Что случится если вы проглотите ленточного червя для того чтобы похудеть?

В одной из недавних передач своего фамильного тв-шоу, Хлои Кардашян публично призналась в желании поселить солитера внутри себя. Ее сводная сестра Кайли Дженнет не поддержала эту идею, на что Кардашян отметила: «Вы понимаете как вы можете похудеть?» Я загуглил это в интернете, чтобы понять действительно ли я могу купить его.

Если тот разговор не был подготовлен специально для шоу и она на самом деле искала такого рода информацию, она, вероятно, находила адрес Tapewormeggs.com, подозрительно выглядящий российский сайт, который я бы скорее ожидал увидеть в сатирическом видеосюжете о покупке солитера. «ХОРОШО РАЗЫГРАТЬ МОИХ ДРУЗЕЙ» предлагает это сайт. Продающиеся там черви стоят $34 и поставляются с такой инструкцией: «Использовать сразу по получению, заправив в салат или сырные продукты питания».

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Мотивом нарочного самозаражения (что является удручающе распространенным явлением) является то, что червь поселиться в вашем пищеварительном тракте и будет поглощать калории от чизбургеров и тортов, которыми вы питаетесь, однако утверждение, что солитер поможет вам сбросить лишний вес, настолько же правдиво как и то, что нож в горле облегчает приступы храпа во время сна; то есть какой-то эффект будет, но какой ценой? Ужасная идея.

В 2012 году стала известна история о индийской женщине, которая вырвала пару ленточных червей. Эти маленькие твари не только отвратительны, они ещё могут вызывать последствия недоедание и анемию, и, по словам паразитолога и ведущего исследователя ленточных червей, доктора Аны Флиссер, они вовсе не гарантируют вам желанного снижения веса.

«Это совершенно, полностью неправильно», – говорит она мне. Существует много различных видов ленточных червей, в том числе и два вида, которые поселяются во внутренностях крупного рогатого скота и которые приспособились к жизни в пищеварительной системе человека: один, как правило, заводится у свиней, а другой вид – у коров. Если российский сайт предлагает отправить вам яйца коровьего червя, они скорее всего погибнут по дороге к вам. Что касается свиных червей – объясняет она – «если вы съедите его с салатом, вы заработаете цистицеркоз».

Цистицеркоз – это просто кошмар. Это когда незрелые ленточные черви заражают все ткани вашего тела, а не только желудочно-кишечный тракт. Часто они проникают в мозг, где вызывают образование кист. Это может привести к судорогам, снижению зрения, когнитивные дефектам и образованию жидкость вокруг вашего мозга, рассказывает Флиссер.

Старая статья в The Veterinary Record описывает и другие отвратительные симптомы, включая то, что называется «опорожнение проглоттида», который описывают как «ощущения в прямой кишке, с последующим выделением сегментов через анальное отверстие, а затем ощущением того, что нечто ползает в перианальной области». В статье описывается случай, когда священник «был вынужден резко прервать свою проповедь, потому как 5-ти футовый сегмент солитера соскользнул в одну из штанин его брюк». В статье отмечается, что только у 21-го процента пациентов, носящих в животе солитера, наблюдалось похудение.

Флиссер утверждает, что «очень трудно найти» тип солитера, имеющего животноводческое происхождение, который бы живя в вашем кишечнике, помогал бы вам похудеть (для этого вам бы пришлось есть свежие сырые стейки, в основном). Ленточные черви в рыбе – попадание которых в организм человека, как правило, протекает бессимптомно – может также иметь следствием потерю веса, но это случается только в очень тяжелых случаях, и сопровождается другими неприятными осложнениями. Третья разновидность ленточного червя, который называется Hymenolepis, в некоторых случаях может помочь вам потерять вес ужасным, страшным способом: диареей.

Провоцирование диареи в целях похудения является расстройством пищеварения, и это может быть смертельно опасным. Поиск в Google привел меня к некоторым очень тревожным доскам объявлений, где я обнаружил, что одним из способов для достижения этой цели, является поедание кучи пробиотических кисломолочных продуктов, таких как Активиа, по причине того, что они полны бактерий.

Такие методики потери веса крайне опасны, и если вы думаете о них вам следует обратиться за помощью. И если, как Хлои Кардашян, вы рассматриваете диету в виде гильминта в вашем животе, вы бы лучше вместо этого задумались о беге.

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