похоронен здесь, так что оставьте в дар бутылку Heem, если вы не против.



Good Mother

GoodMother– это одно из тех действующих на нервы мест тусовки крутых, которое ещё сильнее действует на нервы тем, что оно на самом деле круто. Галерея, основанная тремя выпускниками художественной школы, которым нет и 30 лет, превратила сеть художников в переполненные шоу, на которых полно работ самых разных представителей художественной сцены Области залива. Стены увешаны разноцветными, сногсшибательными вещами от таких ребят, как Джастин Хагер и Мишель Гвинту, на шумные концерты приходят панк-группы, а на улицу неизменно высыпает небольшая армия ребят на скейтбордах с высокими банками PBR. Читай: приятное времяпрепровождение.

FEELS

Одна из наиболее взволнованно ожидаемых повторяющихся вечеринок в Окленде, Feels – это услуга, предоставляемая на общественных началах местным блогом об искусстве и культуре Wine & Bowties. Мероприятия, которые проводятся с 2013 года примерно раз в четыре месяца, проходят в складских помещениях и объединяют разрозненные лагеря сообщества изобразительного искусства и музыкального сообщества города таким способом, который, как и породившее их издание, представляется содержательным и продуманным и всё же, по мере того, как проходит вечер, ничуть не менее разгульным. Это те самые вечеринки, где IamSuпарит на гироскутере, а затем выступает с секретным сетом; где калейдоскопические изображения проецируются на алюминиевую обшивку; где будто бы проходит просто мероприятие на заднем дворе, но выступают знаменитые в разных странах хедлайнеры; и где объёмистые внутренние пространства освещают рабочие лампы, а у входа останавливаются закусочные на колёсах. Ну, а хип-хоповая программа в особенности содержательна и даже дальновидна; в ней бывают такие восходящие звёзды местного рэпа, как TiaNomoreи QueensD. Бок о бок с приезжими вроде исполнителей с Teklife DJ Earl и Taso, которые испытывают стили из других регионов на слушателях, взращённых на хайфи.

Однако по другую сторону залива…

МУЗЫКА И НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Сан-Франциско шикарен днём, когда есть чёткие виды с крутых склонов, можно заметить туман и наслаждаться чудом природы города. Однако по ночам, как говорится, вылезает нечисть, и Сан-Франциско – не исключение.

Mutiny Radio

Если вы хотите вернуться в помещение драмкружка вашей средней школы с картинами на стенах, тёплым светом и радушным персоналом, это место для вас. Это коллективная некоммерческая общественная радиостанция, созданная в старой магазинной витрине у чёрта на куличках (т.е. в Мишн, там, где до сих пор живут люди). Бывают трансляции живой музыки, поэзия, открытые микрофоны, комедийные выступления и театральные постановки.

The Lab



Это прекрасное пространство для мероприятий внутри старинного Редстоун-билдинг, места рождения первого американского профсоюза. Здесь проходят радикальные и экспериментальные арт-шоу – от панковских «мош-питов» до показов фильмов на 24-миллиметровой плёнке и кинетических аудио- и видеолабораторий. Залы пестреют стенной росписью школы Мишн, а в туалетах есть странное песчаное мыло из 80-х, из-за которого мытьё рук также превращается в источник наркоманских впечатлений.

The Beauty Bar

Если вы желаете немного свежего олд- и ньюскульного хип-хопа, это место для вас. Кроме того, можно сделать себе ногти в салоне. Разумеется, здесь есть фотокабина. Никакого самолюбования на танцполе, но здесь есть старое «кресло красоты». Отправляйтесь с друзьями и планируйте быстро напиться. Проверьте сумку и танцуйте свободно. Вечером понедельника оно превращается в вотчину «друзей навеки».

Hemlock Tavern

В этом андеграундном рок-заведении можно послушать все местные инди-группы, пробивающиеся в городе. Музыкальный автомат работает бесплатно, а ещё есть курилка, в которой местная дама, готовящая тамале, непременно продаст вам лучшие тамале в вашей жизни. В этом месте можно прекрасно поглазеть на людей: вы наблюдаете из островного бара, а мимо проходит разношёрстная подборка персонажей с Полк-стрит. Эти же персонажи могут наорать на вас снаружи за то, что вы опёрлись на их машину, но, возможно, ради примирения стоит купить огромную пачку арахиса из тех, которые они продают внутри по доллару.

Elbo Room



ElboRoom открылся в 1935 году во времена «сухого закона», и необузданный дух тех времён здесь до сих пор живее всех живых. В этом месте, идеальном на тот случай, если вы на мели, самый долгий «счастливый час» в городе, а с 5 до 9 часов вечера подают пиво по 2 доллара за пинту. Также здесь проходят безумно классные танцевальные вечеринки вроде Saturday Night Soul Party и Sunday Night Dub Mission – из тех, на которых с потом выходит выпитое за ночь бухло, а под дверь просачивается туман.

Piano Fight

В PianoFight, на потрясающей новой площадке для мероприятий в Тендерлойне, где проходит всё, на что только захочется потратить деньги, у барной стойки играет живой джаз, есть классический ресторан, а также кабаре-сцена и театр. Здесь ежемесячно проходят ток-шоу вроде LiveSex и SundayBrunchRedHotsBurlesque. Это заведение отлично подходит для того, чтобы сводить на свидание красивую девушку или парня, а ещё владельцы милостиво открылись для концертов от местных продюсеров.

Little Baobab

LittleBaobab– это сенегальско-западноафриканский ресторан, после 10 вечера превращающийся в потрясающую ночную танцевальную вечеринку, на которой звучат живые бонго и карибское R&B. Если это недостаточно колоритно, то в этом заведении также есть еда, ради которой стоит жить, и несравненное медовое вино. Благодаря сердечному, любезному персоналу ресторан кажется местным центром. Здесь проходит целый ряд разнообразных еженедельных и ежемесячных мероприятий от DJ-вечеринок до живых музыкальных выступлений, от танцевальных выступлений до вечеринок по случаю Кубка мира, кинопоказов, художественных выставок и декламационных выступлений. Если не любите толпы, приходите среди недели.



Adobe Books & Arts Cooperative



Adobe – это местный центр литературы, искусства и экспериментальной музыки Сан-Франциско ещё с 90-х, и с тех пор он превратился в кооператив, чтобы выжить на фоне резкого подорожания аренды. Новое место кажется домашней библиотекой из «Хоббита», отобранной хипстером, а ещё здесь проходят литературные чтения, заседания кино- и книжных клубов, дни рождения, а также концерты экспериментальной музыки и комедийные шоу. В служебном помещении есть художественная галерея, которая тоже довольно мила.

Punchline Comedy Club

Самый старый из действующих комедийных клубов Сан-Франциско, угнездившийся внутри Финансового района Сан-Франциско, Punchline воспитывал таких звёзд, как Робин Уильямс, Крис Рок и Дрю Кэри, когда те только начинали. Здесь действует минимум в два напитка, но они крепкие, а комедийные выступления лучше, если вы ощущаете, что немного подшофе. Здесь безумно задушевно и уютно, поэтому существует весьма немалая вероятность того, что в какой-то момент вечера комедианты станут как-то потешаться над вами. Еда так себе.

Zam Zam Bar

Мавританские арки ZamZam, исторического ассирийского бара, сохраняющего одну и ту же атмосферу с 1941 года, и прекрасная стенная роспись внутри него заставят вас снова ощутить себя настоящим. Вам непременно понадобится убежище от товарной культуры Хейт-стрит, а в ZamZam есть куча укромных уголков и закоулков, в которых можно хорошо устроиться. Он известен своим сухим мартини, а также музыкальным автоматом, который играет блюз и старое R&B. Если у вас есть собака, приводите и её. Плата только наличными. Посетители здесь из местных, поэтому не ждите, что бармен бросит разговор, в котором участвует, чтобы что-то вам подать.

Monarch SF



Огромный клуб, в котором проходит целый ряд совершенно разных шоу – от экспериментальных саундскейповых исполнителей вроде PamelaZ до дип-хаусовых DJ вроде MiguelMigs. Здесь есть коктейльный бар, периодически проходят выступления воздушных гимнастов, а для нас, любителей селфи, стоит бесплатная фотокабина. Стимпанковую обстановку дополняют трубчатые канделябры. Внизу там сплошная складская грязь, отличное помещение с танцполом и аудиосистема за 500 000 долларов. По вторникам здесь проходит шикарная ночь музыки в стиле eclecticbass, а наверху подают тако. Закажите один из местных коктейлей вроде Darkness, чтобы почувствовать себя крутой версией себя самого.

The Knockout

В TheKnockout в избытке надоедливой хипстерской атмосферы, но это не помешает вам хорошо провести там время. Там есть танцпол, который поможет вам забыть обо всех своих проблемах, и генератор дыма, который развеет вашу печаль. В этом заведении проходят великолепные бинго-ночи, выступают отличные группы, есть фотокабина, а также шикарная машина для фотоохоты.



The Public Works

В ThePublicWorks, являющемся главной площадкой электронной музыки, на фасаде находится роспись от Бэнкси, но не раздумывайте из-за этого заходить внутрь. Внутри же достаточно места для того, чтобы побродить, а ещё внутри есть местечко поменьше под названием TheLoft, так что есть вероятность, что вы не заскучаете. Наденьте костюм, и вы не будете одиноки.



Travis Marina Bar



Тех, кто ищет женщину или мужчину постарше, классических впечатлений от калифорнийского побережья или просто самый-самый лучший вид на мост Золотые Ворота, умоляем отправиться в TravisMarinaBar, также известный как PresidioYachtClub. В этом баре обстановка как в TwinPeaks, и там полно ворчливых стариков. Здесь готовят простые, но прекрасные бургеры (в Bob‘sSpecialесть лук и паприка гриль), а группы, выступающие вживую по пятницам и субботам, играют каверы на рок-н-ролл из давно минувших десятилетий. Если вам нет 40 и вы порвёте этот танцпол, вы почувствуете себя как никогда привлекательным.