Внутри тесных подземных пещер был обнаружен новый вид древних людей

Дочь Ли Бергера Меган следит за безопасностью в пещерах во время экспедиции. Фото Роберта Кларка/NationalGeographic

Доктор Марина Эллиотт понятия не имела, какие приключения ожидали её в будущем, когда решила ответить на пост в Facebook о поиске людей с отличными навыками археологических раскопок. В объявлении, выложенном осенью 2013 года, не указывалось конкретное место, но зато упоминалось, что откликаться нужно людям «худощавым и предпочтительно небольшого роста». Эллиотт была заинтригована. Объявление было выложено Ли Бергером – палеоантропологом из Университета Витватерсранда в Южной Африке.

Воодушевлённая своим научным руководителем в Университете Саймона Фрэйзера, что в Британской Колумбии, Эллиотт откликнулась и прошла собеседование по Skype с Бергером.

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Три недели спустя её самолёт приземлился в Йоханнесбурге.

Из 60 подходящих кандидатов из разных стран Бергер собрал команду из шести женщин. Помимо Эллиотт, канадки, только что получившей докторскую степень по биологической антропологии, в группе были ещё четыре американки (Ханна Моррис, Алия Гарто, К. Линдси Хантер, Бекка Пейшотто) и одна австралийка, Элен Фойерригель.

Все они и в самом деле были небольшого роста, что было крайне важным качеством для предстоявшей им задачи, которая подразумевала протискивание в подземные туннели внутри пещеры Райзинг-Стар, в том числе и в одно узкое место шириной всего 18 сантиметров.

Команда ещё не знала, что идёт (или, вернее, ползёт) навстречу революционному открытию Homonaledi, совершенно нового вида родственников человека. Эта находка также окажется необычайно богатой: это самая большая доселе не раскопанная залежь окаменелостей древних гомининов на всём Африканском континенте. Колоссальное открытие попало в октябрьский номер NationalGeographic.

Марина Эллиотт в пещере в Южной Африке. Фото предоставлено Мариной Эллиотт

«Думаю, все мы, кому удалось попасть в проект, в буквальном смысле провели какое-то время, залезая под мебель у себя дома, чтобы понять, пролезем ли мы в 18-сантиметровый зазор», со смехом рассказывала мне Эллиотт.

В свои 46 лет она была одной из самых опытных спелеологов в команде; возможно, этот фактор вдохновил Бергера на то, чтобы попросить её возглавить первую вылазку в это место, расположенное на глубине 25 метров под поверхностью Земли.

В начале ноября надземная сеть поддержки из 50 с лишним учёных, спелеологов и экспертов собралась в этом месте, примерно в 50 километрах на северо-запад от Йоханнесбурга, на более обширном объекте всемирного наследия, известном как «колыбель человечества» из-за своих крупных залежей окаменелостей древних людей.

Перед первоначальным спуском было известно лишь то, что удалось собрать по крупицам из отчётов и фотографий спелеологов Рика Хантера и Стива Такера, сделавших изначальное открытие.

Бергер, уже известный своим открытием гоминина Australopithecussediba в соседней пещере Малапа в 2008 году, заподозрил, что в пещерной системе Райзинг-Стар может скрываться образец другого, ещё неизвестного древнего родственника человека.

Составной скелет H. naledi окружён некоторыми из сотен других найденных элементов окаменелостей. Фото Роберта Кларка/NationalGeographic; источник: Ли Бергер, Витс, сфотографировано в Институте эволюционных исследований

Крайне важную роль в попытке выяснить наверняка сыграет эта команда, облачённая в синие комбинезоны и шлемы и нежно прозванная «подземными космонавтами».

В прошлом в пещере ни разу не находили древнего ископаемого материала, и они полагали, что это, судя по всему, операция по спасению одного скелета, рассказала Эллиотт.

«В самом деле, мы все думали, что это просто будет нечто единичное. Что мы пойдём, раскопаем эту штуку, и сделаем своё дело. Не думаю, что кто-либо из нас считал, что это станет продолжительным проектом», добавила она. «Но затем это просто стало чем-то гораздо большим».

Она изначально была проинструктирована на тему крайне опасной среды пещеры. В случае травмы, даже вывиха лодыжки, спасение могло стать серьёзной проблемой.

«Переход с поверхности в камеру раскопок был очень, очень сложным физическим упражнением. Он требует очень много физических сил. А к этому следует ещё добавить, что там кромешная тьма, так что, если у вас появляется техническая проблема и свет выключается, то вы как бы… нигде», рассказала Эллиотт. «Чтобы управляться с этой системой, нужны обе руки, обе ноги и все ваши способности».

Имея при себе минимум снаряжения – устройства контроля содержания CO2, фонарики, снаряжение для раскопок и страховочные системы, – Эллиотт и участницы команды Моррис и Пейшотто приготовились ко входу в пещеру.

Среди наиболее трудных участков были узкая щель под названием «Путь Супермена» и ещё один неровный, почти вертикальный участок, который они прозвали «спиной дракона».

«Он находится в зоне под названием «желоб», которая, по сути, является трещиной в скале глубиной 12 метров. Это довольно длинная расщелина, поэтому необходимо суметь просочиться в щёлку глубиной 18 сантиметров. По обе стороны от плеча места достаточно, но перед самым носом и прямо за спиной у вас камни», рассказывала Эллиотт. «Нормально посмотреть вниз нельзя, потому что нельзя повернуть голову так, чтобы опустить глаза и посмотреть себе под ноги. Приходится просто как бы чувствовать путь».

Это и был последний участок, который ей пришлось преодолеть, прежде чем впервые оказаться в том последнем месте, которое они искали, – Диналеди, или комнате звёзд.

«Подземные космонавты» Марина Эллиотт, Бекка Пейшотто и Ханна Моррис пролезают в пещеру, в которой были открыты окаменелые останки H. naledi. Фото Гаррета Бёрда

«Я любительница истории и обожаю тексты эпохи Великих географических открытий, и поэтому, когда я, по сути, пробиралась через систему и, наконец, поняла, что вот-вот войду в саму камеру раскопок, а там нужно проскользнуть через довольно тесный проход, и я, помнится, думала, протискиваясь через этот последний участок в последнюю камеру: «Вот так, должно быть, чувствовал себя Говард Картер, когда открыл гробницу Тутанхамона». Потому что он, говорят, делал эти наброски карандашом, а тут кто-то на заднем плане и говорит: «Картер, что вы видите?» – а он выглядывает в эту дырку и говорит: «Всякое. Я вижу всяческие диковинки», рассказала она.

Войдя в зал, Эллиотт быстро осмотрелась с помощью фонарика у себя на лбу. Она увидела лишь проблески костей – повсюду, по всему полу камеры.

«Я подумала: «Мама дорогая, что это? Ого, да я на это не подписывалась. Будет немного безумно». На самом деле это было неким сочетанием возбуждения и как бы… Ох, может, отчасти ужаса? Типа, не знаю… Блин, не думаю, что вы знали, во что ввязываетесь», смеясь, рассказала она.

Команда стала обнаруживать огромные объёмы материала – 50-80 фрагментов в день. По словам Эллиотт, такой объём материала археологам нечасто удаётся откопать даже за десятилетия работы.

На данный момент они собрали более 1550 окаменелых останков, принадлежащих 15 особям одного вида – от малышей до пожилых.

Хотя они уверены, что Homonaledi был прямоходящим, в пещере не оказалось свидетельств наличия инструментов или принадлежностей для добычи огня, и она также, судя по всему, не являлась жилым помещением.

Также неизвестно, каким образом тела (к которым не прилагается флора или фауна, которая свидетельствовала бы о том, что их сюда притащили животные) оказались в камере. Бергер заявил, что они подозревают, что тела были отправлены сюда намеренно. До настоящего времени такое поведение считалось присущим исключительно людям.

Как ни странно, Бергер, как и вся команда поддержки, не только не стал рассказывать о результатах исследования в соцсетях по ходу раскопок – они также приняли осознанное решение опубликовать результаты своего исследования в рецензируемом некоммерческом журнале под названием eLife, находящемся в открытом доступе, чтобы сделать информацию максимально доступной.

«Марина, как и другие подземные космонавты, на мой взгляд, является героиней», написал Бергер по электронной почте. «Храбростью, которая понадобилась для того, чтобы бросить всё и приехать в Южную Африку, чтобы откапывать окаменелости в столь опасной ситуации, я буду восхищаться всю оставшуюся жизнь. Надеюсь, что их действия и яркий пример того, что значит быть современным исследователем, вдохновят поколение молодых мужчин и женщин на то, чтобы стать исследователями самим».

По словам Эллиотт, пообщавшейся с VICE из Южной Африки, работа на месте раскопок продолжается и новые окаменелости откапывают до сих пор. Вполне вероятно, добавила она, что значимость материала в целом удастся понять полностью лишь спустя десятилетия.

Палеохудожник Джон Гёрч использовал окаменелости из южноафриканской пещеры для реконструкции лица Homonaledi. Фото Марка Тиссена/NationalGeographic

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