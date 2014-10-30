Что из себя представляет энтеровирус D68 и есть ли повод волноваться?

“BEV Структура” зафиксированная Капитаном Джейнвэй и Капитаном Кирком Wikimedia Commons

Наблюдатели за американскими вирусными инфекциями, вероятно, заметили значительный всплеск заражений энтеровирусом D68 (EV-D68) в течение последних нескольких недель. Вирус поражает чаще детей, чем взрослых, и его симптомы похожи на простуду или грипп: лихорадка, сопливый нос, боль, кашель… По последним данным CDC (Center for Disease Control) в настоящее время 780 человек в 46 штатах и округе Колумбия заражены этим вирусом. Более того, в этом году таких случаев больше, чем когда-либо. Как нумерация вируса подразумевает, существует много различных энтеровирусов (несколько только в семье вирусов ‘D’). Почему это может быть? Почему так резко и так много территорий охвачены вирусом? Стоит ли ожидать больше заболевших этим энтеровирусом, чем известными сезонными вирусами такими, как грипп?

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Чтобы выяснить это, я поговорил с Винсентом Раканиэлло, профессором микробиологии и иммунологии в Колумбийском университете. Он также ведёт свой блог о вирусологии, а также несколько подкастов по теме вирусологии. Его последнюю статью о EV-D68 можно найти здесь.

VICE: Здравствуйте, профессор! Каковы наиболее распространенные заблуждения о EV-D68?

Профессор Раканиэлло: Я думаю, что самое распространённое заблуждение в том, что вирус появился из ниоткуда. Я не думаю, что это так. Вероятнее всего он существовал, но мы не обращали на него внимания. Ещё одно заблуждение состоит в том, что некоторые люди полагают, что этот вирус может привести к полиомиелиту и параличу. Да, действительно, были случаи в Колорадо и некоторых других местах, где у детей случился паралич ног, и у них был выявлен вирус D68. Но невозможно утверждать, что именно вирус вызвал паралич. Я думаю, что это, скорее всего, просто совпадение, но CDC пытается это точно установить.

Ещё нет лекарства или вакцины для EV-D68, правильно я понимаю?

Да, верно. Нет противовирусных препаратов, нет вакцины. Просто поддерживающая терапия.

Когда вы говорите “поддерживающая терапия”, что это значит?

В большинстве случаев, это респираторная инфекция. Вирус проявляется мягко, как обычная простуда. Некоторые дети подвержены более серьёзным респираторным инфекциям. Их госпитализируют, они нуждаются в поддержке дыхательных путей и дыхательной функции. Для серьёзно инфицированных детей в основном используется кислород.

Как обычно проявляется EV-D68? Какие симптомы? Большинство людей знают о том, что у них этот вирус?

Нет, самостоятельно его невозможно отличить от простуды. У них насморк, боль в горле, может быть, кашель, в основном проявления в верхних дыхательных путях. Они думают: “О, у меня простуда”, и они не знают вообще, что у них энтеровирус 68. Сейчас, когда есть случаи более серьёзные, больные не могут дышать, у них свист при дыхании, их родители замечают это, конечно, везут в больницу, где дети получают респираторную поддержку. В таких случаях, теперь мы ищем вирус, так больной может узнать, что у него D68.

Я читал, что сейчас появился тест, который позволяет быстро установить наличие вируса?

Да, CDC сделал более быстрый тест, так как была задержка получения образцов, так что через пару недель у них будет более полная картина. Теперь у нас есть тест для данного конкретного вируса типа “Entero” (всего существует более 100 энтеровирусов), мы собираемся следить за распространением этого вируса. Существует множество других вирусов, которые мы не тестируем, и, возможно, никогда и не узнаем о них.

Важна ли ранняя диагностика?

Я не думаю, что есть какие-либо преимущества диагностики этой инфекции, потому что на самом деле мы ничего специфического для борьбы именно с этим вирусом сделать не можем, мы проводим одинаковое лечение как и при другом вирусе, который вызывает такие же симптомы. Большинство людей с этой инфекцией справляются хорошо, они восстанавливаются в течение недели или двух. А дети, которые серьёзно заболели, будут госпитализированы. Родители их доставят в больницу, если у них есть проблемы с дыханием.

Когда, как правило, начинаются и заканчиваются массовые случаи заболеваний?

Обычно массовые заболевания начинаются в конце лета и продолжаются всю осень. К концу осени всё пойдёт на спад. Я думаю, в следующем месяце или около того, мы увидим резкий спад количества заболеваний этим вирусом.

Количество заболевших за последние несколько месяцев – типичная ситуация? В этом году действительно больше случаев заболеваний, или в прошлом просто не диагностировали и не фиксировали случаи заболевания?

Мне кажется, что мы просто никогда не искали это вирус в прошлом. Я думаю, что этот вирус всегда был вокруг нас. Мы обнаружили его в 60-х, и, вероятно, он существовал задолго до того. Люди подхватывают простуду и они не идут в больницу, и поэтому мы не знаем, какой вирус стал причиной заболевания. Я подозреваю энтеровирус D68 циркулирует во всем мире в течение многих лет. В этом году CDC начал искать именно его, и поэтому, я думаю, мы видим так много случаев заболевания. Но это не значит, что раньше не было так много заболеваний от этого вируса, мы просто не изучали D68. Сейчас находят этот вирус в США, в Азии, в Европе, в Африке … это повсеместно, и это было причиной инфекции в течение многих лет. Я думаю, что вирус в этом году является лишь вопросом того, что мы его начали искать и диагностировать.

Есть ли случаи смерти в связи с вирусом?

Есть пять случаев смерти [уже семь, согласно CDC – Ред.]. Нашли вирус у тех детей, о которых мы говорили раньше, но мы не знаем, был ли вирус причиной смерти.

Вот заголовок к статье Washington Post о недавнем случае в Мичигане: “Малыш из штата Мичиган умер после заражения энтеровирусом”. Как вы думаете, это могло дать людям неверное представление о том, насколько убедительными были доказательства?

Нет, они абсолютно не могут сделать никаких выводов о причинно-следственной связи. Всё, что они могут сказать, что он умер после заражения, но это не означает, что инфекция стала причиной смерти.

По состоянию на сегодня есть ли достаточно информации, чтобы с уверенностью утверждать, что кто-то в США умер от EV-D68?

Мне кажется, что этот вирус циркулирует у многих людей, так что просто по совпадению кто-то может умереть по другой причине, но у него был выявлен энтеровирус. Таким образом, необходимо быть очень осторожными, мы не знаем наверняка, по какой причине умер человек.

Допустим, они возьмут человека из Далласа, у которого найден вирус Эбола, и этот человек умирает. У него также нашли энтеровирус 68. Вы бы не сказали, что энтеровирус стал причиной смерти, правильно?

Здесь есть логическая проблема.

Проблема с этими респираторными инфекциями в том, что простуда является обычным проявлением для многих вирусов, она не является чем-то специфическим. Простуда может быть вызвана многими разными вирусами одновременно. Получается, что действительно трудно сказать точную причину смерти. Но, с другой стороны, мы знаем почему умирают пациенты с вирусом Эбола, который имеет очень специфичное проявление.

Есть ли смысл в заявлениях некоторых из правых сил, что иммиграция является причиной увеличения случаев заболевания в США?

Нет, это ерунда. Вирус был во всём мире, и это было в течение многих лет.

Что бы вы посоветовали людям делать, чтобы свести риски к минимуму?

Действительно может помочь гигиена наших рук. Большинство из нас не обращают на это внимания. Когда вы бываете в общественных местах вы должны мыть руки перед тем, как прикасаться к лицу, глазам, носу. Можно пользоваться аэрозолями, но это не так эффективно. Просто надо знать, что гигиена рук – самое главное. Я бы сказал, что каждый раз, когда вы пожимаете руку другому человеку, вы касаетесь общественного места, как дверную ручку или как поручень в метро, просто убедитесь, что прежде, чем вы трогаете руками своё лицо, вы помыли руки. Так вы не перенесёте микробы на свою слизистую.

Дети больше подвержены заражению вирусом, правильно?

Да, с ними всё сложнее, потому, что их гигиена намного хуже гигиены взрослых. Если вы скажете им мыть руки, тогда рисков будет меньше. Сейчас опять начался учебный год, поэтому с детьми становиться сложнее. Родители, у которых есть дети, у которых астма или любое затруднение дыхания, должны быть бдительными. Если они видят симптомы инфекции, они должны показать ребёнка врачу.

И если родители подозревают, что ребёнок болен, не отправлять их в школу?

Конечно. Не отправлять в школу, где они могут заразить других людей. Конечно же.

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