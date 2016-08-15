Как это, когда ваш партнёр изменяет вам с кем-то, кого вы знаете

Иллюстрации Софи Касл

В нашей грустной и бесполезной жизни однажды кто-то так или иначе нам изменит. В новом исследовании, вышедшем в начале августа, говорится, что мы слишком доверяем своим партнёрам, а они, скорее всего, склонны изменять нам больше, чем мы думаем. Моногамия – умирающий (если ещё не умерший) способ жизни. Верите вы или нет исследованиям, говорящим, что 60 процентов мужчин и 45 процентов женщин изменяли, будучи в браке, или просто вспомните вашу первую подростковую любовь, которую на празднике облапала более горячая и крутая версия вас самих, и я почти гарантирую, что в какой-то момент вы почувствуете огонь неверности.

Но что, если ваш партнёр изменяет вам с кем-то, кого вы знаете? Вашим лучшим другом? Вашим смертельным врагом? Вашей мамой? Каковы ощущения, когда вам даже не нужно заниматься самоистязанием в фейсбуке, потому что вы уже точно знаете, как он или она выглядит? Я поговорила с несколькими людьми, которых жёстко кинули ради другого человека, но которым повезло ещё меньше, потому что они знали объект неосмотрительности своего любовника.

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САРА

VICE: Что произошло?

Сара: Я и мой парень были вместе около трёх лет, а потом решили расстаться. Мы всё ещё жили и спали вместе, когда я узнала, что у него были любовные отношения с моей лучшей подругой.

Вы что-то подозревали?

Я думала, что у него с моей подругой по-настоящему близкие отношения, но как и в большинстве случаев с первой любовью я слепо ему верила, не задавала вопросов и всегда была уверена, что он верен. А она была моей лучшей подругой, я во всём ей доверяла.

Как вы узнали?

Мы с друзьями были в блинном ресторане в 6 утра после ночи на таблетках, и наш общий друг выплеснул это всё на вафли и сироп. Мы все были пьяны в зюзю и пришли, чтобы позавтракать, а он посмотрел на меня и сказал: «Ты знаешь, что Тори спит с Дамо?» Все замолчали, а я рассмеялась, потому что подумала, что это шутка. Потом я посмотрела на лица остальных сидящих за столом и по их реакции поняла, что они все всё знали, и я всё поняла. Было такое ощущение, что в лёгких не осталось воздуха. Спустя десять лет я всё ещё отчётливо помню тот момент: какая одежда была на мне, какой ошеломлённой я была, как холодно было на улице по дороге домой.

То есть это произошло не один раз?

Ага, оказалось, что эти сволочи встречались несколько месяцев. Они даже спали в моей постели, в моём доме, когда я спала в этой же комнате. Моя «лучшая подруга» даже не держала это всё в секрете – она рассказала практически всем моим друзьям, что она отчаянно его любит, поэтому все, кроме меня, знали о происходящем.

Что произошло, когда вы их уличили?

Он сказал, что ему очень жаль, что это была ошибка, что он запутался и не знал, что делать. Она прислала мне смс, на которое я не ответила – даже не помню, что там было.

Каковы были последствия?

Я был опустошена. Я полностью им обоим доверяла, это были самые близкие мне люди. Во что ты превращаешься, когда всё становится дерьмом, а виноваты в этом люди, к которым ты бежишь в первую очередь? А ещё это было очень унизительно, потому что все наши друзья знали, и было трудно принять, что мне никто ничего не рассказал.

Какое у вас отношение к ним обоим сейчас? Вы помирились?

Мне абсолютно нечего им сказать. Я знаю, что он женат и у него есть дети, я даже видела его в продуктовом магазине несколько месяцев назад, но я надела капюшон и притворилась, что ищу сыр фета, пока он не ушёл.

ДЖЕЙК

VICE: Джейк, поговорите со мной. О чём ваша печальная история?

Джейк: Она была моей первой девушкой, мы встречались почти год. Нам обоим было по 14 лет, почти по 15. Я решил закатить небольшую вечеринку на свой 15-й день рождения, и всё закончилось тем, что поставил палатку в своём дворе, где все и напивались. Было поздно, я зашёл в дом, а она осталась в палатке с другим чуваком из нашей тусовки.

И вы их застукали?

Нет, её лучшая подруга мне позже всё рассказала. Она сама рассказала мне всё несколько дней спустя. Я был в шоке – она была красивой, вежливой и даже интровертом, и никогда не давала поводов для измены. Наверное, никогда не знаешь наверняка, да?

И вы никогда не относились к тому парню с подозрением?

Я был наивным 15-летним ботаном, которому вообще повезло, что у него была девушка, но другой парень тоже не был красавцем. Плюс он был охренеть каким занудным.

Вы как-то поругались с ней?

Мне кажется, что нет – по-моему, всё произошло в Myspace, потому что мы оба были фанатами новых технологий, и потому что меня сильно вышибло, и я не хотел видеть её лично. Приблизительно так вы решаете проблемы в 2016 году. Помню, как мне пришло длинное письмо с извинениями, и после этого я просто ушёл в себя. Я чувствовал себя дерьмово, но мы особо не сорились – я просто её после этого послал.

КИРАН

VICE: Кто разбил вам сердце?

Киран: Я встречался с девушкой Люси, а её лучшего друга звали Энди. Она спала с ним в прошлом, и мне кажется, он как-то признавался ей в любви, но она не питала к нему чувств и хотела избежать драмы. Это было всё до того, как мы начали встречаться. Во время наших отношений вокруг них с Энди постоянно ходили слухи, а после того, как мы расстались, выяснилось, что они были правдивыми. Она также встречалась с другими парнями. На самом деле, в последний раз, когда я её видел, и мы технически были вмести, я увидел, что она была с другим. Самое отвратительное, что отношения, которые у меня были сразу после этого, тоже закончились, когда я увидел мою новую девушку с этим же самым парнем Энди, в том же самом клубе, где окончилась драма с Люси. Как вы можете себе представить, я не самый большой его поклонник. Я был разбит.

Что вы думали об Энди до того, как узнали, что он отбил у вас девушку?

Когда мы с Люси встречались, а он был пьяным, то разговаривал со мной злым, покровительствующим и в целом враждебным тоном, так, будто она явно «играла с его чувствами» и «не уважала ни чьих чувств, чтобы получить то, чего она хотела». Мы были из одного города, но он был её другом, на самом деле. Он мне никогда не нравился по понятным причинам.

Так Люси и Энди вместе?

Думаю, что с Энди это было на один раз, но когда мы разошлись, я узнал, что были и другие, около четырёх человек, с которыми была Люси за время наших отношений, которые длились полтора года.

Что произошло, когда вы её разоблачили?

Она знала о слухах, будто они сошлись. Сначала она пыталась говорить, что ничего не было. Она предложила поужинать и обвинила друзей Энди в том, что они пытаются нас поссорить, чтобы я злился на них, а не на неё. Думаю, в это время я чувствовал себя совсем опустошённым. В голове я прорабатывал все возможные сценарии – как, где, что могло произойти. Это была психологическая пытка.

А потом что произошло?

На самом деле, мы оставались вместе до того, как пошли в колледж. Мы разъехались по разным частям страны, и думаю, что моё доверие ей наконец-то пошатнулась. В последнюю ночь, которую мы должны были провести вместе, я увидел, как она клеила кого-то нового в клубе.

Что бы вы ей сказали прямо сейчас, если бы она позвонила?

По-моему, она сейчас замужем. Мы не общаемся. Я бы не хотел её видеть снова.

Я много месяцев не читала его ненавистные твиты, поэтому можно сказать, что моё сердце исцелилось.



КЕЛСИ

VICE: Кто изменил вам?

Келси: Это было на первом курсе колледжа, и я надеялась гульнуть летом – мой список «жертв» был очень маленьким, я вообще не любитель случайных знакомств. Думаю, это потому что я рак. Это был 21-летний студент-медик, у которого были глаза разного цвета, мы начали встречаться, как только у него закончились трёхлетние отношения с… давайте назовём её Девушкой Ноль. Мы вскоре стали «единственными», но я всегда чувствовала, что если я называла себя его девушкой, всё летело в тартарары.

Было ли заметно, что он скотина с самого начала, или это было неожиданностью?

У меня были подозрения на его счёт, так как его трёхлетние отношения закончились нехорошо, и там присутствовали элементы неверности. Но колледж – штука странная, как и моногамия, а значит, всё нормально, правильно? Также мы были вместе 24 часа в сутки, и мне буквально казалось, что он всегда был под присмотром достаточно долго, чтобы у него появился шанс изменять.

Что вы думали о «другой женщине, пока не узнали об измене?

Я знала её по общежитию и занятиям, назовём её Девушкой А. Мы вместе ходили на курс по социальным медиа, мы кивали друг другу при встрече, перекидывались парой слов. Она из тех девушек, которые занимаются всеми возможными внеклассными занятиями, в том числе, она посещала студенческий совет, в котором он тоже участвовал, но в целом я думала, она нормальная, разве что немного надоедливая.

Как вы узнали?

В какое-то время он немного отдалился. Мы проводили каждый божий день вместе. Однажды вечером мы не могли решить-без-слов-остаюсь-ли-я-ночевать, и тут он мне говорит, что идёт на концерт. Этот парень только играет в Xbox и пьёт с таким же придурочным студентом-медиком, который встречался с моей соседкой по комнате, поэтому это было на него не похоже. Его телефон не умолкал. Он ответил, и разговор был очень туманным – без имён или названий мест. Затем он сказал мне, что встречался с Девушкой А. Его манера вести себя изменилась полностью, и я просто это почувствовала. Просто в животе я это почувствовала. «Да? С ней?» И он сказал, да. Я сидела несколько секунд, смотрела на свои руки. Я ненавижу плакать перед другими людьми, поэтому секунд 30 я просто молчала. Я крикнула ему что-то очень обидное, назвала его нарциссом, сказала, что он любит упиваться жалостью к самому себе. Я отправилась домой, выкурила несколько сигарет и прошлась по Твиттеру Девушки А. Её последний твит был что-то типа: «ого, я сплю в своей собственной постели и не позже 3х часов ночи впервые за последние дни», а потом какие-то слова из песни, и я решила, что это подтверждение романа, и что она абсолютная моя противоположность. Через час он пришёл ко мне домой и позвонил Девушке А, чтобы сказать, что не может пойти с ней на концерт, что не хочет быть с ней, и что это больше не повторится.

Как долго они встречались у вас за спиной?

Около двух недель – это было так унизительно.

Какими были последствия?

Боже, это был такой бардак – Девушка А сфотографировала меня на вечеринке, когда я флиртовала с другим парнем, и послала ему как типа «Смотри, она без тебя счастлива, может, давай будем встречаться». Я забыла о нём где-то на месяц, но когда мы снова стали общаться, он начал встречаться с кем-то ещё (Девушка Б). Но он порвал с ней и сказал мне, что хочет снова попробовать. Потом он отправился в круиз и начал встречаться ещё с кем-то из другой части страны (Девушка В). Теперь он снова вместе с девушкой Б и, наверное, превращает её жизнь в ад.

Вы всё ещё общаетесь с кем-то из тех, кто был причастен?

Ну, на самом деле, с тех пор я дружила с двумя из его бывших – с Девушкой Ноль и Девушкой А, и, надеюсь, Девушка Б придёт в себя и скоро пошлёт его подальше. Мой бывший с тех пор несколько раз добавлял и убирал меня из своего списка в Твиттере. Я много месяцев не читала его ненавистные твиты, поэтому можно сказать, что моё сердце исцелилось.