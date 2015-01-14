Что снится порнозвёздам?

Насте Лазаренко из Семёновки (Украина) снился сон, в котором её дом был разрушен, примерно за год до того, как это случилось. Колонель Яя, надзиратель секретной тюрьмы в Афганистане, описывал повторяющиеся кошмары, в которых его заключенные совершают побег. Ему приходилось постоянно просыпаться и немедленно устраивать перекличку. Доктор Джон Т. Мартин, служитель культа Вуду из Нового Орлеана, утверждал, что имеет способность проникать в чужие сны. «Если вы кому-то зададите вопрос во сне, – отметил он, – этот человек не сможет солгать вам».

Это всего лишь несколько из многих снов, кошмаров и галлюцинаций, собранных мной по всему миру для моего проекта «Всемирный атлас снов». Впервые я заметил силу снов, когда начал работать младшим специалистом скорой помощи в Нью Йорке. Раньше я думал, что когда я снимал форму и шёл домой, все отвратительные сцены, в которых я принимал участие, остаются в спальнях, на улицах и аварийной спасательной службе, где они происходили. Но во сне эти сцены повторялись снова и снова. Я терроризировал свою девушку, хватая её за шею по десять раз за ночь, чтобы проверить её пульс, или пытаясь использовать простыни, чтобы промокнуть лужи крови, в которых, как мне казалось, мы лежали. В половине своих снов я пытался спасать людей. В другой половине я становился пациентом. В одном сне я был ранен пулевым ранением в живот, прямо, как мой пациент. Он умер, но я продолжал себя убеждать: «Ты можешь это контролировать. Просто сконцентрируйся и оставайся живым». Люди умирают только потому, что они верят в то, что могут умереть! Они сдаются!»

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Во всех исторических культурах люди верили, что сны могут иметь скрытые значения. Древние египтяне считали сны посланиями богов. Многие коренные племена доколумбовой Америки верили, что сны – это способ общения с умершими. Индийские философы около трёх тысяч лет назад писали о сновидениях, как о воплощении внутренних желаний. В 1899 году Зигмунд Фрейд основал самое распространённое учение о сновидениях, опубликовав свою книгу «Толкование сновидений». Психоаналитик выдвинул теорию, что сновидения содержат наши подавленные подсознательные мысли, наши глубочайшие желания и страхи. Размышляя над этой концепцией, у меня возникло любопытство о людях, которые зарабатывают тем, что большинство из нас подавляет. Это любопытство принесло меня на Съезд эротической индустрии в Нью-Джерси Exxxoticaв начале этого месяца. Я хотел спросить порнозвёзд и других актеров «взрослого» жанра о шальных приключениях, происходящих у них в постели.

Скарлет ЛаВи, порнозвезда

«У меня была масса эротических снов с участием людей, с которыми в прошлом у меня был секс. Может, с ними у меня был не сильно хороший опыт, но во сне они это исправляют. Секс во сне намного более эмоционален, чем в порно. Это своего рода получение того, чего я хочу в реальной жизни. Я не могу физически по-настоящему чувствовать, что происходит. Я могу только чувствовать, что происходит внутри. Я просыпаюсь с криком из-за сильных эмоций».

Кэндис, стриптизёрша

«Мне недавно приснился сон. Это был кошмар. В этом сне я вела машину и сбила ребёнка. Я продолжала движение, потому что вокруг было множество людей. В итоге, я поняла, что этим ребенком была я».

Венус Люкс, порнозвезда

«У меня плохие отношения с отцом. Я помню сон, в котором он превратился в мыльный пузырь. Я пыталась вернуть его в человеческую форму, но он просто лопнул в моих руках».

Сидни Лэзерс, знаменитая партнёрша Энтони Вайнера по эротической переписке

«Я не помню своих снов, потому что я слишком много курю марихуану и все об этом знают. Не думаю, что мне снились сны об Энтони Вайнере, но я бы наверняка говорила ему, что снились. Я бы говорила всё, что он хотел услышать, как мне тогда казалось. Такой я была угодницей».

Чарли Грейс, фетиш-модель

«Каждую ночь я просыпаюсь с криком. Во сне за мной всегда кто-то охотится. Я в некотором роде мазохистка, так что мне это даже нравится. Хотя, меня всегда разочаровывает тот факт, что они никогда меня не поймают. Безусловно, грязные сны у меня тоже были, в основном снилось изнасилование. С мужчинами я люблю полностью подчиняться. Это позволяет мне чувствовать себя низшей по положению, в хорошем смысле этого слова. Мне нравится, когда меня связывают или крепко держат, прижимая лицо к подушке, во время грубого секса».

Богиня Эйден, профессиональная БДСМ-госпожа

«Все мои личные вещи плыли вниз по реке. Я увидела в воде свою расчёску и по-настоящему вышла из себя, потому что не могла причесаться».

Рэйчел Ричи, порнозвезда

«У меня вчера был самый странный сон! Я была мужчиной и женилась на женщине. Она от меня забеременела. У неё родился ребенок, и она его бросила. Потом я обратно превратилась в женщину!»

Наталия Старр, порнозвезда

«Я переехала в Нью-Йорк в 2000 году, как раз перед 11 сентября. У меня был знакомый, который работал в ресторане «Windows of the World» и он погиб. Мне всегда снится, будто я тогда тоже была в том ресторане. Я ела, как раз в тот момент, когда врезался самолет. Я просыпаюсь, когда слышу удар».

Джейд Клапп, победительница конкурса тату MissBostonInk 2014

«Мои сны всегда сбываются или предупреждают меня о чём-то. Когда мне было десять лет, мне приснился сон, будто я в лесу. Нет, это даже был не лес. Это было больше похоже на подсолнечное поле без подсолнухов. И там была маленькая девочка, и я чувствовала полнейшее умиротворение. Сейчас у меня двухлетняя дочь. Она выглядит точь-в-точь, как девочка с того сна. И когда я рядом с ней, я чувствую то же самое».

Оникс Мьюз, порнозвезда

«Иногда мне снятся осознанные сновидения, это когда ты знаешь, что спишь и можешь контролировать себя во сне. И иногда бывает, что я во сне кончаю! Это когда ход событий во сне идет по моему желанию. Ты наверняка будешь делать то, чего боишься в реальной жизни. Если ты во сне, просто делай то, что тебе нравится. Никто тебя за это не осудит. Например, мне нравится эякулировать, но многие парни настороженно к этому относятся. Но в своих снах я просто эякулирую фонтаном!»

Сьерра Кьюр, порнозвезда

«Я смотрю много ужастиков, так что мне часто снятся серийные убийцы. Однажды мне приснился сон, в котором я дружила с Кожаным лицом из «Техасской резни бензопилой» и помогала ему убивать людей. Если бы я жила в 60х, 70х или 80х, когда все известные серийные убийцы жили среди нас, думаю, было бы круто изучать их, тусить с ними, и пытаться быть с ними на равных. Я не думаю, что мне хватило бы твердости, чтобы кого-то убить. Ещё я – ярый защитник прав животных. Если я увижу, что кто-то обижает животное, то наверняка ударю его первым попавшимся тяжёлым предметом».

Бриана Ли, порнозвезда

«Иногда мне снятся кошмары, в которых я проваливаюсь под лёд и не могу найти выход, чтобы набрать воздуха».

Рита Дэниэлс, порнозвезда

«Сны? Я их не запоминаю, но я могу придумать какой-нибудь. Например, такой. Мне приснилось, как семь гномов шли через лес. Они схватили меня и унесли в своё укрытие, где совершили со мной громадное групповое изнасилование. Это было превосходно!»

Аманда Топчик, стриптизерша

«Мне не нравится быть на земле. Я предпочитаю находиться высоко в воздухе. Мне снятся великолепные сны, в которых я летаю. Они очень реалистичны. В своих сновидениях я никогда не падаю, чего не скажешь о реальной жизни».

Джослин, фетиш-модель

«Мне снился один и тот же сон, когда я была очень молодой. Мы с семьёй были в аквариуме. Мы подошли к натянутой красной верёвке, за которую нельзя было заступать. За ней был массивный резервуар с гигантским осьминогом внутри. Я подошла к нему поближе. Внезапно, один щупалец схватило моего папу, и осьминог съел его. Я думаю, что моя мачеха была осьминогом, забравшим у меня папу. Когда я стала проявлять к ней больше симпатий, осьминог стал хватать моего папу, забирать к себе и играть в мяч на воде».

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