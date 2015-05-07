Плюсы и минусы очень большого роста

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Рост Майкла 2 м и 11 см , что делает его одним из самых высоких мужчин в его родной Австрии, которых всего 3 процента. В школе он был самым высоким студентом, что совсем не облегчало жизнь — годы его становления были омрачены издевательствами и изгнанием. Со временем он научился расслабляться и справляться с реакцией людей, и даже смирился со своим гигантизмом. Я встретился с ним, чтобы поговорить о повседневной жизни великана. Эта история — рассказ Майкла по этому вопросу.

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Я всегда был высоким. Я не могу вспомнить, когда я находился в комнате, в которой было много людей, и я не был самым высоким. Когда я учился в средней школе, моя мать хотела, чтобы я обратился к врачу, потому что она была искренне обеспокоена тем, что я, возможно, никогда не перестану расти. Всё было очень серьёзно. Я был не просто очень высоким, я был ещё и очень худым. Из-за этого я чувствовал себя пришельцем. Я ненавидел ходить в школу, потому что люди постоянно издевались надо мной, называли долговязым. Конечно, не каждый знал моё имя, но все они, безусловно, знали «высокого парня». Я думаю, мой рост делал меня лёгкой мишенью для остальных детей, так что я в конечном итоге просто перестал ходить на занятия. У меня была жуткая депрессия. Иногда я забываю, насколько реально ужасной была школа.

Тем не менее, в какой-то момент это чувство исчезло. После школы я начал понимать, что быть высоким не так уж плохо — в этом, на самом деле, были свои преимущества. Я мог ходить быстрее всех, я мог перескакивать через две ступени на лестнице, и ещё много всего полезного. Многие думают, что у высоких людей проблемы со здоровьем, но со мной всё в порядке. Возможно, это связано с тем, что, когда я рос, я прошёл все виды физической терапии, чтобы укрепить свою мышечную систему. Из-за этого врачи сказали мне, что в настоящее время объём моих лёгких настолько большой, что их оборудование даже не может его измерить. И, видимо, это хорошо.

Другой распространенный миф, что рост влияет на интимную жизнь, что у вас не может быть девушки нормального роста и прочий бред. Это чушь, у меня нет абсолютно никаких проблем в этом плане.

Майкл в Индии

Конечно, высокий рост имеет свои раздражители, некоторые аспекты повседневной жизни выглядят сложнее. Для высокого человека, города перестают быть просто городами, а вместо этого превращаются в маршруты препятствий, полные дорожных знаков, выступов и палаток — все те банальные вещи, о которых маленьким людям не нужно беспокоиться. Представьте себе, узнать из первых рук, что огромное количество дорожных знаков Австрии не соответствуют требованию минимальной высоты в 2,41 метра.

В общественном транспорте тоже не всегда легко. Большой частью трамвайной системы Вены я просто не могу пользоваться. Её вагоны слишком маленькие, чтобы я мог стоять прямо, сесть я тоже не могу, разве что я свернусь в калач и прижму колени к лицу.

Мне приходится постоянно думать о том, чтобы не разбить обо что-то голову. Например, отдых в Южной Европе может быть страшным из-за их супер низких потолочных вентиляторов. Я предполагаю, что это всё-таки лучше, чем, когда тебе поклоняются как богу на какой-то индийской улице, именно так и было во время моей последней поездки туда.

Я гораздо упростил себе жизнь, переделав свою квартиру. Потолки были самым главным неудобством, но много других более, мелких тривиальных вещей, тоже требовали перестройки: отрегулировать душ так, чтобы он не был на уровне пупка, установить кухонный стол так, чтобы мне не нужно было больше нарезать овощи под углом 90 градусов, шкафы для посуды, зеркала, раковина — я просто установил всё немного выше, чтобы мне не пришлось заниматься йогой, чтобы использовать всё это.

Вопрос одежды заслуживает особого внимания. Мне не часто попадаются места, которые продают одежду моего размера, но когда так случается, выбор – ужасен. Представьте, ребята, что высокие люди тоже интересуются модой. И мы не все страдаем избыточным весом. Почему почти каждые штаны, достаточно длинные, чтобы прикрыть всю длину моих ног, имеют талию рассчитанную на слона? Сейчас я покупаю штаны только в интернете. Остальную свою одежду я либо шью сам, либо обращаюсь к профессионалу.

Потратить немного таких дополнительных усилий для обеспечения своего гардероба, безусловно, небольшая цена, чтобы не идти в магазин, и не привлекать к себе внимания, пока продавец пересматривает для вас весь склад, чтобы в итоге ничего не найти.

Люди по-разному реагируют на мой рост. Ко мне много людей подходят на улице, некоторым из них интересно, другие просто в шоке. Многие говорят мне комплименты и любят порадовать меня рассказами о своих товарищах, которые действительно высокие, но не настолько высокие, как я. Я всегда слушаю их истории, потому что, по какой-то странной причине, они действительно думают, что мне не всё равно.

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Нет ничего необычного в том, что на улице меня окружает орда любопытных прохожих с вопросами разной степени интеллектуальности. Это заставляет меня чувствовать себя вроде как суперзвездой, но, чаще всего, это просто бесит того, кто рядом со мной.

Одной из проблем высоких людей, которая может вас удивить, является разговор. Учитывая, что я на две головы выше большинства, я редко могу услышать, что мне говорят. Поход в паб превращается в кошмар, практически невозможно услышать хоть слово из-за шума. Становится странно, когда мне нужно наклоняться половину нашего разговора просто, чтобы понять, что происходит. Вы не поверите как часто я слышал: «Вы можете стать в другом месте, пожалуйста, я чувствую себя таким маленьким» или «Было бы намного легче, если бы ты просто сел». Я на самом деле люблю тусить в пабах, но такие вещи могут отбить желание.

Всякий раз, когда я знакомлюсь с людьми, они всегда меня осматривают внимательно с ног до головы, проверяя не на ходулях ли я или что-то в этом духе. После того, как они понимают, что нет, они выдают один и тот же шквал клише, таких как: «Как там воздух?»; «Ты играешь в баскетбол?» и чуть-чуть менее дурацкое: «Какого ты роста?» Понятно, что это первое, что приходит на ум, но я мне это надоело.

Серьёзно, почему я должен играть в баскетбол? Только потому, что я высокий? Вы бы когда-нибудь сказали: «Эй, ты жирный, ты должен участвовать в конкурсе «Кто больше съест»? Вряд ли. Почему? Потому что, это унизительно. Ещё одна классика: «Что ты ешь, чтобы быть таким высоким?» Серьезно, что эти люди думают? На самом деле, я не уверен, что хочу знать. Конечно, я знаю, что люди не пытаются быть полными придурками, но неужели так трудно изобразить хоть долю сострадания? То есть, я по-прежнему предпочитаю людей, которые осмеливаются сказать всё это мне в лицо, а не просто тыкают пальцем и шепчутся. К счастью, подавляющее большинство довольно быстро привыкает к моему росту.

Слава Богу, я не один имею дело со всем этим. Есть много других высоких людей в точно такой же ситуации, как и я. Я воспринимаю всё это как членство какого-то странного эксклюзивного клуба. Мы говорим о том как раздражают низкие двери в метро, недостаточный размер автомобилей, где купить перчатки большого размера.

По большей части, я живу обычной жизнью, как и все остальные. Но, добраться до этого момента, чтобы расслабиться и чувствовать себя комфортно в своём теле, заняло много времени и усилий. Конечно, я хочу, чтобы люди иногда были немного более вежливыми, но я мало и редко сталкиваюсь с негативом. Просто много нежелательного внимания, вот и всё.

У меня всегда лучшее положение, я могу заменить лампочку без стула, я всегда выигрываю в беге, и я всегда получаю то место у запасного выхода. Я принял тот факт, что я не ошибка, я что-то гораздо более особенное.

И да, у меня часто спрашивают, насколько большой у меня член.