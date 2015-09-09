Как это жить рядом с Котопахи, очень активным высоким вулканом Эквадора

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Проблема с Котопахи – самым высоким вулканом Эквадора – в том, что никто не знает, когда будет его извержение.

«Это не будет постепенное, нарастающее извержение», говорит Маурисио Андраде, владелец кафе в городе Латакунга, что совсем рядом с Котопахи. Где-то в 16 милях от самого вулкана, Латакунга долгое время только выиграл от славы Котопахи, сюда ехали туристы со всего мира, но теперь здесь стало очень опасно, так как город находится прямо на линии огня. «Это будет взрыв, и всё, что будет на его пути (камни, деревья, дома) снесёт потоком лавы. Всего лишь в течении 30 минут он зальёт половину города. Но, мы не имеем ни малейшего понятия, когда это случится».

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В кафе Маурисио El Gringo y La Gorda можно попробовать коктейль под названием Котопахи, а также коктейль под названием Fin del Mundo или «Конец Света». Маурисио был в Латакунга 14 августа, когда Котопахи проснулся после 70 лет относительного затишья, и из его кратера с того дня постоянно валит дым и летит пепел. В тот день правительство Эквадора повысило уровень опасности вулканической активности. На следующий день, аэропорт Латакунга был закрыт. Два дня спустя президент Рафаэль Корреа объявил чрезвычайное положение.

«Весь город просто сходил с ума», говорит Маурисио. «Мы взяли всё, что могли и просто бежали. У нас не было масок или аптечек первой помощи. Это был полнейший хаос».

Город, в котором проживает 70,000 жителей, сейчас находится под пристальным контролем государства. Согласно заявлению министра безопасности Сесара Наваса, извержение Котопахи угрожает безопасности более 300,000 людей.

Котопахи является третьим по величине вулканом в мире. Его кратер шириной примерно 700 метров на 500 метров. Его высота 6,000 метров над уровнем моря. Его вершина покрыта снегом.

Есть и другая проблема: в Латакунге текут три реки: Сан-Педро, Кутучи и Иллучи. В случае извержения, согласно сценарию смоделированному Институтом геополитики Эквадора, эти реки будут заполнены лахаром – грязевой смесью из расплавленного льда, лавы и мусора. Берега реки не выдержат сильного напора и лахар уничтожит всё в 50 километрах от вулкана. Другими словами, вулкан – это бомба замедленного действия.

Для многих всё это означает одно: бежать.

«Пятая часть жителей покинула город», говорит Маурисио. «Некоторые ушли навсегда, некоторые на время. Прибыль от туризма уменьшилась, так как большинство туристов приезжали сюда, чтобы подняться на Котопахи, а сейчас национальный парк закрыт. Поскольку люди не знают, что будет, они пока сюда не едут. Они боятся».

Хозяин отеля Энрике Наранхо говорит, что он потерял 80 заказов в прошлом месяце. Его друг закрыл свой мексиканский ресторан Guadalajara. Ценные артефакты вывезли из местного музея. И знаменитый фестиваль Mama Negra в этом году не проводился, что иронично, учитывая то, чему посвящён фестиваль.

Mama Negra празднует спасение города после извержения Котопахи 1742 года. Согласно легенде, когда Котопахи начал извергаться, люди из церкви решили не эвакуироваться, а идти процессией со статуей Девы Милосердия по улицам и молиться о милости. Легенда гласит, что это успокоило вулкан. И теперь каждый год это было поводом для празднования.

Но, когда ты смотришь на вулкан ты понимаешь, что Котопахи – сила, и он делает, что ему захочется, несмотря на молитвы святой.

Сержант милиции Карлос Кулинья из соседнего города Кумбайя обычно дежурит на фестивале Feria dе Seguridad, что переводится как «Фестиваль безопасности». Это мероприятия – что-то среднее между ярмаркой и показательными мероприятиями по общественной безопасности. На фестивале выставляются пожарные и полицейские машины, на которых демонстрируются возможности этих служб. Дети учатся ездить на Segway. Проводятся тренировки спасения. Но, если детям это всё в радость и им весело, для родителей – это уроки выживания.

С момента как вулкан проснулся было проведено 14 тренировок эвакуации через опасные зоны вулкана. Кулинья объясняет: «Мы готовим людей, чтобы они знали, где информационные центры и безопасные районы. Мы учим людей в каждом доме, пригороде, по всей реке. Потому что мы не знаем, когда и как случится извержение».

«Мы пришли, чтобы увидеть, что произойдёт с вулканом, какие области будут затронуты, и где будет безопасно», говорит Елена Перес, мама двоих детей. «Мы хотим знать какие области являются опасными, чтобы мы могли составить свой план эвакуации. Например, если дети находятся в школе, где они должны ждать нас? Где мы должны их забрать? Где наша семья встретится? Если мы вообще сможем это сделать».

Один ребёнок спрашивает: «Будут взрываться заправки?», ответ был: «Скорее всего».

В рамках подготовки общественности, волонтёры раздают брошюры с планами эвакуации. На первой странице размещена картинка, где лава вулкана сползает на дом. А рядом стоит мужчина и девочка держит плюшевого мишку. Крупным шрифтом написано: «Вулканы были здесь до нас. Уважайте их пространство, и вы не пострадаете от извержения».

Эта брошюра ориентирована на то, чтобы не пугать детей. Но, местным жителям всё труднее сохранять самообладание, когда появляется очередная новость о повышении вулканической активности, или когда они видят плакаты, где написано как избавиться от золы, или что делать с умершей собакой (мягко поднять её полотенцем).

Также, добавляют беспокойства слухи. По городу прошёл слух, что правительство скрывает серьёзность ситуации. Правительство опровергло эти домыслы, но контролировать истерию всё равно сложно.

Как и в любой ситуации, есть те, кто не принимает ситуацию всерьёз. Кто-то сделал страницу вулкана Котопахи в Twitter и написал «Roooaaar!»

«Социальные медиа были проблемой», признаёт Хуан Сапата, начальник службы безопасности центральной городской зоны Кито. «Кто-то что-то написал и всё – паника. У нас не было этой проблемы с далёкого 1742 года».

Но, у большинства, особенно в Латакунга, есть абсолютно реальный страх, что их город находится на грани уничтожения.

«Мы пытаемся оставаться позитивными, чтобы поддержать немногих людей, которые приходят, но мы тоже встревожены и нервничаем», говорит Маурисио. «Почти каждый день есть пепел и дым. Каждый день – это уже постоянно».

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Он смотрит на свой резиновый браслет, где написано: «Я люблю Латакунга». Несмотря на устойчивое выделение пепла, дыма и густой запах серы, он решил не покидать город, независимо от риска. Но он понимает тех, кто это делает.

«Мы не можем судить людей, которые уходят, они вынуждены это делать. Они просыпаются ночью в страхе, что их снесёт поток лавы», говорит он.

В настоящее время, города и другие области в опасных зонах остаются в режиме высокой готовности. Там будут проводить всё больше тренировок эвакуации, будут издавать всё больше брошюр, но вопросы всё равно остаются.

Как говорит Маурисио: «У нас очень много вопросов, без ответов на которые нормальная жизнь здесь невозможна. Когда это произойдет, насколько будет сильное извержение, сможем ли мы выжить, насколько сильно всё наше имущество и весь город пострадает?».

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