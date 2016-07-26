Всё, что я узнала, исследуя женский оргазм

Изображение взято из книги ‘Closer: Notes From the Orgasmic Frontier of Female Sexuality’



Несколько лет назад меня настолько заинтриговала женская сексуальность, что я решила написать о ней книгу. Где бы она ни упоминалась, она подавалась как тайна, которую нужно решить: фармацевтическим компаниям, наперегонки разрабатывающим «розовую виагру» для восстановления угасающей страсти жён к мужьям; феминистками, жалующимися на то, что оргазмы испытывают лишь 57 процентов гетеросексуальных американок по сравнению с 95 процентами их партнёров мужского пола; газетами, размышляющими о том, заводят ли женщин обезьяны.

Однако, взявшись за написание книги, я обнаружила, что женщины на самом деле не настолько проблемные. Скорее уж для женщин усложняло секс устойчивое предубеждение общества против женской сексуальности и даже женской анатомии.

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Хорошие новости таковы: всё больше женщин берут своё сексуальное благополучие в свои руки (в буквальном смысле). Вот семь нефармацевтических способов, которыми женщины сегодня исследуют и разжигают свою сексуальность и которые взяты из моей книги «Closer: Notes From the Orgasmic Frontier of Female Sexuality» («Ближе: заметки с оргазмического рубежа женской сексуальности»).



Изображение взято с обложки книги ‘Closer: Notes From the Orgasmic Frontier of Female Sexuality’

ОРГАЗМИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Женщины ищут альтернативу минному полю, которым являются современные свидания. Дамы (и мужчины) пробуют духовные сексуальные практики, которые замедляют секс и концентрируются на женском удовольствии, – к примеру, безумно популярные встречи с оргазмическими медитациями, практику, во время которой партнёры женщин ласкают им клитор 15 минут – и не ожидают секса взамен. Существуют занятия по тантрическому дыханию, наращивающие экстаз, техники продления оргазмов до нескольких минут или даже до часа и многое другое.

ИГРОФИКАЦИЯ СЕКСА

Разумеется, нужно стремиться к достижениям. Сексуальная техника, в центре внимания которой – женщины, является растущей отраслью. Вы, вероятно, слышали о Bumble, приложении для знакомств, в котором первый шаг делают женщины. А вот как насчёт OMGYES, где можно воспользоваться сенсорным экраном, чтобы потренироваться в доведении вульвы настоящей женщины до оргазма? Или HappyPlayTime, которое игрофицирует женскую мастурбацию и выдаёт очки всякий раз, когда вам приятно? Или La Petite Mort, игры для планшетов о женском оргазме? Ну, теперь слышали.

КОНЧАЙТЕ ОСОЗНАННО

Возможно, медитация кажется наименее сексуальным занятием на планете. Однако психолог из Университета Британской Колумбии Лори Бротто придумала способ использовать самоосознанность для помощи женщинам с жалобами сексуального характера, в том числе отсутствием возбуждения и низким уровнем желания. Её клинические исследования показывают, что успокоение разума, сосредоточение внимания на теле и обучение управлению тем самым гаденьким осуждающим голосом в голове («Не слишком ли долго я пытаюсь кончить?», «Нормально ли я выгляжу?», «Приятно ли ему это?») помогают женщинам наслаждаться тем сексом, который у них уже есть.

ДРУЖЕЛЮБНОЕ К ЖЕНЩИНАМ ПОРНО

Весьма неплохо распространено понимание того, что мейнстримовое порно и близко не подходит к репрезентации настоящего женского наслаждения. Женщины снимают больше дружелюбного к дамам порно, чем когда-либо, в том числе те самые фильмы, которые действительно нас заводят. Многие творцы, к примеру, Тоби Хилл-Майер, являются трансгендерами, квирами и/или небелыми и снимают порно конкретно для маргинализированных сообществ, а также уделяют первостепенное внимание этичной оплате труда актёров. В её серии,«Doing it Online» («Занимаясь этим онлайн»), для вывода на экран сексуальности настоящих трансгендерных женщин, в том числе уязвимости и эмоциональных разговоров, бывающих перед актом, а также во время и после него, используются документальные методы. Лучшие (в том числе творчество Хилл-Майер) ежегодно отмечаются премией Feminist Porn Awards.

ТВЕРК И ФЕРТИЛЬНОСТЬ

Хотя некоторые люди (большей частью белые), возможно, и пренебрегают тверком как новейшим способом для женщин заполучить мужское внимание, другие чествуют его корни, находящиеся в культурах колонизированных женщин. Активистка Фэнни Соса снимает видеоработы, напоминающие нам о том, что танцами с задействованием нижней части тела веками занимались ради их способности доставить удовольствие, повысить фертильность и даже абортивных свойств. Управляемый женщинами музыкальный фестиваль BassCoast в Британской Колумбии возвращал этот танец с помощью своих крайне популярных мероприятий Twerkshop, на которых сотни женщин танцуют вместе.

МАССАЖНАЯ РАЗРЯДКА

Мы все знаем, что мужчины обожают, когда им трут спинку. Однако вот в чём дело: женская версия лучше. Предприимчивые терапевты переделывают эротический массаж под женское наслаждение, предлагая как «массаж йони», нацеленный на снятие напряжения и повышение чувствительности вульвы, так и более откровенно сексуальные процедуры, во время которых оргазмы выступают в качестве лечебной разрядки.

БОЛЕЕ РАЗНООБРАЗНАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Хотя мы и не располагаем данными о том, сколько женщин заказывают сексуальный массаж, мы, тем не менее, знаем, что способы секса, которыми занимаются женщины, быстро меняются. По данным престижного британского Национального опроса об отношении к сексу и образу жизни, женщины в целом стремятся к более разнообразным (и менее строго гетеросексуальным) контактам. Совокупное количество сексуальных партнёров за время жизни, сообщаемое женщинами, возросло по сравнению с 2000 годом, хотя та же цифра для мужчин осталась неизменной. И независимо от того, идентифицируют себя дамы как гомосексуальные, би или гетеро, они занимаются сексом друг с дружкой больше, чем раньше: более 18 процентов женщин в возрасте до 35 лет включительно говорят, что имеют опыт однополых контактов.

Это ещё только самые сливки (я не говорила, что написала на данную тему целую книгу?). Едва ли не самое главное, что я усвоила, – это то, что женщины более дики, более странны и более индивидуальны в своих вкусах и желаниях, чем признаёт наша культура. А это стоит отметить.

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