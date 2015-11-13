Что будет если ваши месячные начнутся в космосе?

Тридцать два года назад в свои 32 Салли Райд отправилась в космос, став первой американской астронавткой.

Была лишь одна загвоздка: что, если у неё пойдут месячные?

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Существует множество вещей, которые входят в подготовку к запуску в космос: проверка уровня кислорода, тестирование коммуникационной системы, выход при правильных метеорологических условиях. Но до первого полёта Райд в списке не было гигиенических салфеток.

«Когда дело дошло до менструации, бедные инженеры не знали, что делать», – рассказала Линн Шерр, биограф Салли Райд, в документальном фильме «MAKERS: Женщины в космосе». Инженеры годами готовились к тому, чтобы женщина полетела в космос: переделывали скафандры, чтобы они подошли женщинам, работали над различными туалетными аппаратами, учитывающими женскую анатомию, но вопрос менструации стал уникальным.

Вопрос менструации в условиях нулевой гравитации озадачил медиков НАСА. Что будет, если в открытом космосе у вас пойдут месячные? Останется ли кровь в матке или её капли будут свободно плавать? Медики НАСА особенно обеспокоены риском ретроградной менструации, при которой менструальная жидкость течёт обратно по фаллопиевым трубам. Ретроградная менструация – это земное состояние (считается, что она является причиной эндометриоза), но учёные поняли, что отсутствие гравитации усилит вероятность. Если гравитация выталкивает кровь, тогда из-за отсутствия гравитации она может течь в обратном направлении.

Риа Шеддон, из состава первой группы космонавтов, в которую входили женщины, помнит, как команда медиков НАСА вела разговоры о менструации. В своих свидетельствах Шеддон вспоминает: «Нас, женщин-космонавтов, спросили: «Что нам с этим делать?» Мы ответили: «Как насчёт того, чтобы просто не считать это проблемой, пока это не станет проблемой? Если кто-то в космосе заболеет, вы сможете доставить нас домой. Тогда мы будем воспринимать это как проблему, а пока давайте не будем считать это проблемой».

Странно, но по словам Маргарет Вайтекамп, историка космоса в Смитсоновском национальном музее авиации и космонавтики, не существует известных исследований менструации в среде с нулевой гравитацией, а значит, не смотря на то, что вокруг было столько обсуждений этого вопроса, никто не исследовал, является ли это на самом деле проблемой. Тем не менее, в 1960-х в рамках программы «Женщины в космосе» , созданной, чтобы определить, годны ли женщины физически для космических путешествий, проводилось несколько тестов.

Для исследований были отобраны девятнадцать женщин. Исследования включали серию скрупулёзных физических тестов, таких же, какие проходили мужчины-кандидаты в космонавты (плюс гинекологическое обследование). Исследователи предположили, что женщины могут, на самом деле, лучше себя чувствовать в космосе, так как они, в среднем, меньше, чем мужчины.

Действительно, исследователи заметили, что больше женщин, чем мужчин, прошли обследования с выводом «нет медицинских ограничений». Но когда дело дошло до гинекологического обследования, появилась проблема: менструальный цикл может менять способность женщины-космонавта выполнять свою работу. Как отметили исследователи в своём отчёте, «Существует много хитросплетений, связывающих темпераментного психофизического человека и сложную машину, и, очевидно, как те, так и другие должны быть готовы в одно и то же время». Другими словами, недопустимо, чтобы «гормональная женщина» выполняла аэрокосмические операции. Из-за этого исследователи пришли к выводу, что «выглядит сомнительным, что в ближайшем будущем женщины будут пользоваться спросом для космических ролей».

Конечно, в итого, НАСА решило отправлять женщин в космос. Они определили, что женщины анатомически хорошо подходили для космических путешествий, плюс они занимали меньше места, меньше ели и потребляли меньше ресурсов. Что касается месячных, то медики решили относиться к менструации в космосе так же, как и к менструации на Земле, и понаблюдать что будет.

Но был ещё один вопрос: Как быть со всей дополнительной кровью? Космический мусор сам по себе – довольно большая проблема. НАСА уже создало специальный космический туалет с функцией всасывания (форма кружки для женщин, форма конуса для мужчин), чтобы правильно хранить отходы, и ремни на сидения, чтобы космонавты не уплывали, справляя нужду. Они также создали нечто под названием «Одноразовый абсорбирующий контейнер» – смесь велосипедных шорт и супер-абсорбирующего подгузника для взрослых, – который могут носить как женщины, так и мужчины во время полётов или выхода в открытый космос, и который предназначен для сбора отходов, когда нет возможности воспользоваться космическим туалетом. Но как абсорбировать кровь, если у женщины начнутся месячные?

Салли Райд в 1983 году. Фото WikimediaCommons

Как оказывается, не существовало специальных космических тампонов, и женщины-космонавты могли использовать те же самые предметы, которые они использовали на Земле. Кажется, что ещё большим вопросом стало то, сколько тампонов может понадобиться женщине в космосе. В свидетельствах Салли Райд есть отрывок, где она говорит о подготовке к своему первому полёту:

«Было несколько других космонавтов, которые должны были определить […], сколько тампонов должно отправится на орбиту в качестве части полётного комплекта. Помню, как инженеры пытались решить, сколько тампонов нужно для недельного полёта».

Обсуждениебылотаким:

«100 – это хорошеечисло?»

«Нет. Это не то число».

В биографии Салли Райд есть ещё одна великолепная сцена, где она описывает приблизительно 100 тампонов, которые были связаны вместе, как сосиски, чтобы они не уплывали.

Непонятно, у скольких женщин в космосе было кровотечение, частично потому что многие женщины-космонавты решают подавить свой менструальный цикл при помощи оральных контрацептивов. (Нет месячных, нет проблем.) Но, по словам профессора медицины Вилльяма Дж. Роуи, это позор. В статье для «Журнала мужского здоровья и пола» Роуи доказывает, что у женщины с менструацией, на самом деле, есть преимущество в космосе, так как во время менструации женщина теряет железо. Космонавты в космосе часто сталкиваются с повышением уровня железа в крови, что приводит к высокому окислительному стрессу и может отравлять организм».

Может ли кровь во время месячных быть секретным оружием женщины-космонавта? Всё возможно. Но на сегодня нам известно, что менструация в условиях нулевой гравитации похожа на земную менструацию.

Как пишет Шеддон в своих свидетельствах, «я не совсем уверена, у кого были первые месячные в космосе, но они вернулись и сказали: «Месячные в космосе такие же, как и на земле. Не беспокойтесь об этом».

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