Встречаться с порно-звездой – это также круто, как и звучит

Джоанна Энджел. Фото с Flickr пользователя Alain_Christian

Миллионы мальчиков-подростков фантазируют о том, чтобы встречаться с порно-звездой, но, на самом деле, только взрослый, уверенный в себе, выносливый мужчина с яйцами может с этим справиться. Я захотела узнать, какой тип ребят назначает свидания самым соблазнительным девушкам из порно, поэтому я связалась с тремя счастливыми бой-френдами. Аарон три года встречается с принцессой панка Джоанной Энджэл. В первую очередь, он графический дизайнер; к настоящему моменту он сам снялся приблизительно в 30 фильмах, после того, как его же лучшая половина «затащила на тёмную сторону». Тайлер, студент, встречается с любимой американской политической пародийной звездой Сидни Лэзерс. Его родители знали о Вайнерском скандале ещё до того, как узнал он. И Дональд, доктор и тренер по знакомствам, наслаждается собственным сказочным романом с Анни Круз, которая сама себя назвала «самой непристойной девкой, которую вы когда-либо встречали».

ААРОН, ПАРЕНЬ ДЖОАННЫ Энджел

VICE: Привет, Аарон! Как у тебя появилось твоё порно-имя?

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Аарон: Моё настоящее имя – Аарон; моё порно имя – Маленькие ручки. У меня очень крохотные ручки, как для взрослого мужика. Когда пришло время заняться делом, я такой: «Вот чёрт. У меня даже имени нет». Так я выбрал себе нечто, что мне казалось, будет смешным. Вы же знаете миф о маленьких руках…

Да. Я сложным путём узнала, что это неправда.

Ага. Я хотел что-то смешное, потому что люблю шутить. Перед тем, как встречаться с Джоанной, у меня не было опыта по ту сторону камеры. И технически я не парень для порно, у меня есть другая карьера. В основном, я снимаюсь [в порно], когда этого требует королева!

Какое твоё основное занятие?

Я графический иллюстратор и графический дизайнер. Я создаю сайты компаний, именно так я познакомился с Джоанной. Она была моим клиентом, [до того] как мы начали встречаться. Я делаю дизайн всех её DVD и описаний к фильмам, всех плакатов, продвигающих её компанию, всего маркетинга. Это моя основная работа. Наш общий друг сначала свёл нас по бизнесу, и с этого всё началось.

Все стараются по максимуму. Приходим домой уставшие. Можем приготовить небольшой ужин, выгулять собаку и позажиматься.

Как это было – встречаться с порно-звездой – в первые дни ваших отношений?

Сначала было немного… сложно – это не совсем то слово, без шуток. Было необычно, вся индустрия была чем-то незнакомым для меня. Я не знал, как она работала. Я играл в группах много лет. Для меня музыкальный бизнес очень похож на порно-индустрию. Очевидно, по мере того как усиливалась наша связь, и как только я узнал об этом целом новом мире, мне стало более комфортно.

А как Джоанна привлекла вас в мир порно?

Мы путешествовали, и что-то случилось с жёстким диском. Нужно регулярно обновлять веб-сайт, но что-то случилось, и все обновления пропали. Кто его знает, что случилось. Она такая: «Нам очень нужно поставить что-то на веб-сайт. Как думаешь, можешь кое-что сделать [в нашем номере в гостинице]?» Я немного сопротивлялся. Я не был готов к такому, но, ясно, что я люблю свою девушку, люблю её компанию [BurningAngel], и ей кое-что было нужно. Так я сказал: «ОК! Я очень постараюсь». Мы записали очень простое видео в гостиничном номере, это далось мне на удивление легко, а я прилично поработал. Были довольно неплохие отзывы, поэтому мы [подумали], Почему бы нам не продолжить, раз это помогает компании?

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Как изменились ваши отношения, после того, как вы сами стали сниматься в порно?

Стали крепче. Теперь, когда я знаю, как это работает, всё, что [заставило бы] нормального чувака сказать: «Разве это не сложно?», больше не имеет значения. Обычный [вопрос]: «Как ты встречаешься с кем-то, кто занимается сексом с другими чуваками?» Теперь я знаю, как обстоят дела на самом деле. Это компания, которой владеет женщина. Это очень контролируемая среда. Она безопасна. Это самая не страшная штука, учитывая то, что мы делаем.

Как отражается на вашей сексуальной жизни то, что вы оба снимаетесь? Вы когда-либо устаёте от занятий сексом друг с другом?

В дни, когда мы снимаемся, мы обычно не занимаемся какой-нибудь сумасшедшей долгой двухчасовой камасутрой. Джоанна не только актриса, она всё режиссирует и управляет компанией. Это 14-часовой день: вы вымотаны, не зависимо от того, занимаетесь вы сексом или нет. Все стараются по максимуму. Приходим домой уставшие. Можем приготовить небольшой ужин, выгулять собаку и позажиматься. В другие дни мы такие же, как и любая другая пара. Нам нравится заниматься сексом, развлекаться, мы просто более открыты насчёт этого.

ТАЙЛЕР, ПАРЕНЬ СИДНИ ЛИЗЕР

VICE: Привет, Тайлер! Как это – встречаться с девушкой, которая всегда на виду?

Тайлер: Люди, конечно же, спрашивают о ней. Люди претворяются, что знают о ней, о нас и о наших отношениях, потому что она на виду время от времени. Этот недавний скандал, связанный с конгрессменом от штата Индиана, через который она прошла, был в местных новостях. Поэтому люди такие: «Я видел твою девушку в новостях». Думаю, ей всё равно, когда речь идёт о каком-то позоре из-за порно; она не такая, [какой] вы можете представить себе порно-звезду. У неё плохая репутация, но всё совсем не так!

Как вы себя чувствуете по поводу порно-карьеры Сидни?

Негатива к тому, что она занимается порно, у меня нет. Я никогда не осуждал её. Это делает мою жизнь очень интересной! Она не такая, как кажется, репутация у неё хуже, чем сама её личность. Когда я с ней поговорил и встретился, я точно не собирался встречаться или жить с ней вместе. Между нами удивительная связь, это сумасшествие.

Чем вы любите заниматься вместе?

Во многом мы очень похожи, но во многом сильно отличаемся. Она интроверт, я более общителен. Это хорошо, потому что так достигается баланс. Если бы я был одержим политикой или был бы таким же точно, как она, мы бы друг друга поубивали. У меня аналитический и технический склад ума. Вы думаете, что порно-звёзды встречаются с другими порно-звёздами, если они вообще с кем-то встречаются. В самом начале я был немного шокирован, какой любящей она может быть, вместо «О, она просто меня трахнет!»

Мои лучшие друзья поддерживают. Если что-то случается, то люди больше поддерживают её.

Как реагируют ваши лучшие друзья?

Мои лучшие друзья поддерживают. Если что-то случается, то люди больше поддерживают её. Думаю, у меня было неправильное представление о том, как работает порно-индустрия. Всё очень механично и не так, как вы думаете. Обычный зритель порно не до конца понимает, что происходит. Они, на самом деле, люди, хотите верьте, хотите нет.

Кажется, что вы очень её поддерживаете и заботитесь о ней.

Я её защищаю, но между нами существует высокий уровень доверия, иначе ничего не получится. Мы полностью доверяем друг другу и всё друг другу рассказываем. Мы говорили о близости, и это не только секс. Скорее речь идёт об одинаковых целях и устремлениях. Она помогает мне двигаться по жизни.

Я читала о скандале с Индианским конгрессменом («Мальчик-сука») и читала, что он хотел смотреть на вас, пока вы занимаетесь сексом в шкафу?

Многие люди хотят трахнуть мою девушку. Мне он никогда не угрожал. На самом деле было классно, он относился к нам с уважением. На мой день рождения он сказал: «С днём рождения, мастер Тайлер».

Вы когда-либо будете заниматься порно?

Но все считают, что у нас самая классная сексуальная жизнь. И у нас действительно самая классная сексуальная жизнь!

ДОНАЛЬД, ПАРЕЬ АННИ КРУЗ

VICE: Когда я услышала, что Анни встречается с доктором, я удивилась. Как вы познакомились?

Дональд: Я был на церемонии награждения «Видео-новости для взрослых» (AVNAwards). Я просто хотел побегать за множеством горячих девочек и хорошо провести время. За несколько дней до того, как я должен был выехать в Вегас, я позвонил нескольким своим друзьям и такой: «Давайте пробухаем всё это время. Мы все наденем костюмы супер-героев». Я приехал раньше, чем все мои друзья, захватил бутылку рома «Cruzan» и пошёл к себе в номер в отеле «HardRock». Я подумал: «Мне не нужно никого ждать! Я сам отлично развлекусь!» Я надел костюм Капитана Америки и сделал глоток рома.

Большинство людей на церемонии AVN чересчур увлечены порно, а тут появляется парень, который знает, как разговаривать с девочками и который одет в костюм Капитана Америки. Он развлекается, а девочкам это так нравится. Мы начинаем что-то заливать друг другу, и я загребаю её в мои супер-геройские объятия. И так как она проститутка, она мне выдаёт: «Я без трусиков». И так как я тоже парень не промах, я облизываю пальцы и говорю: «Давай узнаем».

До этого я был на съёмочной площадке и видел, как её вспахал русский член, и он высоко её оценил.

Что было потом?

Я не знал, что у неё была радиопередача. В какой-то день я вернулся [из Вегаса], включил радио. Мне было интересно, упомянет ли она хоть что-то. А она целый час передачи подробно описывала все наши сексуальные выходки. Чтобы бросить свою бывшую девушку, я выслал ей аудиозапись.

В чём разница между отношениями с порно-звездой и «обычной» девушкой?

У меня наблюдался поэтапный прогресс в сторону встреч с более и более сексуальными женщинами. Адвокаты и докторы, барменши, официантки и стриптизёрши, а потом я начал встречаться с порно-девочками. Я как бы изменил направление. У меня богатый опыт открытых отношений, раньше я занимался сексом в клубах. До этого я был на съёмочной площадке и видел, как её вспахал русский член, и он высоко её оценил. Типа, «Да детка, возьми его!»

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