Каково быть эмпатом

Автор иллюстраций – Джоэл Бенджамин

Если поискать какую-нибудь статью об «эмпатах», то вы обнаружите, что у неё тысячи лайков и сотни репостов на Facebook, а в комментариях десятки людей заявляют, что они и сами эмпаты. Под «30 причинами, по которым вы можете являться эмпатом» или «6 советами по заземлению для эмпатов и высокочувствительных людей» люди жалуются, что родились эмпатами, приветствуют в своём стане других людей, вновь осознавших себя эмпатами, – или, как в случае одного комментатора, отмечают, что «едва ли не сложнее всего в том, чтобы быть эмпатом, узнать, что эмпатами являются не все». Но кто такой эмпат и почему столько людей по всему миру убеждены, что они ими являются?



Если коротко, то эмпаты заявляют, будто чувствуют «разное» от других людей как своё собственное. Многие люди так и не догадываются, что являются эмпатами, потому что им трудно различать собственные физические недуги, мысли и эмоции, и те, которые принадлежат кому-то другому. При отсутствии контроля среди последствий этого может быть неосознанное влияние на вашу жизнь чужих желаний, нужд, мыслей и настроений.



Кэролайн Ван Кимменэйд, которая проводит курсы для эмпатов, желающих понять свою силу и жить как можно лучше, сравнивает эту передачу энергии с чем-то, что можем пережить мы все. «Это подобно футбольному матчу, на котором все оказываются взвинчены и начинают махать, а затем вас начинают подхватывать толпы, и вы практически не осознаёте, что делаете, – поясняет она. – Мы все можем это пережить, но это ещё не значит, что вы эмпат. Однако у эмпата это усилено и постоянно применяется ко всему. Эмпаты постоянно находятся на гигантском футбольном стадионе, на котором реагируют на более значительные события, происходящие со всех сторон».

Будучи моложе, 29-летняя Шибан из Лас-Вегаса внезапно ощущала боль, которую не могла объяснить. Ей поставили диагноз «депрессия и тревожность», и она страдала от ужасных панических атак. Перепады её настроения были настолько резкими, что один врач подумал, будто у неё биполярное расстройство. Но она была убеждена, что это нечто большее, чем психическое заболевание: эти перепады настроения и боли связаны с другими людьми. «Если у меня начинала болеть шея или плечо, я знала, что кто-то напряжён. Я рассылала СМС, чтобы выяснить, откуда это, а кто-нибудь рядом со мной заявлял мне, что ужасно себя чувствует. Когда мой муж о чём-то волновался, я могла подойти к нему и сказать: «Что тебя тревожит»? Он в итоге говорил мне, и что-то оказывалось не в порядке».



Однажды она прочла текст в Интернете («31 показатель, который говорит о том, что вы – эмпат») и полностью узнала в нём себя. «Я могла соотнести с собой почти все характеристики. Было очень приятно узнать, что я не всегда хмурая или раздражительная – как бы есть причина, я улавливаю чужую энергию».



Каждая статья об эмпатах непременно расскажет вам, что это – нечто отличное от ощущения сострадания или эмпатии к человеку, которому больно. Будучи эмпатом, всё ощущаешь мощно, как своё. Люди совершенно незнакомые непременно желают вывалить на эмпатов своё личное, как будто на подсознательном уровне этот человек знает, что эмпат будет слушать с состраданием и пониманием. Это может быть изнурительным.



Некоторые люди считают, что в пределах широкого определения существуют нечётко определяемые типы эмпатов. Эмоциональные эмпаты улавливают эмоциональные энергии. Для них, к примеру, будет потрясением шоппинг в «Чёрную пятницу». Физический эмпат улавливает физические недуги других людей. В больнице или рядом с больным партнёром у таких может начаться тошнота, головная боль или нечто подобное. Животные эмпаты ощущают эмоции животных и чувствуют себя в ловушке или напряжённо рядом с зоопарком. Если вы глобальный эмпат, то вы улавливаете чувства людей по всей планете, а не просто конкретного человека. Даже если вы не смотрите новости, вы можете ощутить напряжение, связанное с глобальной катастрофой: землетрясение в другой стране может вызвать у вас ощущение одиночества или тревожности. Эмпат Земли испытывает чувства или ощущения, связанные с энергией планеты. Если грядёт крупное землетрясение, он его предчувствует, ощущая мышечные спазмы, головные боли или напряжение, которое проходит после того, как событие состоялось. Большинство эмпатов в целом считаются эмоциональными или физическими; тем не менее, они могут являться смесью любого количества этих типов.



Из-за множества потенциальных триггеров современный мир – это испытание. 36-летняя Викс Максвелл, когда осознала, что является эмпатом, работала учительницей в Лондоне. Справляться с энергией и от работы, и от города было трудно. «Я всё сидела в учительской в окружении собачащихся людей, а вступить в разговор невозможно, не оказавшись в этой энергии. Едва поступив на работу и уйдя с неё, я заметила большую разницу. По сути, я обнаружила, что энергия от детей не так страшна, как от моих сотрудников, людей постарше. Я начала задумываться, нет ли у меня раздвоения личности, потому что была так бодра и радостна, а в других ситуациях или с другими людьми была полной этому противоположностью».



Она разыскала информацию о том, кто такой эмпат, и узнала о способах помочь ей справиться с окружением от других людей, отождествляющих себя с этим ярлыком. «Я сидела в машине перед отправкой на работу, представляла себя в защитном пузыре и говорила: «Моя энергия защищена, ничто из того, что не является моим, не может войти». Это очень сильно помогло. Если я начинала чувствовать энергию слишком большого количества людей днём, то я шла в туалет, стояла там и говорила: «Я защищена, я защищена», – и это действительно помогло.

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В конце концов ей пришлось бросить. «Едва я начала осознавать, где моя энергия, а где чужая, – и защищать свою, – я смогла осознать, чего хочу. Я создала блог об энергии и теперь читаю Таро». Также она уехала из Лондона в более тихое место. «Пребывание в метро – это, пожалуй, самый страшный кошмар эмпата, – засмеялась она. – Честно говоря, в этом отчасти и заключается причина, по которой мне пришлось уехать. Я повторяла мантры вроде «Я защищена», а теперь, отправляясь на работу, я стараюсь представить у всех над головами белый свет или сердца, чтобы послать им любовь, дабы помнить о том, что все люди соединены, и мы все в одной лодке».

Сложно во всём этом путешествии, по словам Ван Кимменэйд, разобраться, являетесь вы эмпатом или нет. «Некоторые люди просто крайне эмоциональны сами по себе или вынуждены разбираться со множеством травм. Чувствовать себя так, как будто эти потрясающие эмоции не ваши, может быть легко, потому что мы живём в мире, в котором эмоции могут казаться очень чуждыми». Она советует проверить, чувствуете ли вы себя явно иначе рядом с крайне отрицательно настроенным человеком или человеком с бескомпромиссными мыслями. «Иногда я занимаюсь с кем-то дистанционным энергетическим целительством, и если кто-то является эмпатом, я обнаруживаю, что в его системе находится множество энергии от других людей, и это – очевидное доказательство».



Женщины сообщают, что узнав, что являются эмпатами, ощущают облегчение в связи с наличием инструментов, которыми с этим можно работать. «Взрослея, эмпат может иногда не иметь чувства идентичности, поэтому, занимаясь медитацией и ограждением (к примеру, упражнением с пузырём, описанным Викс), начинает понимать себя и осознавать, каково его предназначение, – объясняет Шибан. – У меня исчезли перепады настроения. Мой муж это замечает. Теперь я могу считывать собственные и чужие эмоции отдельно и в буквальном смысле ощущать, как в вашу ауру приходят печаль и раздражение». Подобно Викс, взявшейся за чтение Таро, эмпаты заявляют, что могут использовать свою кажущуюся слабость как силу. «Я с младых ногтей делала людям массаж, а мужу мой массаж всегда безумно нравился, – говорит Шибан. – Поэтому я взялась за изучение рейки (энергетического целительства), а когда я занялась им в первый раз, вышло умопомрачительно. После этого я вылечила две головные боли простой визуализацией. Это было только в начале обучения, а на данный момент я уже прозанималась этим какое-то время».



Разумеется, вся эта концепция попадает в область философии «нью-эйдж». Это не вполне может диагностировать врач, а если бы вы пришли к психиатру, чтобы сказать ему, что вы физически ощущаете боль мира, он был бы обеспокоен. Ван Кимменэйд это осознаёт. «Существует множество людей, которые находятся в этой психической области и попросту страдают, а ещё иногда переносят психические заболевания», – говорит она. На её вебсайте чётко указано, что её услуги не предназначены для лиц с психическими заболеваниями и что она не является лицензированным психиатром. Нередко, говорит она, это очень сильно смешивается с тем, что значит быть эмпатом.



На момент осознания, что она является эмпатом, Ван Кимменэйд работала над докторской диссертацией и очень беспокоилась из-за того, что подумают люди, когда начала изучать, что это значит. «Я так волновалась из-за того, не заклеймят ли меня сумасшедшей. Был такой духовный семинар, который я посещала, ещё работая в университете. В определённый момент пришёл какой-то парень с камерой. Он должен был сделать несколько фото нашей небольшой семинарской группы для вебсайта их духовного центра. Я в буквальном смысле сбежала и закрылась в уборной, отказываясь выходить, пока мне не пообещали, что меня не будет ни на одном снимке. Я сильно волновалась, как бы не потерять доверие на работе из-за изучения энергетического целительства, поэтому не хотела, чтобы кто-нибудь об этом узнал.

По иронии судьбы, в итоге моё университетское обучение сильно помогло мне разобраться во всевозможных методиках целительства. Духовные сообщества, как правило, пребывают в области «просто поверьте». Терпимости к проверке гипотезы или к тому, чтобы определиться, нередко мало. Люди готовы быстро показать пальцем и сказать, что вы недостаточно верите или доверяете. Я ощущала сильную поддержку своей научной подготовки, хотя задавая сложные вопросы, относясь ко всему критически и пробуя нечто новое, я, как правило, становилась тем «неприятным человеком, у которого вечно слишком много трудных вопросов». Без этого я бы вряд ли смогла узнать, что мне нужно узнать о бытии эмпатом и о том, как это работает».



То, что это существует за пределами западных школ мысли, ещё не обязательно значит, что это неверно. Некоторые исследования указывают на то, что каждый пятый является высокочувствительным человеком (ВЧЧ), а это – клинически признанное заболевание. ВЧЧ не просто обладают определённым типом личности, к примеру, являются застенчивыми или общительными: их определяет их гиперчувствительная нервная система. ВЧЧ не только легко ошеломляет нечто эмоциональное, и они не только обладают невероятной эмпатией – также они обладают повышенной чувствительностью к физическим воздействиям, например, к свету, звукам и температурам. В сообществе эмпатов многие считают, что большинство эмпатов являются ВЧЧ, но не все ВЧЧ являются эмпатами.

До этого Ван Кимменэйд советует испытания в полевых условиях, если это находит у вас отклик. «Думаете, что вы черпаете нечто у другого человека? Завуалированно спросите у него об этом, например, так: «Слушай, что-то ты какой-то бледный… ты нормально себя чувствуешь?» Когда вы что-то чувствуете и подозреваете, что это не вы, а затем кто-то рядом с вами подтверждает, что действительно так себя чувствует, то это отличное подтверждение. Это помогает воспринимать себя более серьёзно. Это вам нужно примириться с тем, что это есть на самом деле, – или обнаружить, что, возможно, этого нет, и это лишь ваши собственные ощущения. Вам нужно проверить это в полевых условиях. Отслеживайте свои интуитивные озарения. Что вы ощутили в связи с кем-либо, и что со временем случилось с этим человеком? Делая это, начинаешь видеть области, в которых не просто испытываешь собственные чувства. Рациональному западному человеку трудно открыться для этой идеи, и нередко существует страх. Но вам уже больше не нужно бояться».





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