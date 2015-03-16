Чему я научился от своих конченых соседей по комнате

Фото Майкла Ребеби

Прошлой ночью я сделал смуси в 3 часа ночи, несмотря на то, что я знал, что все мои соседи по дому спят и бессознательно готовятся к ещё одному дню на своих выматывающих душу бесполезных работах. Я всё равно это сделал. Я включил блендер, и мне было всё равно, что я разбужу всех в квартире площадью 360 квадратных метров, в которую мы каким-то образом запихнули четырёх взрослых мужчин. Я хотел позлорадствовать, и, если честно, даже не думал о том, что они подумают, пока не сделал своё дело. В конце концов, они месяцами не выносят мусор, так что всё нормально.

По состоянию на 2012 год треть работающих взрослых жили как минимум с ещё одним взрослым, с которым он или она не состояли в супружестве. Возможно такая ситуация складывается от того, что средний возраст создания супружеской пары в Америке неуклонно растёт (на сегодня он составляет 29,2 года для мужчин и 27,1 для женщин), и молодые люди, такие как мы, просто не могут позволить себе жить отдельно.

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Проживание с соседями по комнате имеет определённые финансовые преимущества (по крайней мере, если вы живёте с теми, кто оплачивает аренду вовремя). Также есть социальные плюсы: по некоторым данным, люди, проживающие совместно, менее склонны к депрессии и суицидальным мыслям. Другими словами, это значит, что есть кто-то, с кем можно пережить тяжёлую ситуацию, что намного веселее, чем одинокие посиделки в Нетфикс.

Но наличие соседа по комнате может очень раздражать. У меня были ужасные типы (один оставлял недоеденные кусочки куриного филе в складках дивана, а один раз выпрыгнул голым из окна нашей квартиры, приняв наркотик). Да и я дерьмовый сосед. Месяцами забиваю на покупку туалетной бумаги, а моя мама приезжает чаще, чем я могу объяснить её визиты.

Быть хорошим соседом по комнате – это как носить тренировочные колёса в стремлении стать спокойным и уравновешенным человеком. Это трудно, но это важно. И так как сосед по комнате – для многих из нас неизбежность, нам нужно учиться ладить. Вот чему я научился у своих бывших конченых соседей по комнате, и что помогает мне самому быть лучшим соседом в будущем.

Держите своих друзей близко, но не слишком близко

Приглашать друзей – это нормально, но делайте так, чтобы они не засиживались. Если кто-то остаётся на ночь, постарайтесь проводить этого человека до того, как следующим утром уйдёте на работу, чтобы ваш сосед по комнате не застукал его готовящим завтрак из его же соседских продуктов.

Также обратите внимание на тип людей, с которыми зависаете. Например, общаетесь ли вы с людьми, которые не называют свои настоящие имена, проводят время за курением синтетической травы и обсуждают нумерологию, и им нельзя встречаться со своими детьми? Если так, то может, стоит пойти к ним, если вы собираетесь провести несколько часов, глядя на долларовую купюру через увеличительное стекло.

Никто не любит ваших домашних животных так же, как любите их вы

Если это ваше животное, то это ваша ответственность, поэтому не делайте вид, что не замечаете эту огромную кучу фекалий, которую маленькая крошка наделала после того, как съела фунт мусора, потому что вы забыли её покормить. Почистите её хренов туалет. Не думайте, что ваши соседи расчувствуются или позаботятся о вашем животном, когда вы уезжаете к родителям на выходные: для вас ваше животное – это светоч жизни, но для всех остальные это мешок из меха, приделанный ко рту и отверстию для какания.

Например, сейчас в нашей квартире живёт кот-дармоед, который писает на любой предмет одежды, оставленный на полу в ванной. Ему нравится залазить в стиральную машину, когда он скучает, и я очень боюсь, что однажды это приведет к её поломке.

Фото Майкла Ребеби

С соседями по комнате, как с партнёрами по сексу, общение – это ключ

У вас закончилась туалетная бумага, а вы покупали её последние четыре раза? Ну, просто скажите об этом! Когда вы живёте с кем-то, нужно быть открытым и прямолинейным по поводу того, что вы хотите, или что вам нужно. Не оставляйте пассивно-агрессивные записки на холодильнике и не думайте, что кто-то знает, что они означают. Потому что никто не знает.

Если этот наполовину съеденный йогурт недельной давности доводит вас до мыслей о массовом убийстве, просто скажите об этом. Скажите им, что вам надоело убирать их грязь, потому что иначе они могут устать от вашего плохого настроения по поводу и без. Лучше всего высказать всё, что у вас накипело.

Если вам сложно набраться сил и высказать своим соседям по комнате, что вас напрягает, пойдите на курсы семейной терапии и проговорите, как вы себя чувствуете по поводу этой проблемы. Например: «Когда ты оставил грязную посуду в раковине на неделю, мне хотелось сделать тебе лоботомию ржавым паяльником». Видите? Общение – это просто!

Не ваша вина, если это не сработает

Даже если человек – ваш хороший друг, это не означает, что он будет хорошим соседом по комнате, и совместное проживание не обязательно окажется приятным. Приблизительно в это время в прошлом году мой сосед перестал быть хорошим другом, после того как стал клясться, что сильный порыв ветра сдул его счёт за аренду в руки бездомного, когда он выходил из трамвая. Не нужно говорить, что в том месяце он не заплатил за аренду, и больше мы вместе не жили.

Другая история: мой друг жил с девушкой, которую он встретил на сайте Craigslist. Такая милая девушка, занимающаяся на курсах социальной работы. У неё было две собачки ши-тцу: мама-собачка и маленький щенок, которого мама родила несколькими месяцами ранее. Мой друг и его соседка некоторое время жили относительно мирно, пока однажды он не оставил двери открытыми, когда заносил что-то из супермаркета Safeway. Собачка-мама выбежала на улицу, и её тут же насмерть сбила машина.

Девушка как раз подходила к дому и стала свидетелем этого ужасного несчастного случая, и её это убило, что понятно. Извинившись, мой друг упаковал все свои пожитки и в тот же день выехал. Суть в том, что иногда случаются по-настоящему ужасные вещи, которые сильно усложняют со-существование двух людей. Поэтому вы или продолжаете или уезжаете.

Плохие соседи делают вас лучшим соседом

Во-первых, скажу следующее: я не самый лучший сосед в мире, как не крути. Но у меня были ужасные соседи в прошлом, которые, как минимум, заставили меня задуматься о том, что нельзя делать, когда ты сожительствуешь с кем-то (случай со смуси не считается). Я стараюсь относиться к моим соседями с уважением, которое хочу получать от них, и это уже прогресс.

Практически все, с кем я жил, проходят разные стадии задержки в развитии, учась быть взрослее и не мелочиться. И мы, в конце концов, научимся, и в этот момент, скорее всего, начнём зарабатывать достаточно денег, чтобы наконец-то жить отдельно.

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