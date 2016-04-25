Что происходит, когда у вас в животе рвётся пакет кокаина

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Эта статья была впервые опубликована на VICESpain.

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22 марта литовец приземлился в Барселоне и сел в метро на линии 9 с багажом, но без билета. Очевидцы рассказывают, что он начал странно себя вести, а когда охранники подошли к нему и попросили у него билет, он упал на землю и начал трястись с пеной у рта. Охранники не могли знать, однако этот парень был наркокурьером, перевозившим наркотики в себе. Он нёс кокаин у себя в желудке, пытаясь незаконно провезти его в Испанию.

Перевозка запрещённых наркотиков через границы – это бизнес, который может быть в равной степени прибыльным и смертоносным, а в Испании он набирает популярность с начала экономического кризиса. Данный мужчина не выдержал, потому что один из пакетиков кокаина, который он переносил в желудке, порвался. Медицинские службы ничего не могли сделать: 15 граммов кокаина его убили. Исследуя его тело, судмедэксперты обнаружили внутри него 34 капсулы с кокаином.

Такие случаи достаточно редки: несколько врачей, работающих в отделениях неотложной помощи испанских больниц, рассказали нам, что пациент, внутри которого порвался пакет с наркотиками, поступает где-то раз в год. Если всё идёт по плану, пакеты покидают организм наркокурьера вместе со стулом. Они обладают идеальной формой для выкапывания и могут выдерживать действие желудочной кислоты, которая расщепляет пищу в желудке.

«Конкретно в этот раз я сопровождал мужчину за шестьдесят по дороге к охране аэропорта. Он был в собственной инвалидной коляске, поэтому мы пересадили его в коляску аэропорта, чтобы провезти его через сканер. Как только всё закончилось и охрана ничего не нашла, я повёз его к воротам. Дядька чудесным образом выздоровел, встал и пошёл вперёд».

Впрочем, когда всё срывается, врачам трудно определить, что за вещество проглотил носитель, так как тот либо без сознания, либо просто не желает об этом говорить. В последнем случае «это в каком-то смысле равнозначно работе с закрытыми глазами», как выразился один врач, пожелавший остаться анонимным. Во многих случаях наркокурьеры больше боятся попасться с поличным, чем умереть.

Я связалась с доктором Фернандо Каудевильей – терапевтом, специализирующимся на физическом воздействии каннабиса, кокаина и синтетических наркотиков. Помимо своей основной работы он также является медицинским консультантом для людей, употребляющих наркотики, в глубинном Интернете, а ещё сделал себе имя, сотрудничая с испанской организацией по снижению опасности наркомании EnergyControl. Он объяснил: «Наркокурьеры, перевозящие наркотики внутри себя, могут переносить до двухсот пакетов за поездку. При этом каждый пакетик содержит от двух до пятидесяти граммов вещества. Пакеты также часто заворачивают в желтоватые латексные трубки длиной от одного до двух дюймов. Когда кого-то ловят с помощью рентгенографии на таможне, симптомов принятия наркотиков у этого человека, как правило, нет. В этом случае ему дают слабительное, чтобы гранулы вышли. Обёртка наркотиков рвётся редко – это от долей процента до трёх процентов случаев».

Врач скорой помощи из Барселоны, которая также пожелала остаться анонимной, поскольку работала с пациентами-наркокурьерами, добавила: «Если одна из этих обёрток рвётся, курьер попадает в серьёзный переплёт. Передозировка кокаина может вызвать психотический эпизод и нервное состояние, которое персонал скорой помощи попытается устранить инъекцией диазепама. Среди распространённых последствий распространения наркотиков по организму – вазоконстрикция, повышенное давление, вызываемое сужением кровеносных сосудов. Сердечные приступы и вазоконстрикция – самые распространённые причины смерти в этих случаях. Если мы подозреваем, что у пациента случилась передозировка, мы проводим рентгеновский контроль с барием. Барий также обладает слабительным эффектом. Если мы выясняем, что это и в самом деле тяжёлая передозировка, мы немедленно устраняем наркотики из его организма хирургическим путём».

При анальном вводе обёртку достаточно просто извлечь – если она прошла через вагину, процесс гораздо более травматичен. В этом случае пакетики вытаскиваются вручную и без подручных средств, чтобы не порвать обёртку. В Аргентине эта проблема настолько распространена, что в одной больнице рядом с аэропортом Эсейса под Буэнос-Айресом есть специальное отделение для лечения наркокурьеров.

Разумеется, наркокурьеры придумали не один способ избежать разоблачения и обойти досмотр в аэропорту. Арнау работает в Барселонском аэропорту и некогда отвечал за сопровождение пассажиров с ограниченной подвижностью. Всякий раз, когда пассажиру в инвалидной коляске нужно было пройти через досмотровый сканер, ему нужно было пересаживать пассажира в коляску, принадлежащую аэропорту. Если сигнализация срабатывала, коляску нужно было менять, а пассажир проходил личный досмотр.

«Конкретно в этот раз я сопровождал мужчину за шестьдесят, – говорит Арнау. – У него с собой были только маленький чемоданчик и пиджак. Он был в собственной инвалидной коляске, поэтому мы пересадили его в коляску аэропорта. При этом он всё время кричал: «Ай, ай, ай!» Когда он прошёл через сканер, сигнализация сработала, поэтому его отвезли в небольшую комнатку неподалёку и обыскали. Опять-таки, всякий раз, когда его пытались коснуться, он кричал. Охранник шмонал его осторожно, но так и не заставил его снять обувь или пиджак. Сложно было сказать, действительно ли ему было больно, однако мне было жутко стыдно из-за того, что мы подвергли его этому испытанию. Как только всё закончилось и охрана ничего не нашла, я повёз его к воротам. Дядька чудесным образом выздоровел, встал и пошёл вперёд».

В других случаях признаки были менее заметны: Арнау регулярно спрашивали о местонахождении инвалидных колясок люди довольные и вроде бы прекрасно стоящие на своих двоих, которые несколько минут спустя оказывались в коляске.

Если говорить о кокаине, больше всего разрывов в Испании случается в портах, куда наркотики прибывают тоннами. Наркокурьеры работают по отдельности, и запас, который они переносят, можно с лёгкостью заменить, если их поймают или случится что-нибудь похуже. По наркокурьерам в Испании существует статистика, но велика вероятность того, что она не репрезентативна, так как полиция и операции по борьбе с наркотиками всегда сосредотачиваются на крупной рыбе: наполненный кокаином грузовой корабль, ведущий к некоему наркобарону, всегда интереснее, чем несчастная душа, вынужденная прибегнуть к контрабанде наркотиков из-за того, что оказалась в плохом финансовом положении. Те, кто переносит по 15 гранул кокаина во внутренностях, – это самые слабые звенья цепи, которую, по-видимому, невозможно разорвать.