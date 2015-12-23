Как это быть бездомным подростком?

Дэйзи Мэй-Хадсон и Руни Стивенсон

Эта статья изначально вышла на VICE UK.

Этим Рождеством 100 000 детей и молодых людей по всей Великобритании станут бездомными, живя в хостелах и дешёвых отелях, а не в безопасности и комфорте дома, который они могут назвать своим собственным.

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Я провела время в хостеле для бездомных вместе с мамой и 13-летней сестрой в 2013 году, поэтому я очень хорошо знакома с этой ситуацией. Жить бездомным, скрывая это, в доме у друга, на диване, в машине или в хостеле – это очень большой стресс, потому что это нестабильно и временно; но всех, кто растёт в хостеле во время, когда играют гормоны, это огорчает вдвойне.

В рамках рождественской кампании, направленной на повышение осведомленности и на сбор средств для таких семей, британская благотворительная организация «Shelter» познакомила меня с Рене Стивенсон – 17-летней студенткой, у которой два года назад не стало дома.

Я поговорила с Рене о нашем общем опыте быть частью британских скрытых бездомных, как она пережила это время, и как у неё дела сейчас.

Дэйзи: Привет, Рене, так рада с тобой познакомится. Для начала, можешь рассказать, что же случилось? Как давно ты стала бездомной?

Рене: Это случилось несколько лет назад, когда мне было 14 лет. Сейчас мне 17.

Как это было? Моей сестре было 14, когда мы тоже стали бездомными, и это такой впечатлительный возраст. Какие были ощущения, и когда ты впервые узнала об этом?

Ну, мои мама и папа в то время проходили через бракоразводный процесс. Дом был записан на его имя, он не платил ипотеку и, короче говоря, он попросту написал письма в суд, сообщая, что он больше не живёт в доме, и что он хотел бы, чтобы его забрали за долги. Это означало, что нас выселят, поэтому я догадывалась о том, что происходит. Я была самой старшей, мне пришлось взять ответственность и не дать моим братьям и сестрам узнать о том, что происходит, потому что они были слишком маленькими в то время.

Думаю, мама и я довольно долго пытались не думать об этом, даже несмотря на то, что мы знали, что это случится, поэтому мы, в конце концов, упаковали все наши вещи где-то за неделю до выселения, и это было таким сюрреалистичным. Я просто думала: «Это вся наша жизнь, и мы просто упаковали её за меньше, чем неделю».

Значит, всё, что вам оставалось, это явится в местный совет со своими вещами в коробках и сумках?

Нам очень помогли друзья и семья, и они помогли нам разместить вещи в камере хранения. Потом мы пошли в местный совет и они сказали: «У нас нет для вас места прямо сейчас, нам нужно разобраться, чтобы убедиться, что вы не стали бездомными по своей воле». Зачем такое делать? Кто сам станет бездомным? Таким образом, нам пришлось жить в доме подруги моей мамы, и мы думали, что мы не пробудем там долго, потому что у неё своя семья, поэтому мы остались там на время проверки. Они так долго тянули с этим процессом.

Как долго?

Закончилось тем, что мы прожили в доме маминой подруги больше года.

Сколько вас было в том доме?

Я, две мои сестры, мой брат и мама, а ещё она (подруга), её муж, их три мальчика и её дочь, которая была беременной ещё одним ребёнком. Таким образом, моя мама решила, что мы не можем там больше оставаться. Это ставило под удар их дружбу и брак подруги мамы, а также моих братьев и сестёр. Я не чувствовала, что там они могут быть детьми. Постоянно приходилось говорить им вести себя тише, потому что это не ваш дом. И, наконец, через год, потому что мы сказали, что не можем там больше оставаться, нам дали жильё в формате bed&breakfast. Я представляла, что вариант bed&breakfast будет напоминать гостиницу, но когда я туда попала, то была в шоке. У нас была одна комната. Там для всех нас были двухъярусная, двойная и одинарная кровати. Это было так странно, но это было определённым облегчением после того, как мы находились в чужом доме так долго. Я знаю, должно быть такое чувство, что у каждого должно быть право на жильё, но когда я была в той комнате, я чувствовала, что это просто мы. Как минимум, они смогут быть детьми.

Когда оказываешься в такой ситуации, начинаешь быть благодарной за всё. Это странно. Помню, как когда мы переехали в наш второй хостел, где у нас была наша собственная кухня, было ощущение, что нам дали особняк. Расскажи о некоторых трудностях проживания в одной комнате.

Ну, когда мы поселились в том месте, я сдавала выпускные экзамены. И понятно, что я самая старшая, и у меня есть младшие братья и сёстры, и было очень трудно найти место, чтобы сделать домашние задания и подобные вещи. Таким образом, большую часть времени я просыпалась очень рано утром, шла в школьную библиотеку до начала занятий, и потому после уроков я снова шла в школьную библиотеку. Думаю, что я так сильно сфокурсировалась на учёбе, потому что это было как спасение. Всё остальное постоянно менялось: то, где мы жили, наша ежедневная жизнь. Думаю, учёба была единственным, что оставалось постоянным.

Как думаешь, что должен делать подросток в 14 лет?

Ходить в кино и развлекаться, и просто быть наивным. Не глупым, но не нужно знать так много в этом возрасте.

Как думаешь, в какую сторону ты изменилась?

Ощущение такое, что я стала более ответственной. Думаю, я также стала более благодарной, и это делает тебя старше, потому что когда ты молод, ты принимаешь всё как должное. Даже в средней школе я слышала, как люди обсуждали проблемы, о которых я думала: «Знаете что? Вы такие наивные, вы всё ещё дети».И я так хотела быть такой же! Я была вынуждена узнать обо всех этих взрослых вещах, например, о законе. По закону они могут предоставлять вам вариант bed&breakfast шесть недель, поэтому, когда они наконец-то поместили нас в это место, мы думали, хорошо, это последний этап. Но все люди, с которыми мы там разговаривали, жили там дольше, чем шесть недель. Думаю, что я повзрослела, когда увидела, что моя мама сломалась. Это было очень трудно, потому что она такая сильная женщина, и думаешь, что если это сломало её, это всё серьёзно. Она всегда была сильной для других детей, и когда она сломалась, это было видно только мне, и это шокировало.

Они вдруг начинают искать твоей поддержки. Я была старшей. На самом деле, я была в таком возрасте, что могла брать ответственность, и, думаю, моя 14-летняя сестра, хотя она и сильно выросла, мы почти что нянчились с ней, и она ещё больше расстраивалась из-за того, что не знала, что происходит. Также и для мам, они чувствуют, что их работа заключается в том, чтобы нас обеспечивать и предоставлять крышу у нас над головой, и когда это забирают не по их вине, им стыдно.

Так и есть, у неё было чувство, что она подвела нас.

А она говорила с тобой об этом? Что она говорила?

Это разбило мне сердце. Она всегда говорила: «Я подвела вас, ребята». А ты всё время думаешь: «Ты вырастила нас такими удивительными детьми, не нужно думать, что ты подвела нас, потому что ты дала нам так много».

Боже, я сейчас расплачусь.

Прости.

Да нет, всё хорошо. Не переживай, я чувствую то же самое, пройдёт.

Ага.

Так значит, у вас до сих пор нет постоянного дома?

Нет, в настоящий момент мы всё ещё проживаем во временном жилище. Это частный домовладелец, но это всё ещё работает через совет.

По существу, совет платит жилищное пособие частным домовладельцам.

А аренда стоит безумных денег. За дом, в котором мы сейчас живём, нужно платить 437 фунтов (650 долларов) в неделю, и это не самое лучшее место. Мы благодарны за него, потому что это крыша над нашими головами, но платить 437 фунтов, это невозможно! Для моей мамы работать часами, чтобы платить 437 фунтов в неделю за это место плюс следить за детьми – это просто невозможно.

У неё есть работа?

В настоящий момент она не работает, но больше всего меня печалит то, что люди всех стригут под одну гребёнку. У моей мамы была хорошая работа. Но она перестала работать лишь потому, что у моего отца был свой бизнес, и он хотел, чтобы мама была дома, следила за детьми и была домохозяйкой. Она, конечно, хотела быть дома со своими детьми, поэтому и приняла такое решение. Она не «попрошайка выгод», как нас описывают в СМИ. Все смотрят на тебя одинаково, и никто не имеет ни малейшего понятия через что люди прошли, чтобы оказаться в подобной ситуации. Мы жили в приличном месте, у нас был хороший дом, почему бы мы от такого отказались? Люди такие наивные, и так любят судить. Если честно, ты начинаешь это понимать лишь тогда, когда прошёл через всё это.

Что означает иметь дом?

Иметь людей, которые тебя любят, иметь людей, которые всегда готовы прийти на помощь. У меня всё ещё нет чувства, что сейчас у меня есть стабильный дом, но это дом, потому что мы есть друг у друга. Но я не буду чувствовать стабильность до тех пор, пока моя мама не сможет себе позволить иметь собственный дом, и мы полностью не перестанем пользоваться льготной системой. Я не доверяю системе, и с нами плохо обошлись. У меня нет ощущения, что что-то может длиться вечно. Ощущение, что всё могут забрать, и это страшно, потому что мы просто можем снова вернуться на площадь.

Я недавно кому-то говорила, что 100 000 детей на Рождество останутся без дома, и это безумие. Особенно, учитывая, что Британия показывает себя всему миру как очень «развитую» и демократическую страну. Ну, мы маленький грязный секрет страны. Я пытаюсь рассказывать о фактах как можно большему количеству людей, и это их сильно шокирует, особенно мысль, что существуют скрытые бездомные, и что существуют целые семьи, которые живут в хостелах и комнатах с кроватью и завтраком.

У меня ощущение, что правительство и общество заставляют тебя чувствовать, будто это ты виноват, и ты сам оказался в такой ситуации.

Люди находятся на расстоянии всего одного плохого месяца, одной потери работы, одного чека от ситуации бездомности, когда остаёшься без зарплаты, и не можешь себе позволить платить аренду.

Люди приходят в совет без средств, и ты видишь, что они только что всё потеряли, и они приходят сюда как к последнему пристанищу, и умоляют найти хоть какое-то место, где можно поспать ночью. И думаешь, как можно быть таким бессердечным? Как можно быть таким бессердечным, чтобы просто смотреть на кого-то и думать, ты просто ещё один человек? Вы не видите в нас человеческих существ? Вы не видите, что нам больно? Вы не видите, что нам нужна помощь? И, похоже, им всё равно.

А кого ты винишь? На кого злишься?

Правительство. Некоторые люди думают, что правительство очень хорошее, потому что оно всегда строит новые дома и квартиры, но они не для тех людей, которые им нужны. А советы. Они шевелятся только тогда, когда им чем-то угрожаешь. Если не угрожать, они просто тебя бросают. Они играют в игры разума, потому что верят, что все в таких обстоятельствах ничего другого не знают. А суровая реальность такова, что очень многие не знают. Они не знают, как с ними должны обращаться, они не знают своих прав, и так ими пользоваться, они просто сидят там и с этим мирятся. Всё так прогнило. Я не понимаю, как они могут пользоваться нуждающимися, слабыми и людьми, которые не знают, как с ними должны обращаться. Это не заканчивается, это не сбавляет темп. Помню, когда я первый раз оказалась в Shelter, в то Рождество бездомными были 80 000 детей. Теперь их 100 000.

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