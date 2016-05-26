Чему «Игра престолов» научила меня о воспитании детей

Вечная королева / королева-мама / сверхматриарх Серсея. Автор фото – Хелен Слоан / любезно предоставлено HBO

На дворе май, и недавно был День матери. Я сама – будущая мать, и ожидаю мальчика через несколько недель, а потому искала мудрости на тему родительства. Мне не пришлось искать долго – всем есть что сказать о родительстве независимо от квалификации. Так почему бы не искать руководства и у персонажей «Игры престолов»?

Даже у Вариса найдётся доброе слово для детей. Как он объяснил в последней серии, «Клятвопреступник»: «Дети невинны; я никогда не причинял им зла». Конечно, нет – Варис всего лишь использует угрозу благополучию ребёнка как орудие достижения высшего блага, к примеру, убеждает любящую мать расколоться насчёт того, кто финансирует Сынов Гарпии. «Игра престолов» учит нас тому, что дети могут быть любимыми и полезными.

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Некоторые говорят, будто в этом сериале главное – это насилие и обнажёнка, но я готова поспорить, что эти аспекты сериала – всего лишь потрясающий внешний слой на сердце саги «Игра престолов», а им является важность семьи, особенно в том случае, когда в этой семье есть потенциальный наследник Железного трона Семи Королевств Вестероса. Вот некоторые из более полезных советов о воспитании детей, которые на данный момент дал сериал.

“ТОТ, КТО ВЫНОСИТ ПРИГОВОР, ДОЛЖЕН И НАНЕСТИ УДАР” —НЕД СТАРК

В одной из первых сцен, которые мы видим, Эддард (Нед) Старк передаёт эти мудрые слова юному Брану, а затем лично обезглавливает дезертира из Ночного Дозора. По иронии судьбы, Нед таким образом теряет собственную голову, но урок остаётся верным: ваши слова и действия должны совпадать, а это иногда подразумевает выполнение трудных или неприятных задач – вроде отрубания голов тогда, когда этого требуют правила, или перерезания горла лютоволку своей дочери.

Честный парень этот Нед Старк. Жаль, что ему пришлось уйти так скоро, но вот ещё один урок всем детям: будьте готовы к чему угодно. Однажды вам придётся заботиться о себе самостоятельно, и этот день может прийти быстрее, чем вы думаете, особенно, если ваша фамилия – Старк. Однажды вы можете оказаться помолвлены со склонным к садизму белобрысым мальчишкой-королём; на следующий день вы, возможно, выйдете замуж за склонного к садизму темноволосого молодого Гитлера. Жизнь, как и узловатые корни чардрева, полна хитросплетений.

“ЖИЗНЬ РОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ТОЛЬКО ЭТО И ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ” —ТАЙВИН ЛАННИСТЕР

Патриарх Тайвин делится этим вечным советом со своим сыном Джейме, чтобы заставить его проявить инициативу и забрать его другого сына Тириона у Старков. Разумеется, заявление Тайвина в большей степени о чести, чем о любви, но следующая истина никуда не девается: родитель сделает для своего ребёнка всё что угодно, что включает без ограничений побег при минусовой температуре с новорождённым, победу над потенциальными убийцами и уход на войну.

Разумеется, как и многие высказывания в сериале, слова Тайвина содержат в себе дурное предзнаменование: именно Тирион продолжает жить, лишив жизни своего отца, не на Железном троне, а на фарфоровом (или из чего там сделаны ланнистеровские туалеты).

Урок: возможно, нас не всегда ценят собственные дети, хотя мы и стремимся защитить сами. Таковы уж жертвы, которые приходится приносить родителям.

“ДРАКОН – НЕ РАБ” —ДЕЙНЕРИС ТАРГАРИЭН

Никто не признаёт силу своих детей так, как Мать драконов. Когда работорговец соглашается обменять 8000 своих солдат на одного из драконов Дейнерис, кхалиси знает, что ей повезло больше: её дитя-дракон верно, потому что она хорошо с ним обращается, как и положено хорошему родителю. Когда она впоследствии даёт своему дракону команду сжечь работорговца, любимое дитя-дракон без колебаний слушается мамочку и не обращает внимания на мольбы работорговца, подобно тому, как ребёнок может не слушать случайного незнакомца, пытающегося указывать ему, что делать.

Но, увы, даже мудрые родители порой забывают собственную мудрость. Драконы вырастают, и их силу не могут сдержать даже те, кто их вырастил, о чём Дейнерис узнаёт, когда по милости её любимых малышей с огненным дыханием начинают появляться обугленные тушки мелкого домашнего скота и в конце концов – детей. Еёреакция? Замкнуть их в подвале без окон. План, оказывается, срабатывает не особенно хорошо, потому что дракон – не раб.

Родители, если вы любите своих детей (или если вы Тирион, исполняющий обязанности приёмного папаши после бегства Дейнерис), вам нужно их отпустить, даже если это значит, что обязательно сгорят несколько деревенских жителей.

“НОЧЬ ТЕМНА И ПОЛНА УЖАСОВ” —МЕЛИСАНДРА

Это особенно хороший совет, если среди ваших друзей есть такой человек, как Мелисандра, считающая, что ей виднее, чем вам, и не стесняющаяся вам об этом говорить. Помните: вам отовсюду будут советовать, как прожить свою жизнь и как воспитывать ребёнка, но выборы, которые вы делаете в отношении воспитания, в конечном счёте ваши. Не давайте навязчивым голосам проникнуть вам в голову и заглушить ваше чутьё, а не то кончите как Станнис Баратеон – сожжёте собственную дочь тёмной ужасной ночью и потеряете шанс взять Винтерфелл, когда ваша армия вследствие этого с отвращением вас покинет.

“ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ РОЖДАЮТСЯ В СТРАСТИ, РАЗВЕ НЕТ? У НАС, В ДОРНЕ, ИХ НЕ ПРЕЗИРАЮТ” —ОБЕРИН МАРТЕЛЛ

Дети не властны над своим началом. В Вестеросе существует много общественных правил – к примеру, незаконнорожденного ребёнка принято называть «Сноу», убеждать, что он заслуживает монашеской жизни на Стене (по крайней мере, до возрождения) или командовать им из-за незаконнорожденности, из-за чего такие, как Рамси Болтон, получают своё посредством более хитроумных планов. Однако представьте себе: насколько более спокойным мог бы быть этот мир, если бы ко всем детям относились одинаково? Давайте все отправим своих детей в Дорн.

“Я ПОЛАГАЛА, ЧТО, МОЖЕТ, ЕСЛИ Я МОГУ ПОРОДИТЬ НЕЧТО НАСТОЛЬКО ХОРОШЕЕ И ЧИСТОЕ, ТО, МОЖЕТ, Я И НЕ ЧУДОВИЩЕ” —СЕРСЕЯ ЛАННИСТЕР

Рождение детей – это мощный опыт, время, когда мы видим, как отражается наша сущность, и, возможно, видим кое-что в мире в таком свете, в каком и представить себе этого не могли. Некоторые говорят, что наши дети – это продолжение нас самих, а в случае Серсеи это стало поводом для надежды: если Серсея смогла породить нечто такое хорошее, как Мирцелла Баратеон, то, возможно, это доказывает, что в ней самой есть что-то хорошее, раз она это сделала.

И, возможно, несчастная Серсея заслужила кое-что хорошее в своей жизни, как и все преданные родители. В конце концов, ей пришлось пережить отравление одного сына и оставление другого, который даже не смог воспользоваться вестеросским эквивалентом звонка маме, когда та находилась в заточении и подвергалась позору на улицах.

Будем надеяться, что со временем Томмен научится лучше заступаться за свою несчастную несвободную мать – по крайней мере, он начинает пытаться. Его Воробейшество прекрасно подытожил это в своём отеческом разговоре с юным королём в последней серии: «Её любовь к вам реальнее всего в этом мире, потому что она родом не из этого мира». Я бы сказала, что матери на самом деле являются невоспетыми героями Вестероса. Возможно, Семи Королевствам пора на минутку прекратить все боевые действия и учредить собственный День матери.

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