Как это – быть дизайнером интерьера для богатых, очень богатых людей

Фото с ресурса Flickr пользователя Barney Bishop

Мой друг работает дизайнером интерьеров в фирме, строящей те грандиозные дома, которыми пестрят сайт Pinterest и напыщенные архитектурные журналы. Кроме знаменитостей, его клиенты – это люди, которые долго не думают перед тем, как выкинуть больше денег на обои Hermès (а это, очевидно, вещь), чем средний американец зарабатывает в год.

Последний раз, когда я с ним общался, он рассказывал мне о паре, которая спросила, могут ли они достать специальный каркас для кровати, который бы демонстрировал их матрас от люксового бренда, стоимость которого обозначается почти шестизначным числом. Мой друг (пожелавший остаться неизвестным) был поражён такой просьбой. Кто пойдёт в чужую спальню и будет смотреть под простыни, чтобы увидеть матрас?

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Работа дизайнером интерьера, как пояснил он, позволяла ему понаблюдать за психологией людей, особенно людей очень и очень богатых, чьё отношение к украшению наиболее личных пространств иногда социопатично и полно бреда. Он говорит, что видел и зарабатывал с такого бросающегося в глаза потребления, которое многие считают ужасным. Я позвонил ему, чтобы узнать больше о жизни настоящих везунчиков.

VICE: Ты дизайнер интерьера, но чем конкретно ты занимаешься в своей фирме?

Аноним: Фирма, в которой я работаю, создаёт как интерьеры, так и архитектуру, но я работаю с дизайном. Когда к нам приходит клиент, он изначально говорит, какой результат он хочет получить в конце, то есть, как должен выглядеть его дом, или, как минимум, он задает направление. Чаще всего это направление объясняется на примере эталонных изображений, которые некоторые могут называть кошмаром Pinterest. Отталкиваясь от этого, мы говорим о том, какую мебель из уже имеющейся на картинке они хотят оставить, и вместе создаём презентацию по каждой комнате. Для каждой комнаты создаются вдохновляющие изображения, мы предлагаем определённые предметы мебели, ткани, цвета краски и т.д. Потом мы определяемся с бюджетом и начинаем работать.

Идеальный проект – это тот, над которым моя компания начинает работать с нуля, с чистого листа, и когда у клиента нет никаких привязанностей. Часто для домов отдыха мы покупаем всё, начиная от ковриков, обеденных столов и люстр до скалок, половиков и мыла. Моя мечта – это клиент без тормозов, который позволит оторваться. Тем не менее, в реальности, нам всё время задают вопросы, и клиенты нервничают, когда речь идёт о том, чтобы попробовать что-то, чего они не видели раньше, или не могут себе представить. В конце концов, многие люди нанимают нас именно потому, что у них самих нет видения, и им нужен кто-то, у кого оно есть.

С какими клиентами ты работаешь?

Определённо, мы работаем с клиентурой высокого класса. Нанять дизайнера интерьера/архитектора, несомненно, это роскошь, доступная только очень богатым. Мы редко работаем в квартирах, которые стоят меньше 3 млн. долларов, но чаще всего они стоят гораздо больше. Самая дорогая квартира, над которой я работал в Нью-Йорке стоила около 15 млн. долларов. Мы также работаем в Калифорнии и Европе, а также в некоторых курортных направлениях.

Но богатые, на которых мы работаем, хотят конечный продукт, требующий, как правило, больших вложений, чем то, что они готовы потратить. У нас ни разу не было клиента с абсолютно неограниченным бюджетом, и они все в шоке, когда мы им объясняем, сколько будет стоить квартира или дом, которые они представляли в своей голове.

Хуже всего знаменитости. Знаменитости всегда хотят торговать правами на гласность, то есть, мы можем использовать их имя и фотографии работы в дизайнерском журнале или в чём-то подобном в обмен на уменьшенную стоимость услуг нашей фирмы. Или они хотят, чтобы всё было бесплатно, что не только неприятно, но и часто ставит нас в неловкое положение, когда мы вынуждены просить об одолжении от чьего-то имени.

Фото с ресурса Flickr пользователя Denise Carbonell

Как твоя фирма завоевала репутацию?

Люди нанимают нашу фирму, потому что им нравится не только наш конечный продукт, который они либо видели в журнале, либо собственным глазами у кого-то, но и потому что им нравятся наши боссы как личности, а также их образ жизни. Думаю, это всё поддерживается социальными медиа и социальными кругами, и в этом основная причина, почему наш бизнес в большей мере основывается на рекомендациях. Нанять кого-то, кто сделает дизайн вашего дома – это большая роскошь, и думаю, конкуренция и статус встроены в эту культуру.

Как происходит оплата услуг по дизайну?

Мы стараемся не браться за работу, если бюджет на мебель не превышает 200,000 долларов, но иногда бывает трудно сказать нет, познакомившись с кем-то. В идеале, мы бы хотели иметь бюджеты от 50 000 до 60 000 долларов на комнату, а больше – лучше. Счёта в каждом проекте индивидуальны.

За архитектуру мы берём процент от строительства, и это где-то 20-30 процентов. То есть, если проект строительства стоит 1 миллион долларов, нам платят от 200 000 до 300 000 долларов. С дизайном похоже. Мы также делаем надбавки на мебель, но обычно берём либо фиксированную оплату за дизайн, либо почасовую оплату, которая может составлять около 300 долларов в час. Мы принимаем решение по таким моментам, основываясь на общем бюджете клиента, но также на том, какого клиента мы в нём видим. Если мы знаем, что клиент будет серьёзной головной болью, и ему нужно три недели, чтобы выбрать кофейный столик, тогда нам лучше брать почасовую оплату, потому что мы знаем, что он заберёт много нашего времени, и обычно такие клиенты в конце концов покупают меньше.

Можешь описать некоторых своих клиентов. Они с причудами или со странностями?

Многие люди нанимают дизайнера, потому что они хотят, чтобы кто-то создал образ жизни или картинку для них самих, которой по-другому бы не было. Люди никогда не нанимают нас только потому, что они хотят новые вещи. Скорее, у них в голове есть идея о том, что такое идеальный дом или образ жизни. Интересно, когда люди рассказывают, как они хотят, чтобы другие люди воспринимали их дом, и часто это поверхностные причины.

Например, мы делали дизайн огромного книжного шкафа для клиента в Вест-Виллидж. Человек попросил нас купить книги, которые просто «выглядят хорошо» на полке. Есть такой сайт Books by the Foot, где можно купить книги по цвету, размеру, теме и т.д. Мы купили для этого клиента книги по размеру и цвету, но подборка книг была абсолютно случайной, там были романы, которые бы вогнали в краску большинство людей, если бы кто-то узнал, что у них таковые имеются. Я оставил около 25 процентов полки пустой, чтобы клиент мог поставить собственные книги, но она сказала что-то типа: «Вид будет лучше, если вы, ребята, заполните полку сами», подразумевая, что у неё нет книг или что она всё равно не планирует их читать. Странно, когда тебя просят выбрать личную коллекцию, например, их книг.

Есть персонажи, которые хотят гигантские книжные шкафы, и они чётко знают, какие книги они хотят. Холостяк может попросить 500 книг по искусству, но на данный момент у него нет ни одной. В уме он представляет себя парнем, который хочет, чтобы гости думали, что искусство – это его интерес, но на самом деле это не так. Возможно, он скрывает то, что у него нет особых интересов или собственного вкуса.

Если ты живёшь в пространстве, которое источает более «успешный» образ жизни, как материально, так и психологически, тогда определённым образом можно сделать этот образ жизни более реальным.

Вот ещё один пример: одинокий холостяк хочет жить под видом семейного человека, хотя он таковым не является, или, что ещё печальнее, он так хочет иметь семью, что готов заплатить кому-то, кто сможет физически встроить определённые компоненты семейного дома, чтобы он его ощутил психологически. Как-то раз мы строили дом для клиента, который хотел, чтобы в доме всё было для двоих: ванная с двумя туалетными столиками, двойная головка для душа, двойной туалет, но у него не было ни жены, ни девушки, ни партнёра, ни кого-то ещё. Нам поступали подобные просьбы на детские комнаты, когда у клиента не было детей. Многие друзья в нашей сфере тоже видели таких клиентов.

Ты заметил какие-либо постоянно встречающиеся тренды у людей, у которых много денег и которые нанимают дизайнеров интерьеров?

Мне кажется, что основная часть культуры, особенно сейчас, фокусируется на изобилии и том, чтобы жить, выходя за собственные финансовые возможности. В основном, все, кто к нам приходит, хотят создать видимость того, что они не всегда могут себе позволить. Даже если клиент очень богат, дом, который он хочет, часто превосходит его возможности.

Имеет ли это смысл?

Во многом я могу поддержать это чувство. Мне кажется, если пространство более личное, оно может повлиять на то, как ты проживаешь жизнь. Если ты живёшь в пространстве, которое источает более «успешный» образ жизни, как материально, так и психологически, тогда определённым образом можно сделать этот образ жизни более реальным. Мне нравится думать, что пространства, которые мы помогаем создать своим клиентам, помогают им достичь определённого идеала, независимо от того, что для них этот идеал.

Я чувствую, что многое из этого происходит в негативном ключе, но отчасти моя работа мне так нравится, потому что у меня есть возможность создавать идеальное чувство того, что определённый человек или семья считают «домом», но без посторонней помощи не могут создать идею сами.