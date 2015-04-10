Что я узнала из сериала “Безумцы”

Фото любезно предоставлено AMC

Сериал “Безумцы” возвращается. Скоро на экранах выйдет вторая часть последнего сезона. Первая часть закончилась на том, что Дон Дрейпер увидел призрак Берта Купера поющего “Лучшие вещи в жизни – бесплатные вещи”, а Гинзберг отрезал себе сосок, потому что компьютер был установлен в офисе. Наверное, бессмысленно гадать, что же произойдет в последние несколько эпизодов. Трейлер, выпущенный AMC, не слишком проясняет ситуацию:

Какой это год? С кем спит Дон? Стал ли Пит Кэмпбелл менее гадким человеком? Мы ещё не знаем, но я уверена, что мы узнаем. В сериале “Безумцы” главное не пункт назначения, а само путешествие. В нём иногда бывают повороты мыльной оперы и резкие развороты фортуны, но я не думаю, что люди смотрят его из-за сюжета; это шоу привлекает своей атмосферой. Мы смотрим его из-за великолепных, абсолютно точно подобранных костюмов того периода, а также из-за медленного взросления и изменения персонажей, что невольно учит нас определённым ценностям. Вот моё изложение того, что я узнала от героев сериала за все семь сезонов.

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Дон Дрейпер — Выход есть всегда

Дон – явный любитель выпивки и женщин, поэтому он является очень плохим образцом для подражания. Но ни в каком другом сериале я не видела героя такого рода – способного вновь и вновь изобретать себя. Он же превращается из Дика Уитмена в Дона Дрейпера, а затем в ДОНА ДРЕЙПЕРА. Его самоуверенность может колебаться время от времени, но он никогда по-настоящему не теряет доверие к своим творческим инстинктам и способности к риску. Его герой воплощает идеал, который может самостоятельно выбраться из любой ямы: яма – всего лишь яма, и не нужно перенапрягаться. (Кроме того, может выпьем один стаканчик … только не пять.)

Пегги Олсон — Никому не разрешай унижать себя

Чему нас только не научила Пегги? Именно её называют “тайным героем шоу“, а её история, вероятно, наиболее вдохновляющая. Это сказка в стиле американской мечты о восхождении по карьерной лестнице, борьбе с сексизмом благодаря упорному труду, честолюбию и интеллекту; она даже пережила изнасилование и рождение ребёнка. Несмотря на все её достижения, тем не менее, она остается таким себе аутсайдером. Она воспринимает все издевки со стороны её коллег спокойно, хотя и не скрывая своей ранимости. “Я человек, на которого вы должны произвести впечатление прямо сейчас.” О ДА, Пегги!

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Меган Дрейпер — Никто не совершенен, а счастье достаётся дорогой ценой

В пятом сезоне Меган покидает агентство, несмотря на многообещающий талант к рекламе, чтобы продолжить актёрскую карьеру. Пегги говорит Джоан: “Я думаю, что она хороша во всём. Я думаю, что она одна из тех особенных девушек”. И, похоже, у неё складывается идеальная жизнь в некоторых отношениях: богатый, влиятельный муж, которого она обожает, её собственная карьера, бесконечная череда модных платьев, и бунгало в Лос-Анджелесе. Но в последние пару сезонов кривая её судьбы показала как сумма этих внешних успехов не добавила ей истинного счастья, а её расставание с Доном (какой неудобный треугольник вышел) показало какой неуправляемой стала её жизнь.

Пит Кэмпбелл – Давай попробуем ещё и ещё

Бедненький, маленький Пит. Он нам нравится настолько насколько сладкий подхалим может нравиться. Он из тех людей, которым легко удаётся очаровывать клиентов. Но Бог мой, почти все истории, в которые он попадает показывают как часто он становится жертвой своих дерьмовых импульсов. Помните, когда его роман с соседкой закончился тем, что муж побил свою неверную жену, а его выгнали из дома? Или когда на водительских курсах он строил глазки школьнице? Или когда он встретил своего тестя в борделе? Или когда он завёл интрижку с психически неуравновешенной женщиной, которой, в конечном итоге, провели электрошоковую терапию, да так, что она забыла кто он такой? А как насчет того, когда он начал выделываться перед кучей руководителей из Детройта, что он умеет водить автомобиль, и разбил его? Его жизнь – сплошная череда бедствий и глупых решений, но ему удается казаться оптимистичным, несмотря на всю его гнусность.

Джоан Харрис – Все мужики – козлы

В первом эпизоде, когда Джоан знакомит Пегги с офисом, как всегда одетая в яркое платье и стильно подобраные аксессуары, она говорит: “Если ты сделаешь всё правильно, ты будешь жить за городом, и тебе не придётся работать вообще”. Как оказывается, сама Джоан не этого ищёт. Ни у кого не возникает сомнений в том, что она может соблазнить любого мужчину, но мужчины в Безумцах – это ходячие мешки с ядом. Джоан, пережившая бесчисленные унижения с их стороны (её муж, другие мужики, тот козёл на Ягуаре), продолжает выживать, и даже процветать, несмотря на все злоключения.

Салли Дрейпер – Взрослые ещё хуже, чем мужики

Этот сериал, как правило, удачно избегает клише 60-х годов, но история Салли как раз показывает все стереотипы о периоде бэби-бумеров: ваши родители – ваши враги. Авторитарная и склонная к насилию Бетти и вечно лгущий Дон, которые вообще не заинтересованы в жизни ребёнка. Как и большинство из нас, Салли пришла к осознанию того, что взрослые не есть более нравственными, чем сами дети, они просто более опытные лжецы, и своё место под солнцем нужно выбивать самой.



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