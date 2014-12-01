Что я узнала о сэндвичах, работая в сети английских булочных

Бургер с сосикой Greggs. Изображение с Flickr пользователя vagueonthehow

Делать сэндвичи – абсолютно несексуально. Как бывший сотрудник пекарни Greggs я знаю, что размазывание медово-горчичного соуса на зернистой булочке – занятие не из лёгких. Производство сэндвичей – беспощадный бизнес. К тому же теперь я понимаю, почему британцы не хотят сами делать сэндвичи, а the Daily Mail ​считает, что восточные европейцы скоро захватят весь рынок работы по производству сэндвичей в Великобритании.

Я расскажу вам о самом интересном, что я узнала за время приготовления сэндвичей каждое утро в течение шести месяцев.

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БОЛЬШИНСТВО СЭНДВИЧЕЙ СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО МАЙОНЕЗА, ЧТО В НЁМ МОЖНО УТОПИТЬ ЦЕЛЫЙ КОРАБЛЬ

Когда вы откусите свой бургер, купленный в магазине, я могу поспорить, что в нём достаточно майонеза, чтобы промышленность по производству куриных продуктов жила вечно. Раньше я пользовалась гигантским рожком для мороженного, чтобы отмерять количество майонеза для приготовления сэндвичей в Greggs, потом переливала всё это в ёмкости с готовой варёной курицей и перемешивала. Пахло всё это так, как будь-то кто-то туда напукал. Такое забыть невозможно.

Когда я уходила из Greggs, по моим оценкам я состояла на 75 процентов из майонеза, на 24 процента из Баварских сосисок и 1 процент меня составляла моя душа. Я была похожа на расплывшуюся женщину с животом, который напоминал растёкшийся крем.

ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ПРОПОРЦИЮ ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ

​ Эстетика всегда имеет значение! Клиенты могут быть очень требовательными к овощным и салатным дополнениям к своим мясным и сырным сэндвичам. Мой босс говорил мне, что каждый сэндвич должен быть сделан по одинаковым стандартам, чтобы все бургеры были одинаковые. Всё понятно, вопросов нет. Всё по стандарту. Но клиенты часто не могут оформить свой заказ в стандартном виде, в особенности, если они заказывают бургер отличный от стандартных сэндвичей в меню на стене в Greggs. Однажды, у нас закончились помидоры и вместо них мы стали класть по два дополнительных кусочка огурца. Покупатели, не моргая смотрели на прозрачный холодильник, как будь-то увидели что-то абсолютно невозможное и нереальное. Когда они пытались выяснить что случилось с их обычным Мексиканским сэндвичем, в их глазах мы видели малодушный страх. Бедные чудаки.

ВСЕГДА НАДО СЛЕДИТЬ ЗА ЧЁРТОВЫМ ВРЕМЕНЕМ

​ Ожидается, что вы должны сделать один сэндвич за минуту, параллельно подогревая рол с тунцом и нарезая салат для сырного рола, точно как кулинарные Рэмбо с ножом мачете. Это здорово. Часто была жёсткая конкуренция между поварами. Они соревновались в том, кто быстрее всех сделает куриный клубный багет – самый крутой сэндвич в меню Greggs. Но суть была в том, что этот сэндвич делался из французского багета, корочка у которого была намного твёрже и сложнее для резки, чем обычная мягкая булочка для сэндвичей. Чтобы успеть сделать всё это за 60 секунд – надо было очень постараться.

Булочная Greggs. Изображениеc Wikimedia Commons

АППЕТИТНЫЕ СЭНДВИЧИ – ДЕЛО ТЕХНИКИ

​ С сэндвичами, которые лежали на витрине всегда делались некоторые манипуляции, чтобы они выглядели более сочными и аппетитными. Первые впечатления всегда самые важные, как ни крути. Мне всегда говорили, чтобы я использовала вилку, а не нож, чтобы размазать соус по листьям салата и создать «приподнятую текстуру сэндвича». Сыр, бекон и помидоры размещались аккуратно один на другой, как в игре Дженга. Кусочки курицы должны были лежать на краю хлеба, как волокнистые руки надоедливого поклонника. Это было настоящее волшебство.

НУЖНЫ ЗДОРОВЫЕ И КРЕПКИЕ ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ

​ Моя менеджер говорила мне, что надо громко объявлять о готовности сэндвичей и горячих пирожков (которые, как указано в миссии Greggs, всегда свежие и всегда одинаково вкусные), чтобы привлечь клиентов. Однако, мои слабые выкрикивания «горячий пирожок» были недостаточными, чтобы повысить продажи. Менеджер также говорила, чтобы я говорила «Чем могу помочь?» каждому клиенту. Но, учитывая её желание ускорить сервис до невозможных скоростей, чаще всего эта фраза звучала как «Чем мгу пчь?». Со стороны это выглядело, как будь-то обозлённая на весь мир женщина хотела, чтобы все знали, что она может сделать «пчь».

Изображение c Wikimedia Commons

НЕ СЕРДИТЬ МЕНЕДЖЕРОВ

​ Мой менеджер выглядела так, как будь-то у неё в кармане был очень кислый лимон на палочке и она лизала его каждые пять минут. Однажды, она подошла ко мне с очень серьёзным и напряжённым выражением лица и пригласила в свой кабинет. Я оставила грязный лоток в миске для мытья в отместку за всё.

Однажды я использовала все основные ингредиенты для своих сэндвичей, я наделала трёхслойных багетов с курицей, с тунцом в майонезе и сверху насыпала много сыра. Менеджер жутко разозлилась, так как не хватило ингредиентов для приготовления сэндвичей на неделю. В конце концов, пришли ко мне и потребовали объяснений почему закончился тунец и куда он так быстро был израсходован. Я сказал только, что “он у меня в животе, приятель, вместе с соусом и вашим дрянным фахитас”.

Несмотря на всё, что я тут наговорила, на самом деле вы не найдете лучшего сэндвича с сосиской в Великобритании, кроме как в Greggs. Можете не брать бургер, но обязательно попробуйте пирожки, от которых у вас слюнки потекут.

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