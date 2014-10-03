Завершение крупнейшего климатического саммита не приблизило нас к спасению планеты

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обращается к делегатам на саммите ООН в Нью-Йорке по вопросам изменения климата. Фото пользователя Flickr Number 10

Для большинства из более 120 мировых лидеров, собравшихся в прошлый вторник в Нью-Йорке на крупнейший климатический саммит в истории, призыв Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна к всесторонней поддержке так называемых «твёрдых обязательств» оказался слишком амбициозным, однако сама цель саммита нашла некоторую поддержку. Хотя на саммите и не планировали заключать каких-либо договоров или подписывать обязывающие документы, у мировых лидеров теперь остается всего 15 месяцев до следующего саммита в Париже, чтобы согласовать свои действия. Похоже, что эксперты в области изменения климата в целом приходят ко мнению, что если эти встречи не дадут результат, мы все скоро пострадаем.

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Саммит открылся стихотворением Кэти Джетнил-Кижинер с Маршалловых островов, представляющих собою цепь атоллов (кольцевидных рифов), находящихся под угрозой поглощения морем. По утверждению ученых, если выбросы углекислого газа не обуздать, в следующем столетии уровень температуры может подняться до 9.7 градусов по Фаренгейту, в результате чего полярные ледяные шапки растают и уровень океана вырастет, поглотив такие атоллы, как Маршалловы Острова. Кэти открыла ставки, в то время как мировые лидеры в своём большинстве не смогли предложить каких-либо новых практических решений, хотя и сошлись во мнении о серьёзности ситуации в своих выступлениях.

«Мы первое поколение, ощущающее последствия изменения климата, и последнее поколение, которое может ничего не предпринимать в этой связи», заявил президент США Барак Обама в своем обращении, превысившим выделенные четыре минуты, но всё равно казавшимся ужасно коротким для такой глобальной проблемы. Имея ввиду Китай, он добавил: «На нас, как на двух крупнейших экономиках и наибольших производителей выбросов, лежит особая ответственность за руководство этим процессом. Вот что большие нации должны сделать». Кроме обещаний инициировать обмен знаниями с развивающимися странами для выработки решения по предотвращению изменения климата, Обама не взял на себя никаких новых обязательств, но пообещал разработать план действий на первую половину следующего года – сразу после промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре.

Некоторые чиновники предоставили конкретные обещания. Великобритания объявила, что сократит субсидии на использование ископаемых видов топлива, делегация Перу заявила, что улучшит регулирование вопросов вырубки лесов, а Германия пообещала не поддерживать строительство новых угольных электростанций. Представители Конго и Уганды пообещали восстановить леса на 30-ти миллионах гектаров к 2020 году, Япония и Франция выразили желание развиваться в соответствии с низкоуглеродной моделью, Грузия пообещала стать «гидроэнергетическим гигантом». Северная Европа, продолжая свою прогрессивную линию в вопросах изменения климата, совместно с несколькими скандинавскими странами, утверждает, что они полностью прекратят использование ископаемого топлива к середине века. Европейский союз в целом, уже весьма успешно сокращая выбросы углерода, пообещал сократить выбросы на 80-95 процентов в те же сроки. Кроме того, более 30 стран обязались до 2030 года полностью отказаться от вырубки лесов – это та цель, которая, по убеждению ООН, будет иметь такой же эффект, как и остановка всех автомобилей на нашей планете.

Но такие виды действенных обязательств практически отсутствовали в заявлениях тройки мировых лидеров по выбросам загрязнений: США, Китая и Индии. Другие важные игроки, такие как Россия, Австралия, Канада и ОАЭ даже не потрудились направить делегации высокого уровня. А главы двух самых густонаселенных государств, Китая и Индии, сочли, по видимому, что эта вечеринка не достаточно гламурна, чтобы почтить её своим присутствием.

Из этой группы, Пекин сделал наиболее значимый шаг – его эмиссар впервые пообещал приложить усилия для смягчения последствий изменения климата. Вице-премьер Чжан Гаоли заявил, что Китай сократит выбросы углерода на 45 процентов от уровня 2005 года.

«Они начинают понимать, что не могут сначала развиваться, а потом наводить порядки», сказал в разговоре с VICE на саммите комиссар ЕС по вопросам климата Конни Хедегаард. «Их мышление поменялось за последние пять лет».

Пракаш Джаведекар, министр окружающей среды, лесов и изменения климата Индии, заявил, что его страна сократит выбросы не более чем на четверть от уровня 2005 года к 2020 году. Как бы обнадеживающе это не звучало, такое же обещание Индия давала и на климатической конференции Рио+20 в 2009 году. Он также объявил о планах постройки ста «умных городов», хотя и не назвал никаких деталей.

В наше время, скептицизм в вопросах климата не распространяется лишь на вопросы глобального потепления, но и в этой области коллективные действия не могут начаться до тех пор, пока США не возьмут ответственность на свои плечи и не задекларируют стратегию действий.

«Где же план США?» спрашивает в интервью на саммите Джеффри Сакс, экономист и специальный советник Пан Ги Муна в области устойчивого развития. «Его не существует. Учитывая заявления президента Обамы о взятии на себя обязательств, где же американская программа полного отказа от ископаемых видов топлива к 2050 году? Её не существует – они такую программу не выписывали на бумаге».

Без США, другие державы, такие как Китай и Индия, признаваемые одними из наиболее уязвимых к изменению климата странами, не будут активно действовать. Они выражают эту позицию с момента неудачного саммита в Копенгагене в 2009 году. По словам Сакса, все хотят решить проблему, но никто не хочет сделать больше, чем другие. Решение проблемы означало бы коренные изменения в мировой энергетической системе, переход к практически нулевой углеродной экономике в ближайшие несколько десятилетий, и устранение безнаказанности, которой до сих пор пользуются транснациональные корпораций.

А время уже почти вышло.

«Мы должны решить, что мы твердо движемся вместе, и предпримем любые действия чтоб не останавливаться», сказал Сакс в разговоре с VICE. «Париж действительно наш последний шанс, чтобы принять правильные решения». В конце концов, он решился выразить немного оптимизма: «Я думаю, что есть хороший шанс прийти к соглашению в следующем году, но будет ли это настоящее соглашение или очередная пустая встреча, нам еще предстоит увидеть».

Таким образом, у нас до сих пор отсутствует международная программа по спасению планеты от изменения климата. Со времени Копенгагенского фиаско, мир только стал горячее и мы наблюдаем всё больше экстремальных погодных явлений. Необходимость принятия срочных мер чувствовалась и на улицах Нью-Йорка в воскресенье, когда более 310 тысяч человек собрались (на противоположной от штаб-квартиры ООН стороне Манхэттена) с требованиями к политическим лидерам начать активные действия, и эта демонстрация была признана самым большим протестом за последние десятилетия.

Как это часто случается в политике, действия говорят намного громче слов; судя лишь по выступлениям, ключевые политики в мире всё ещё имеют проблемы с конкретными действиями. Индийский и китайский премьер-министры, Си Цзипин и Нарендра Моди были недоступными для прессы, а заявление президента Обамы отошло на второй план в связи с сообщениями СМИ о начале американских воздушных налетов на Сирию тем же утром.

В целом, риторические возгласы звучали громче в Копенгагене пять лет назад: президент Франции Франсуа Олланд, сравнивал климатические риски с войной, в то время как президент Венесуэлы Николас Мадуро в антикапиталистическом стиле язвительно заявлял: «Вы не можете есть деньги». Во вступительном слове, актёр Леонардо Ди Каприо, недавно назначенный Посланником мира ООН, сказал, что если лидеры государств не станут действовать сейчас, то вскоре история укажет им на их место, и призвал всех взяться за работу немедленно: «Я притворяюсь зарабатывая на жизнь, а вы – нет» заявил он.

Даже сейчас, когда тон разговора становится всё более серьёзным, основным препятствием для международного сотрудничества остается достижение согласия об условиях коллективного договора и его выполнение.

«Страны должны будут сделать что-то», говорит в разговоре с VICE Скотт Барретт, профессор Колумбийского университета, занимающийся исследованиями в области ресурсной экономики и изменения климата. «У них есть стимул делать что-нибудь. Но у них нет достаточно сильного стимула сделать то, что необходимо сделать, чтобы стабилизировать ситуацию. Страны дают эти обещания по климату уже в течение 25 лет. Что-то изменилось?»

Когда Конни Хедегаарда, комиссара ЕС по вопросам климата, спросили, принимают ли мировые лидеры угрозу изменения климата достаточно серьёзно, он дал осторожный комментарий.

«Я считаю, что сегодня, они воспринимают вопросы о нашей планете чрезвычайно серьёзно. Но будет ли у них такое восприятие завтра и на следующей неделе?» спрашивает она, комментируя вопрос являются ли такие обещания действительными до саммита в Париже в следующем году. «Все могут говорить правильные вещи в такой солнечный день в Нью-Йорке, но реальный тест заключается в том, какие вклады сделают стороны в решение этого вопроса в следующем году?»

Ким Уолл и Биниш Ахмед подготовили эту статью при поддержке Фонда ООН. Следите за сообщениями Ким и Биниш на Twitter.